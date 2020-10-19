США планують озброїтися новою гарматою для наддалекої стрільби, що здатна дістати до Москви

Армія США планує озброїтися стратегічною наддалекобійною супергарматою Strategic Long Range Cannon (SLRC).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише американський науково-популярний журнал Popular Mechanics.

Передбачається, що ця зброя зможе уражати цілі на відстані до 1150 миль (понад 1850 км. - Ред.), що в 50 разів перевищує можливості подібної сучасної зброї.

У разі, якщо ця технологія спрацює, то стратегічна далекобійна гармата (SLRC) дозволить завдавати удару в 50 разів далі, ніж наявні знаряддя. З появою SLRC у США може відродитися такий клас кораблів, як лінкори типу Montana, додається в матеріалі. Випробування прототипу зброї намічені на 2023 рік.

Крім того, з Північного моря Montana може обстрілювати цілі на заході Росії, а також саму Москву.

"Одна Montana в Індійському океані може бути націлена на більшу частину Пакистану, Афганістану, Ірану, Ємену і Сомалі. У Тихому океані Montana, що розташовується в безпеці позаду Японії, могла б бомбардувати всю Північну Корею, і навіть Пекін і Шанхай", - додається в публікації.

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За даними видання, новий лінкор типу Montana міг би переносити по чотири гармати SLRC, а також вдосконалені керовані ракети класу "корабель-повітря" RIM-7 Sea Sparrow і зенітний артилерійський комплекс Phalanx CIWS, що дозволило б кораблю обійтися без супроводу крейсером та есмінцем.

Лінійні кораблі типу Montana проєктувалися як відповідь на будівництво лінкорів типу Yamato для ВМС Японії. Всього планувалося до спорудження п'ять кораблів, з яких два були закладені в 1941 році. Будівництво серії анульовано в липні 1943 року.

На початку вересня в США успішно випробували два прототипи гіперзвукової крилатої ракети. Літальні апарати обох компаній призначені для досягнення швидкості, що вп’ятеро перевищує швидкість звуку.