Дочка ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, вимагає зустрічі із Зеленським: "Майте мужність подивитись мені в очі". ВIДЕО

Юлія Микитенко, ветеранка, дочка Миколи Микитенка, який вчинив самоспалення на знак протесту проти політики капітуляції Володимира Зеленського, звернулася до президента України.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення опубліковано на її сторінці у Facebook.

"Вимагаю зустрічі з президентом! Володимире Олександровичу, майте мужність глянути мені в очі!

У першу добу, після того як мій батько це вчинив, більшість ЗМІ написали, що якийсь невідомий чоловік з невідомих причин вчинив самогубство. Але це не відповідає дійсності. І я хочу, щоб ви знали, що насправді він вчинив протест проти політики капітуляції Володимира Зеленського.

Я його донька і буду зараз говорити від його імені. Він не був фанатиком і не був самогубцем. Він дуже любив життя і Україну. І одразу, як тільки почалася російська інтервенція, з перших лав пішов в добровольчий батальйон Нацгвардії.

Це свідчить про те, що він був воїном. Воїном у душі. І війна – це було його покликанням. І, як будь-який воїн, він був готовий покласти життя за Україну. І він це зробив", - написала вона.

Дочка Микитенка наголосила, що найтрагічнішим є те, що її батька досі не почули.

"Як доньці, мені важко прийняти цей вчинок, але я можу його зрозуміти. Як і багато інших ветеранів, які мають зараз схожі відчуття. Єдине, чого я не можу зрозуміти, – чому досі ніхто з очільників нашої держави не висловив жодного слова ні підтримки, ні співчуття нашій сім’ї? Чому їм легше думати, що якийсь невідомий чоловік з невідомих причин вчинив самоспалення на Майдані?" - зазначила вона.

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Також Юлія додала, що нині ветерани і військовослужбовці розгублені, у відчаї від того, що відбувається: "Я теж ветеранка, і теж втратила чоловіка на війні. Поховала його і зараз ховаю батька. І так само, як багато інших моїх побратимів і посестер, ми відчуваємо, що нас не чують. І я дуже хочу, щоб влада пішла з нами на діалог. З ветеранами, з військовослужбовцями, які втрачали, гинули на сході. Я хочу, щоб ця плеяда кривава з Василя Макуха, Олекси Гірняка і тепер Миколи Микитенка закінчилась".

"Пане президенте! Майте мужність подивитись мені в очі. Подивитись в очі іншим ветеранам, які втрачали життя, кров і своє здоров’я на війні. Слава Україні!" - резюмувала Микитенко Юлія.