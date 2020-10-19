Очікувана тривалість здорового життя в Україні найкоротша в Європі, менш ніж 62 роки, - дослідження

Середня очікувана тривалість здорового життя в Україні становить 61,7 року.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в медичному журналі Lancet, передає Цензор.НЕТ.

Для світу середній показник очікуваної тривалості здорового життя становить 63,5 року, для України - 61,7.

Станом на 2019 рік очікувана тривалість життя (здорового і нездорового) в Україні становила 73,8 року (78,3 року для жінок і 69 років - для чоловіків).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ оцінила очікувану тривалість життя в Україні у 72,5 року

Найдовша очікувана тривалість здорового життя серед європейських країн - в Ісландії (71,9 року).

Під час дослідження експерти проаналізували показники народжуваності, смертності, міграції та чисельності населення в 204 країнах і територіях і в обраних субнаціональних регіонах у період з 1950 до 2019 року.