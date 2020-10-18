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Новини Революція в Білорусі
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Київ став одним зі знімальних майданчиків фільму про революцію у Білорусі, - радник Тіхановської Вячорка

Стримінговий портал Netflix готує до виробництва документальний фільм чи серіал про революцію в Білорусі.

Про це повідомив у Telegram радник керівниці білоруської опозиції Світлани Тіхановської з міжнародних справ Франтішек Вячорка, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже два місяці британська знімальна група працює над документальним фільмом чи серіалом про білоруські протести, який має вийти на Netflix. Герої - демонстранти, Координаційна рада та Світлана Тіхановська. Зйомки відбуваються у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі. Членів знімальної групи вже навіть затримували", - йдеться в повідомленні.

Київ став одним зі знімальних майданчиків фільму про революцію у Білорусі, - радник Тіхановської Вячорка 01

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Автор: 

Білорусь (7925) Netflix (75)


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Топ коментарі
+15
а-фі-ґєть.
=Революція= ще не скінчилася, а ХВільму уже знімають.
А про Майдан восени 2013- на початку 2014 фільми теж десь по інших країнах знімалися ?
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18.10.2020 23:05
+11
Мені ніхто ніколи так і не відповів, за чиї кошти живе і вояжує з офіційними і фактично державними візитами прі-зі-дєнтка Свєта.
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18.10.2020 23:07
+10
Вот смешные- ще теля в ср*а*ці, а циган з довбнею бігає. Революции НЕТ и вряд ли будет. Есть прогулки с цветами, чаепитие и тысячи терпил. Зато они "снимают фильм"! И Киев тут причём? Что-то не наблюдалось вас здесь с поддержкой во время нашего Майдана. Единственный чел- это Жизневский, который ОДИН стоит ВСЕХ ваших "революционеров"! Слава Ему и Вечная память....
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18.10.2020 23:33
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не знал, что нетфликс уже стал порнуху снимать..
это же чистая порнография, а не революция
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19.10.2020 00:16 Відповісти
это точно. садомазо, плетки ошейники, рабы и властелины.
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19.10.2020 00:28 Відповісти
А сам то в скольких революциях участие принимал?
Будь так любезен, многоуважаемый леворюционер, огласи-ка нам весь список своих леворюционных достижений..
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19.10.2020 00:39 Відповісти
афанау. я болотному рабу не отвечаю, ибо это западло.
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19.10.2020 01:06 Відповісти
Быстро ты сдулся, балабол.
Я уж думал ты здесь минимум на страницу свои подвиги распишешь..
А оно видишь как вышло..
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19.10.2020 01:17 Відповісти
Это будет фантастический фильм? Так-то в Белоруссии нет и не было никогда никаких революций.
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19.10.2020 00:46 Відповісти
Сраного боксера Васю Ломаченко снимите достойный РАБссиянец...
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19.10.2020 01:04 Відповісти
а що в білорусів ВІДБУЛАСЬ І ЗАКІНЧИЛАСЬ якась там революція??? Я й не замітив. Бачу вони до сьогодні мирно ходять...
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19.10.2020 01:28 Відповісти
Где революция? Только беспредел ментов и власти
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19.10.2020 01:33 Відповісти
Беларусы голубоглазый народ. У Тихановской до предела черные глаза. На цыганку похожа. Возникает вопрос. Не попытка ли захвата власти цыганской мафией в Беларуси.
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19.10.2020 03:48 Відповісти
Бацьку будет играть замечательный актер Порошенко...
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19.10.2020 04:18 Відповісти
Інтерв»ю:
- Петро Олексійович! Скажіть, як змінилась ваш життєдіяльність після того, як закінчилась Ваша каденція в якості Президента України? Мабуть, ви відчуваєте полегшення - спав тягар відповідальності за країну?
- Та ви що! Яке полегшення?!... Уявляєте, кожну ніч обходить усі міста і села України і насирать у штани всім прибічникам нині діючого президента!!! Тут ніякого здоров»я не вистачить…Ти вже труси переш?...Раненько ж ти встала... Мабуть, незручно, коли вони до попи липнуть...
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19.10.2020 06:39 Відповісти
Вчора на Бєлсаті згадували навіть про Леніна, як він робив революцію. Згадалося, що тоді його в Росії називали "німецьким шпигуном". А в інтернеті є інформація про зарплати і ціни в 1913-му році, і виходить, що тоді народ жив краще, ніж тепер. І ще згадалося, що Столипіна, який приготував план економічного розвитку Росії, убили прямо в театрі. А той проєкт розвитку, ніби застосувала Швеція.
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19.10.2020 06:07 Відповісти
Там совок ще густіший ніж в ерефії.
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19.10.2020 06:21 Відповісти
" В Білорусі не національно, не визвльна, не боротьба"(ц)
Якщо совок збирається біля ідола і йде по волиці Лєніна - однозначно совок. А значить в Білорусі бунт холопів - "безсмысленный", як і належить йому бути.
Так що годі про якусь "революцію".
Гаспажа Тіхановская, яка доречі ні слова не знає білоруською, Путіна вже облизала, де тільки змогла дістати язиком.
Апазіціанєри з Білорусі розповідають нам , на шостому році єрефянської агресії, про "гражданскую вайну" Гнати їх з України сраним віником!
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19.10.2020 06:19 Відповісти
Па першае - Тiханоуская валодае чатырма мовамi, у тым лiку i беларускай.
Па другое - у беларускiх пратэстау' нiма лiдарау'.
Трэцяе - рэвалюцыя вiдавочна за дэмакратычныя змены у краiне.
Чацвертае - Тiханоу'ская цi панi, цi спадарыня. А не "гаспажа".
Высновак - у цябе, у лапця, што нi слова -то хлусня.
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19.10.2020 07:05 Відповісти
Переворот на РАБссии делал Троцкий Свердлов Дзержинский....,чЛенин статьи печатал аж 55 томов макулатуры...
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19.10.2020 06:55 Відповісти
Ээ. А когда в Беларуси была революция? Да ещё аж такая, чтоб на целый фильм хватило?
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19.10.2020 06:55 Відповісти
Фільм із серії про те як хвіст крутить собакою. З Ціхановськой така опозиція як з Зеленського головнокомандувач з його постійними наказами про відхід військ 722 "бігом назад". Яка може бути народжена білоруська опозиція в РФ крім агентів СЗР РФ? Зелені дебіли підігрують Путіну і отримають вже його війська по периметру північного кордону України.
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19.10.2020 07:39 Відповісти
Тьфу! Почему мятежники никогда не побеждают? Потому, что «Победивший мятеж называется революцией». Не было в России революции 1905 г. Мятеж на японские деньги. Устроили царизму Цусиму япошки. Денег на революцию не дали. Зачем. А кайзер в 17 победил. РОССИЯ ВОЗЬМЕТ НАСОДЕРЖАНИЕ БЕЛОРУСИЮ. И тихановскую заткнут. Мятеж не пройдет. Как и «горе-революция» 1905.
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19.10.2020 07:46 Відповісти
Бредятина лаптеногая
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19.10.2020 07:47 Відповісти
А де революція? В Білоусі? Коли була?
Схоже на те, що фільм буде, а революції не буде
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19.10.2020 08:38 Відповісти
А че не в Мацкве?!
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19.10.2020 08:54 Відповісти
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