Ляшко повідомив, що в Україну вже везуть закуплений "Ремдесивір" для лікування COVID-19. ВООЗ 16 жовтня назвала препарат неефективним

Головний санлікар Віктор Ляшко зазначив, що препарат "Ремдесивір" закупило державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Препарат "Ремдесивір" закуплений і транспортується в Україну. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він закуплений державним підприємством "Медичні закупівлі України".

"І зараз він транспортується на територію України, тому найближчим часом з'явиться. Так, це препарат, який першим показав, що у разі його застосування зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні і зменшується кількість летальних випадків", - сказав Ляшко.

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2 травня "Ремдесивір" офіційно схвалили в США для лікування коронавірусу. 29 травня повідомлялося, що вчені дійшли висновку, ніби ремдесивір найбільш ефективний у перші дні активної реплікації вірусу; тобто з урахуванням інкубаційного періоду, це часто досимптомні дні. На їхню думку, препарат не варто рекомендувати для лікування важкої форми коронавірусної хвороби. 25 червня Комітет Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з лікарських засобів для людини (CHMP) рекомендував надати Veklury (ремдесивіру) умовний маркетинговий дозвіл для лікування COVID-19 у дорослих і підлітків із 12 років з пневмонією, яким потрібен додатковий кисень. 16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19. Інтерв'ю із заступником міністра записували за день до цього.