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Новини
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Очікувана тривалість здорового життя в Україні найкоротша в Європі, менш ніж 62 роки, - дослідження

Очікувана тривалість здорового життя в Україні найкоротша в Європі, менш ніж 62 роки, - дослідження

Середня очікувана тривалість здорового життя в Україні становить 61,7 року.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в медичному журналі Lancet, передає Цензор.НЕТ.

Для світу середній показник очікуваної тривалості здорового життя становить 63,5 року, для України - 61,7.

Станом на 2019 рік очікувана тривалість життя (здорового і нездорового) в Україні становила 73,8 року (78,3 року для жінок і 69 років - для чоловіків).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року

Найдовша очікувана тривалість здорового життя серед європейських країн - в Ісландії (71,9 року).

Під час дослідження експерти проаналізували показники народжуваності, смертності, міграції та чисельності населення в 204 країнах і територіях і в обраних субнаціональних регіонах у період з 1950 до 2019 року.

Автор: 

здоров’я (444) дослідження (605) життя (18)


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Топ коментарі
+17
наших людей это не волнует..
Гораздо важнее ответить на 5 вопросов Зе
три из которых уже подсчитали- народ Украины слезно просит
-не садить коррупциинеров вообще(что впрочем работает и сейчас)
-разрешить депутатам курить план прямо в сессионном зале(а не выходить в курилку)
-Бене с Ахметкой подарить Лугандонский оффшор(а то тратятся на Панаму)
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19.10.2020 02:10
+11
А =найвеличніший= підняти / підвищити не обіцяв ?

Насправді - сумно. Це - дуже мало. Зовсім не старість.
Часто погане і неповноцінне харчування, багато стресів ...
І зараз ще більше добивають.
Люди, ви хоч намагайтеся берегти і підтримувати психічне здоров*я (якраз недавно говорили, дуже актуально), бо від емоційно-психічного стану багато залежить.
Гойдалки бувають у всіх, але треба вміти розряджатися і відпускати стреси і негатив.

Просто довге життя аби жити, коли роками людина нерухома, важко хворіє - не цікаве.
Тому бажаю всім якомога довше лишатися активними фізично та інтелектуально.
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19.10.2020 02:16
+7
Ната ,а кто их выбрал (кто позволил над собой так издеваться ) , или они с Луны свалились ,как Лунтик 🤫🤔 Кто 30 лет за гречку приводит их к власти? Есть такой нарид с низкой социальной ответственностью😠
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19.10.2020 05:51
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наших людей это не волнует..
Гораздо важнее ответить на 5 вопросов Зе
три из которых уже подсчитали- народ Украины слезно просит
-не садить коррупциинеров вообще(что впрочем работает и сейчас)
-разрешить депутатам курить план прямо в сессионном зале(а не выходить в курилку)
-Бене с Ахметкой подарить Лугандонский оффшор(а то тратятся на Панаму)
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19.10.2020 02:10 Відповісти
коротко, зато ярко
как пенсионный фонд Курт Кобейн сказал: живи насыщенно, умри молодым, оставь красивый труп!
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19.10.2020 02:24 Відповісти
И поверь выбрали как раз зеленых!!!!
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19.10.2020 08:02 Відповісти
В нас куди не візьмись,все не так.Взяти ту ж медицину,її просто не існує і ніколи не існувало.Деякі ненормальні,вважають,що в совці вона була.Там були професори,але і вони були рабами системи.А там де раби,нічого доброго не буває.
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19.10.2020 02:11 Відповісти
А =найвеличніший= підняти / підвищити не обіцяв ?

Насправді - сумно. Це - дуже мало. Зовсім не старість.
Часто погане і неповноцінне харчування, багато стресів ...
І зараз ще більше добивають.
Люди, ви хоч намагайтеся берегти і підтримувати психічне здоров*я (якраз недавно говорили, дуже актуально), бо від емоційно-психічного стану багато залежить.
Гойдалки бувають у всіх, але треба вміти розряджатися і відпускати стреси і негатив.

Просто довге життя аби жити, коли роками людина нерухома, важко хворіє - не цікаве.
Тому бажаю всім якомога довше лишатися активними фізично та інтелектуально.
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19.10.2020 02:16 Відповісти
а по суті людина повинна жити до 70 років без хвороб
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19.10.2020 05:21 Відповісти
И без войн
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19.10.2020 08:08 Відповісти
...і без їжі
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19.10.2020 08:50 Відповісти
ну да, если не попадешь под раздачу, на войне же умираешь здоровым, если не погибнешь, раньше, в пещерные века человек не доживал до 40 лет потому что погибал
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19.10.2020 17:15 Відповісти
.А при соєвому хетьмані ти б ПРотягнув .
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19.10.2020 05:48 Відповісти
Даже когда зеленые проиграют следующие парламентские и президентские выборы, ты всё равно не доживешь ))
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19.10.2020 07:25 Відповісти
Из песни слов не выкинешь, можно погулить: Уничтожение противника управляемой медициной.
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19.10.2020 02:42 Відповісти
- Доктор, а я буду жить, если буду пить водопроводную воду?
- Будете, но не долго.
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19.10.2020 02:49 Відповісти
Рада принимает закон о начислении пенсий после смерти пенсионера и выдачи её родственникам усопшего...
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19.10.2020 04:14 Відповісти
Серйозно? А номер законопроекту чи посилання на нього, можна?
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19.10.2020 08:15 Відповісти
МОЖНА...
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19.10.2020 08:50 Відповісти
Средняя продолжительность жизни в Сссре Сралина была 47,6 года
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19.10.2020 04:38 Відповісти
Сам придумал или кто подсказал?
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19.10.2020 06:11 Відповісти
Воросли в Тихом океане виноваты отравленные растут...
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19.10.2020 06:30 Відповісти
Вот ведь незадача! Хочется ведь с юморком, блеснуть умом чтобы весь портал оценил - а получается криво и коряво.
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19.10.2020 07:30 Відповісти
https://kilativ.livejournal.com/437229.html Обещанная продолжительность жизни при Сталине

Как видим при Сталине продолжительность жизни опускалась до 25 лет , особенно среди мужчин до 17 лет
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19.10.2020 07:20 Відповісти
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине самая короткая в Европе, менее 62 лет, - исследование - Цензор.НЕТ 8851
Красная - женщины России, Зеленая - мужчины . Как видим особенно грустно у мужчин - при Сталине до 17 лет в 1933 году, а во время войны до 10 лет опускалось.
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19.10.2020 07:40 Відповісти
ПРОФЕССОР ГОЛУБОВСКАЯ СКАЗАЛА...
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19.10.2020 08:52 Відповісти
Жить будете плохо, но недолго.(с)
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19.10.2020 04:47 Відповісти
Олігархи, які обкрадають народ мільярдами в цьому зовсім не винні. Винні самі пенсіонери, які мають найнижчу пенсію в Європі.
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19.10.2020 05:12 Відповісти
А кто вам нарид Украины этому виноват ? Кто голосует за гречку ? А почему в Дании народ за гречку не голосует ? И выбирают себе во власть нормальных людей ? Вот в Дании все дети до 18 лет имеют зубного бесплатно , а Швеция пошла ещё дальше , зубной бесплатно для детей до 18 лет и все лекарство , вся медицина детям до 18 лет бесплатно. Так почему не проголосует за такое и ваши депутаты ? Они даже о таком и не думают . Но вы за них голосуете , не марсианин?
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19.10.2020 09:03 Відповісти
Для бесплатно треба податки платити.
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19.10.2020 10:48 Відповісти
Ната ,а кто их выбрал (кто позволил над собой так издеваться ) , или они с Луны свалились ,как Лунтик 🤫🤔 Кто 30 лет за гречку приводит их к власти? Есть такой нарид с низкой социальной ответственностью😠
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19.10.2020 05:51 Відповісти
Ссорі ..
.А сікока там Мойсей по пустелі водив ?
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19.10.2020 05:56 Відповісти
Розкажу байку.
Поїхав один єврей з нашого міста в Ізраїль, подивитись, як там живе вибраний народ, щоб самому туди перебратись. Повернувся додому, а всі його євреї давай Йосіка розпитувать, що там, як там і чи є там сало.

І тут Йосік сказав сакральну фразу: "Коли євреї розкидані по всій Землі, то вони виконують функцію добрива для грунту, а коли є євреї зібрани в одному місці, тоді то просто купа гною."
Звичайно потрібно признати - на протязі тисячоліть єврейський народ боровся за виживання і в євреїв потрібно повчитись, як залишитись українцям УКРАЇНЦЯМИ.
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19.10.2020 07:30 Відповісти
Сорок лет водил Моисей евреев по пустыне и привел в единственное место на ближнем востоке, где нет нефти. Не по- еврейски это. Моисей точно был евреем?
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19.10.2020 08:02 Відповісти
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине самая короткая в Европе, менее 62 лет, - исследование - Цензор.НЕТ 2804
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19.10.2020 06:00 Відповісти
Зачем?
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19.10.2020 07:36 Відповісти
Усьо, починаю пити свій самогон.

Батько пережив Голодомор, Дахау, голод, тяжку колгоспну працю і прожив 83 роки. Кожен день перед їдою приймав 100 гр домашнього самогону, борщ з червоним перцем і спати лягав у 21:30 просипався о 05:00.
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19.10.2020 07:17 Відповісти
Про екологію . забув написати .. ..Отруєна природа дає про себе знати .
ПС )))) Якщо *зашиєся * в якийсь *глухий закуток * то мо і до 100 років "!
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19.10.2020 07:21 Відповісти
Не лише екологія, а ще багато факторів.
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19.10.2020 07:32 Відповісти
Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине 62 года, ВСЁ.
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19.10.2020 07:26 Відповісти
Только не "ВСЕ!", по западному - ФФВЁ!"
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19.10.2020 07:32 Відповісти
Рехворма Супрун в деле. Зеленые энту рехворму подхватили и несут на руках и знаменах
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19.10.2020 07:28 Відповісти
Как раз реформу зеленые свернули. И сейчас медработники стационаров так и не получают нормальную зарплату и массово из-за этого увольняются . До 20 % бывает. Была бы реформа - было бы полегче.
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19.10.2020 07:48 Відповісти
Тобто, до Супрун всі жили по 100 років, хєром розганяли хмари і бачили світ у дванадцяти вимірах?
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19.10.2020 07:51 Відповісти
Енота уже запускали?
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19.10.2020 07:37 Відповісти
А давайте збільшимо пенсійний вік, га?
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19.10.2020 07:48 Відповісти
Обязательно!😷☠️👻💀
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19.10.2020 07:50 Відповісти
А що таке тривалість здорового життя? В мене параметри здорового чоловіка такі: пройти середнім темпом без ознак замореності - 15 км; пробігти 10 км швидше 45 хвилин; присісти понад 100 разів; віджатися від підлоги понад 50 разів; поштовх штанги над головою - не менше власної ваги; стати на місток; стрибнути з місця - понад 1,5 довжини тіла; реакція - швидше 0,3 сек; IQ - понад 125; запам'ятати не менше 7 символів з одного разу; премножувати в умі всі двухзначні числа; відсутність стійких патологій, згідно стандартів медицини. Багато знайдете таких серед своїх знайомих?
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19.10.2020 07:55 Відповісти
І Ви це все робите ?

А здорової жінки тоді ?
=сонце= на турніку крутити треба ? На =шпагат= до скількох років сідать ?
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19.10.2020 08:39 Відповісти
У нас продолжительность жизни равна всего 8-ми годам. Из них шесть лет до школы и два года на пенсии))
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19.10.2020 07:59 Відповісти
Поясніть, як вираховується параметр "ожидаемач продолжительность жизни"?
І навіщо він потрібен, якщо існує реальна тривалість життя згідно статистики, в яку потрапляють дані не тільки по померлим від старості, але й від хвороб та нещасних випадків?
Я не знавець мед. статистики, але реальна тривалість життя в Україні (як для чоловіків, так і для жінок) не досягає і 70 років.
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19.10.2020 08:11 Відповісти
Про яку статистику може йти мова, коли останній перепис населення був майже 20 років тому?
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19.10.2020 08:13 Відповісти
А РАГСи хіба не зберігають дані по померлим?
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19.10.2020 08:23 Відповісти
Смeрті і народжeння щодeнно рeєструються, а нe пeрeписами.
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19.10.2020 10:51 Відповісти
Ну да, їсти продукцію хімічної промисловості під виглядом продуктів харчування ( "ідентичне натуральному), котру собаки та коти їсти відмовляються, тому, що грошей в кармані немає...І буде та сама "продолжитєльность жізні" дуже довга...
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19.10.2020 08:15 Відповісти
Я ідeнтичнe натуральному нe ім, якщо вірити тому, що пишуть на товарі. Цe просто.
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19.10.2020 10:57 Відповісти
"Соціальна держава" в дії...)))
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19.10.2020 08:16 Відповісти
В часи есесеру в партійців, та комсомольців, здоровою людиною вважалися такі, хто міг випити не менше 0,5 л горілки без ознак сп'яніння. І не менше 1 л за вечір, без ознак похмілля на наступний день.
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19.10.2020 08:21 Відповісти
62 роки живуть щоб відати пенсійному фонду кошти в 65 років. Оксіморон, чи оксіюморон як кому подобається. Може тоді потрібно якусь мінмалку з 60 років виплачувати щоб хоть щось перепало зі стола 17 найбагатших жирних котів України?
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19.10.2020 08:36 Відповісти
Пить меньше надо (особенно всякого алкогольного сурогата)! Напишу для кого-то "крамолу" (доя защитнмеов прпв голых обезьян), что не против природного (естественного) отбора, сожалею только, что никто не контролирует рождаеиость от этих НЕДЕЕСПОСОБНЫХ (которые не могут сами за себя отвечать, не говоря уже о потомстве)!
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19.10.2020 08:59 Відповісти
Не скажу за всю Европу , скажу за Данию . Датчане молодые каждых 6 месяцев сдают кров на анализ . В Украине такого понятие вообще нет . Ещё ходят раз в год в зубному на проверку и чистку зубов . В Украине идут к врачу когда болит , датчане ходят сдают кров на анализ , вот и результат .
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19.10.2020 09:08 Відповісти
Датчане - это где в школе есть уроки сексуального воспитания, где детей учат правильно
мастурбировать, чтобы и счастливо долго жить ?
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19.10.2020 09:51 Відповісти
А тибе, котик, родители запретили дрочить и ручата горчицей намазали?
Оттого ты такой злой?
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19.10.2020 10:39 Відповісти
Применяется горчица ? Откуда ты знаешь ?
Кива - твой рулевой.
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19.10.2020 10:50 Відповісти
Откуда мне знать, чем тебе намазали руки, чтобы не дать дрочить? Горчица - это моё предположение.
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19.10.2020 11:02 Відповісти
Накрутили?
ООН публиковали, Украина: мужчины 58 лет, женщины 62 года.
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19.10.2020 09:51 Відповісти
Нездоровая жизнь в Украине начинается с рождения.
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19.10.2020 09:51 Відповісти
Пока роды принимала бабка-повитуха, которую знал и стар и млад, люди рождались здоровые, а когда появились казённые роддома - рождаемость стала управляемой, а число "родовых травм", "выкидышей" и "мертворождённых" гоев в СССР и теперь в постсовке стало
самым высоким в мире.
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19.10.2020 09:56 Відповісти
Дeзінформація.
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19.10.2020 10:53 Відповісти
Є статистика, яку тепер легко подивитись в інтернеті.
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19.10.2020 11:47 Відповісти
"Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине самая короткая в Европе, менее 62 лет" - https://dengi.ua/finance/2354867-80-procent-pensionerov-v-ukraine-okazalis-za-chertoj-bednosti-ombudsmen Около 80% украинских пенсионеров оказались за гранью нищеты. - Зеленский всё свалит на COVID-19.
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19.10.2020 09:58 Відповісти
Мій дід прожив 91 рік, а дід мого діда - 110 років. Про медицину за часів прапрадідів мало що знали, а жили довго. Тоді не було 95-ого кварталу, хайпу, хуцпи, а блазнів після смерті ховали за межами кладовища. Так, були страшні хвороби, але ніхто і подумати не міг, що в майбутньому, в ХХІ сторіччі виникнуть нові страшні хвороби, такі як COVID-19 і KLOUN-95. Та це не найстрашніше. А найстрашніше, це масове божевілля, коли люди добровільно своїм вождем, духовним батьком обирають нікчемного примітивного блазня. То хто їм лікар, які потрібні їм реформи. та й серед питань їх вождя нема питання, чи хочуть вони довго жити. Ще рік тому, коли вони йшли обирати своїм вождем веселого чоловічка, то казали: "Нехай будемо жити і недовго, але весело". Кожному своє.
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19.10.2020 17:46 Відповісти
 
 