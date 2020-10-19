Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса. ДОКУМЕНТ (оновлено)
Дарницький районний суд заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу Віктора Медведчука.
Суд визнав, що деякі фрази в книзі порушують честь і гідність позивача, повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Також з Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat стягнули 860 гривень на користь Віктора Медведчука.
"Цивільну справу за позовом Медведчука до Кіпіані та ТОВ "Віват" задовольнити частково, визнати недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Медведчука і повагу до честі і гідності, недоторканність ділової репутації, інформацію, поширену в книзі "Справа Василя Стуса". Зобов'язати Кіпіані , ТОВ "Віват" видалити з книги "Справа Василя Стуса" інформацію про особу Віктора Медведчука. Заборонити Кіпіані та ТОВ "Віват" поширювати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" до усунення порушення особистого немайнового права Медведчука", - оголосила рішення суддя Марина Заставенко.
"Заборонити Кіпіані та ТОВ видавництво "Vivat" поширення інформації, пов'язаної з книгою ... в пресі, радіо, на телебаченні, в мережі інтернет та ЗМІ", - йдеться також у рішенні Дарницького суду, оприлюдненому в понеділок.
Адвокат Вахтанга Кіпіані В'ячеслав Якубенко розповів, що суд заборонив розповсюджувати книгу в тому вигляді як є. Рішення не поширюється на ті екземпляри, які вже є у бібліотеках чи перебувають у власності.
"Віктор Медведчук просив визнати недостовірними дев'ять фрагментів у книзі "Справа Василя Стуса". Суд задовольнив позов частково. Тобто три фрагменти визнані недостовірними, ще у трьох заборонив використання імені Медведчук як персонажа твору без його згоди", - зазначив він.
Автор книги Вахтанг Кіпіані зазначив, "що ніхто вибачатися перед Медведчуком не буде".
"Рішенням суду маємо видалити ці епізоди. Я звичайно цього робити не буду", — наголосив він.
Пізніше Кіпіані опублікував текст рішення суду.
"Іменем України". Суддя Заставенко вирішила, що 6 епізодів книги "Справа Василя Стуса" є брехнею. Два смішні моменти - не можу тепер згадувати всує тов. Медведчука, але називати "сином поліцая" можна", - прокоментував він рішення суду.
Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.
Суд мав вирішити, чи справді в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.
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https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1132148373894079?__cft__[0]=AZVtdKSOsKs_fZ6ZcPQZoys2vFQB1YR-********************************************************************--26nbE8fanw9fa6Yc-nPEfGgXERpum8VKuoMvDP62au490ofwVHFheJgp4T1ST--8BPfiI2Tuf52KhSJ5N9hn_UYu9wPG_5TxVahv1eh7ZpNEXM4F2dIc5Xg-luVDDwxOlIAm8UKA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Дарницький суд Києва за позовом Медведчука заборонив до розповсюдження книжку Кіпіані про процес над Василем Стусом.
Просто нагадаю, що так само за Кучми діючий голова АП Медведчук позивався проти Дмитра Чобота за книжку "Нарцис" - і суд так само заборонив розповсюдження, ще й присудив стягнути на користь Медведчука мільйон гривень.
Але Дмитро Чобіт оскаржив рішення у Верховному суді - і виграв.
Кіпіані знається на історії - мусить знати і цей факт.
16 год
·
В Росії опублікували склад "вакцини від коронавірусу" - в шоці були навіть російські науковці. За словами керівника одної з біофармацевтичних компаній Олександра Кудрявцева цей препарат - навіть не минуле покоління, а взагалі вакцина з ветеринарії.
Мовляв, у ветеринарів є таке, що здохла якась худобина - і лихий з нею, але людям таке колоти не можна!
Ні, що до ватників Москва ставиться мов до худоби - я не сумнаваюся.
Але тут Медведчук заявив, що російську вакцину він перевіряв на собі!
То я голову сушу - чого це він останнім часом то бекає, то мукає?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-putin-medvedchuk/30878659.html
пуйло не може не знати, коли з'явилась їхня вакцина.
Судовий процес став неабиякою промо-акцією, наклад книжки розкупили з небаченою швидкістю - адвокат В. Якубенко
За дорученням Харківської правозахисної групи мав честь представляти Вахтангаhttps://www.facebook.com/vakhtang.kipiani?__tn__=K-R&eid=ARDAEEDeRlvp2k9MYmcbSkoEH7DSy5gZhYn2HzD60-ZX3Mk6wAwLsky2spWfXcGwX09FI7im8WXk4sqn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw Кіпіані у справі щодо заборони книги "Справа Василя Стуса".
Вікторhttps://www.facebook.com/v.v.medvedcuk/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcABhGUXKR90Y4SDsQ6hWB2UNAB7nbNJGUHly-a8thSkVqOik7qvZIfauiPs2sNKEO_v8aeQCOHibY-jcK04gjTpxq6a4iqKKN5E7MzNO7V89QcteYxKo45bDnRlRkE84JRlnUsa1rVCm5u4dZ7Fs9CyZwNg-bPo3c1lkM4yvMVMLWbO0xl7ysiXE_Qh1_ZTFaW1kFpYQDBUWWAMVROf_l7oxVY8m_LW0Mwnc2-PIawWBXVxnkY1c8eBsqxJNX-AFNaoynKg72pqTvAbimfLlzIGyntAVr7w&__xts__%5B1%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw&__tn__=K-R&eid=ARDTUyjWkYOQIWvKpHwRuf4uKiRJ1LuqxG60HKQKXDA-p62Ira1dfucVNCqXIpIgk6lD81CffSKGI6IK&fref=mentions Медведчук вимагав заборонити видання та продаж книги "на будь-якій території у будь-якій формі - в частині 9 фраз".
З огляду на специфіку друкарської справи, фактично йшлося про заборону всієї книги: адже ******* технології не дозволяють вирізати ножицями з паперової книжки 9 фраз - і пустити її в продаж у такому вигляді.
Годі й говорити, що для Європейського суду з прав людини заборона книги - це дуже серйозне обмеження свободи вираження, яке можливе лише в надзвичайних випадках - для охорони прав та інтересів інших людей. Натомість у 9 оскаржуваних фрагментах не було нічого такого, що не було б відомо про Медведчука раніше: з мережі Інтернет або книги "Нарцис" Дмитра Чобота.
Та судове рішення здивувало всіх. Позов задоволено частково. Три фрагменти були визнані недостовірними.
А от далі… Суд заборонив згадувати ім'я Медведчука як персонажа книги - без його згоди.
Моя перша реакція була такою, як у вас: ШОК!. Вперше за мої 15 років адвокатської практики в дифамаційних справах суд захистив позивача більше, ніж той просив.
Але, прочитавши рішення, зрозумів: суддя зробила все що, могла. Історії невідомі випадки, коли суди першої інстанції відмовлялися задовольнити численні позови Медведчука про захист честі, гідності, ділової репутації. Суддя Заставенко Марина Олександрівна теж не могла відмовити. Суддя, яка переведена до столичного Дарницького суду із суду окупованої Макіївки, дуже вразлива для сильних світу цього на кшталт Медведчука.
Вона віддала пас далі. Вийшовши за межі позовних вимог, суддя гарантувала цим самим скасування її рішення судом апеляційної інстанції.
Спасибі їй за це. Не кожен готовий кидатися на амбразуру або спалити себе на Майдані. Хтось намагається на своєму рівні відстоювати справедливість тихо і непомітно - чого не зрозуміє більшість.
А книжку (з усіма оскарженими фрагментами) можна вільно друкувати і купувати принаймні до розгляду в апеляційній інстанції. - В. Якубенко, адвокат https://www.istpravda.com.ua/columns/2020/10/19/158303/
"19 жовтня 2020 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді Заставенко М.О., ..."
Шукаємо в інтернеті і дивимося, що ж це за "Заставенко М.О."
Знаходимо:
2014 рік. Заставенко Марина Олександрівна
Донецька область, Загальний місцевий суд. Суддя Червоногвардійського районного суду м. Макіївка Донецької області
2015.
https://declarations.com.ua/office/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC.%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96 Червоногвардійський районний суд м.Макіївки Донецької області , суддя.
2018.
https://declarations.com.ua/region/%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 м. Київ , https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Дарницький районний суд м.Києва , суддя.
Так ось що це за "головуючий суддя Заставенко М.О."!
Українофобка з ДНР, даунбаська шмата, яка замість до рідної Рохляндії поїхала до Києва. І в Києві була призначена суддею такими ж "понаєхавшими" з Даунбаса зрадниками України.
Тому й не дивно, що цій шматі Василь Стус поперек горла став!
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Всі, ВСІ "судді в Україні ТАКІ! Про проукраїнських я навіть не чув. Думаєте в Закарпатті, чи на Волині інші? Ну думайте ... Всю цю касу недоторканих призначали Кучма, Ющ-Дрищ, Свинохряк, Пеця Барига, то чого ви від цих недолюдків хочете?
І не треба мені *******, що вони просто "судять" по закону.
https://declarations.com.ua/office/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC.%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96 Червоногвардійський районний суд м.Макіївки Донецької області , суддя.
Макеевка в 2015 г. - оккупированная часть Украины.
как мог человек, работавший судье в ДЫНЫРЕ, стать судьей в Украине ?
29 грудня 2017 року
https://censor.net/ru/user/83292
але суддіха, певно, не така проста, як здається
За дорученням Харківської правозахисної групи мав честь представляти Вахтангаhttps://www.facebook.com/vakhtang.kipiani?__tn__=K-R&eid=ARDAEEDeRlvp2k9MYmcbSkoEH7DSy5gZhYn2HzD60-ZX3Mk6wAwLsky2spWfXcGwX09FI7im8WXk4sqn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw Кіпіані у справі щодо заборони книги "Справа Василя Стуса".
Вікторhttps://www.facebook.com/v.v.medvedcuk/?__xts__%5B0%5D=68.ARDcABhGUXKR90Y4SDsQ6hWB2UNAB7nbNJGUHly-a8thSkVqOik7qvZIfauiPs2sNKEO_v8aeQCOHibY-jcK04gjTpxq6a4iqKKN5E7MzNO7V89QcteYxKo45bDnRlRkE84JRlnUsa1rVCm5u4dZ7Fs9CyZwNg-bPo3c1lkM4yvMVMLWbO0xl7ysiXE_Qh1_ZTFaW1kFpYQDBUWWAMVROf_l7oxVY8m_LW0Mwnc2-PIawWBXVxnkY1c8eBsqxJNX-AFNaoynKg72pqTvAbimfLlzIGyntAVr7w&__xts__%5B1%5D=68.ARAJfBTkmqbPPU8wvqhlY7M3NFe0VjbNakoWN5IsIBrbKhEORUlFhhRwveZ4cYY5c4r_d7T9ml2J6qvVkeBN2zm2PZ_Xcd5s0jdMlvRKTPzbHfepv6wd6ropaJ9LWx-VvUp3z2okDCeHZJGNPtVUo3Hho7IQSej1UoQoz4zMhQ5glPGIb3OAzE9NqHWJMhYAQ4q5cSA1h1z8lxd96TbrSMuiL_apdPIHoK2i5VcIf6kiJJlBuGQrix50US6h7Rx4GRBgdkGJUYA2FH48nrWW7eSLMdtd1PVDQw&__tn__=K-R&eid=ARDTUyjWkYOQIWvKpHwRuf4uKiRJ1LuqxG60HKQKXDA-p62Ira1dfucVNCqXIpIgk6lD81CffSKGI6IK&fref=mentions Медведчук вимагав заборонити видання та продаж книги "на будь-якій території у будь-якій формі - в частині 9 фраз".
З огляду на специфіку друкарської справи, фактично йшлося про заборону всієї книги: адже ******* технології не дозволяють вирізати ножицями з паперової книжки 9 фраз - і пустити її в продаж у такому вигляді.
Годі й говорити, що для Європейського суду з прав людини заборона книги - це дуже серйозне обмеження свободи вираження, яке можливе лише в надзвичайних випадках - для охорони прав та інтересів інших людей. Натомість у 9 оскаржуваних фрагментах не було нічого такого, що не було б відомо про Медведчука раніше: з мережі Інтернет або книги "Нарцис" Дмитра Чобота.
Та судове рішення здивувало всіх. Позов задоволено частково. Три фрагменти були визнані недостовірними.
А от далі… Суд заборонив згадувати ім'я Медведчука як персонажа книги - без його згоди.
Моя перша реакція була такою, як у вас: ШОК!. Вперше за мої 15 років адвокатської практики в дифамаційних справах суд захистив позивача більше, ніж той просив.
Але, прочитавши рішення, зрозумів: суддя зробила все що, могла. Історії невідомі випадки, коли суди першої інстанції відмовлялися задовольнити численні позови Медведчука про захист честі, гідності, ділової репутації. Суддя Заставенко Марина Олександрівна теж не могла відмовити. Суддя, яка переведена до столичного Дарницького суду із суду окупованої Макіївки, дуже вразлива для сильних світу цього на кшталт Медведчука.
Вона віддала пас далі. Вийшовши за межі позовних вимог, суддя гарантувала цим самим скасування її рішення судом апеляційної інстанції.
Спасибі їй за це. Не кожен готовий кидатися на амбразуру або спалити себе на Майдані. Хтось намагається на своєму рівні відстоювати справедливість тихо і непомітно - чого не зрозуміє більшість.
А книжку (з усіма оскарженими фрагментами) можна вільно друкувати і купувати принаймні до розгляду в апеляційній інстанції. - В. Якубенко, адвокатhttps://www.istpravda.com.ua/columns/2020/10/19/158303/
в Украине есть двойник Медведчука с честью и достоинством ?
дожились !
Иуда Искариот от зависти ворочается в могиле.
это ж надо, на 30-м году своей независимости Украина как государство через суд защищает "честь и достоинство" пособника убийц Патриота Стуса
придет время
https://www.yakaboo.ua/sprava-vasilja-stusa.html
А писати про те, що медведчук син поліцая, не заборонила.
А про незалежність гілок влади ... - нє, не чуло?)))
Про те, що порох опікувався (за статутом) міжнародною політикою, а внутрішньою - займався прем'єр.. нє, не чуло?
Для вашого бидла порох виявився надто порядним, щоб втручатися у дії суддів.
Щебпак, цеж не шмаркля з 100%- м Генпрокурором! Так?
Про призначення та тимчасове переведення суддів
Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області ЗАСТАВЕНКО Марину Олександрівну на роботу на посаді судді Дарницького районного суду міста Києва;
Президент України П.ПОРОШЕНКО
29 грудня 2017 року
ой як неловко получилось да порохоботи?
кацапської брехні? Так і охота пхнути своїм козлячим
копитом кого-небудь.Да?
Какие проблемы защитить свою честь в суде, тобой же реформированным?
Щоб чорнороті проплачені руснею журналізди ще більше горлопанили ?
Бидло все одно повірить журналіздам, бо їм так зручніше.
Я не могу представить что в 1940-е годы кум Гитлера вёл в Совке активную работу по присоединению к "германскому миру", владел теле- и радиостанциями, газетами и пр. Что происходит в Украине???
Если украинцы позволяют предателям в-открытую работать на страну-агрессор, то они заслуживаю то, что имеют. Добавить нечего.
Відчуваєш гидоту та бажаєш бути найдалі від цієї субстанції.
Тобто, головний негідник - це він, а не істота, що вбивала та вбиває разом з кумом українців.
Не ведіться на це прокацапське лайно,друзі. Зріть у корінь!
Ждём результата прививки мертвечука... может, повезёт?)))
И эта мразь в такой способ "отблагодарила" своего "благодетеля".
Медведчук - это раковая опухоль на теле Украины. Нужно "хирургическое вмешательство". Уверен, что "хирург" станет Героем Украины.
Ага и почему-то беднее. Совпадение, не думаю