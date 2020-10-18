Київ став одним зі знімальних майданчиків фільму про революцію у Білорусі, - радник Тіхановської Вячорка

Стримінговий портал Netflix готує до виробництва документальний фільм чи серіал про революцію в Білорусі.

Про це повідомив у Telegram радник керівниці білоруської опозиції Світлани Тіхановської з міжнародних справ Франтішек Вячорка, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже два місяці британська знімальна група працює над документальним фільмом чи серіалом про білоруські протести, який має вийти на Netflix. Герої - демонстранти, Координаційна рада та Світлана Тіхановська. Зйомки відбуваються у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі. Членів знімальної групи вже навіть затримували", - йдеться в повідомленні.

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