У ТКГ має бути більше парламентарів, бо вони зможуть переконати ВР підтримати ухвалені на переговорах рішення, - "слуга народу" Качура

Після виключення Вітольда Фокіна із Тристоронньої контактної групи до її складу можна було б призначити когось із парламентарів.

Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив народний депутат від "Слуги народу" і заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олександр Качура, пише Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що все-таки нам потрібно, щоб там було більше парламентарів. Тому що в ТКГ делегати часто про щось домовляються, але вони забувають, що згідно з Мінськими домовленостями парламент України ухвалює закони про особливості місцевого самоврядування та про ведення виборів... Тому я впевнений, щоб саме депутати від різних політичних фракцій входили до делегації ТКГ... І потім, коли вони повернуться в Україну після всіх цих перемовин, вони повинні будуть переконати параламент, що потрібно внести необхідні зміни в законодавство і чому", – вважає народний депутат.

При цьому Качура додає, що особисто йому як члену профільного парламентського комітету, з яким зустрічався Фокін, не сподобалася його фраза про те, що "на Донбасі немає присутності Російької Федерації".

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"Я не погоджуюсь точно з тезою, яку озвучив пан Фокін, вона точно мені різала вухо, це теза про те, що якщо навіть суто юридично подумати: ну як це немає, якщо в Мінських домовленостях сторона – Російська Федерація. Як можна було про це сказати? Я думаю, що ця теза і стала ключовою в ухваленні рішення президентом України щодо звільнення Фокіна", – каже Качура.

Нагадаємо, на засіданні комітету ВР перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.

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