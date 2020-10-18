Ляшко про залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19: МОЗ відповідає за науково обґрунтовані підходи

Собаки-нюхачі, які можуть виявляти COVID-19, наразі не передбачені українськими стандартами діагностики.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки я знаю, в Україні зараз розпочинають кінологи займатися такою проблемою. І про такі випадки я читав. Але поки що в стандартах надання медичної допомоги, в стандартах діагностики такої практики не використовують. Ми, Міністерство охорони здоров’я, відповідаємо за науково обґрунтовані підходи", - сказав Ляшко.

Він припускає, що собака може відчувати людину з температурою і з гострими респіраторними вірусними інфекціями.

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"Коли ми зараз говоримо, у нас є епідемія коронавірусної хвороби і температура є одним із основних симптомів, найімовірніше, саме так і відбувається. Але ми маємо робити все для того, щоб виявляти науково обґрунтованими підходами", - сказав Ляшко.

Заступник міністра зазначив, що лікування не призначать, якщо COVID-19 виявить собака.

"Однаково буде зроблено тест і визначено тактику ведення лікування хворого лікарем на підставі лабораторних аналізів", - додав чиновник.

Нагадаємо, на початку жовтня Міністерство внутрішніх справ повідомило, що розглядає можливість запровадження в Україні превентивного проєкту з підготовки службових собак для виявлення осіб з ознаками COVID-19.

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