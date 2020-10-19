У МВС Білорусі назвали протестувальників "фашистами", яких "підживили грошима, наркотиками і алкоголем"

Начальник Головного управління організованої злочинності і корупції (ГУОЗіК) Міністерства внутрішніх справ Білорусі Микола Карпенков назвав протестувальників у країні фашистами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це він заявив в "Головному ефірі" телеканалу "Білорусь 1".

Журналісти телеканалу заявили, що вже затримано "приблизно шість сотень координаторів, організаторів і активних учасників несанкціонованих мітингів", порушено майже 30 кримінальних справ.

"Залишилася найбільш радикальна, консолідована частина. Після м'якого проникнення у двори, чаювання, обговорення, розвішування прапорів побачили, хто здатний на вчинок, консолідувалися, підживили як завжди грошима, десь наркотиками, десь алкоголем. І вони вже виходять на мітинги озброєні. Ножі, заточки, підготовлені металеві прути і кийки, і флагштоки, такі металеві труби, якими, як жердиною металевою, якщо по голові, то і вбити можна. І хороші сформовані команди бойовичків", - заявив Карпенков.

Він розповів про затриману нещодавно групу: "Тренер, біло-червоно-білий, який перейнявся цими всіма ідеями кольорової революції, що треба змінювати ось таким радикальним шляхом, привів із собою вісім бійців, які мали себе проявити, нападати на міліціонерів, на ОМОН".

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Усі вони, за словами Карпенкова, затримані і дають свідчення, "навперебій розповідають, як вони готувалися боротися з органами внутрішніх справ".

Є й інші, їх глава ГУОЗіК назвав "більш креативними бандитами", які проходили в органах внутрішніх справ "за лінією економіки".

"Незаконними способами привезли в Білорусь сильнодіючі отруйні речовини. Щодо них порушувалися кримінальні справи. Щоб йому не відповідати за законом, вони намагалися використовувати отруйні речовини і проти ОМОНу, і проти внутрішніх військ. У нього була ціла бригада висотників, вони планували розпорошити сильнодіючу речовину, яка і вибухонебезпечна, і небезпечна під час вдихання. Радикалізовані ці ось екстремісти", - заявив Карпенков.

Він також згадав "бандитів з пістолетами", які "захоплювали транспортні засоби, щоб потім розвернутися, таранити бойові порядки ОМОНу, щоб були великі жертви, щоб було багато крові в цій ситуації". Потім нібито відповідальність за це передбачалося покласти на міліцію.

"Зараз на вулиці залишилися тільки ті, хто по-хорошому ніколи не зрозуміє. Це вуличні бандити, які зараз перефарбувалися і хочуть на соціальних ліфтах з бандитів, раніше судимих ​​людей, піднятися і стати або польовими командирами, або депутатами, якими обіцяє Тіхановська щедро всіх наділити. Вони хочуть заробити гроші", - сказав він.

Карпенков заявив, що бачив багато протестів, але "таких аморальних, цинічних осіб я ніколи не зустрічав".

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Він також розповів про погрози сім'ям співробітників, керівництву країни, "нормальним журналістам", "нормальним спортсменам".

"[Нам кажуть] ми йдемо різати ваші родини, ми будемо вас спалювати. Пишуть дружинам: "Ми зробимо з твоїми дітьми такий сюрприз, ти будеш все життя пам'ятати". Такого каліцтва ще не було ніколи. Ми їх знаємо всіх. Для кожного настане час, коли треба буде його затримати і все це пред'явити. Вони сядуть на великі терміни", - повідомив глава ГУОЗіК.

Карпенков запевнив, що до будь-кого, хто підніме руку із заточкою на співробітника міліції, буде застосовано вогнепальну зброю.

"Солдати кольорової революції, змагари ... По-справжньому справжніх мужиків, які люблять свою Батьківщину, їх там немає! - упевнений глава ГУОЗіК. - Найкраще порівняння - організовані злочинні групи за принципом 90-х років. Одні стоять перекривають рух - бойовики. Поруч - їх прикриває молодь. Як тільки виходиш їх затримувати, бойовики розчиняються. Жінки кричать, божевільні абсолютно, кореспонденти ... І знімають, що відбувається. Виставляють, виходить, співробітників органів внутрішніх справ, які деблокують дорогу, щоб люди могли проїхати додому, на роботу, пожежна машина, швидка допомога до когось їде. Вони стоять блокують дорогу, вони зловтішаються, вони показують колапс", - зазначив він.

При цьому, додав він, співробітники ризикують зазнати травм, бо протестувальники готують для нападу плитку, каміння, пляшки, "на голову летять заздалегідь підготовлені цеглини".

"Але ми віримо в гуманність закону. Ми їх затримаємо. Звичайно, якщо вони будуть чинити активний опір, ми змушені будемо застосовувати зброю, щоб захистити правопорядок, простих людей, тих дітей, які ростуть, щоб вони не бачили цієї вакханалії ... Не дамо їм зруйнувати країну", - повідомив він.

Карпенков запевнив, що зброю будуть застосовувати гуманно, "зокрема й вогнепальну".

"І найнебезпечніших гострокопитних ми з вулиць приберемо. Ні за ким з простих людей ніхто не бігає. Ведеться спостереження, ідентифікація осіб. Багато осіб уже себе проявили на барикадах 9 числа. Триває процес на вилучення їх з натовпу", - пояснив він.

"Це ви - фашисти, а не ми - фашисти. По-справжньому силу ми ще ні до кого не застосовували", - попередив Карпенков.