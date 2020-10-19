Дитсадки і початкову школу з листопада не закриватимуть навіть за найгіршого сценарію, - "слуга народу" Бабак
У Раді заявили, що дитячі садки і початкову школу з листопада не закриватимуть навіть за найгіршого сценарію. Це погодили з Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я.
Про це повідомив у коментарі РБК-Україна глава парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак (СН), передає Цензор.НЕТ.
Бабак вважає, що діти не можуть займатися дистанційно.
"Тому що діти не можуть займатися дистанційно - у них ще немає самосвідомості такого рівня, щоб вони могли самоорганізуватися. Ці дві ланки маютьпрацювати", - заявив він.
Діти повернуться до школи, якщо епідситуація буде дозволяти. В іншому випадку - вони будуть тимчасово переведені на дистанційне навчання.
Все буде на рівні рекомендацій від уряду залежно від "карантинних" зон. Далі рішення буде за місцевою владою, додав нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всех попередников на нары с конфискацией на счет пенс. фонда!
https://www.pfu.gov.ua/2121043-zvit-pro-vykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-********-za-2019-rik/ Виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2019 рік - УСЬОГО ВИДАТКІВ 438 млрл. гривень.
І на скільки би вистачало грошей Порошенка на пенсії, максимум на місяць?
но это тут при чём?
Очевидно, що далеко не всі діти живуть з дідусями і бабусями, ви ж пропонуєте стригти всіх під одну гребінку.
PS. Дати відповіді скільки дітей проживають разом з дідусями і бабусями і на багато інших питань, пов'язаних з населенням міг би перепис населення, а не те убозтво що влаштували зелебобіки на чолі з Дубілетом( так званий електронний перепис).
и школу детей...
Те саме із садіками діти там поголовно грипом почали хворіти несуть додому батьки заражаються і в поліклініку де в одній черзі з короновірусними....
дети не могут заниматься дистанционно
но они могут ЗАРАЖАТЬСЯ в любой период эпидемий и пандемий ...
Просто вбейте в поиск хотябы по этой странице и почитайте.