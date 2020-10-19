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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 66 осіб, 1112 - одужали, виявлено 4766 нових випадків

В Україні за добу від COVID-19 померли 66 осіб, 1112 - одужали, виявлено 4766 нових випадків

В Україні станом на ранок понеділка, 19 жовтня, зафіксовані 4766 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Всього від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 303 638 осіб.

Також читайте: Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 118 тис. осіб, кількість хворих перевищила 40,2 млн. ІНФОГРАФІКА

За добу одужали 1112 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 126 489 осіб. Протягом минулої доби померли 66 раніше захворілих, всього з початку пандемії - 5673 особи. Загалом в Україні станом на ранок 19 жовтня на COVID-19 хворіють 171 476 осіб, що на 3588 більше, ніж добою раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (595), Києві (385), в Одеській (350) та Житомирській (308) областях.

В Україні за добу від COVID-19 померли 66 осіб, 1112 - одужали, виявлено 4766 нових випадків 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 66 осіб, 1112 - одужали, виявлено 4766 нових випадків 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 66 осіб, 1112 - одужали, виявлено 4766 нових випадків 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 66 осіб, 1112 - одужали, виявлено 4766 нових випадків 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 66 осіб, 1112 - одужали, виявлено 4766 нових випадків 05
В Україні за добу від COVID-19 померли 66 осіб, 1112 - одужали, виявлено 4766 нових випадків 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
А куди зникли адепти дурантину?
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19.10.2020 09:07
+1
В Израиле было по 5-8к сейчас даже 1000 нету, вот вам и карантин
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19.10.2020 09:05
+1
ближе к долбаным выборам количество заболевших будет катастрофически снижаться
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19.10.2020 09:26
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На www.worldometers.info 90 смертей а не 66. Шо такое?
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19.10.2020 08:54 Відповісти
Раньше всегда совпадало. Начинают химичить со статистикой, или ошибка?
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19.10.2020 08:56 Відповісти
Это вообще не статистика а пальцем в небо абы шо . Незачем считать простуду
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19.10.2020 12:34 Відповісти
В Израиле было по 5-8к сейчас даже 1000 нету, вот вам и карантин
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19.10.2020 09:05 Відповісти
А куди зникли адепти дурантину?
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19.10.2020 09:07 Відповісти
ближе к долбаным выборам количество заболевших будет катастрофически снижаться
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19.10.2020 09:26 Відповісти
С чего вы это взяли? Вы думаете вирус будет к выборам готовиться и перестанет заражать людей?
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19.10.2020 09:34 Відповісти
Не, "вирус", перед выборами, перестанет отражать заболевших в статистике, отвлечётся на вопросики так сказать.
Он, уже даже в Каневу, который в "красной зоне", разрешил запускать маршрутки в Киев, дабы пособить Киеву тоже перейти в "красную зону", а то Киев как лох, все в оранжевой, да оранжевой...
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19.10.2020 09:52 Відповісти
все одно надурять, вже не пишуть ,скільки було проведено тестувань і яких,- ось де собака порилася,
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19.10.2020 12:50 Відповісти
https://kriminal.tv/news/likar_komarovskij_rozpoviv_jak_provesti_test_na_koronavirus_samostijno_video.html Лікар Комаровський розповів, як провести "тест" на коронавірус самостійно (відео)
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19.10.2020 20:51 Відповісти
 
 