Окупаційний глава Ялти Імгрунт помер у лікарні Санкт-Петербурга, де лікувався від коронавірусу

Підконтрольний Кремлю глава адміністрації Ялти Іван Імгрунт помер у лікарні російського Санкт-Петербурга, куди його госпіталізували з коронавірусною інфекцією.

Про смерть повідомляється на фейсбук-сторінці окупаційної адміністрації міста, інформує Цензор.НЕТ.

Російський в.о. глави адміністрації Ялти Артем Мальцев пояснив ТАСС, що Імгрунт лікувався в одній із клінік Санкт-Петербурга.

Перед цим "Кримінформ" повідомляв, що підконтрольний Кремлю глава адміністрації Ялти Іван Імгрунт помер від ускладнень хронічного захворювання. У цей час він був госпіталізований із коронавірусною інфекцією.

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За словами одного з джерел інформаційного агентства "Кримінформ", причиною смерті Імгрунта став тромбоз на тлі інфікування коронавірусною інфекцією.

У соцмережах пишуть, що Імгрунт "для піару" зробив собі щеплення від COVID-19 одночасно з Віктором Медведчуком, під час приїзду того на зустріч із Путіним у Ялту. "Російські лікарі хворобу Імгрунта пов'язують саме з ускладненням від вакцини", - наголошується в публікації.

За даними Крим.Реалії, Івана Імгрунта госпіталізували з пневмонією 30 вересня. 2 жовтня він повідомляв, що його стан оцінюється як "стабільний".

59-річний уродженець Караганди Іван Імгрунт керував російською адміністрацією Ялти з листопада 2019 року.

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