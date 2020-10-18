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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19: МОЗ відповідає за науково обґрунтовані підходи

Ляшко про залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19: МОЗ відповідає за науково обґрунтовані підходи

Собаки-нюхачі, які можуть виявляти COVID-19, наразі не передбачені українськими стандартами діагностики.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки я знаю, в Україні зараз розпочинають кінологи займатися такою проблемою. І про такі випадки я читав. Але поки що в стандартах надання медичної допомоги, в стандартах діагностики такої практики не використовують. Ми, Міністерство охорони здоров’я, відповідаємо за науково обґрунтовані підходи", - сказав Ляшко.

Він припускає, що собака може відчувати людину з температурою і з гострими респіраторними вірусними інфекціями.

Читайте також: Штрафи за порушення карантину треба збільшити до 17 000 гривень, - Ляшко

"Коли ми зараз говоримо, у нас є епідемія коронавірусної хвороби і температура є одним із основних симптомів, найімовірніше, саме так і відбувається. Але ми маємо робити все для того, щоб виявляти науково обґрунтованими підходами", - сказав Ляшко.

Заступник міністра зазначив, що лікування не призначать, якщо COVID-19 виявить собака.

"Однаково буде зроблено тест і визначено тактику ведення лікування хворого лікарем на підставі лабораторних аналізів", - додав чиновник.

Нагадаємо, на початку жовтня Міністерство внутрішніх справ повідомило, що розглядає можливість запровадження в Україні превентивного проєкту з підготовки службових собак для виявлення осіб з ознаками COVID-19.

Читайте також: Наступного тижня Україна має отримати нові експрес-тести на COVID-19 із достовірністю, як у тесту ПЛР, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) МВС (3500) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
Та достатньо нам нюхачів! Оно теж одне ,нанюхалось і давай організовувати опитування.
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18.10.2020 22:22
+15
Твоё поведение, когда вместо тебя предложили нюхнуть какой-то собаке:
Ляшко про залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19: МОЗ відповідає за науково обґрунтовані підходи - Цензор.НЕТ 90
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18.10.2020 22:43
+14
Тогда привлеките Зеленского. Он знатный нюхач
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18.10.2020 22:27
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Та достатньо нам нюхачів! Оно теж одне ,нанюхалось і давай організовувати опитування.
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18.10.2020 22:22 Відповісти
Мати принесла двох цуценят .... одного назвал ляшко второго зеля...нюхают у друг друга под хвостом.похуду да эти нюхачи еще те
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18.10.2020 22:31 Відповісти
Хоч би не почали вилизувати один одному ковіди.
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18.10.2020 22:33 Відповісти
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18.10.2020 22:41 Відповісти
Пі)(уй буцати буду обох .ненавиджу собак.нікнейм не даст збрехати
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18.10.2020 22:41 Відповісти
Тогда привлеките Зеленского. Он знатный нюхач
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18.10.2020 22:27 Відповісти
У него иммунитет.))
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18.10.2020 22:34 Відповісти
ще Добкин молодший ! тільки він соромиться , може нюхати за колоною !
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18.10.2020 22:35 Відповісти
Да, знатный. Болезнь у Ленки успела начаться, пройти и закончиться, а на Зе не попала. Наверное, он нюхал Мендель все это время...
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18.10.2020 23:02 Відповісти
ляшкобобики?
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18.10.2020 22:33 Відповісти
зебобики
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18.10.2020 22:34 Відповісти
Деньги из бюджета на медицину распилили на строительстве дорог (ноу хау итальянской мафии). Вот и прошли украинские ноу хау вроде собак нюхачей.
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18.10.2020 22:39 Відповісти
Твоё поведение, когда вместо тебя предложили нюхнуть какой-то собаке:
Ляшко про залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19: МОЗ відповідає за науково обґрунтовані підходи - Цензор.НЕТ 90
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18.10.2020 22:43 Відповісти
Торчок-нюхач-42
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19.10.2020 00:07 Відповісти
Як собака може виявити носія? Він що не так пахне? Якщо візуально є симптоми,то навіщо собака? Списати з бюджету кошти? Зовсім подуріли.
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18.10.2020 22:44 Відповісти
на самом деле - может действительно пахнуть по-другому (да и вообще животные могут болезни чувствовать, может и по смене температуры, коты те же) но вряд ли у нас кто-то начнет таким заниматься - бабло украсть можно гораздо больше и гораздо проще, чем делать даже видимость хоть каких-то исследований (там ведь какие-то институты надо бы наверное подключать, бабло давать чтоб не сдохли, и т.п). помним всякие гиперлупы к примеру.
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19.10.2020 02:06 Відповісти
Собака может учуять запахи от болезней почек и печени. А от ковида она услышит только смрад от немытого тела.
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19.10.2020 07:03 Відповісти
Это просто 3.14здец...у кацапья все бабки в марс и венеру втюхивают а тут народ за лохов держат.скажите клистерной трубке нехай придумает что то более правдоподобное ... сколько занимает свою должность столько и брэше.еще тараканов изцеляющих ковид хай запустят
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18.10.2020 22:44 Відповісти
еще тараканов изцеляющих ковид хай запустят* я такое в фильме видел
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18.10.2020 23:33 Відповісти
Ляшко это санитар. А санитары или носилки носят, или утку за пациентами.
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19.10.2020 07:04 Відповісти
Краще б надресирували собак, щоб вони виявляли тих хто голосував на минулих виборах за Зеленського і "Слуг народу", а то скроро їх днем з вогнем не знайдеш, а вони є.
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18.10.2020 22:46 Відповісти
Скажіть, а Ляшко- це прізвище чи діагноз? Було одне, що цноту втрачало від камери, а тепер інше, багатосерійне, що ввійшло в кураж та на "Оскара" надіється...
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18.10.2020 23:47 Відповісти
Собачек лучше в раду , выявлять наркоманов , а их там большинство
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18.10.2020 22:47 Відповісти
а про охвіс президента чому не згадуєте?..
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18.10.2020 23:08 Відповісти
Когда мы сейчас говорим, у нас есть эпидемия коронавирусной болезни, и температура является одним из основных симптомов,- тупизна зашкаливает,если температуру считает одним из основных симптомов...Температура есть всего лишь навсего указателем болезни ,но отнюдь не указателем какой именно...,в каждом конкретном случае ,болезнь имеет свои собственные ,только ей присущие ,симптомы ,
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18.10.2020 22:55 Відповісти
У багатьох людей температура навпаки =падає=.
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18.10.2020 23:24 Відповісти
у всіх людей, котрі виздоровлюють=падає=
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19.10.2020 00:11 Відповісти
Ні. У мене взагалі температура піднімається рідко, то вже коли до бронхів доходить. Так хворію без неї.
Останні роки завжди падала. Найнижче значення, яке було - 35,3.
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19.10.2020 00:14 Відповісти
це скоріше виключення ,а не "У багатьох людей температура навпаки =падає=."
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19.10.2020 00:17 Відповісти
Та в усіх падає. Просто у когось до стандартних показників (36.6 або трохи нижче), а в інших до температури навколишнього середовища...
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19.10.2020 04:32 Відповісти
Як Ваш двоюрідний брат ?
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19.10.2020 05:45 Відповісти
Доброго дня! Дякую, вже одужує Але жінка його таки теж заразилася, незважаючи на ізоляцію - зараз лікується. Дітей поки що відправили пожити до бабусі, доки батьки видужають...
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19.10.2020 12:46 Відповісти
Выявленных с помощью собак, короновирусных в концлагерь
Ляшко про залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19: МОЗ відповідає за науково обґрунтовані підходи - Цензор.НЕТ 802
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18.10.2020 22:59 Відповісти
Не підказуйте.
Бо завтра петицію накатають. На форумі цю ідейку абсолютною більшістю підтримають.
Масове зомбування - воно таке.
Тих, хто без маски, уже гнівно таврують =разносчиками заразьі= (цікаво, чи таврувальники невинно чисті - не є носіями жодних інших вірусів), закликають їх позбавляти мед.допомоги, проклинають і бажають смерті або важких ускладень їм та їхнім рідним. БІльше того, прямо звинувачують і смертях інших.
"Радєтєлі" і "захисники людей" - вони дуже "людяні" і "чоловіколюбчі", хоч до рани прикладай.
А вже ті, хто мав нещастя підхопити вірус - то для них точно чумні.

Про собак, до речі, десь є. У Фінляндії, чи що.
Невже ніхто не скаже, що це - порушення законів і прав людей. Щоб пес визначав наявність вірусу в людині. Якого саме ? І люди погоджуються на це обнюхування і годяться з результатами ?

Коли ж закінчиться це божевілля ?
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18.10.2020 23:20 Відповісти
Чому Віктор Ляшко й досі не в лікарні з ковідом-19?
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18.10.2020 23:07 Відповісти
Якщо здохне - не страшно, головне щоб заразу не розносив.
Російська вакцина від коронавірусу виявилася препаратом з ветеринарної медицини, який колють худобі від ящуру.

Ляшко про залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19: МОЗ відповідає за науково обґрунтовані підходи - Цензор.НЕТ 3698
Куму путіна Медведчуку ввели вакцину для тварин?

Довго вони не публікували склад, але зараз опублікували. Чесно кажучи, я сподівався, що це вакцина *******, на рекомбінантних білках, безпечні вакцини засновані на аденовірусах або вже тим паче аттенюїрованних, коротше кажучи "живі" вакцини ... Але! Ось це, це навіть не минуле покоління, це вакцини з ветеринарії! Там є вакцини такі, пептидні, від ящуру, якими худобу колять, мілліграмовими кількостями антигену. Ну типу, якщо здохне - не страшно, головне щоб заразу не розносив. Ну нікому при здоровому розумі та добрій пам'яті не прийде в голову колоти ОСЬ ЦЕ людям. Виявляється прийшло". - керівник російської біофармацевтичної компанії, науковий співробітник Інституту біохімічної фізики РАН Олександр Кудрявцев.

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18.10.2020 23:16 Відповісти
Квебекські клоуни-"борці" сьогодні вже переплюнули самих себе.
Я писала, що вони на =другу хвилю= додали нову фішку. Ну, треба ж якось тримати =ліцо=.
У графі =смертельні випадки= почали писати 3+2 невідома дата.
Як таке може бути, коли особа задокументована, типу - діагноз підтверджений, лікують, як не вдома то в шпиталі, на свідоцтві про смерть мусить бути дата і місце смерті.
А сьогодні от таке офіційне повідомлення:
Parmi les six décès rapportés, aucun n'est survenu dans les dernières 24 heures, mais trois ont eu lieu entre le 11 et le 16 octobre, un est survenu avant le 11 octobre et deux ont eu lieu à une date inconnue.

З шести задекларованих смертей нема жодної за останні 24 години, натомість 3 з них сталися між 11 та 16 жовтня, 1 - перед 11 жовтня і 2 - дата невідома.
Оце "майстерність" ! Персонажі подають ОФІЦІЙНИЙ звіт на неділю, 18 жовтня, пишуть - =померло 6= з отаким "поясненням". Зацінили ?
Le Québec compte, dimanche, 1094 cas supplémentaires et 6 décès de plus liés à la COVID-19, pour un total de 93 391 personnes infectées et de 6038 morts depuis le début de la pandémie.

Персонажі, до речі, не слабі гроші отримують за свою "боротьбу". Не здивуюся, якщо й бонуси різні мають.
Ось так. А коли померли ті, про кого вони так голосно верещать і кого НІБИ лікують, протестували, записали - не знають.
І так скрізь. Що в Канаді, в Штатах, в Європі, в Україні. Щодня тріщать про одну ковідку, але порахувати не те, що хворих, померлих - не здатні.
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18.10.2020 23:58 Відповісти
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/18/covid-19-1094-cas-et-six-deces-reportes-au-******?fbclid=IwAR1_fl602dah9SEQBuJ_uZve3tRq2pAHHd3ae4VbAOuw07KCdmflroQyPbU
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18.10.2020 23:58 Відповісти
Я вчора подавала статистику % смертей по вікових групах для 6 032, хтось бачив-читав. Така к-ть смертельних випадків була на 17.10.
Сьогодні вони приписали 6 з невідомими датами + між 11 і 16 + до 11 і вже подають 6 038.
Але ж ці всі смерті уже мали б бути враховані в попередні дні, чи не так ?
Зацінили фальсифікації ?
Хтось премію отримав.
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19.10.2020 00:01 Відповісти
Ляшко про залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19: МОЗ відповідає за науково обґрунтовані підходи - Цензор.НЕТ 2719https://censor.net/ru/user/165058

Я розумію. Але тут конкретно поділена к-ть померлих по групах і інформація подана у відсотках. Зараз попробую пошукати, скільки це.
6 032.
А в тій таблиці - відсотки від цього числа.
https://censor.net/ru/comments/locate/3225387/019214ae-778e-7054-99a2-4fc056df030eОтветить
Мне нравится 1
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19.10.2020 00:04 Відповісти
Я конечно не специалист... Но объясните мне пожалуйста, как "собака-нюхач" определяет повышенную температуру??? Не проще ли закупить термометры или инфракрасные камеры? Все это "попахивает", и без собак, на очередной распил денег...
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19.10.2020 00:40 Відповісти
Ляшко о привлечении собак-нюхачей для выявления людей с COVID-19



- выявленных больных размещать в собачих будках и питомниках ибо больницы забиты (кто против - загонять вилами штрыкаючи в бока)
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19.10.2020 04:27 Відповісти
На початку пандемії писали, що домашні тварини самі хворіють і передають хворобу. Нащо постійно ризикувати домашнім улюбленцем і собою
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19.10.2020 06:18 Відповісти
Есть одно маленькое Но)
Чтобы научить собаку находить наркотики нужно не менее 2-х лет(если не делать из нее наркомана)
Чтобы научить находить взрывчатку не менее 3-х лет
Интересно за сколько они научат находить covid)))
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19.10.2020 08:22 Відповісти
при зесопле пробиваем очередное дно ежедневно. Никогда не подумал бы что такое возможно.
Из креатива клоунам тогда предлагаю ввести обязательные приседания и отжимания при входе в супермаркеты...люди с ковид и забитыми легкими сразу будут задыхаться их выявят...))) Можно всем затаивать дыхание перед супермаркетом тоже секунд на 30.....дегенераты. Во всем мире ставят температурные рамки и делают так чтобы человек даже не заметил что его проверяют...но только не у клоуна.
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19.10.2020 09:40 Відповісти
 
 