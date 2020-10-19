Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса. ДОКУМЕНТ (оновлено)

Дарницький районний суд заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу Віктора Медведчука.

Суд визнав, що деякі фрази в книзі порушують честь і гідність позивача, повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Також з Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat стягнули 860 гривень на користь Віктора Медведчука.

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"Цивільну справу за позовом Медведчука до Кіпіані та ТОВ "Віват" задовольнити частково, визнати недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Медведчука і повагу до честі і гідності, недоторканність ділової репутації, інформацію, поширену в книзі "Справа Василя Стуса". Зобов'язати Кіпіані , ТОВ "Віват" видалити з книги "Справа Василя Стуса" інформацію про особу Віктора Медведчука. Заборонити Кіпіані та ТОВ "Віват" поширювати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" до усунення порушення особистого немайнового права Медведчука", - оголосила рішення суддя Марина Заставенко.

"Заборонити Кіпіані та ТОВ видавництво "Vivat" поширення інформації, пов'язаної з книгою ... в пресі, радіо, на телебаченні, в мережі інтернет та ЗМІ", - йдеться також у рішенні Дарницького суду, оприлюдненому в понеділок.

Адвокат Вахтанга Кіпіані В'ячеслав Якубенко розповів, що суд заборонив розповсюджувати книгу в тому вигляді як є. Рішення не поширюється на ті екземпляри, які вже є у бібліотеках чи перебувають у власності.

"Віктор Медведчук просив визнати недостовірними дев'ять фрагментів у книзі "Справа Василя Стуса". Суд задовольнив позов частково. Тобто три фрагменти визнані недостовірними, ще у трьох заборонив використання імені Медведчук як персонажа твору без його згоди", - зазначив він.

Автор книги Вахтанг Кіпіані зазначив, "що ніхто вибачатися перед Медведчуком не буде".

"Рішенням суду маємо видалити ці епізоди. Я звичайно цього робити не буду", — наголосив він.

Пізніше Кіпіані опублікував текст рішення суду.

"Іменем України". Суддя Заставенко вирішила, що 6 епізодів книги "Справа Василя Стуса" є брехнею. Два смішні моменти - не можу тепер згадувати всує тов. Медведчука, але називати "сином поліцая" можна", - прокоментував він рішення суду.







Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Суд мав вирішити, чи справді в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.