Компанія SpaceX успішно запустила чергову партію інтернет-супутників Starlink, тепер їх на орбіті 833

Важка ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію із 60 мінісупутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії SpaceX.

Це вже чотирнадцяте виведення на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня минулого року, в межах проєкту Starlink, пише Інтерфакс-Україна. Попередню партію із 60 супутників Starlink було запущено 6 жовтня. Тепер її орбітальне угруповання нараховує вже 833 космічні апарати. Наразі компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі.

Запуск було здійснено о 8:25 за часом Східного узбережжя США (15:25 за Києвом) зі стартового комплексу LC-39A на космодромі NASA на мисі Канаверал у штаті Флорида.

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Через 1 годину і 3 хвилини після старту ракети група супутників Starlink вийшла на задану орбіту.

Тим часом перший багаторазовий ступінь ракети-носія SpaceX, який використовувався для запуску вшосте, через 8 хвилин 24 секунди після запуску здійснив керовану посадку на автоматичну плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка перебувала в Атлантиці за 633 км від космодрому на мисі Канаверал.

Крім того, спеціальні рятувальні морські судна Ms. Chief і Ms. Tree в Атлантиці мали "зловити" в надводні сіті або виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відокремлення спускалися на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє економити компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.

Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а згодом - із 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети. Загальний розмір інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.

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