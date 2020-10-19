В Україні за добу від COVID-19 померли 66 осіб, 1112 - одужали, виявлено 4766 нових випадків

В Україні станом на ранок понеділка, 19 жовтня, зафіксовані 4766 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Всього від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 303 638 осіб.

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За добу одужали 1112 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 126 489 осіб. Протягом минулої доби померли 66 раніше захворілих, всього з початку пандемії - 5673 особи. Загалом в Україні станом на ранок 19 жовтня на COVID-19 хворіють 171 476 осіб, що на 3588 більше, ніж добою раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (595), Києві (385), в Одеській (350) та Житомирській (308) областях.















