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Київ став одним зі знімальних майданчиків фільму про революцію у Білорусі, - радник Тіхановської Вячорка
Стримінговий портал Netflix готує до виробництва документальний фільм чи серіал про революцію в Білорусі.
Про це повідомив у Telegram радник керівниці білоруської опозиції Світлани Тіхановської з міжнародних справ Франтішек Вячорка, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже два місяці британська знімальна група працює над документальним фільмом чи серіалом про білоруські протести, який має вийти на Netflix. Герої - демонстранти, Координаційна рада та Світлана Тіхановська. Зйомки відбуваються у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі. Членів знімальної групи вже навіть затримували", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Vedana
показати весь коментар18.10.2020 23:05
+11 Vedana
показати весь коментар18.10.2020 23:07
+10 Максим Воронцов #472961
показати весь коментар18.10.2020 23:33
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это же чистая порнография, а не революция
Будь так любезен, многоуважаемый леворюционер, огласи-ка нам весь список своих леворюционных достижений..
Я уж думал ты здесь минимум на страницу свои подвиги распишешь..
А оно видишь как вышло..
- Петро Олексійович! Скажіть, як змінилась ваш життєдіяльність після того, як закінчилась Ваша каденція в якості Президента України? Мабуть, ви відчуваєте полегшення - спав тягар відповідальності за країну?
- Та ви що! Яке полегшення?!... Уявляєте, кожну ніч обходить усі міста і села України і насирать у штани всім прибічникам нині діючого президента!!! Тут ніякого здоров»я не вистачить…Ти вже труси переш?...Раненько ж ти встала... Мабуть, незручно, коли вони до попи липнуть...
Якщо совок збирається біля ідола і йде по волиці Лєніна - однозначно совок. А значить в Білорусі бунт холопів - "безсмысленный", як і належить йому бути.
Так що годі про якусь "революцію".
Гаспажа Тіхановская, яка доречі ні слова не знає білоруською, Путіна вже облизала, де тільки змогла дістати язиком.
Апазіціанєри з Білорусі розповідають нам , на шостому році єрефянської агресії, про "гражданскую вайну" Гнати їх з України сраним віником!
Па другое - у беларускiх пратэстау' нiма лiдарау'.
Трэцяе - рэвалюцыя вiдавочна за дэмакратычныя змены у краiне.
Чацвертае - Тiханоу'ская цi панi, цi спадарыня. А не "гаспажа".
Высновак - у цябе, у лапця, што нi слова -то хлусня.
Схоже на те, що фільм буде, а революції не буде