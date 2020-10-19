Мінське тріо, США, РФ і Франція, встали на бік Вірменії й підтримують її зброєю, - Ердоган
Співголови Мінської групи ОБСЄ - Росія, США і Франція - надають підтримку Вірменії зброєю. Єреван вдруге порушив режим припинення вогню, який діє в зоні конфлікту через Нагірний Карабах.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час з'їзду своєї партії в провінції Ширнак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як пише видання Haberler, Ердоган сказав, що США, Росія і Франція "не завершували ці переговори" у форматі Мінської групи протягом 30 років, через це Азербайджан зараз "бореться за звільнення окупованих земель від вірмен".
"Мінське тріо, США, Росія і Франція. Вони встали на бік Вірменії. Вони надають всіляку підтримку Вірменії зброєю", - сказав турецький президент.
Нагадаємо, конфлікт у Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном триває вже три тижні.
Нагадаємо, напередодні МЗС Азербайджану і Вірменії заявили про те, що з опівночі 18 жовтня в зоні конфлікту почнеться гуманітарне перемир`я. Однак вранці в неділю обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню.
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