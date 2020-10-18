Окупаційний глава Ялти Імгрунт помер у лікарні Санкт-Петербурга, де лікувався від коронавірусу
Підконтрольний Кремлю глава адміністрації Ялти Іван Імгрунт помер у лікарні російського Санкт-Петербурга, куди його госпіталізували з коронавірусною інфекцією.
Про смерть повідомляється на фейсбук-сторінці окупаційної адміністрації міста, інформує Цензор.НЕТ.
Російський в.о. глави адміністрації Ялти Артем Мальцев пояснив ТАСС, що Імгрунт лікувався в одній із клінік Санкт-Петербурга.
Перед цим "Кримінформ" повідомляв, що підконтрольний Кремлю глава адміністрації Ялти Іван Імгрунт помер від ускладнень хронічного захворювання. У цей час він був госпіталізований із коронавірусною інфекцією.
За словами одного з джерел інформаційного агентства "Кримінформ", причиною смерті Імгрунта став тромбоз на тлі інфікування коронавірусною інфекцією.
У соцмережах пишуть, що Імгрунт "для піару" зробив собі щеплення від COVID-19 одночасно з Віктором Медведчуком, під час приїзду того на зустріч із Путіним у Ялту. "Російські лікарі хворобу Імгрунта пов'язують саме з ускладненням від вакцини", - наголошується в публікації.
За даними Крим.Реалії, Івана Імгрунта госпіталізували з пневмонією 30 вересня. 2 жовтня він повідомляв, що його стан оцінюється як "стабільний".
59-річний уродженець Караганди Іван Імгрунт керував російською адміністрацією Ялти з листопада 2019 року.
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В западной части Германии многие мужчины в возрасте 59 лет, вырастившие детей от первого брака, активно женятся на 30-летних красавицах-филиппинках, а не умирают, как Имгрунт.
Кстати, выглядел этот упоротый совок с колорадской лентой не на 59 лет, а на очень плохие 79 лет: седой, облезлый, весь в морщинах...
пил жеж усё шо видел...
идёть увесь такой "по хворме", видить - лужа...
припал...
а тут "генерал Мороз",
и 40 градусов !!!
и как схватить яго...
и усё ж так унезапно ...
хворму жалко,
так и схоронили у ней, к херам,
с якорями...
Земля скловатою, зрадницька гнидо!
Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
И мать его помянем стержнем сим.
Красные манкурто-ублюдки, лишённые всякой исторической памяти и элементарной морали...
"Ублюдки" - это не публицистическое заострение: это точный ветеринарно-медицинский термин, характеризующий совковых манкуртов, смешавших символы старой христианской империи и быдлячьей красно-совковой антихристовой СССРани:
У https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Даля https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%BA#cite_note-2 [2] м. ублюдень, ублюдок: выродок, уродливая помесь двух очень разных видов животных;
от жеребца и ослицы: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BA лошак ; от осла и кобылы, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB мул ; от волка с собакой: волчак, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%81&action=edit&redlink=1 волкопёс , волчек; от лисы и собаки: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%81&action=edit&redlink=1 лисопёс , подлисок; от разных пород собак: болван, от русака и беляка, тумак;
У https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2 Ожегова :https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%BA#cite_note-%D0%9E%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2-3 [3] УБЛЮДОК - непородистое животное, противоестественная помесь разных видов животных (устар.).перен. Человек с низкими, животными инстинктами, моральный выродок.
https://www.facebook.com/dzindzia/posts/3387917861245738?__cft__[0]=AZU2zF6ZoR8t2czzUFxfu68RCb0QaJOjhXYGfEQJCUmemUgljKVwTl1bUahH7Duw0kUPcYnOw2lgpoynBuCnfLNetL_1F8gxdSfYrKg_wrKOmLneUOGywZJO5ROhLFgWWC2XGRUPyVrCUQetCKJj405r&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год. ·
Медведчук захворів на Коронавірус Путінська вакцина не допомогла і це кращя реклама фуфловакцини. Нуі тримаємо кулаки Інфа поширена мною взята на одному із телеграм каналів якому я довіряю! У вівторок буде сесія, от тоді побачимо хворіє він чи ні!
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник російської біофармацевтичної компанії, науковий співробітник Інституту біохімічної фізики РАН Олександр Кудрявцев.
"Довго вони не публікували склад, але зараз опублікували і я розчарований. Чесно кажучи, я сподівався, що це вакцина *******, на рекомбінантних білках, безпечні вакцини засновані на аденовірусах, або вже тим паче аттенюїрованних, коротше кажучи "живі" вакцини ...
Але! Ось це - це навіть не минуле покоління, це вакцини з ветеринарії!
Там є вакцини такі, пептидні, від ящуру, якими худобу колять, мілліграмовими кількостями антигену. Ну типу, якщо здохне - не страшно, головне щоб заразу не розносив.
Ну нікому при здоровому розумі та добрій пам'яті не прийде в голову колоти ОСЬ ЦЕ людям.
Виявляється, прийшло. І це прийшло в голову одному з провідних наукових установ Росії. Я розчарований. Чесно..."
Повністю - ТУТ
Это всё, что надо знать о российской "вакцине".
Уродов с депутатскими значками ВР, которые предлагают её импортировать в Украину, надо сажать за измену Родине и попытку применения биологического оружия массового поражения.