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Новини Революція в Білорусі
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Норвезький депутат Тоскедал висунув Тіхановську, Колесникову та Цепкало на Нобелівську премію миру

Норвезький депутат Тоскедал висунув Тіхановську, Колесникову та Цепкало на Нобелівську премію миру

Норвезький депутат від Християнсько-демократичної партії Гейр Тоскедал висунув на здобуття Нобелівської премії миру 2021 року лідерок білоруської опозиції Світлану Тіхановську, Марію Колесникову та Вероніку Цепкало.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Vart Land, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RFI.

За словами Тоскедала, білоруски заслужили цю нагороду за "організацію мирних протестів" проти режиму Олександра Лукашенка.

Він повідомив, що висуває кандидатури білоруських лідерок опозиції "за їхню боротьбу за справедливі вибори і за те, що вони є натхненницями мирних опозиційних протестів проти нелегітимного режиму в Білорусі". Він підкреслив "фантастичну мужність" учасників протестів і висловив надію, що його пропозиція приверне "ще більше уваги до мирної боротьби проти останнього диктатора Європи" і до тих, хто бореться за "вільну і демократичну Білорусь".

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Нобелівський комітет приймає всі кандидатури, подані йому до 31 січня особами, які мають на те повноваження відповідно до статуту Нобелівського фонду. Гейр Тоскедал потрапляє в цю категорію як член Стортингу (так називається норвезький парламент).

Щороку Нобелівський комітет отримує сотні пропозицій. Імена запропонованих кандидатів тримаються в секреті упродовж п'ятдесяти років, але особи, які висувають кандидатів, мають право публічно розкрити свій вибір.

Автор: 

Білорусь (7925) Нобелівська премія (93) Норвегія (763) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+13
Цьому депутату до лампочки і та Тихановська і та "прємія міра" - його метою було пропіарити свою особу, що і було зроблено цією заявою.
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18.10.2020 21:53
+13
Не знаю, я бы Алиева выдвинул на премию мира. Только так достигается мир с оккупантом
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18.10.2020 21:57
+13
Бьют белорусов, а эту курицу которая тусит за границей медальки дают
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18.10.2020 22:00
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Цьому депутату до лампочки і та Тихановська і та "прємія міра" - його метою було пропіарити свою особу, що і було зроблено цією заявою.
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18.10.2020 21:53 Відповісти
Вася, ти якийсь сьогодні ватний, в тебе все добре? На ринзі не виступав?
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18.10.2020 22:13 Відповісти
А как же твой фокин и твой главный по разглядыванию мира в глазах хутина?
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18.10.2020 22:51 Відповісти
Ідіот, тебе сьогодні вже одсилали в далеку еротичну подорож чи я буду першим?
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18.10.2020 23:09 Відповісти
Чмо зеленое. Ты будешь последний у кого это получиться.
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18.10.2020 23:29 Відповісти
Та я розумію, що ти - чмо зєльоноє. Але тебе я запитував про інше.
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18.10.2020 23:49 Відповісти
извиваешься, чмо коломойского
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18.10.2020 23:55 Відповісти
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18.10.2020 21:55 Відповісти
бубаноиду никак не опередить орденом княгини ольги?
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18.10.2020 21:55 Відповісти
А Зеленского чего никто не выдвинул? Или он подлец?
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18.10.2020 21:55 Відповісти
Про найвеличнішого мЬІротворця всєя Галактики там навіть не чули.
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18.10.2020 21:57 Відповісти
Выдвинуть Зелю сильно мешает пианино.
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18.10.2020 22:35 Відповісти
Есть там у них премия лох года? У меня есть кандидатура, мальчик, 42 года, туповатый, но к лотку приучен.
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18.10.2020 21:55 Відповісти
Это разве что в Брюссель, но там лоток уже занят другим мальчиком...
Норвезький депутат Тоскедал висунув Тіхановську, Колесникову та Цепкало на Нобелівську премію миру - Цензор.НЕТ 1222
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18.10.2020 22:37 Відповісти
Добре хоч не цекало !!!!
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18.10.2020 21:56 Відповісти
Не знаю, я бы Алиева выдвинул на премию мира. Только так достигается мир с оккупантом
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18.10.2020 21:57 Відповісти
за Алиевым стоит Эрдоган.
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18.10.2020 22:06 Відповісти
поддерживаю . только в данном случае в противоположность премии мира премия войны . освободительной войны
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18.10.2020 22:06 Відповісти
Давайте сразу всех диктаторов скопом! Не забудьте к Эрдогану и Алиеву добавить ***** и Лукашенко. Пусть делят на четверых и радуются.
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18.10.2020 22:37 Відповісти
Где-то в картофелестане обиженно задвигал усами таракан ще..

Время тикает, до 25 числа не так много времени. Посмотрим, из чего сделана Беларусь
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18.10.2020 21:59 Відповісти
DBL, BLD.
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18.10.2020 21:59 Відповісти
я бы номерами такими награждал...
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18.10.2020 22:17 Відповісти
Бьют белорусов, а эту курицу которая тусит за границей медальки дают
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18.10.2020 22:00 Відповісти
А вот Зеленскому сейчас совсем обидно было.
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18.10.2020 22:00 Відповісти
йому також дадуть. Щойно капітулює.
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19.10.2020 08:39 Відповісти
Знайшли нову забаву-іграшку замість Грети, яка вже приїлась.
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18.10.2020 22:03 Відповісти
не "знайшли", а ліплять консервам на міжнародний імідж
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18.10.2020 22:24 Відповісти
Не зважайте дуже на того "нобеля". Бо після "алєксієвіч" з "боб_диланами" це перетворилося на якусь матеріяльну допомогу під політичним соусом. А ще цьогоріч економічний "нобель" для аукціонної теми. Смішно. Але у "ґрети" з'явилася серйозна конкурентка. Утім, їхні гроші -- нехай роздають їх хоч волоцюгам
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19.10.2020 08:44 Відповісти
а Тихановской то за что ? те кто не боится получить омоновской дубинкой ее куда как больше заслуживают
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18.10.2020 22:04 Відповісти
мира? причем здесь мир? я имею в виду мир как отсутствие войны
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18.10.2020 22:07 Відповісти
Хорошая компания - Трамп, Навальный, эти три, и Лукашенко ж тоже выдвинули
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18.10.2020 22:14 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Рушутудей критикуют минские ополченцы

https://twitter.com/i/status/1317813966253555717 шоб не говорили,шо они все за расею и *****
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18.10.2020 22:15 Відповісти
Норвезький депутат Тоскедал висунув Тіхановську, Колесникову та Цепкало на Нобелівську премію миру - Цензор.НЕТ 9005
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18.10.2020 22:19 Відповісти
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18.10.2020 22:50 Відповісти
Сябры!!!!!!!?Пользуйтесь!у нас такого не было)
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18.10.2020 22:22 Відповісти
В Норвегии видать, тоже хватает идиотов в парламенте.
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18.10.2020 23:45 Відповісти
Vot vam i dengi dlia Cichanovskaj.1 mln evro.Uze ne oni odni s takim predlozenijam
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19.10.2020 00:47 Відповісти
jesli 3 budet togda 1 milion nado budet delit po ravnu.,ne tak uz i mnogo polucitsia
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19.10.2020 00:56 Відповісти
Беларусы голубоглазый народ. У Тихановской до предела черные глаза. На цыганку похожа. Возникает вопрос. Не попытка ли захвата власти цыганской мафией в Беларуси.
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19.10.2020 03:57 Відповісти
ціхановская -- в дівоцтві Пилипчук.
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19.10.2020 08:45 Відповісти
Цікаво, а що вона такого зробила, що її як Ясера Арафата чи Нельсона Манделлу який 27 років в тюрмі відпихтів щоб отримати премію? Захід кукукнутий остаточно.
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19.10.2020 07:48 Відповісти
 
 