Каневу, що перебуває у "червоній зоні", напередодні виборів дозволили пустити громадський транспорт, - міськрада

Державна комісія з ТЕБ та НС не стала заперечувати, щоб у Каневі з 19 жовтня відновили рух громадського транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"З понеділка в Каневі відновлять рух громадського транспорту та роботу КП "Авто-Ріка". Відповідне рішення було ухвалено під час останнього засідання комісії ТЕБ та НС, яке відбулося в п'ятницю, 16 жовтня ц.р. Враховуючи, що 25 жовтня ц.р. відбудуться місцеві вибори, місцева комісія звернулася до державної комісії з питань ТЕБ ​​та НС із проханням відновити рух міського громадського транспорту і дозволити здійснювати посадку пасажирів на міжміські та міжобласні рейси на території КП "Авто-Ріка". Державна комісія ТЕБ та НС таке послаблення дозволила" , - наголошується у повідомленні.

Транспорт у Каневі запустять 19 жовтня.

Дивіться також: Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом "5 запитань від президента", - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

"Поки отримали такий дозвіл на тиждень - із 19 до 25 жовтня ц.р. Як буде далі, покаже показник захворюваності", - зазначив голова комісії з питань ТЕБ ​​та НС, керуючий справами виконавчого комітету Володимир Святелик.

Нагадаємо, згідно з карантинним зонуванням, Канів знову потрапив до "червоної" зони. Цього разу "червоними" стали 68 адміністративних одиниць, зокрема 9 обласних центрів.

У Черкаській області, крім Канева, до "червоної" карантинної зони потрапили Сміла і весь Смілянський район.

Читайте також: Тернопіль можуть виключити з "червоної" зони карантину, але Канів точно залишиться в "червоній", - Немчінов