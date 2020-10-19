За добу на COVID-19 захворіли 217 дітей і 207 медпрацівників. Одна дитина померла, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 303 638 осіб. З них 18 553 дитини, а також 19 595 медичних працівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 4 766 осіб. З них 217 дітей, а також 207 медпрацівників. Було госпіталізовано 644 людини. За минулу добу в Україні зафіксували 66 летальних випадків. У тому числі є летальний випадок у дитини. Це в Івано-Франківській області хлопчик вісім років. Поступив в дуже важкому стані в лікарню в четвер о 21.00 відразу в відділення реанімації. Був підключений до апарату штучної вентиляції легень. У п'ятницю йому зробили ПЛР-тест. Був підтверджений COVID-19. На жаль, 17 жовтня він помер. Лікарі не змогли його врятувати. Видужало за добу 1 112 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 303 638 осіб. З них 18 553 дитини, а також 19 595 медичних працівників.

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"Всього одужали 126 489 пацієнтів. А летальних випадків - 5 673", - розповів міністр.