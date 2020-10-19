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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Українська делегація прибула до Ірану для переговорів щодо збитого літака МАУ: хоче з'ясувати всі обставини аварії, - Єнін

Українська делегація прибула до Ірану для переговорів щодо збитого літака МАУ: хоче з'ясувати всі обставини аварії, - Єнін

Українська делегація прибула до Ірану на переговори щодо збитого в січні над Тегераном українського літака МАУ. Україна хоче з'ясувати всі обставини катастрофи.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Заступник міністра зазначив, що в Ірані на цих переговорах будуть працювати три робочі групи: авіаційні експерти, слідчі, прокурори, а також військові.

"Українська делегація прибула до Ірану, і ми починаємо переговори щодо збитого в січні іранського літака. Іранська сторона вже визнала факт збиття на своїй території. Зараз нашим завданням є з'ясувати всі обставини зазначеної трагедії: йдеться про людську помилку, або це результат прорахунків в системі організації польотів над Іраном", - сказав він.

Також читайте: На новому раунді переговорів щодо збитого в Ірані літака МАУ питання компенсацій постраждалим порушувати не будуть, - Єнін

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Читайте також: Україна в ході майбутнього раунду переговорів зажадає від Ірану пояснень, чому був збитий літак МАУ і хто несе відповідальність за це, - МЗС

Автор: 

Іран (2017) перемовини (2859) літак (2900) Єнін Євген (348)


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О чём можно с ублюдками аятоллами разговаривать ?
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19.10.2020 10:29 Відповісти
аятоли якраз доволі чемні люди. Саме їх авторитет не дав брехати урядові Ірану, мовляв, збили не ми, як це роблять ктсапи, які не мають не брехливих аятол.
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19.10.2020 10:55 Відповісти
К чему такая спешка?))
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19.10.2020 10:46 Відповісти
Чи заголовок дебільний, чи влада дебілов? Скільки часу пройшло,а вони хочуть вияснити обставини катастрофи.
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19.10.2020 10:55 Відповісти
Бачу, що на переговори та переїзди (з добовими та харчуванням) делегацій піде стільки грошей, що могли б оплатити збитки сім'ям загиблих.
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19.10.2020 10:57 Відповісти
А ви з Клоуном не пробували переговорити? Я думаю він би міг багато інтересного розказати про те як на нього Патрушев в Омані давив. І який дивний збіг, що український Боїнг збитий кацапською ракетою над Тегераном якраз тоді, коли ішли сепаратні переговори Віслюка з Патрушевим в Омані, з якого до Ірану рукою подати.
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19.10.2020 11:15 Відповісти
 
 