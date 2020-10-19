В Україні через негоду знеструмлено 43 населені пункти, пошкоджено дахи понад 140 будинків і повалено майже 110 дерев. ВІДЕО+ФОТО

17-18 жовтня унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 43 населені пункти в 3 областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"17-18 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 43 населені пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 30, Донецька – 10 та Кіровоградська – 3", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок негоди знеструмлені 43 населені пункти в трьох областях України, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На території Кіровоградської, Миколаївської та Київської областей, внаслідок несприятливих погодних умов пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено близько 110 дерев та підтоплено 11 дворогосподарств.

До лікувальних закладів м. Кропивницький звернулося 3 особи, з яких 2 особи з незначними травмами госпіталізовано.

До ліквідації наслідків негоди залучалося понад 130 осіб та 51 одиниць техніки, з них від ДСНС 80 рятувальників особового складу та 25 одиниць техніки.









Фото: сайт ДСНС