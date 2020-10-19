COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 595, Київ - 385 та Одещина - 350

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Одеській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 19 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 595 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 29 113 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 445 осіб, за останню добу - 6. Від початку епідемії одужали 5618 пацієнтів.

Станом на 19 жовтня кількість активних хворих у Харківській області становить 23 050 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 66 осіб, 1112 - одужали, виявлено 4766 нових випадків

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Київ та Одеська область.

Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 385 осіб. Загальна кількість хворих - 30 848. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 587 осіб, за добу - 5. Від початку епідемії одужали 10 709 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві - 19 552.

На Одещині на коронавірус захворіли 350 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 19 079 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 288 осіб. Від початку епідемії одужали 2857 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 15 934 особи.