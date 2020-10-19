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Новини Агресія Росії проти України
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Дочка ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, вимагає зустрічі із Зеленським: "Майте мужність подивитись мені в очі". ВIДЕО

Юлія Микитенко, ветеранка, дочка Миколи Микитенка, який вчинив самоспалення на знак протесту проти політики капітуляції Володимира Зеленського, звернулася до президента України.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення опубліковано на її сторінці у Facebook.

"Вимагаю зустрічі з президентом! Володимире Олександровичу, майте мужність глянути мені в очі!

У першу добу, після того як мій батько це вчинив, більшість ЗМІ написали, що якийсь невідомий чоловік з невідомих причин вчинив самогубство. Але це не відповідає дійсності. І я хочу, щоб ви знали, що насправді він вчинив протест проти політики капітуляції Володимира Зеленського.

Я його донька і буду зараз говорити від його імені. Він не був фанатиком і не був самогубцем. Він дуже любив життя і Україну. І одразу, як тільки почалася російська інтервенція, з перших лав пішов в добровольчий батальйон Нацгвардії.

Це свідчить про те, що він був воїном. Воїном у душі. І війна – це було його покликанням. І, як будь-який воїн, він був готовий покласти життя за Україну. І він це зробив", - написала вона.

Дочка Микитенка наголосила, що найтрагічнішим є те, що її батька досі не почули.

"Як доньці, мені важко прийняти цей вчинок, але я можу його зрозуміти. Як і багато інших ветеранів, які мають зараз схожі відчуття. Єдине, чого я не можу зрозуміти, – чому досі ніхто з очільників нашої держави не висловив жодного слова ні підтримки, ні співчуття нашій сім’ї? Чому їм легше думати, що якийсь невідомий чоловік з невідомих причин вчинив самоспалення на Майдані?" - зазначила вона.

Також дивіться: З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані. ФОТОрепортаж

Також Юлія додала, що нині ветерани і військовослужбовці розгублені, у відчаї від того, що відбувається: "Я теж ветеранка, і теж втратила чоловіка на війні. Поховала його і зараз ховаю батька. І так само, як багато інших моїх побратимів і посестер, ми відчуваємо, що нас не чують. І я дуже хочу, щоб влада пішла з нами на діалог. З ветеранами, з військовослужбовцями, які втрачали, гинули на сході. Я хочу, щоб ця плеяда кривава з Василя Макуха, Олекси Гірняка і тепер Миколи Микитенка закінчилась".

"Пане президенте! Майте мужність подивитись мені в очі. Подивитись в очі іншим ветеранам, які втрачали життя, кров і своє здоров’я на війні. Слава Україні!" - резюмувала Микитенко Юлія.

Дочка ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, вимагає зустрічі із Зеленським: Майте мужність подивитись мені в очі 01

Автор: 

ветерани (1068) Зеленський Володимир (23727) самоспалення (37) смерть (6743) Микитенко Микола (4)


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Топ коментарі
+47
Мужність та Бубочка,речі несумісні,це нонсенс !!))
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19.10.2020 09:41
+35
За Украину надо не умирать, а убивать.
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19.10.2020 09:55
+33
У клоуна нет совести. Куда ты хочешь заглянуть? Там глаза врага - ватного ссыкливого макшанского скота.
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19.10.2020 09:48
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Этим и занят.....
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19.10.2020 10:50 Відповісти
Как сказать, Петя может сделает выводы, его поддержка растет,
А клован членом играющий гнида и кидала,
Он обвинил невиновных и отправил гнить в тюрьму,
Зеленский грязный подонок
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19.10.2020 10:49 Відповісти
Зеленский Президент Украины. Не лучше и не хуже предыдущих!
А не предмет горбатого, так его только могила исправит!
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19.10.2020 10:54 Відповісти
Мразь он , мусорская
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19.10.2020 10:56 Відповісти
Каждому своё....
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19.10.2020 10:58 Відповісти
Все президенты Украины были подонками. Традиция
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19.10.2020 19:29 Відповісти
Дарма, Він не розуміє силу слова, а тільки іншу силу, таку приміром як "вірний піхотинець Путіна".
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19.10.2020 10:39 Відповісти
а чому ти слово "путін" написав з великої літери? заблудився? панімаю)
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19.10.2020 10:41 Відповісти
Для здивування дураків.
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19.10.2020 10:44 Відповісти
твій бос здивувався? не расстраюйся!)))
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19.10.2020 10:46 Відповісти
Та він знає, що таке не лікується, це надовго.
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19.10.2020 10:59 Відповісти
знає...але тебе ще не вигнав? слабі діла)))
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19.10.2020 11:04 Відповісти
Він тебе знає і рекомендує так не хвилюватися, бо від сильного хвилювання може бути дрисня.
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19.10.2020 11:10 Відповісти
Ідіотизм ,це не на довго,це назавжди !!)))
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19.10.2020 11:14 Відповісти
Бред.
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19.10.2020 10:42 Відповісти
А чому вона не хоче зустріця з Порошенко. Це саме він довів до самогубства. Так як у його звинуваченнях нема підстав.
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19.10.2020 10:46 Відповісти
патамуша парашенка нівчом, нівчом не вінават!!! )))))
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19.10.2020 10:47 Відповісти
Виноват, привёл к власти клована колывана членорогатого
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19.10.2020 10:50 Відповісти
врятли.....судя по твоим высерам он этого не хотел))
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19.10.2020 10:54 Відповісти
Был бы умнее, то клован бы и сейчас членом по роялю долюбил бы, а не отправлял бы в тюрьму невиновных
Пользуясь своей президентской должностью
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19.10.2020 11:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/420961: "...привёл к власти клована"
На цю "перлину" від "особо рєтівих" звернули увагу ще на початку цього року...

Дочка ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, вимагає зустрічі із Зеленським: "Майте мужність подивитись мені в очі" - Цензор.НЕТ 206
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19.10.2020 15:57 Відповісти
а чого не заспамив зебілів та касапі-провокаторів https://censor.net/ru/user/421001, https://censor.net/ru/user/420961 та https://censor.net/ru/user/465619 ???
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19.10.2020 17:49 Відповісти
Я взагалі заспамлюю дуже рідко. Та й то у крайніх випадках. Хай люди читають ті опуси і роблять висновки.
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19.10.2020 18:37 Відповісти
Иди проспись, нулёвка убогая.
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19.10.2020 20:07 Відповісти
"Имейте мужество посмотреть мне в глаза" - он не может... Не чем...Он все свое "мужество" игрой на роялях отбил...
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19.10.2020 10:49 Відповісти
Если уходишь, то забери с собой побольше врагов.
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19.10.2020 10:50 Відповісти
Мужество ? У четырежды-уклониста ? Не-а, не видел ...
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19.10.2020 10:54 Відповісти
Зе до свого списку додав статтю за доведення до самогубства - Схоже що сидітиме довгою І дивитися в очі зеленій шмарклі нема жодного сенсу- бо в нього нема ні сміливості ,ні самоповаги ні совісті.
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19.10.2020 10:55 Відповісти
Ну кловану этот факт хорошее оправдание, ага
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19.10.2020 11:02 Відповісти
..э, народ, почему, хотя бы на Цензоре, такая слабая поддержка (насейчас из 4400 просмотров только 16 "лайков")?..
- "Німі на панщину ідуть. І діточок своїх ведуть!.."(с)?
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19.10.2020 10:59 Відповісти
Це Ви точно замiтили! Мене це також неприэмно вразило, як якомусь сепару Лому по хари надавали, то весь ФБ, завив, а коли справжнiй герой помер, то пару коментив, журналшлюхи зовсiм проiгнорували цю страшну пoдiю!
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19.10.2020 16:54 Відповісти
Клована на кол !
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19.10.2020 11:01 Відповісти
ти про пєтьку шакалата? дааа. клован ішо тот!
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19.10.2020 11:05 Відповісти
Вы объелись зелёного говна
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19.10.2020 11:15 Відповісти
Є люди -герої.які підуть на самопожертву за свою Батьківщину і навіть за життя іншої людини. Це сильні мужнгі люди з авищеною відповідальність і справедливості. Багатьом ватним боягузам і "какая разница" це не зрозуміти. Ну а при владі--якраз такі шмарклі. Це другий випадок за короткий час правління зеленої чуми і висновків вона не робить іне зробить--бо владу захопили інородці --вороги,а не українці.
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19.10.2020 11:04 Відповісти
Милая Юлечка, зря рассчитываешь на то, что у этого многоликового существа хоть в одной ипостаси есть мужество.
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19.10.2020 11:07 Відповісти
После этой трагедии вся правящая малаитянская сволочь
Должна была лететь с власти впереди своего визга.
Ибо это ее вина.
А что сделала страна?
Промолчала.
Это диагноз...
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19.10.2020 11:09 Відповісти
до 2020 стояли на позициях и гибло 30 чел в месяц - перемога.
в 2020 стоят на позициях и гибнет 3-5 чел в месяц - капитуляция.
А вообще, надо ветеранам психиатрически помогать, там ПТСР и суицид возможен.
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19.10.2020 11:19 Відповісти
до 2020-го врагов гибло 300-1000 в месяц - а сейчас ноль.
а вообще надо тебя на бутылку насадить чтобы скрепа не вывалилась
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19.10.2020 12:28 Відповісти
врагов гибло 10000000 в месяц, а сейчас не просто ноль - минус,мертвые оживают.
а вообще не меня, а тебя, какао-кацап, надо тебя на бутылку насадить чтобы исключительно твоя скрепа не вывалилась
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19.10.2020 17:28 Відповісти
Дуже шкода! Мої щирі співчуття родині та друзям. На жаль звернення не має адресату. Бо до кого звертатись? До ЗЕ шмарклі -з тим самим успіхом! Героям слава! Смерть воргам! Такі дії їм лише допомогають.
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19.10.2020 11:27 Відповісти
Дуже шкода! Мої щирі співчуття родині та друзям. На жаль звернення не має адресату. Бо до кого звертатись? До ЗЕ шмарклі -з тим самим успіхом! Героям слава! Смерть воргам! Такі дії їм лише допомогають.
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19.10.2020 11:41 Відповісти
Як ссикун може подивитись в очі?
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19.10.2020 11:55 Відповісти
Слава Герою !
Микола Микитенко віддав своє життя за Україну у такий спосіб.
Але життя і за Україну !

він хотів достукатись до нас....
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19.10.2020 12:03 Відповісти
Мужество и малоПИД,,,роский, бенин нарко-Задрот понятие не совместимые!!!
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19.10.2020 12:05 Відповісти
Мужність ? Та він 4 дня спостерігав як наш воїн помирав.
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19.10.2020 12:07 Відповісти
73%, когда сюда придут рюзьке освободители, ваше стадо уже никто не станет защищать.
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19.10.2020 12:14 Відповісти
Уверен: после этого обращения зеленский примчался к ним домой, плакал... сказал, что был не прав и что теперь он вернёт войска на место... И долго смотрел Юле в глаза... как путину...
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19.10.2020 13:24 Відповісти
Хорошо сказал, душевно. Фима, да тебе романы писать
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19.10.2020 20:37 Відповісти
Зеленський гнида, дивися до чого ти людей доводиш.
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19.10.2020 14:19 Відповісти
"Требую встречи с президентом! Владимир Александрович, имейте мужество взглянуть мне в глаза! Источник: https://censor.net/ru/n3225507

Ну то справжній мужик би відреагував, а моральний кастрат як Зе - НІ
Щось Зе дебіл затримався у владі.
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19.10.2020 14:25 Відповісти
Дочка ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, вимагає зустрічі із Зеленським: "Майте мужність подивитись мені в очі" - Цензор.НЕТ 3659
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19.10.2020 14:28 Відповісти
Здравия всем! Абсолютно неправильно расставленные акценты
1. Он совершил самоубийство- и это факт!
На жертву это не тянет и на доведение до самоубийства тоже. Когда воин в бою подрывает себя и противника- это Акт самопожертвования. Не нравится, не можешь жить- вперед, выноси вперед ногами своих врагов! Выноси на физическом уровне- Медведчука, Зеленского, Арахамию и т.д., ценой собственной жизни. А сжигать себя - глупо, просто он совершил ошибку. Самоубийство- это отказ от эволюции Духа. Он заявил Высшим Силам-" Я не хочу жить, потому что вы создали условия не совместимые с моими жизненными принципами!" Так постой, скажут они, но ведь трудности и препятствия для того и существуют, чтобы ты научился их преодолевать и Духовно рос, в соответствии с уровнем твоей осознанности". Сегодня так, а завтра большинство поймет , что все плохо, и ситуация изменится. Надо стоять на своем! И кроме того, кто тебя уполномачивал на такие поступки- обратить внимание! Ты досрочно прекратил свою жизнь не выполнив установку! Под тебя разрабатывался план, а ты взял и по своей Воле нарушил Порядок вещей. Я надеюсь вам понятно, что за этим последует. За ошибки надо платить.семь раз отмерь- а один раз отрежь.
2. А что вы хотите услышать от существущей власти? Она была выбрана большинством, и полностью соответствует чаяниям этого большинства! Или вы хотите чтобы Зеленский или Ермак вызвали вас и цинично сказали-" Бедная девочка! Да твой папа был Герой, он умер за Украину! Как жаль что так случилось! Но ты не расмраивайся, все будет хорошо!"Это вы хотите услышать???? Ваш Отец был хорошим человеком, воином, но он совершил ошибку! Так не повторяйте вы этих ошибок! Молча, мьиснув зубы и загнав боль подальше, постарайтесь своей жизнью помочь ему..там- исправьте то что он сделал. И не жалейте себя. Мое любимый момент из фидьма - Солдат Джейн- это декламация стихотворения в книжке инструктора-
" Я не встречал в Природе жалости к Себе
И даже птица, с ветки упадя , застыв от стужи
Не испытает Жалости к Себе"(с)
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19.10.2020 17:59 Відповісти
КАЦАП ЗАКІНЧУВАЙ ЗІ СВОЄЮ Х*РНЕЮ
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19.10.2020 18:43 Відповісти
Самосожжение из-за зели, но виноваты - "порохоботы"... Вы в своём уме??? Логика зескотов она такая...
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19.10.2020 18:31 Відповісти
Ох ці тупі малороси. В вас два +два буде пять.
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19.10.2020 18:46 Відповісти
На шестом году войны президентом должен был стать не ссыкун, который не бегал от повесток и мог пойти на рандеву к Соколовой, но по стечению обстоятельств стал нелох. Думаю встречи не будет.
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19.10.2020 18:53 Відповісти
Нема там очей, рідненька. Бельки.
І соромити цю істоту - даремно. Надто добре пам'ятаємо розвідника Журавля.
Нічого та нікуди там дивитись. Хіба що плюнути.
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19.10.2020 19:54 Відповісти
Искать мужество в глазах ЗЕлоха это все равно что искать мир в глазах *****.
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19.10.2020 20:13 Відповісти
У человека крышу рвонуло,осенний депресняк. Это весенне-осеннее обострение знакомо психиатрам. Ничего героического данным поступком он не совершил.
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19.10.2020 21:05 Відповісти
Це зовсім інші люди, в них зовсім інші цінності. При всій повазі, дуже наївно чекати, що вони почують. Треба ЖИТИ, БОРОТИСЯ І ПЕРЕМАГАТИ.
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20.10.2020 02:09 Відповісти
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