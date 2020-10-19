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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 118 тис. осіб, кількість хворих перевищила 40,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 118 тис. осіб, кількість хворих перевищила 40,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 жовтня у світі зареєстрували 324 927 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 3971 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 40 281 080 випадків інфікування, з них 324 927 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 118 326 осіб, з них 3971 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 118 тис. осіб, кількість хворих перевищила 40,2 млн 01

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 30,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Аргентина. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 118 тис. осіб, кількість хворих перевищила 40,2 млн 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 118 тыс. человек, число заболевших превысило 40,2 млн. - Цензор.НЕТ 8715
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19.10.2020 08:04 Відповісти
Как бы китайцы не прятались, их всё равно накроет волна массового заражения и никакие прививки не спасут. Просто это растянут во времени.
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19.10.2020 08:10 Відповісти
Было бы ещё на одного больше, если бы он не пиарилсязаболеванием в киевской больнице по сговору с Голубовской. Он свою стационарную программу похудения назвал болезнью КОВИ
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19.10.2020 09:15 Відповісти
 
 