Сьогодні з 8:00 до 21:00 на вулиці Бальзака в Києві буде частково перекрито рух, - КМДА. КАРТА

На частині вулиці Бальзака в Києві перекриють рух із 8:00 до 21:00 у понеділок, 19 жовтня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в КМДА.

"Із 8:00 до 21:00 19 жовтня на частині вулиці Бальзака перекриють рух", - йдеться в повідомленні мерії, оприлюдненому в ніч на понеділок, із посиланням на КК "Київавтодор".

За інформацією комунальної корпорації, на вулиці Бальзака триває середній ремонт. Покриття дорожники оновлюють на ділянці від вулиці Драйзера до пішохідного мосту над швидкісним трамваєм.

"Упродовж 19 жовтня ділянку асфальтуватимуть. Під час робіт рух буде перекрито", - уточнили в столичній мерії.

Також у КМДА додали, що об'їхати ремонтну зону можна парною стороною вулиці Бальзака.

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