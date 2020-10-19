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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб

Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб

Минулої доби, 18 жовтня, в районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, обидва факти задокументовано на ділянці в районі Авдіївки, де в обідній час ворог вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері застосував автоматичний станковий гранатомет.

"Постріли не становили загрози українським військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника зброю не застосовували.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

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"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб 01

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обстріл (28303) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет........
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19.10.2020 08:33 Відповісти
Випадко, як запевнив Зеленський.
Тож це не рахується за порушення.
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19.10.2020 08:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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19.10.2020 15:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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19.10.2020 15:36 Відповісти
 
 