Трамп мав виступити проти використання хімічної зброї після мого отруєння, - Навальний
Російський опозиційний політик Олексій Навальний вважає, що президент США Дональд Трамп мав офіційно відреагувати на його отруєння і засудити застосування хімічної зброї.
Про це Навальний заявив в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ.
Політик зазначив, що помітив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон переконали Євросоюз запровадити санкції через його отруєння.
"Так-так, я помітив ... Тому я вважаю надзвичайно важливим, щоб усі, зокрема, а може і насамперед, президент США, були категорично проти використання хімічної зброї в 21 столітті", - наголосив Навальний.
Раніше Європейський Союз запровадив санкції проти шести чиновників Російської Федерації через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.
Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.
Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
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У вас договор с ним был?
Тебя отравят, а он выступит...?
Или это твои хотелки, г-н навальный?
Трамп задолжал Навальному?
https://twitter.com/i/status/1317936275815452673
Этот штат далеко не единственный
Байдена так ниде не встречали
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1318240432006987778
Это марионетку будут сажать в президенты и объявлять "перестройку" с целью отмены санкций с РФ.