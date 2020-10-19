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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко розповів, як діяти, якщо за лікування COVID-19 у держлікарні вимагають гроші: "Держава повністю покриває це"

Ляшко розповів, як діяти, якщо за лікування COVID-19 у держлікарні вимагають гроші:

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що треба робити в разі, якщо в державній лікарні вимагають оплатити лікування від коронавірусу. За його словами, потрібно звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України.

Про це повідомляє Радіо Свобода,передає Цензор.НЕТ.

Ляшко запевняє, що співробітники Національної служби здоров'я мають свої територіальні підрозділи, вони розглянуть ці випадки і вирішать питання. Він підкреслив, що лікування повністю оплачується державою.

"У разі, якщо щось відбувається не так, треба телефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров’я України (16-77) і там розказати про свій випадок. Працівники Національної служби здоров’я України мають свої територіальні підрозділи, вони розглянуть ці випадки і вирішать питання", – наголосив Ляшко.

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"Якщо хворий госпіталізований до стаціонару, в лікарні, в якій надається медична допомога хворим з коронавірусною хворобою, держава повністю покриває це лікування. Це так званий "ковідний пакет", на який Національна служба здоров’я України укладає контракт з лікарнею і перераховує кошти. Ці кошти перекривають доплати лікарям – 300% до зарплати, а також покривають медичні вибори і медичні засоби, які використовуються для лікування хворого з коронавірусною хворобою", – розповів головний санітарний лікар країни.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) лікування (607) Ляшко Віктор (1512) Нацслужба здоров’я (35) НСЗУ (313) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Ляшко хоч сам у це вірить?
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19.10.2020 10:51
+20
Для початку нехай цей клоун-брехунець нехай сам спробує подзвонити на свою "гарячу" лінію!
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19.10.2020 10:54
+11
вимагають скрізь - від 1000 грн і вище, і не тільки по лікарнях, а й по моргах, поховальних конторах та цвинтарях
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19.10.2020 10:52
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Ляшко хоч сам у це вірить?
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19.10.2020 10:51 Відповісти
За умови що хворий госпіталізований. Так зараз навіть тяжкохворих "відфутболюють".
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19.10.2020 10:53 Відповісти
Не верю! У нас православная страна, и это грех. А, хотя мона пойти, сунуть попу в.... руку 100 грн. и грех за усыпленного поциента - списывается
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19.10.2020 10:58 Відповісти
Для початку нехай цей клоун-брехунець нехай сам спробує подзвонити на свою "гарячу" лінію!
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19.10.2020 10:54 Відповісти
Свежо предание...
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19.10.2020 10:51 Відповісти
вимагають скрізь - від 1000 грн і вище, і не тільки по лікарнях, а й по моргах, поховальних конторах та цвинтарях
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19.10.2020 10:52 Відповісти
говорила говорила и сама себе не верила (с)
говорили и тесты по направлению (и показаниям) бесплатные...ага! щаз... 950 грн как с куста
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19.10.2020 10:53 Відповісти
Так ось чому в лікарню з ковід-19 можна потрапити тільки при смерті просто БРАВО!!!
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19.10.2020 10:53 Відповісти
Будешь там права качать и требовать бесплатно лечиться врач сразу отправит в морг
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19.10.2020 10:56 Відповісти
И попробуй ещё поспорить с санитарами. Слово врача для них - закон.
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19.10.2020 11:06 Відповісти
в основном дома лечаться. Процентов 80. Им кто компенсирует? Семейникам никто доплату не дал. Санитарки уволились.. И грипп никто не отменял. В общем никак не справились, смертность самая высокая в Европе
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19.10.2020 11:00 Відповісти
В Галактике!
У нас до 100 ум. в сутки - Франция скулит и завидует.
Ах да - онивселЖутъ. Франция завышает, а мы занижаем, да?

\\\\\\\\\смертность самая высокая в Европе\\\\\\\\\\\

Сторикофф нечем кормить!!11 Бабушки на помойке!!11 Расплата в маршрутке - солью со снегирями!!!111 Фощизъм!!!!1

где-то я такое уже слышал....
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19.10.2020 11:03 Відповісти
"
09-30 сводка Минздрава "В Украине за сутки от COVID-19 умерли 90 человек, выявили 5231 новый случай заражения" Минздрав.

А вот это - откровенная ложь. На момент 10-00 сводки по заболеваемости были готовы лишь у 6 областей и г. Киева. Так, как это произошло впервые будем считать это досадным недоразумением.
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19.10.2020 11:11 Відповісти
чему франция завидует? у них смертность ниже 89 позавчера и 85 вчера. просто протестировано там 13,5 млн. в украине сейчас около 10 процентов реальная статистика
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19.10.2020 11:23 Відповісти
Значит если окочурился дома - то пишут - помер от смеха, или подавился круассаном с мартини?
Ибо если Бельгия = 10000 подуставших в сутки, а мы - 5.5тыс., то шото тут неладно.(по умершим Бельгия тоже вроде больше)
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19.10.2020 11:00 Відповісти
И зачем эти "сказки бабушки Арины"?
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19.10.2020 11:04 Відповісти
"В случае, если что-то происходит не так, надо звонить в ОП,в опроснике преза ,стоит борьба с корупцией,а он не ведает с чего начинать ...
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19.10.2020 11:08 Відповісти
За час реагування (термiни встановлего законами України) - 15 дiб, хворого й вiдспiвати встигнуть
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19.10.2020 11:17 Відповісти
Ляшко розповів, як діяти, якщо за лікування COVID-19 у держлікарні вимагають гроші: "Держава повністю покриває це" - Цензор.НЕТ 4758
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19.10.2020 11:18 Відповісти
Терміново цього пана у Квартал!
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19.10.2020 11:41 Відповісти
да когда задыхаешься всегда хочется звонить на горячую линию
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19.10.2020 11:54 Відповісти
Этот зелечмошник реально живет в зазеркалье !!!!!
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19.10.2020 12:34 Відповісти
Ляшко ты врешь ,причем нагло ,у меня есть 10-к родственников и знакомых ,которые за все платили свои деньги 😠😠😠
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19.10.2020 12:43 Відповісти
"покрывают медицинские изделия и медицинские средства, которые используются для лечения больного с коронавирусной болезнью" (с)
А МЕД ЛЕКАРСТВА?! ОПЯТЬ, СВОЛОЧИ, ЗАВУАЛИРОВАЛИ ТАК, ЧТО ТРАКТОВАТЬ МОЖНО ПО РАЗНОМУ !

Источник:https://censor.net/ru/n3225524
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19.10.2020 14:30 Відповісти
меня одного тошнит читать всё это?
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19.10.2020 15:54 Відповісти
ответ на обращение гражданина дается по закону в ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ. А до этого момента местные врачи упадут на мороз и не будут оказывать помощь вообще...многие доживут до конца месяца "разбирательств" лежа в коридоре без помощи и с температурой и задыхаясь? ну-ну
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19.10.2020 16:16 Відповісти
В нашій інфекційній лікарні гроші не вимагають. Але ліки мусиш купувати в аптеці за свої. Благо, аптека в лікарні, хоч і приватна - але не найдорожча в місті.
Ну, а те, що в середньому (середньої важкості https://censor.net/ru/tag/9099/covid19/news/page/1 ) лікування обходиться десь в ₴30'000 з гаманця хворого і його сім'ї - про це вже неодноразово говорилось
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19.10.2020 17:41 Відповісти
А мобильние операторы не обслуживают короткие номера !
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22.10.2020 00:37 Відповісти
 
 