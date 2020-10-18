Норвезький депутат Тоскедал висунув Тіхановську, Колесникову та Цепкало на Нобелівську премію миру

Норвезький депутат від Християнсько-демократичної партії Гейр Тоскедал висунув на здобуття Нобелівської премії миру 2021 року лідерок білоруської опозиції Світлану Тіхановську, Марію Колесникову та Вероніку Цепкало.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Vart Land, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RFI.

За словами Тоскедала, білоруски заслужили цю нагороду за "організацію мирних протестів" проти режиму Олександра Лукашенка.

Він повідомив, що висуває кандидатури білоруських лідерок опозиції "за їхню боротьбу за справедливі вибори і за те, що вони є натхненницями мирних опозиційних протестів проти нелегітимного режиму в Білорусі". Він підкреслив "фантастичну мужність" учасників протестів і висловив надію, що його пропозиція приверне "ще більше уваги до мирної боротьби проти останнього диктатора Європи" і до тих, хто бореться за "вільну і демократичну Білорусь".

Дивіться також: "Партизанський марш" у Мінську: понад 100 затриманих, поліція стріляє у повітря гумовими кулями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нобелівський комітет приймає всі кандидатури, подані йому до 31 січня особами, які мають на те повноваження відповідно до статуту Нобелівського фонду. Гейр Тоскедал потрапляє в цю категорію як член Стортингу (так називається норвезький парламент).

Щороку Нобелівський комітет отримує сотні пропозицій. Імена запропонованих кандидатів тримаються в секреті упродовж п'ятдесяти років, але особи, які висувають кандидатів, мають право публічно розкрити свій вибір.