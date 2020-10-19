УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8423 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 832 7

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 595, Київ - 385 та Одещина - 350

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 595, Київ - 385 та Одещина - 350

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Одеській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 19 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 595 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 29 113 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 445 осіб, за останню добу - 6. Від початку епідемії одужали 5618 пацієнтів.

Станом на 19 жовтня кількість активних хворих у Харківській області становить 23 050 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 66 осіб, 1112 - одужали, виявлено 4766 нових випадків

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Київ та Одеська область.

Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 385 осіб. Загальна кількість хворих - 30 848. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 587 осіб, за добу - 5. Від початку епідемії одужали 10 709 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві - 19 552.

На Одещині на коронавірус захворіли 350 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 19 079 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 288 осіб. Від початку епідемії одужали 2857 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 15 934 особи.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19431) Одеська область (3188) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гепадопінськ стабільний лідер.
показати весь коментар
19.10.2020 09:12 Відповісти
Роост числа заболевших и падение процента умерших говорит об одном - манипуляции статистикой. Намалевать любое число заболевших - запросто, проверить диагноз вряд ли возможно, а вот со смертями другое дело, здесь контроль жесткий, со вскрытием, перекрестными анализами: много не накрутишь, вот и пошла заболеваемость в отрыв.
показати весь коментар
19.10.2020 09:14 Відповісти
Всем умершим теперь делают вскрытие и перекрестные анализы ?
показати весь коментар
19.10.2020 09:30 Відповісти
За сутки - 5 человек, для вскрытия и перекрестных анализов, ввиду опасности распространения, цифра небольшая.
показати весь коментар
19.10.2020 10:00 Відповісти
А купувати квитки на потяги відмінили Хмельницькому, Тернополю і Франківщині. Знайте бандьори.
показати весь коментар
19.10.2020 09:32 Відповісти
В начале эпидемии в Харькове долго не было больных, потом - единицы, а последние недели так рванули. Наверное, в статуправлении замена кадров произошла?
показати весь коментар
19.10.2020 09:57 Відповісти
Выплаты пошли, толчея у корыта.
показати весь коментар
19.10.2020 10:01 Відповісти
 
 