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Новини Правосуддя
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Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса. ДОКУМЕНТ (оновлено)

Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса. ДОКУМЕНТ (оновлено)

Дарницький районний суд заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу Віктора Медведчука.

Суд визнав, що деякі фрази в книзі порушують честь і гідність позивача, повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Також з Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat стягнули 860 гривень на користь Віктора Медведчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матеріали для ухвалення законного рішення не надходили, - Зеленський відповів на петицію про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України

"Цивільну справу за позовом Медведчука до Кіпіані та ТОВ "Віват" задовольнити частково, визнати недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Медведчука і повагу до честі і гідності, недоторканність ділової репутації, інформацію, поширену в книзі "Справа Василя Стуса". Зобов'язати Кіпіані , ТОВ "Віват" видалити з книги "Справа Василя Стуса" інформацію про особу Віктора Медведчука. Заборонити Кіпіані та ТОВ "Віват" поширювати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" до усунення порушення особистого немайнового права Медведчука", - оголосила рішення суддя Марина Заставенко.

"Заборонити Кіпіані та ТОВ видавництво "Vivat" поширення інформації, пов'язаної з книгою ... в пресі, радіо, на телебаченні, в мережі інтернет та ЗМІ", - йдеться також у рішенні Дарницького суду, оприлюдненому в понеділок.

Адвокат Вахтанга Кіпіані В'ячеслав Якубенко розповів, що суд заборонив розповсюджувати книгу в тому вигляді як є. Рішення не поширюється на ті екземпляри, які вже є у бібліотеках чи перебувають у власності.

"Віктор Медведчук просив визнати недостовірними дев'ять фрагментів у книзі "Справа Василя Стуса". Суд задовольнив позов частково. Тобто три фрагменти визнані недостовірними, ще у трьох заборонив використання імені Медведчук як персонажа твору без його згоди", - зазначив він.

Автор книги Вахтанг Кіпіані зазначив, "що ніхто вибачатися перед Медведчуком не буде".

"Рішенням суду маємо видалити ці епізоди. Я звичайно цього робити не буду", — наголосив він.

Пізніше Кіпіані опублікував текст рішення суду.

"Іменем України". Суддя Заставенко вирішила, що 6 епізодів книги "Справа Василя Стуса" є брехнею. Два смішні моменти - не можу тепер згадувати всує тов. Медведчука, але називати "сином поліцая" можна", - прокоментував він рішення суду.

Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса 01
Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса 02
Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса 03

Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса 04

Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Суд мав вирішити, чи справді в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

Автор: 

Кіпіані Вахтанг (39) Медведчук Віктор (1707) Стус Василь (73) суд (11663) юстиція (732)


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Топ коментарі
+99
здобули зеленожопые обезьяны
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19.10.2020 09:58
+87
А я купил себе эту книгу (чего и вам советую друзья!) ! И мне покуй на запреты всяких мертвечуков и ************ суда!!!
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19.10.2020 10:09
+77
"Рузьке мир" крокує Україною!!!
Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе - Цензор.НЕТ 2631
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19.10.2020 10:00
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https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1132148373894079?__cft__[0]=AZVtdKSOsKs_fZ6ZcPQZoys2vFQB1YR-********************************************************************--26nbE8fanw9fa6Yc-nPEfGgXERpum8VKuoMvDP62au490ofwVHFheJgp4T1ST--8BPfiI2Tuf52KhSJ5N9hn_UYu9wPG_5TxVahv1eh7ZpNEXM4F2dIc5Xg-luVDDwxOlIAm8UKA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Дарницький суд Києва за позовом Медведчука заборонив до розповсюдження книжку Кіпіані про процес над Василем Стусом.
Просто нагадаю, що так само за Кучми діючий голова АП Медведчук позивався проти Дмитра Чобота за книжку "Нарцис" - і суд так само заборонив розповсюдження, ще й присудив стягнути на користь Медведчука мільйон гривень.

Але Дмитро Чобіт оскаржив рішення у Верховному суді - і виграв.
Кіпіані знається на історії - мусить знати і цей факт.
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19.10.2020 11:33 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__cft__[0]=AZXPDtUz1DweZe2shyJdkUuTnhJaPbIrV_qJC-Fo97kT4kyLJP8fdnM-jB2RiyhyK3oo80ZYHT2ZBFelGb5IzbGtQBVx4LAhUmgOPH86BhDpbC6_AX1I-Wi4JLFaTwsAMlc2UORcOwZ_wn5HBJsKsOiLnacwYagbPst2hLECAA-UwQHTUKdLPqiYm7jVqwhrIwvmfcMjXGqiHkdRFWkjXMmF5s4tE8gRUSo_ddk4HbQysw&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

16 год
·

В Росії опублікували склад "вакцини від коронавірусу" - в шоці були навіть російські науковці. За словами керівника одної з біофармацевтичних компаній Олександра Кудрявцева цей препарат - навіть не минуле покоління, а взагалі вакцина з ветеринарії.
Мовляв, у ветеринарів є таке, що здохла якась худобина - і лихий з нею, але людям таке колоти не можна!

Ні, що до ватників Москва ставиться мов до худоби - я не сумнаваюся.
Але тут Медведчук заявив, що російську вакцину він перевіряв на собі!
То я голову сушу - чого це він останнім часом то бекає, то мукає?
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19.10.2020 11:40 Відповісти
воно бреше - воно із своєю бабою їздило до криму на початку серпня, а вакцину тільки-тільки пустили в обіг 8 вересня.
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19.10.2020 12:06 Відповісти
Він був у москві на день народження пуйла на початку жовтня.
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19.10.2020 12:13 Відповісти
"Медведчук знову зустрівся з Путіним у Москві. Президент Росії пообіцяв йому вакцину від COVID-19."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-putin-medvedchuk/30878659.html
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19.10.2020 12:17 Відповісти
в москві він ***** "звітував", що разом із бабою і дитиною зробили щеплення під час віпочинку у криму.
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19.10.2020 12:33 Відповісти
Тобто брехуни разом із пуйлом.
пуйло не може не знати, коли з'явилась їхня вакцина.
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19.10.2020 12:37 Відповісти
отож. розраховано на тупий лохотрат ОПЗЖ
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19.10.2020 12:57 Відповісти
Ну мягко говоря мертвеччук и компания долбоёбы, причем сказачные, равно как и ******** его. Дело однозначно будет иметь "эффект Барбары Стрейзанд", теперь инфа запрещенная дурой судьёй появится на десятках страниц в нете, надеюсь появится песня о " героическом адвокате викторе мертвеччуке" репортажи по тв и упоминания на радио Кипиани следует сказать спасибо, лучшей рекламы книги за 860 гривен нельзя было и придумать. Остается сказать "Жгите исчо!!!"
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19.10.2020 11:35 Відповісти
Насчет песни, надеюсь это будут "Жадан и собаки" мне кажется им четко подойдет тема, ну или Орест Лютий.
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19.10.2020 11:38 Відповісти
260 вона коштує, не 860...
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19.10.2020 11:46 Відповісти
Имеется ввиду не цена книги, а цена рекламы, т.е. суммы взыскания в пользу мертвечука.
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19.10.2020 18:58 Відповісти
ну так він із під прилавка перекупив,таке буває
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20.10.2020 09:06 Відповісти
да я не о цене книги, а о цене PR , они отсудили у него 860 гривен, это и есть цена грандиозной пиар акции , которую они по скудоумию провернули.
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20.10.2020 10:15 Відповісти
У Медведчука в команді є непересічні юристи, але геть немає PR-фахівців, здатних пояснити шефу «ефект Стрейзанд».
Судовий процес став неабиякою промо-акцією, наклад книжки розкупили з небаченою швидкістю - адвокат В. Якубенко
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19.10.2020 17:44 Відповісти
Ja kupila dekilka hvilin tomu. )))
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20.10.2020 02:16 Відповісти
але суддіха, певно, не така проста, як здається

За дорученням Харківської правозахисної групи мав честь представляти Вахтангаhttps://www.facebook.com/vakhtang.kipiani?__tn__=K-R&eid=ARDAEEDeRlvp2k9MYmcbSkoEH7DSy5gZhYn2HzD60-ZX3Mk6wAwLsky2spWfXcGwX09FI7im8WXk4sqn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw Кіпіані у справі щодо заборони книги "Справа Василя Стуса".
Вікторhttps://www.facebook.com/v.v.medvedcuk/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcABhGUXKR90Y4SDsQ6hWB2UNAB7nbNJGUHly-a8thSkVqOik7qvZIfauiPs2sNKEO_v8aeQCOHibY-jcK04gjTpxq6a4iqKKN5E7MzNO7V89QcteYxKo45bDnRlRkE84JRlnUsa1rVCm5u4dZ7Fs9CyZwNg-bPo3c1lkM4yvMVMLWbO0xl7ysiXE_Qh1_ZTFaW1kFpYQDBUWWAMVROf_l7oxVY8m_LW0Mwnc2-PIawWBXVxnkY1c8eBsqxJNX-AFNaoynKg72pqTvAbimfLlzIGyntAVr7w&__xts__%5B1%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw&__tn__=K-R&eid=ARDTUyjWkYOQIWvKpHwRuf4uKiRJ1LuqxG60HKQKXDA-p62Ira1dfucVNCqXIpIgk6lD81CffSKGI6IK&fref=mentions Медведчук вимагав заборонити видання та продаж книги "на будь-якій території у будь-якій формі - в частині 9 фраз".
З огляду на специфіку друкарської справи, фактично йшлося про заборону всієї книги: адже ******* технології не дозволяють вирізати ножицями з паперової книжки 9 фраз - і пустити її в продаж у такому вигляді.
Годі й говорити, що для Європейського суду з прав людини заборона книги - це дуже серйозне обмеження свободи вираження, яке можливе лише в надзвичайних випадках - для охорони прав та інтересів інших людей. Натомість у 9 оскаржуваних фрагментах не було нічого такого, що не було б відомо про Медведчука раніше: з мережі Інтернет або книги "Нарцис" Дмитра Чобота.
Та судове рішення здивувало всіх. Позов задоволено частково. Три фрагменти були визнані недостовірними.
А от далі… Суд заборонив згадувати ім'я Медведчука як персонажа книги - без його згоди.
Моя перша реакція була такою, як у вас: ШОК!. Вперше за мої 15 років адвокатської практики в дифамаційних справах суд захистив позивача більше, ніж той просив.
Але, прочитавши рішення, зрозумів: суддя зробила все що, могла. Історії невідомі випадки, коли суди першої інстанції відмовлялися задовольнити численні позови Медведчука про захист честі, гідності, ділової репутації. Суддя Заставенко Марина Олександрівна теж не могла відмовити. Суддя, яка переведена до столичного Дарницького суду із суду окупованої Макіївки, дуже вразлива для сильних світу цього на кшталт Медведчука.
Вона віддала пас далі. Вийшовши за межі позовних вимог, суддя гарантувала цим самим скасування її рішення судом апеляційної інстанції.
Спасибі їй за це. Не кожен готовий кидатися на амбразуру або спалити себе на Майдані. Хтось намагається на своєму рівні відстоювати справедливість тихо і непомітно - чого не зрозуміє більшість.
А книжку (з усіма оскарженими фрагментами) можна вільно друкувати і купувати принаймні до розгляду в апеляційній інстанції. - В. Якубенко, адвокат https://www.istpravda.com.ua/columns/2020/10/19/158303/
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19.10.2020 17:46 Відповісти
Tak i bude. Ja osobisto zakazala knigu z dostavkou do Izrailu. Ce sudove rishenna bude mati zvorotnij efekt. U chas internetu zaboronjati shchosj nemaje nijakogo sensu. Ale g vono debilne,toj kum uhla )))
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20.10.2020 02:10 Відповісти
Медведчук повинен бути повішеним.
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19.10.2020 11:36 Відповісти
Перепечатать на "мертвечук". Формально будет не к чему придраться до следующего "иска".
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19.10.2020 11:37 Відповісти
Там уже народ 2 тиражі, здається, розкупив і хочуть друкувати третій, але переважно для діаспори у США і Канаді... Так можна надрукувати в Канаді, на інші країни рішення наших судів не розповсюджується...
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19.10.2020 11:47 Відповісти
Як кажуть в народі:"Настрашив бабу тостим..." Це я про рішення суду по позову сина поіцая.
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19.10.2020 12:22 Відповісти
Налякав їжака голою дупою!
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19.10.2020 12:22 Відповісти
дно болота зеленой власти и победа овец над Украиной, хавайте *****.
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19.10.2020 11:46 Відповісти
Шановне товариство! Про що йде мова? У цього ************* ********* медведчука є честь та гідність? Ця мразота живе на нашій Українській землі, яка повинна горіти у нього під ногами, як у заклятого її ворога. Тут деякі громадяни висловлюються, що медведчук був адвокатом Василя Стуса та інших радянських десидентів. Так, дійсно, був адвокатом, призначений спеціально КДБ для того, щоб розправитись із патріотами України. А як же інакше. Діючий агент КДБ він і досі є діючим агентом ФСБ кацапії та безпосереднім представником свого кума - військового злочинця, педофіла *****. Скільки цей, рідкісної душі ********, відправив до тюрем та колоній ГУЛАГу СРСР( а це треба розцінювати, як на той світ) Українців та патріотів України? Ця мразта, цей ворог України повинен бути знищений фізично. Тільки такий вирок для нього особисто має бути від кожного Українця, як доречі і кожного члена із ОПЗЖ. Слава Україні!!! Смерть її ворогам!
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19.10.2020 11:51 Відповісти
"Рішенням України" тварі продажні ...
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19.10.2020 11:58 Відповісти
А Зеленскому все равно. Ему главное открыть казино и легализовать канабиус.
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19.10.2020 12:02 Відповісти
А что Зеленский был Судьей ? Не забывайте кто после Майдана,когда регионалы разбежались по норам, вытянул из небытия.
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19.10.2020 12:46 Відповісти
Кто помог Медведчуку не исчезнуть с политики.
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19.10.2020 12:49 Відповісти
Ще одне забув висловити. Ось ця (чи цей, не знаю) суддя Дарницького районного суду м. Києва, що головувала в цьому судовому засіданні повинна бути ВРП вигнана із суду, як ворог України та довічно і пожиттєво повинна бути позбавлена статусу українського судді. Не може вона мати право приймати та виносити постанови та рішення від імені України, як винагороду для ворогів України. Її анти-українською діяльністю повинна зайнятись СБУ. Чи може я щось не так розумію?
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19.10.2020 12:05 Відповісти
Ну, зебуїни, як вам "хужє ні будєт"? Хоча, про що тут ще говорити...
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19.10.2020 12:14 Відповісти
Хорошие сапоги, надо брать. Закажу себе экземпляр книги.
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19.10.2020 12:17 Відповісти
Замінити на Вітас Мертвечук і все.
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19.10.2020 12:19 Відповісти
Оце так! Найсправедливіший зі всіх судів світу Дарницький районний суд захищає "честь і гідність" сина поліцая, який в студентські роки, і будучи адвокатом, був сексотом КГБ .
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19.10.2020 12:19 Відповісти
...нажаль не зрозумів, наданий час в Україні кацапомаланська влада, а "мудрий нарід" в основній масі - 73% навідь не знає хто такий В.Стус, тому для них какаяразніца, їм зомбоящик де всі канали під кацапомаланцями розповідають про харошєго мєдвєдчука-рабіновіча-єрмака, і как ані хатят міра (руцкава) звичайно. А суди, СБУ захищають владу, а не інтереси України...
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19.10.2020 12:23 Відповісти
К сожалению, как бы ни менялась власть в Украине, а олигархи, суды и Мертвечук остаются над нею
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19.10.2020 13:58 Відповісти
Альо, професійні патріоти, ви де?
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19.10.2020 12:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/471735

"19 жовтня 2020 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді Заставенко М.О., ..."
Шукаємо в інтернеті і дивимося, що ж це за "Заставенко М.О."
Знаходимо:
2014 рік. Заставенко Марина Олександрівна
Донецька область, Загальний місцевий суд. Суддя Червоногвардійського районного суду м. Макіївка Донецької області
2015.
https://declarations.com.ua/office/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC.%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96 Червоногвардійський районний суд м.Макіївки Донецької області , суддя.
2018.
https://declarations.com.ua/region/%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 м. Київ , https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Дарницький районний суд м.Києва , суддя.
Так ось що це за "головуючий суддя Заставенко М.О."!

Українофобка з ДНР, даунбаська шмата, яка замість до рідної Рохляндії поїхала до Києва. І в Києві була призначена суддею такими ж "понаєхавшими" з Даунбаса зрадниками України.
Тому й не дивно, що цій шматі Василь Стус поперек горла став!

=========================================================================

Всі, ВСІ "судді в Україні ТАКІ! Про проукраїнських я навіть не чув. Думаєте в Закарпатті, чи на Волині інші? Ну думайте ... Всю цю касу недоторканих призначали Кучма, Ющ-Дрищ, Свинохряк, Пеця Барига, то чого ви від цих недолюдків хочете?

І не треба мені *******, що вони просто "судять" по закону.
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19.10.2020 12:32 Відповісти
За інформацію подяка. Але ,на Порошенко не наїзджай , судова реформа при ньому тільки почалася . А шматодауцнбасянсько- портновські активізувалися саме при Зебілу . До речі ,саме при зеленій владі , в Київ переїхали сепари, що катували полонених .. Дам тобі приклад , влада Порошенко зняла з посади мера відкритого сепаратиста м Сміли Цибка , завела на ньго кримінальну справу , а при Зебілу , той же суд закрив справу , та забовьязав виплатити Цибку 800 тис гривень, та поновила на посаду .
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19.10.2020 12:54 Відповісти
Да? А в телевизоре Порошенко хвастался,что судовую реформу провёл,лично! Шо,брехав?
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19.10.2020 14:42 Відповісти
Ну як так?! Зайвий раз не збрехати про Порошенка. Просто гріх.
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19.10.2020 16:36 Відповісти
Пан Порошенко розпочав судову реформу . А твій зелебобік її поховав , саме при ньому повернулися портнови, венедіктови ....старі ригівські жопи
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19.10.2020 17:22 Відповісти
2015.
https://declarations.com.ua/office/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC.%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96 Червоногвардійський районний суд м.Макіївки Донецької області , суддя.

Макеевка в 2015 г. - оккупированная часть Украины.
как мог человек, работавший судье в ДЫНЫРЕ, стать судьей в Украине ?
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19.10.2020 12:59 Відповісти
https://www.president.gov.ua/documents/4432017-23334
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19.10.2020 13:38 Відповісти
Президент України П.ПОРОШЕНКО
29 грудня 2017 року
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19.10.2020 15:17 Відповісти
Ось що пише адвокат Вахтанга Кіпіані: (списано з посту OLELE)
Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса - Цензор.НЕТ 8859 https://censor.net/ru/user/83292

але суддіха, певно, не така проста, як здається

За дорученням Харківської правозахисної групи мав честь представляти Вахтангаhttps://www.facebook.com/vakhtang.kipiani?__tn__=K-R&eid=ARDAEEDeRlvp2k9MYmcbSkoEH7DSy5gZhYn2HzD60-ZX3Mk6wAwLsky2spWfXcGwX09FI7im8WXk4sqn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw Кіпіані у справі щодо заборони книги "Справа Василя Стуса".
Вікторhttps://www.facebook.com/v.v.medvedcuk/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcABhGUXKR90Y4SDsQ6hWB2UNAB7nbNJGUHly-a8thSkVqOik7qvZIfauiPs2sNKEO_v8aeQCOHibY-jcK04gjTpxq6a4iqKKN5E7MzNO7V89QcteYxKo45bDnRlRkE84JRlnUsa1rVCm5u4dZ7Fs9CyZwNg-bPo3c1lkM4yvMVMLWbO0xl7ysiXE_Qh1_ZTFaW1kFpYQDBUWWAMVROf_l7oxVY8m_LW0Mwnc2-PIawWBXVxnkY1c8eBsqxJNX-AFNaoynKg72pqTvAbimfLlzIGyntAVr7w&__xts__%5B1%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw&__tn__=K-R&eid=ARDTUyjWkYOQIWvKpHwRuf4uKiRJ1LuqxG60HKQKXDA-p62Ira1dfucVNCqXIpIgk6lD81CffSKGI6IK&fref=mentions Медведчук вимагав заборонити видання та продаж книги "на будь-якій території у будь-якій формі - в частині 9 фраз".
З огляду на специфіку друкарської справи, фактично йшлося про заборону всієї книги: адже ******* технології не дозволяють вирізати ножицями з паперової книжки 9 фраз - і пустити її в продаж у такому вигляді.
Годі й говорити, що для Європейського суду з прав людини заборона книги - це дуже серйозне обмеження свободи вираження, яке можливе лише в надзвичайних випадках - для охорони прав та інтересів інших людей. Натомість у 9 оскаржуваних фрагментах не було нічого такого, що не було б відомо про Медведчука раніше: з мережі Інтернет або книги "Нарцис" Дмитра Чобота.
Та судове рішення здивувало всіх. Позов задоволено частково. Три фрагменти були визнані недостовірними.
А от далі… Суд заборонив згадувати ім'я Медведчука як персонажа книги - без його згоди.
Моя перша реакція була такою, як у вас: ШОК!. Вперше за мої 15 років адвокатської практики в дифамаційних справах суд захистив позивача більше, ніж той просив.
Але, прочитавши рішення, зрозумів: суддя зробила все що, могла. Історії невідомі випадки, коли суди першої інстанції відмовлялися задовольнити численні позови Медведчука про захист честі, гідності, ділової репутації. Суддя Заставенко Марина Олександрівна теж не могла відмовити. Суддя, яка переведена до столичного Дарницького суду із суду окупованої Макіївки, дуже вразлива для сильних світу цього на кшталт Медведчука.
Вона віддала пас далі. Вийшовши за межі позовних вимог, суддя гарантувала цим самим скасування її рішення судом апеляційної інстанції.
Спасибі їй за це. Не кожен готовий кидатися на амбразуру або спалити себе на Майдані. Хтось намагається на своєму рівні відстоювати справедливість тихо і непомітно - чого не зрозуміє більшість.
А книжку (з усіма оскарженими фрагментами) можна вільно друкувати і купувати принаймні до розгляду в апеляційній інстанції. - В. Якубенко, адвокатhttps://www.istpravda.com.ua/columns/2020/10/19/158303/
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19.10.2020 19:14 Відповісти
нарушает личные неимущественные права Медведчука и уважение к чести и достоинству, неприкосновенность деловой репутации

в Украине есть двойник Медведчука с честью и достоинством ?

дожились !
Иуда Искариот от зависти ворочается в могиле.
это ж надо, на 30-м году своей независимости Украина как государство через суд защищает "честь и достоинство" пособника убийц Патриота Стуса
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19.10.2020 12:53 Відповісти
будет уничтожен со всеми родными и близкими....

придет время
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19.10.2020 13:01 Відповісти
Треба допомогти мервечуку "святкувати" перемогу. Поширенням видалених рядків в, тому ж, інтернеті.
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19.10.2020 12:59 Відповісти
книга про то какая сволочь ещё живет а земле Украины
https://www.yakaboo.ua/sprava-vasilja-stusa.html
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19.10.2020 13:09 Відповісти
Нагадайте будь ласка: хто повернув медведчука у велику політику?
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19.10.2020 13:09 Відповісти
Кравчук його хрещений батько а ху..ло кум.
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19.10.2020 13:11 Відповісти
чахлик невмерущий
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19.10.2020 13:20 Відповісти
Ще й як вмирущий.
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19.10.2020 18:20 Відповісти
Переведена Порошенком із Макіївки в Київ суддя Заставенко М.О. своїм рішенням заборонила поширювати правду про те, що кум порошенка і путлєра медведчук "розпинав поета" Стуса; "був шісткою комуністичної системи"; вчинив злочин перед Стусом, не повідомивши його рідним про початок суду; "був циніком і аморальним типом".
А писати про те, що медведчук син поліцая, не заборонила.
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19.10.2020 13:37 Відповісти
Ти шо,Порошенка не любиш?
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19.10.2020 14:37 Відповісти
Та ти шо?! Персонально Порошенко її переводив?!
А про незалежність гілок влади ... - нє, не чуло?)))
Про те, що порох опікувався (за статутом) міжнародною політикою, а внутрішньою - займався прем'єр.. нє, не чуло?
Для вашого бидла порох виявився надто порядним, щоб втручатися у дії суддів.
Щебпак, цеж не шмаркля з 100%- м Генпрокурором! Так?
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19.10.2020 18:33 Відповісти
Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса - Цензор.НЕТ 1300
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19.10.2020 13:48 Відповісти
ЗЕпавианы сейчас должны заверещать, что Авотприпорозеоффшорылипецкаяфабрика... Но нит, сидят, засунув языки в опу...
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19.10.2020 14:11 Відповісти
Ti z tih ludej,shcho srutj u lifti
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20.10.2020 02:19 Відповісти
У Мертвечука немає ані честі, ані гідності, від злочинець і ворожий агент. Але навіть якщо суддя була сліпа та глуха, забороняти книгу за абсолютно мізерні ймовірні "порушення" - це класичний нацизм. Цього разу єврейський.
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19.10.2020 14:13 Відповісти
Лучше рекламы даже бог маркетинга не придумает Браво судьям
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19.10.2020 14:30 Відповісти
прямо як в кгб-стському совку.. В нас відмінили свободу слова?? Тепер буде як у совку "саміздат"??? Ну це, пля, вже вобШЕ !
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19.10.2020 14:57 Відповісти
Превращение в вонючий Совок. Но ничего удивительного - зеля и есть вонючий Совок
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19.10.2020 14:57 Відповісти
srati za privodom ta bez,osnovna zadacha troliv
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20.10.2020 02:23 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №443/2017


Про призначення та тимчасове переведення суддів

Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області ЗАСТАВЕНКО Марину Олександрівну на роботу на посаді судді Дарницького районного суду міста Києва;

Президент України П.ПОРОШЕНКО
29 грудня 2017 року

ой як неловко получилось да порохоботи?
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19.10.2020 14:58 Відповісти
Випадково ви не відчуваєте "нелофкости" від своєї
кацапської брехні? Так і охота пхнути своїм козлячим
копитом кого-небудь.Да?
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19.10.2020 16:43 Відповісти
та сап не кацап, але сивочола барига довела людей до такої зневіри, шо останні вибрали будького хоч клоуна + оце катастрофа
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19.10.2020 17:05 Відповісти
Не там зраду ищешь. Этот позорный указ пороха в свободном доступе на сайте президента Украины.
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19.10.2020 17:19 Відповісти
Читай уважно, імбециле! https://www.president.gov.ua/documents/4432017-23334
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19.10.2020 21:54 Відповісти
Что мешало Порошенко подать в суд на журналистов, раскрывших его офшоры во время Иловайска? На то, что его Ленинская кузня закупала на бюджетные деньги сталь у врага?
Какие проблемы защитить свою честь в суде, тобой же реформированным?
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19.10.2020 15:32 Відповісти
А навіщо йому цим займатись ?
Щоб чорнороті проплачені руснею журналізди ще більше горлопанили ?
Бидло все одно повірить журналіздам, бо їм так зручніше.
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20.10.2020 10:12 Відповісти
Когда уже российского Агента Мертвечина таки накажут, сколько можно издеваться с Украинского Народа?
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19.10.2020 15:45 Відповісти
Заї...ісь дела в стране)))
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19.10.2020 15:45 Відповісти
Коли до влади прийдуть Патріоти України сподіваюсь вони засудять усіх суддів , кожного (у 99%) є за що.
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19.10.2020 15:57 Відповісти
Не бачу патріотів на обрії.Схоже,що нас знову чекає друге пришестя або зеленої плісняви,або "святого" петра.В любому випадку-хрін їм всім,а не мій голос.Піду краще зіпсую бюлетень!
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19.10.2020 18:36 Відповісти
Разогнать эти портновские "суды" к чертям собачим
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19.10.2020 15:59 Відповісти
Не, мертвечук конечно подонок и мразь, тут вопросов нет. На самом деле большой вопрос - почему он активно действует в Украине в пользу паРаши и ему не только всё сходит с рук, но он ещё каким-то образом прибирает к рукам украинские СМИ?
Я не могу представить что в 1940-е годы кум Гитлера вёл в Совке активную работу по присоединению к "германскому миру", владел теле- и радиостанциями, газетами и пр. Что происходит в Украине???
Если украинцы позволяют предателям в-открытую работать на страну-агрессор, то они заслуживаю то, что имеют. Добавить нечего.
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19.10.2020 16:31 Відповісти
Честь і гідність мертвечука - це те саме, що смрад та аура лайна.
Відчуваєш гидоту та бажаєш бути найдалі від цієї субстанції.
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19.10.2020 18:06 Відповісти
Трупарю--медведчуку--стукачу від замордованих мордовських казематах 60-ти десятників: -----Ви. байстрюки катів осатанілих. Не забувайте . виродки ніде . Народ мій Є ! В його волячих жилах. Козацька кров пульсує і гуде !
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19.10.2020 18:12 Відповісти
А козломорді сюди вже й Пороха приплели...
Тобто, головний негідник - це він, а не істота, що вбивала та вбиває разом з кумом українців.
Не ведіться на це прокацапське лайно,друзі. Зріть у корінь!
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19.10.2020 18:46 Відповісти
Вахтанг Кіпіані про суд над книгою - https://www.youtube.com/watch?v=JE51YyRMlpY&feature=push-fr&attr_tag=Jx7KbvxI8Vq3lMCg%3A6&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=JE51YyRMlpY&feature=push-fr&attr_tag=Jx7KbvxI8Vq3lMCg%3A6&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%
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19.10.2020 18:49 Відповісти
Ну, хоч суд визнав, що Медведчук є сином поліцая, а не ОУНівця.
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19.10.2020 18:55 Відповісти
Скоро малоросия присоеденится по решению суда к крыму и вопрос будет решен?
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19.10.2020 19:19 Відповісти
Кстати о собачках. Мэра Ялты привили от коронавируса, после чего тот сдох.
Ждём результата прививки мертвечука... может, повезёт?)))
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19.10.2020 19:19 Відповісти
похороним сволочь по высшему разряду )


Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса - Цензор.НЕТ 8568
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19.10.2020 19:21 Відповісти
Судья, Марина Заставенко, которая выносила ухвалу, работала в Красногвардейском районном суде города Макеевка Донецкой области. Это ватница-сепарша, которую люди Медведчука пристроили в Киеве в комфортное место в Киеве.
И эта мразь в такой способ "отблагодарила" своего "благодетеля".
Медведчук - это раковая опухоль на теле Украины. Нужно "хирургическое вмешательство". Уверен, что "хирург" станет Героем Украины.
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19.10.2020 19:44 Відповісти
Где можно купить книгу?
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19.10.2020 20:32 Відповісти
дело в том, что с каждым новым Майданом народ (включительно с Порошенко, Яценюком, Турчиновым) ставится мудрее. Поэтому боюсь, что судьям нужно бояться.
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19.10.2020 20:46 Відповісти
с каждым новым Майданом народ (включительно с Порошенко, Яценюком, Турчиновым) ставится мудрее

Ага и почему-то беднее. Совпадение, не думаю
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20.10.2020 05:53 Відповісти
Здобуток Петра та Лоха
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19.10.2020 21:18 Відповісти
Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса - Цензор.НЕТ 4437
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19.10.2020 23:32 Відповісти
👎😡
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19.10.2020 23:46 Відповісти
Как такое возможно , в Украине , которая прошла Майдан , чем мы отличается от белорусов 😠 Есть украинцы ,которые за деньги ***** (Медведчука) готовы на любые подлости вот в чем проблема , они себя считают самыми умными ,пока не заканчивают ,как Чечетов и др. 😠
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20.10.2020 07:47 Відповісти
Fox 1 b13bec2b Это только слова , однако Медведчук живёт в Украине и охраняют его украинцы ,у них как совесть не мучает ,или деньги не пахнут ,маеток тоже на Западной Украине, там тоже работают Украинцы ,и все нормально ....он им платит ....🤔🤦🤫🙄
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20.10.2020 07:53 Відповісти
а что не так там в книге? Разве Медведчук не провалил в судах защиту Стуса,помогши посадить за решётку Стуса? Разве Медведчук не фигурировал в этой грязной во всех отношениях расправе как не столько адвокат по признанию невиновности осуждаемого,гарантированной подписанными СССР правами человека на свободу слова?
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20.10.2020 08:04 Відповісти
Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса - Цензор.НЕТ 6354
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20.10.2020 22:09 Відповісти
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