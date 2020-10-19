Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 118 тис. осіб, кількість хворих перевищила 40,2 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 16 жовтня у світі зареєстрували 324 927 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 3971 особа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 40 281 080 випадків інфікування, з них 324 927 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 118 326 осіб, з них 3971 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 30,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Аргентина. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.
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саша паламарчук
показати весь коментар19.10.2020 08:04 Відповісти Мені подобається 1
Александр Степанов #205004
показати весь коментар19.10.2020 08:10 Відповісти Мені подобається 0
Елена Голиц
показати весь коментар19.10.2020 09:15 Відповісти Мені подобається 0
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