Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб
Минулої доби, 18 жовтня, в районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, обидва факти задокументовано на ділянці в районі Авдіївки, де в обідній час ворог вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері застосував автоматичний станковий гранатомет.
"Постріли не становили загрози українським військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника зброю не застосовували.
Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.
"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.
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