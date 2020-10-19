УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8450 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
17 334 114

Мінське тріо, США, РФ і Франція, встали на бік Вірменії й підтримують її зброєю, - Ердоган

Мінське тріо, США, РФ і Франція, встали на бік Вірменії й підтримують її зброєю, - Ердоган

Співголови Мінської групи ОБСЄ - Росія, США і Франція - надають підтримку Вірменії зброєю. Єреван вдруге порушив режим припинення вогню, який діє в зоні конфлікту через Нагірний Карабах.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час з'їзду своєї партії в провінції Ширнак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пише видання Haberler, Ердоган сказав, що США, Росія і Франція "не завершували ці переговори" у форматі Мінської групи протягом 30 років, через це Азербайджан зараз "бореться за звільнення окупованих земель від вірмен".

"Мінське тріо, США, Росія і Франція. Вони встали на бік Вірменії. Вони надають всіляку підтримку Вірменії зброєю", - сказав турецький президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові Азербайджану взяли під контроль місто Фізулі та міст на кордоні з Іраном. ВIДЕО

Нагадаємо, конфлікт у Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном триває вже три тижні.

Нагадаємо, напередодні МЗС Азербайджану і Вірменії заявили про те, що з опівночі 18 жовтня в зоні конфлікту почнеться гуманітарне перемир`я. Однак вранці в неділю обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню.

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) Туреччина (3494) Ердоган Реджеп Таїп (928) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+44
Вчера сбит Су-25 подох Ихтамнет РАБссии подполковник
показати весь коментар
19.10.2020 07:25
+21
Минское трио, США, РФ и Франция, встали на сторону Армении и поддерживают ее оружием, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 5732
показати весь коментар
19.10.2020 07:27
+16
Свинорылые понятно там были и там же дохнут !!! Амерам зачем ? Слабо верится .
показати весь коментар
19.10.2020 07:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
в истории всё повторяется на следующем её витке. сегодня это просто страны основатели "новоруцкой антанты". будем подождать, щас ещё союзнички появятся.
показати весь коментар
19.10.2020 09:19 Відповісти
https://t.me/bbbreaking/67615 Пашинян погрожує визнати незалежність Карабаху , якщо "стане зрозумілим що, підтримуваний Турцією Азербайджан не стане домовлятися" що, дасть можливість почати відкрите застосування армянської армії по всім фронтам. Ну, і традиційно https://t.me/bagramyan26/21061 розповідають про масові оточення азербайджанських військ .
показати весь коментар
19.10.2020 09:22 Відповісти
Азейбарджан пошел против коалиции США+РФ?
показати весь коментар
19.10.2020 09:34 Відповісти
Та, не має там коаліції. Поки що, всі традиційно висловлюють занепокоєння.
показати весь коментар
19.10.2020 09:42 Відповісти
Эрдоган все больше идет на конфронтацию с Западом, ведя османов к полному распаду. Погубит то, что создал Ататюрк!
показати весь коментар
19.10.2020 09:44 Відповісти
Он уже просрал половину того что создал Ататюрк. Прям как наш оманский осел - все к чему прикасается, превращается в дерьмо.
показати весь коментар
19.10.2020 10:18 Відповісти
Да какая там конфронтация с западом,Крым и Лугандию забрали всем нас..рать,Карабах заберут будет тоже.Сейчас все делят деньги.
показати весь коментар
19.10.2020 20:20 Відповісти
Дмитро Черних 794bd8a2 не згоден ,в Баку жило много национальностей мирно ,до развал Совка ,в том числе 600000 армян и никто не сорился ,но потом в КГБ решили ,что это не порядок , тем более Азербайджан решил отсоединиться и пошло и поехало ,начали армян накачиватьть оружием , а то что произошло потом ,вы знаете🤔
показати весь коментар
19.10.2020 09:53 Відповісти
АЛКОГОЛЬНАЯ МАФИЯ ИЛИ СООБРАЗИМ НА ТРОИХ )))
Мінське тріо, США, РФ і Франція, встали на бік Вірменії й підтримують її зброєю, - Ердоган - Цензор.НЕТ 7591
показати весь коментар
19.10.2020 09:59 Відповісти
Почитал каменты... сегодня с утра военно-геополитические эксперты с Цензора разосрались как никогда. Шановнэ панство, вы чего? Это же даже не новость про Пороха. Зачем столько ругани?
показати весь коментар
19.10.2020 11:48 Відповісти
Украина делай выводы, жабоеды служат кремлю, немцы ждут северный поток-2, трамп маразматик влюбленный в каждого диктатора и пох им на Украину.
показати весь коментар
19.10.2020 12:03 Відповісти
Я уже сделал выводы да пошли вы все на..хер.А армению додавить нужно.
показати весь коментар
19.10.2020 20:16 Відповісти
Сказочник, армяне в 1978-м году поставили памятник в Карабахе "в честь 150 - ти летию переселения армян в Карабах". Это они так веками там жили? Ну так и на ваших землях они веками жили, что же не отдаете им эти земли?
показати весь коментар
19.10.2020 12:21 Відповісти
пэрдоган разбушевался
показати весь коментар
19.10.2020 22:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 