Мінське тріо, США, РФ і Франція, встали на бік Вірменії й підтримують її зброєю, - Ердоган

Співголови Мінської групи ОБСЄ - Росія, США і Франція - надають підтримку Вірменії зброєю. Єреван вдруге порушив режим припинення вогню, який діє в зоні конфлікту через Нагірний Карабах.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час з'їзду своєї партії в провінції Ширнак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пише видання Haberler, Ердоган сказав, що США, Росія і Франція "не завершували ці переговори" у форматі Мінської групи протягом 30 років, через це Азербайджан зараз "бореться за звільнення окупованих земель від вірмен".

"Мінське тріо, США, Росія і Франція. Вони встали на бік Вірменії. Вони надають всіляку підтримку Вірменії зброєю", - сказав турецький президент.

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Нагадаємо, конфлікт у Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном триває вже три тижні.

Нагадаємо, напередодні МЗС Азербайджану і Вірменії заявили про те, що з опівночі 18 жовтня в зоні конфлікту почнеться гуманітарне перемир`я. Однак вранці в неділю обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню.