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Трамп мав виступити проти використання хімічної зброї після мого отруєння, - Навальний

Трамп мав виступити проти використання хімічної зброї після мого отруєння, - Навальний

Російський опозиційний політик Олексій Навальний вважає, що президент США Дональд Трамп мав офіційно відреагувати на його отруєння і засудити застосування хімічної зброї.

Про це Навальний заявив в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.

Політик зазначив, що помітив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон переконали Євросоюз запровадити санкції через його отруєння.

"Так-так, я помітив ... Тому я вважаю надзвичайно важливим, щоб усі, зокрема, а може і насамперед, президент США, були категорично проти використання хімічної зброї в 21 столітті", - наголосив Навальний.

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Раніше Європейський Союз запровадив санкції проти шести чиновників Російської Федерації через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

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Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Автор: 

отруєння (944) Навальний Олексій (612) Трамп Дональд (5542)


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Топ коментарі
+10
Тамп тебеничего не должен! Крым чей?
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19.10.2020 09:22
+9
Не розумію американських і європейських політиків, навіщо спілкуватьися із терористом № 1, який спійманий не раз за руку при застосуванню"новачків" та іншої бактеорологічної зброї? Країна-агресор-дикун, недавно виходнць із РФ відрізав голову французу, там вбили, там здійснили теракт, де не війнушка - там сторчать вуха недокраїни, а вони йому газовий потік 1, газовий потік 2 і ще будуть третій будувати,Не забувайте, що це ви його породили і годуєте і він обов*язкового прийде до вас.
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19.10.2020 09:29
+6
Трамп мав виступити проти використання хімічної зброї після мого отруєння, - Навальний - Цензор.НЕТ 2990
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19.10.2020 09:49
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Тамп тебеничего не должен! Крым чей?
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19.10.2020 09:22 Відповісти
...навіть бутерброда
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19.10.2020 09:54 Відповісти
лично твой. пойди и возьми.
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19.10.2020 17:59 Відповісти
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19.10.2020 09:24 Відповісти
Это тот самый Навальный, который утверждал, что "Крым - не бутерброд"? Ну так тогда и "Новичок" - не яд
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19.10.2020 09:26 Відповісти
Какую то вошь траванули просроченным дихлофосом, а президент Америки должен тратить на это свои личные пять минут?
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19.10.2020 09:29 Відповісти
Леша, тебя уже чипировали? Имя, cестRа, ИМЯ!!
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19.10.2020 09:29 Відповісти
Не розумію американських і європейських політиків, навіщо спілкуватьися із терористом № 1, який спійманий не раз за руку при застосуванню"новачків" та іншої бактеорологічної зброї? Країна-агресор-дикун, недавно виходнць із РФ відрізав голову французу, там вбили, там здійснили теракт, де не війнушка - там сторчать вуха недокраїни, а вони йому газовий потік 1, газовий потік 2 і ще будуть третій будувати,Не забувайте, що це ви його породили і годуєте і він обов*язкового прийде до вас.
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19.10.2020 09:29 Відповісти
Северный Кипр чей?
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19.10.2020 10:23 Відповісти
Ужас! Трамп не слухається цілого Навального )))
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19.10.2020 09:33 Відповісти
Еще один зазвездился, президент США ничего ему не должен, более того США несмотря на договор даже формально еще не начали уничтожать свое хим оружие.
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19.10.2020 09:43 Відповісти
"Должен был"
У вас договор с ним был?
Тебя отравят, а он выступит...?
Или это твои хотелки, г-н навальный?
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19.10.2020 09:43 Відповісти
Клав Трамп на Альоху з великим прибором...
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19.10.2020 09:44 Відповісти
Он на всех клал, кроме себя любимого и друга Володи.
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19.10.2020 09:54 Відповісти
Трамп мав виступити проти використання хімічної зброї після мого отруєння, - Навальний - Цензор.НЕТ 2990
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19.10.2020 09:49 Відповісти
Фекальный ожил.
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19.10.2020 09:51 Відповісти
Пісєц, як йому дах знесло,а може воно так жило давно!
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19.10.2020 09:57 Відповісти
Леша уже помыкает Трампом. Бабченко от зависти выпрыгнет в форточку израильского бункера.
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19.10.2020 10:00 Відповісти
Лешенька, ты лучше займись коррупцией в сфере производства химического оружия: похоже, что деньги на разработку БОВ украли, а стране продали смесь настойки гнилых бутербродов и дихлофоса.
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19.10.2020 10:01 Відповісти
скушай бутерброд, там ***** тебе передачку передавал, и расслабься...ишь, должен ему трамп.
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19.10.2020 10:17 Відповісти
Лёша видимо не до конца ещё вылечился, побочный эффект ещё остался
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19.10.2020 10:21 Відповісти
Якщо не знаєш як жити і що робити - запитай у кацапа )))
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19.10.2020 10:25 Відповісти
По-моєму в цього навального самооцінка аж зашкалює..............
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19.10.2020 10:26 Відповісти
Трамп должен ...
Трамп задолжал Навальному?
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19.10.2020 10:33 Відповісти
Прищ на сраці Трампа?!
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19.10.2020 10:33 Відповісти
Hапишите еще про офигительный рейтинг Байдена, когда Трампа так встречают в США
https://twitter.com/i/status/1317936275815452673
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19.10.2020 10:46 Відповісти
Ну, далеко не везде его так встречают...видимо в этом штате он популярный. Причем тут офигительный рейтинг Байдена??
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19.10.2020 11:01 Відповісти
При том, что:
Этот штат далеко не единственный
Байдена так ниде не встречали
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19.10.2020 11:33 Відповісти
Сторонники Трампа всегда славились тем, что они очень бурно его везде встречают. Но это ничего еще не показывает, это всего лишь создает видимость. Сторонники Байдена тихие и хотят спокойно сделать свое дело. Знаешь, есть даже огромное количество демократов, которым Байден мягко говоря не особо и нравится ( например сторонники Берни Сандерса). Но, они все равно пойдут голосовать за него. Не потому, что они его любят, а потому что они люто ненавидят Трампа и не хотят его больше видет.
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19.10.2020 11:51 Відповісти
И среди республиканцев немало таких, которые за Байдена проголосуют, потому что Трамп им нравится еще меньше.
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19.10.2020 12:24 Відповісти
Аризона

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1318240432006987778
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20.10.2020 10:08 Відповісти
Наезд небутеброда на Трампа лишний раз доказывает, что его "отравление" было фэйковым , в сговоре кремля и меркель, для раскрутки подсадного "оппозиционера" на Западе.
Это марионетку будут сажать в президенты и объявлять "перестройку" с целью отмены санкций с РФ.
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19.10.2020 11:48 Відповісти
Сиоронники Трампа - это думающая часть населения США, создаагая эту страну, ставшую привлекательной многим в мире для проживания!
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19.10.2020 12:11 Відповісти
Трампу не до тебя Овальный, он сейчас занят неотложным делом, - брешет в Мичигане и Висконсине
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19.10.2020 16:59 Відповісти
 
 