Дочка ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, вимагає зустрічі із Зеленським: "Майте мужність подивитись мені в очі". ВIДЕО
Юлія Микитенко, ветеранка, дочка Миколи Микитенка, який вчинив самоспалення на знак протесту проти політики капітуляції Володимира Зеленського, звернулася до президента України.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення опубліковано на її сторінці у Facebook.
"Вимагаю зустрічі з президентом! Володимире Олександровичу, майте мужність глянути мені в очі!
У першу добу, після того як мій батько це вчинив, більшість ЗМІ написали, що якийсь невідомий чоловік з невідомих причин вчинив самогубство. Але це не відповідає дійсності. І я хочу, щоб ви знали, що насправді він вчинив протест проти політики капітуляції Володимира Зеленського.
Я його донька і буду зараз говорити від його імені. Він не був фанатиком і не був самогубцем. Він дуже любив життя і Україну. І одразу, як тільки почалася російська інтервенція, з перших лав пішов в добровольчий батальйон Нацгвардії.
Це свідчить про те, що він був воїном. Воїном у душі. І війна – це було його покликанням. І, як будь-який воїн, він був готовий покласти життя за Україну. І він це зробив", - написала вона.
Дочка Микитенка наголосила, що найтрагічнішим є те, що її батька досі не почули.
"Як доньці, мені важко прийняти цей вчинок, але я можу його зрозуміти. Як і багато інших ветеранів, які мають зараз схожі відчуття. Єдине, чого я не можу зрозуміти, – чому досі ніхто з очільників нашої держави не висловив жодного слова ні підтримки, ні співчуття нашій сім’ї? Чому їм легше думати, що якийсь невідомий чоловік з невідомих причин вчинив самоспалення на Майдані?" - зазначила вона.
Також Юлія додала, що нині ветерани і військовослужбовці розгублені, у відчаї від того, що відбувається: "Я теж ветеранка, і теж втратила чоловіка на війні. Поховала його і зараз ховаю батька. І так само, як багато інших моїх побратимів і посестер, ми відчуваємо, що нас не чують. І я дуже хочу, щоб влада пішла з нами на діалог. З ветеранами, з військовослужбовцями, які втрачали, гинули на сході. Я хочу, щоб ця плеяда кривава з Василя Макуха, Олекси Гірняка і тепер Миколи Микитенка закінчилась".
"Пане президенте! Майте мужність подивитись мені в очі. Подивитись в очі іншим ветеранам, які втрачали життя, кров і своє здоров’я на війні. Слава Україні!" - резюмувала Микитенко Юлія.
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А клован членом играющий гнида и кидала,
Он обвинил невиновных и отправил гнить в тюрьму,
Зеленский грязный подонок
А не предмет горбатого, так его только могила исправит!
Пользуясь своей президентской должностью
На цю "перлину" від "особо рєтівих" звернули увагу ще на початку цього року...
- "Німі на панщину ідуть. І діточок своїх ведуть!.."(с)?
Должна была лететь с власти впереди своего визга.
Ибо это ее вина.
А что сделала страна?
Промолчала.
Это диагноз...
в 2020 стоят на позициях и гибнет 3-5 чел в месяц - капитуляция.
А вообще, надо ветеранам психиатрически помогать, там ПТСР и суицид возможен.
а вообще надо тебя на бутылку насадить чтобы скрепа не вывалилась
а вообще не меня, а тебя, какао-кацап, надо тебя на бутылку насадить чтобы исключительно твоя скрепа не вывалилась
Микола Микитенко віддав своє життя за Україну у такий спосіб.
Але життя і за Україну !
він хотів достукатись до нас....
Ну то справжній мужик би відреагував, а моральний кастрат як Зе - НІ
Щось Зе дебіл затримався у владі.
1. Он совершил самоубийство- и это факт!
На жертву это не тянет и на доведение до самоубийства тоже. Когда воин в бою подрывает себя и противника- это Акт самопожертвования. Не нравится, не можешь жить- вперед, выноси вперед ногами своих врагов! Выноси на физическом уровне- Медведчука, Зеленского, Арахамию и т.д., ценой собственной жизни. А сжигать себя - глупо, просто он совершил ошибку. Самоубийство- это отказ от эволюции Духа. Он заявил Высшим Силам-" Я не хочу жить, потому что вы создали условия не совместимые с моими жизненными принципами!" Так постой, скажут они, но ведь трудности и препятствия для того и существуют, чтобы ты научился их преодолевать и Духовно рос, в соответствии с уровнем твоей осознанности". Сегодня так, а завтра большинство поймет , что все плохо, и ситуация изменится. Надо стоять на своем! И кроме того, кто тебя уполномачивал на такие поступки- обратить внимание! Ты досрочно прекратил свою жизнь не выполнив установку! Под тебя разрабатывался план, а ты взял и по своей Воле нарушил Порядок вещей. Я надеюсь вам понятно, что за этим последует. За ошибки надо платить.семь раз отмерь- а один раз отрежь.
2. А что вы хотите услышать от существущей власти? Она была выбрана большинством, и полностью соответствует чаяниям этого большинства! Или вы хотите чтобы Зеленский или Ермак вызвали вас и цинично сказали-" Бедная девочка! Да твой папа был Герой, он умер за Украину! Как жаль что так случилось! Но ты не расмраивайся, все будет хорошо!"Это вы хотите услышать???? Ваш Отец был хорошим человеком, воином, но он совершил ошибку! Так не повторяйте вы этих ошибок! Молча, мьиснув зубы и загнав боль подальше, постарайтесь своей жизнью помочь ему..там- исправьте то что он сделал. И не жалейте себя. Мое любимый момент из фидьма - Солдат Джейн- это декламация стихотворения в книжке инструктора-
" Я не встречал в Природе жалости к Себе
И даже птица, с ветки упадя , застыв от стужи
Не испытает Жалости к Себе"(с)
І соромити цю істоту - даремно. Надто добре пам'ятаємо розвідника Журавля.
Нічого та нікуди там дивитись. Хіба що плюнути.