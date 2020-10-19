Дитсадки і початкову школу з листопада не закриватимуть навіть за найгіршого сценарію, - "слуга народу" Бабак

У Раді заявили, що дитячі садки і початкову школу з листопада не закриватимуть навіть за найгіршого сценарію. Це погодили з Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна глава парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак (СН), передає Цензор.НЕТ.

Бабак вважає, що діти не можуть займатися дистанційно.

"Тому що діти не можуть займатися дистанційно - у них ще немає самосвідомості такого рівня, щоб вони могли самоорганізуватися. Ці дві ланки маютьпрацювати", - заявив він.

Також читайте: За останні два тижні на Одещині захворюваність на Covid-19 серед школярів зросла майже на 47%, - санлікар області Гончаров

Діти повернуться до школи, якщо епідситуація буде дозволяти. В іншому випадку - вони будуть тимчасово переведені на дистанційне навчання.

Все буде на рівні рекомендацій від уряду залежно від "карантинних" зон. Далі рішення буде за місцевою владою, додав нардеп.