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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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У МВС Білорусі назвали протестувальників "фашистами", яких "підживили грошима, наркотиками і алкоголем"

У МВС Білорусі назвали протестувальників

Начальник Головного управління організованої злочинності і корупції (ГУОЗіК) Міністерства внутрішніх справ Білорусі Микола Карпенков назвав протестувальників у країні фашистами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це він заявив в "Головному ефірі" телеканалу "Білорусь 1".

Журналісти телеканалу заявили, що вже затримано "приблизно шість сотень координаторів, організаторів і активних учасників несанкціонованих мітингів", порушено майже 30 кримінальних справ.

"Залишилася найбільш радикальна, консолідована частина. Після м'якого проникнення у двори, чаювання, обговорення, розвішування прапорів побачили, хто здатний на вчинок, консолідувалися, підживили як завжди грошима, десь наркотиками, десь алкоголем. І вони вже виходять на мітинги озброєні. Ножі, заточки, підготовлені металеві прути і кийки, і флагштоки, такі металеві труби, якими, як жердиною металевою, якщо по голові, то і вбити можна. І хороші сформовані команди бойовичків", - заявив Карпенков.

Він розповів про затриману нещодавно групу: "Тренер, біло-червоно-білий, який перейнявся цими всіма ідеями кольорової революції, що треба змінювати ось таким радикальним шляхом, привів із собою вісім бійців, які мали себе проявити, нападати на міліціонерів, на ОМОН".

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Усі вони, за словами Карпенкова, затримані і дають свідчення, "навперебій розповідають, як вони готувалися боротися з органами внутрішніх справ".

Є й інші, їх глава ГУОЗіК назвав "більш креативними бандитами", які проходили в органах внутрішніх справ "за лінією економіки".

"Незаконними способами привезли в Білорусь сильнодіючі отруйні речовини. Щодо них порушувалися кримінальні справи. Щоб йому не відповідати за законом, вони намагалися використовувати отруйні речовини і проти ОМОНу, і проти внутрішніх військ. У нього була ціла бригада висотників, вони планували розпорошити сильнодіючу речовину, яка і вибухонебезпечна, і небезпечна під час вдихання. Радикалізовані ці ось екстремісти", - заявив Карпенков.

Він також згадав "бандитів з пістолетами", які "захоплювали транспортні засоби, щоб потім розвернутися, таранити бойові порядки ОМОНу, щоб були великі жертви, щоб було багато крові в цій ситуації". Потім нібито відповідальність за це передбачалося покласти на міліцію.

"Зараз на вулиці залишилися тільки ті, хто по-хорошому ніколи не зрозуміє. Це вуличні бандити, які зараз перефарбувалися і хочуть на соціальних ліфтах з бандитів, раніше судимих ​​людей, піднятися і стати або польовими командирами, або депутатами, якими обіцяє Тіхановська щедро всіх наділити. Вони хочуть заробити гроші", - сказав він.

Карпенков заявив, що бачив багато протестів, але "таких аморальних, цинічних осіб я ніколи не зустрічав".

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Він також розповів про погрози сім'ям співробітників, керівництву країни, "нормальним журналістам", "нормальним спортсменам".

"[Нам кажуть] ми йдемо різати ваші родини, ми будемо вас спалювати. Пишуть дружинам: "Ми зробимо з твоїми дітьми такий сюрприз, ти будеш все життя пам'ятати". Такого каліцтва ще не було ніколи. Ми їх знаємо всіх. Для кожного настане час, коли треба буде його затримати і все це пред'явити. Вони сядуть на великі терміни", - повідомив глава ГУОЗіК.

Карпенков запевнив, що до будь-кого, хто підніме руку із заточкою на співробітника міліції, буде застосовано вогнепальну зброю.

"Солдати кольорової революції, змагари ... По-справжньому справжніх мужиків, які люблять свою Батьківщину, їх там немає! - упевнений глава ГУОЗіК. - Найкраще порівняння - організовані злочинні групи за принципом 90-х років. Одні стоять перекривають рух - бойовики. Поруч - їх прикриває молодь. Як тільки виходиш їх затримувати, бойовики розчиняються. Жінки кричать, божевільні абсолютно, кореспонденти ... І знімають, що відбувається. Виставляють, виходить, співробітників органів внутрішніх справ, які деблокують дорогу, щоб люди могли проїхати додому, на роботу, пожежна машина, швидка допомога до когось їде. Вони стоять блокують дорогу, вони зловтішаються, вони показують колапс", - зазначив він.

При цьому, додав він, співробітники ризикують зазнати травм, бо протестувальники готують для нападу плитку, каміння, пляшки, "на голову летять заздалегідь підготовлені цеглини".

"Але ми віримо в гуманність закону. Ми їх затримаємо. Звичайно, якщо вони будуть чинити активний опір, ми змушені будемо застосовувати зброю, щоб захистити правопорядок, простих людей, тих дітей, які ростуть, щоб вони не бачили цієї вакханалії ... Не дамо їм зруйнувати країну", - повідомив він.

Карпенков запевнив, що зброю будуть застосовувати гуманно, "зокрема й вогнепальну".

"І найнебезпечніших гострокопитних ми з вулиць приберемо. Ні за ким з простих людей ніхто не бігає. Ведеться спостереження, ідентифікація осіб. Багато осіб уже себе проявили на барикадах 9 числа. Триває процес на вилучення їх з натовпу", - пояснив він.

"Це ви - фашисти, а не ми - фашисти. По-справжньому силу ми ще ні до кого не застосовували", - попередив Карпенков.

Автор: 

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Топ коментарі
+20
значит "фашисты" уже есть, теперь ждём "распятых" мальчиков, и обязательно в одних трусиках
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19.10.2020 10:20
+11
Наколотые апельсинки?
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19.10.2020 10:23
+11
Почалося........кацапи, ви б щось новеньке вже прибумали б , наприклад як хвашисти запінили распятого омонівця який тихо собі доїв корову в одних трусіках.
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19.10.2020 10:26
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значит "фашисты" уже есть, теперь ждём "распятых" мальчиков, и обязательно в одних трусиках
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19.10.2020 10:20 Відповісти
А я тоже думаю, что вменяемій человек, с цветами на ОМОН не пойдет, тут полюбому наркота склоняющая к мазохизму
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19.10.2020 11:05 Відповісти
А ще про амереканські печеньки забули
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19.10.2020 11:18 Відповісти
украинцев с коктейлями на них нет !
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19.10.2020 15:22 Відповісти
а пєчєнькі от госдєпа?..
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19.10.2020 10:22 Відповісти
Жирік усі з'їв на прийомі в амбасаді США.
Щоб нікому біш не дісталися. А в нього імунітет до русофобії хоч печеньки,хоч через $!
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19.10.2020 10:57 Відповісти
я украиские печеньки покупаю
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19.10.2020 11:48 Відповісти
Росийские СМИ подпитали деньгами, наркотиками и алкоголем ,теперь они отрабатывают в командировке своей брехнёй.
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19.10.2020 10:22 Відповісти
Наколотые апельсинки?
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19.10.2020 10:23 Відповісти
Почалося........кацапи, ви б щось новеньке вже прибумали б , наприклад як хвашисти запінили распятого омонівця який тихо собі доїв корову в одних трусіках.
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19.10.2020 10:26 Відповісти
Когда будет уже мальчик в обоссанных трусиках?
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19.10.2020 10:28 Відповісти
"Истинный ариец. Характер нордический,..."
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19.10.2020 10:31 Відповісти
Мусор он и есть мусор, в хорошем гробу хороший, в плохом тоже хороший, а когда порит воздух, то плохой
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19.10.2020 10:33 Відповісти
А белоруссы всё играются.. так нельзя друзья.. решительней надо быть, если опозориться на весь белый свет не хотите..
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19.10.2020 10:34 Відповісти
Наступними будуть "наколоті апельсини"! Білоруси не хочуть вчитись на чужих помилках - на багато важче буде на своїх!!!
У МВС Білорусі назвали протестувальників "фашистами", яких "підживили грошима, наркотиками і алкоголем" - Цензор.НЕТ 8925
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19.10.2020 10:40 Відповісти
В Украине назовут ещё и антисемитами.
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19.10.2020 10:41 Відповісти
фф
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19.10.2020 10:41 Відповісти
жеруть снігєрєй в распятих мальчіках і бірємєних каров насілуют пад каманди натовскіх правасєкав...
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19.10.2020 10:44 Відповісти
В Украине этот этап уже пройден. Фашисты, биндеровцы, пьяные маргиналы и т.д.
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19.10.2020 10:47 Відповісти
Побільше квітів,сябри! Квіти,та повітряні кульки - це те,чого так боїться лука.А ще він дуже боїться,коли ви водите хороводи навколо фонтана. Аж труситься просто. Від сміху...
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19.10.2020 10:47 Відповісти
Короче махач совков-дидыобосральщиков. Этих дидов Сралин миллионами гноил, а этот.... скажем так, "народ", визжит про Муссолини
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19.10.2020 10:49 Відповісти
Уже "американские валянки" с "наколотыми апельсинами" в Беларуси проявились?
Да, отстали сябры на 16 лет от украинцев!
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19.10.2020 10:50 Відповісти
Так в свій час майданівців влада в Києві обзивала. І куди раніше дивився той міністр , коли зараз твердить про появу десятків тисяч "вуличних бандитів"?
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19.10.2020 10:54 Відповісти
На 100 жителей Беларуси, стариков, младенцев, инвалидов... приходится 3 мента, чекиста и пр.оукашисткой мерзости.
И так зря проедать хдеб, когда в страну поступили десятки тона наркотиков на сотни тысяч протестующих, горы оружия...
Реально , чтобы быть ментом в РБ, надо быть абсолютно тупым!
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19.10.2020 10:57 Відповісти
Это какой то королевство кривых зеркал , все наоборот ,чем чудовещнее лож тем ,быстрее в нее поверят ,была в Германии такая сволочь в 40-х🤦🤭🙄😡
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19.10.2020 10:58 Відповісти
Ну ясно,рускофашиская пропоганда лукашеску,називає народ фашистами,і бойовичками,те саме ми проходили в 13,14 роках від захарченка,ну а далі все з рашки фошисти бандеровци,і т д.Скоро появиься правий сектор і Ярош.**** як я напюсь коли та расея розвалиться!!!
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19.10.2020 10:59 Відповісти
под описания абсолютно подходят ихтамнеты, импортированные из той же русни титушки и исползующие мимикрию зелёные недочеловечки, прячущиеся по заветам ***** за спинами женщин и детей.. коренные белоруски всегда ходят на такие акции только со с цветами и обнимашками.
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19.10.2020 10:59 Відповісти
Вот они, "фашисты", с наколотыми пирожками!
У МВС Білорусі назвали протестувальників "фашистами", яких "підживили грошима, наркотиками і алкоголем" - Цензор.НЕТ 6919
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19.10.2020 11:02 Відповісти
А потім, коли цьому виродкові розквасять мармизу, як колись міністрові внутрішні справ Киргизстану, обісц***ся та буде щось белькотіти, єрой. Ліпше готуй надійний шлях для втечі.
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19.10.2020 11:02 Відповісти
Ну вы там определились уже кто фашисты? И при чем тут вообще фашисты? Странная страна. Партизанский край. Сдаеться мне что миф про "партизанский край" чисто совковый фейк. Не было там никаких партизан. Это в крови должно быть как у украинцев.
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19.10.2020 11:13 Відповісти
Сталинские "партизаны" из НКВД, присланные из московии, делали все, чтобы столкнуть между собой мирное население под оккупацией и немцев и заставить его воевать - устраивали провокации, убивая немцев прямо в селах или около них, а затем - наблюдали ответные действия немцев в отношении безоружных жителей. А после войны пропаганда снимала фильмы-сказки о партизанах типа "Фронт без флангов".Локотьская область, где жители заключили договор с немцами о совместной борьбе против сталинской власти, для коммуняк была смерти подобна - они слали туда группу за группой НКВД-шников, чтобы ее уничтожить.
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19.10.2020 16:47 Відповісти
А чего не коммунисты? Бульба боится Гестапо?
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19.10.2020 11:13 Відповісти
... и наколотыми апельсинами!!!
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19.10.2020 11:36 Відповісти
где моя доля??????????????
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19.10.2020 11:47 Відповісти
І апельсини наколоті.
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19.10.2020 11:49 Відповісти
Як все до болі знайоме: "фашисти" "хунта" "проститутки" "наколоті *********", "госдеповські печенькі"... не то, що "братушки" замість печеньок підкинуть такі світошумові гранати, що і руки відриває і звичайно своїх псів, які будуть бити і калічити. А винуваті,звичайно піндоси і українці. Як багато вже нарахували посланців, які фінансують білорусів. А для чого це робити? Білорусь давно сама зайшла у кацапську мишоловку і вона нікому не потрібна. Пізно прийшли до тями і всеодно вважають тих, хто їм поставив мишоловку їх спасителями. Почекайте, скоро вам будуть "шити" англайський, японський і німецький шпіонаж. Подивіться історію, вони нічого іншого не мають і не можуть, а завжди повторюються. Цікаво - де будуть прибивати "мальчіка" в Мінську, чи в Гомелі?
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19.10.2020 11:54 Відповісти
Какие же рашисты прогнозируемые! Везде одна и та же калька- фашисты, распятые мальчики, снегири, изнасилованные эпиллептические старушки... Беларусь- не Украина, выдайте что-нибудь новенькое! ИЛИ СЛАБО???
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19.10.2020 12:02 Відповісти
Картошку наколотую им подсунули..
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19.10.2020 12:04 Відповісти
А при чем здесь фашисты???
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19.10.2020 12:51 Відповісти
А я понял, фашист это человек: под наркотиками, набуханый и при деньгах.
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19.10.2020 12:53 Відповісти
Це портрет типічного білоруса.
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19.10.2020 13:24 Відповісти
Остались одни фашисты. Посмотрел фотки протестов, дохрена же там фашистов.
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19.10.2020 12:59 Відповісти
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами (с)
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19.10.2020 13:21 Відповісти
Тот, кто громче всех кричит "лови фашиста" и есть фашист. Не там ищете, господа менты беларусского разлива! Менты сидят в кремле и культивируються в москвабаде!
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19.10.2020 14:02 Відповісти
Простите, вместо менты сидят в кремле, следует читать "Фашисты сидят в кремле", хотя и ментяры ии кагебисты тоже!
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19.10.2020 14:07 Відповісти
Если те, кто против Мудищева - это "фашысты", то те, кто за ментовскую и КГБ-шную шушеру и рюськимир - это, надо думать, "свои". А где же 80% хероев-избирателей Мудищева, которые грудью, все, как один, встали на защиту страны, и которых "фашысты" уже успели распяль, сжечь, искалечить, сделать геями и приобщиль к наркотикам?У МВС Білорусі назвали протестувальників "фашистами", яких "підживили грошима, наркотиками і алкоголем" - Цензор.НЕТ 2564 Ау, пропагандоны вонючие - недоработка! Где ваши опусы?
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19.10.2020 17:38 Відповісти
 
 