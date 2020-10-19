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Новини Агресія Росії проти України
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У ТКГ має бути більше парламентарів, бо вони зможуть переконати ВР підтримати ухвалені на переговорах рішення, - "слуга народу" Качура

У ТКГ має бути більше парламентарів, бо вони зможуть переконати ВР підтримати ухвалені на переговорах рішення, -

Після виключення Вітольда Фокіна із Тристоронньої контактної групи до її складу можна було б призначити когось із парламентарів.

Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив народний депутат від "Слуги народу" і заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олександр Качура, пише Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що все-таки нам потрібно, щоб там було більше парламентарів. Тому що в ТКГ делегати часто про щось домовляються, але вони забувають, що згідно з Мінськими домовленостями парламент України ухвалює закони про особливості місцевого самоврядування та про ведення виборів... Тому я впевнений, щоб саме депутати від різних політичних фракцій входили до делегації ТКГ... І потім, коли вони повернуться в Україну після всіх цих перемовин, вони повинні будуть переконати параламент, що потрібно внести необхідні зміни в законодавство і чому", – вважає народний депутат.

При цьому Качура додає, що особисто йому як члену профільного парламентського комітету, з яким зустрічався Фокін, не сподобалася його фраза про те, що "на Донбасі немає присутності Російької Федерації".

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"Я не погоджуюсь точно з тезою, яку озвучив пан Фокін, вона точно мені різала вухо, це теза про те, що якщо навіть суто юридично подумати: ну як це немає, якщо в Мінських домовленостях сторона – Російська Федерація. Як можна було про це сказати? Я думаю, що ця теза і стала ключовою в ухваленні рішення президентом України щодо звільнення Фокіна", – каже Качура.

Нагадаємо, на засіданні комітету ВР перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.

Також читайте: РФ змінила поведінку на зустрічах ТКГ, намагаючись переконати всіх, ніби вона не є частиною "трійки", - посол Німеччини Фельдгузен

Автор: 

ВР (14949) перемовини (2859) Тристороння контактна група (827) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+16
Угу. Слуге русни нужно больше агитаторов, шоб убедить Раду голосовать за капитуляцию.
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19.10.2020 02:25
+14
Ти подиви, яке воно невгомонне.
Вакцину москальську вже вколов, служка ?
Мо, тоді перестанеш безкінечно озвучувати свої дурниці.
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19.10.2020 01:59
+7
Ялтинский гауляйтер себе уже уколол, а этот хочет на нас ее испытать... Вот пусть покажет пример на себе)))
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19.10.2020 02:07
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Ти подиви, яке воно невгомонне.
Вакцину москальську вже вколов, служка ?
Мо, тоді перестанеш безкінечно озвучувати свої дурниці.
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19.10.2020 01:59 Відповісти
Ялтинский гауляйтер себе уже уколол, а этот хочет на нас ее испытать... Вот пусть покажет пример на себе)))
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19.10.2020 02:07 Відповісти
Тільки я ніколи не повірю, що приклад цього качура Вас переконає.
І що Ви тоді погодитеся і собі це вколоти.
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19.10.2020 02:20 Відповісти
Почему не убедит? Убедит... Вернее, уже пример гауляйтера убедил) Он скопытился... Принял вакцину, в рамках рекламы, вместе с метвечуком... Ждем... Результатов по второму...
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19.10.2020 02:33 Відповісти
Я так понял, что вы этот момент упустили и не поняли всех нюансов)))
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19.10.2020 02:35 Відповісти
Угу. Не завжди з першого разу розумієш, що людина хотіла сказати.

Не читала новину про того персонажа. Мусила здогадуватися.
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19.10.2020 02:42 Відповісти
Ну тут и я сильно перемудрил))) Хотел был по остроумничать, а получилось как всегда)))
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19.10.2020 04:07 Відповісти
Павле, перестаньте. Ото ще будемо за такі дрібниці розбиратися.
Я не ас гумору, чесно визнаю. Іноді можу не в*їхати. Тоді перепитую. Уточнюю. Шоб дойшло.
Ви ж мені розтолкували, щоб я зрозуміла.
Все в порядку !
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19.10.2020 04:21 Відповісти
Презерватив мертвечуковский , ботинок ты тупой , закрой пыку
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19.10.2020 02:47 Відповісти
Ви точно мені це написали ?
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19.10.2020 02:48 Відповісти
что-то много фонить этот качура начал...
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19.10.2020 02:04 Відповісти
Лезет не в свои сани. Этот вопрос чья-то "внучка" будет решать.
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19.10.2020 07:28 Відповісти
Эту навозную "зеленую" муху надо е*ануть в конце-концов "дихлофосом", как и его "вдохновителя" мертветчука - засохшее насекомое, вытащенное ху*лом из-за плинтуса кремлядской голубятни.
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19.10.2020 02:09 Відповісти
Уберите этого Качуру нафиг с ленты - явно чувак неадекват.
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19.10.2020 02:15 Відповісти
Включіть до списку весь склад ВР.
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19.10.2020 02:17 Відповісти
Угу. Слуге русни нужно больше агитаторов, шоб убедить Раду голосовать за капитуляцию.
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19.10.2020 02:25 Відповісти
Сказал тупой ботинок из СН.
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19.10.2020 02:42 Відповісти
Кстати, обратите внимание, чья политическая реклама крутится все время в мобильной версии Цензора.

Исключительно и только СН+ОПЗЖ.
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19.10.2020 02:46 Відповісти
"...потом, когда они вернутся в Украину после всех этих переговоров, они должны будут убедить парламент, что нужно внести необходимые изменения в законодательство и почему", - считает народный депутат." - Утверждает, а не считает. Считают они сребреники за продажу Украины путлеру.
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19.10.2020 05:18 Відповісти
В ТКГ должно быть больше парламентариев, потому что они смогут убедить ВР поддержать принятые на переговорах решения, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 6023
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19.10.2020 05:22 Відповісти
Трохи не так: і придурок, і ворог.
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19.10.2020 09:07 Відповісти
Срочно надо укрепить бригаду предателей.
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19.10.2020 07:38 Відповісти
Якщо нелох,то як назвать того хто на протягував у Раду ворогів -*********** прихвостнів?
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19.10.2020 07:46 Відповісти
Ця качура разом із Бужансько Дубінським відробляє бабло мертвечука. Хоч формально сидить в СН
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19.10.2020 08:32 Відповісти
Якесь ТКГ без схвалення парламентом без його представників, де внучкі дідів впихують в ту контактну групу, яка абсолютно нікому не підзвітна щось там домовляється і ніхто не несе кримінальну відповідальнісьть за життя тридцяти міліонної країни. Шановні у вас с клепкою у владі лади? Потрібно негайно в парламенті провести закриті слуханя щодо складу, деректив і відповідальних за переговори, а президенту всіх осіб подавати на затвердження комітетом ВР після перевірки СБУ на питання причетності членів до не уркаїнських спецслужб. Таке враження що у керма країни орудують вершники без голови!
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19.10.2020 08:44 Відповісти
А де Ви бачили адекватів в Зе- команді? У оточенні гаранта - зрадники, в парламенті у моно-більшості хаос і анархія. Жаль Колю велюра, хай виздоровлює, але ще більша біда може статись, коли той добереться до Мінська і до ТКГ. Чи зможе шановний 1-й президент щось розрулити, то дуже вже у цьому сумніваюсь, дали б уже спокій поважній та старенькій людині. Професійних дипломатів від роботи ТКГ усунули, а хто і сам пішов, бо сил і здоров"я на ті зустрічі та працю в нікуди і без просвіту не могли витримати. Гарант згадав про будапештський момерандум..., ого, відкрив для себе нову планету, але мусить спитати народу що з тим робити? Ото українцям впарили верховного неадеквата? Там бабця з гірського села може й добереться осінню по бездоріжжі до виборчої дільниці, але як її пояснити , що то за ТКГ, меморандум, ну... а наркомани з підворотней тепер точно побіжать до опитувачів, бач, тепер вони будуть визначати політику держави, бо держава по рецепту буде видавати їм (завжди хворим) по 3 рази на день медичний канабіс. Але це ж не кіно і не квартал 95, це наша держава. Жах...
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19.10.2020 10:15 Відповісти
бздец, а что кто то слушает мнение подмастерьев холуя барыг.
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19.10.2020 12:07 Відповісти
Микроб, он же тупой ботинок, а так же, член антиукраинского выбора медведчука, агент кремля продвигает интересы пуйла в Украине.
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19.10.2020 16:09 Відповісти
 
 