Ляшко розповів, як діяти, якщо за лікування COVID-19 у держлікарні вимагають гроші: "Держава повністю покриває це"

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що треба робити в разі, якщо в державній лікарні вимагають оплатити лікування від коронавірусу. За його словами, потрібно звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України.

Про це повідомляє Радіо Свобода,передає Цензор.НЕТ.

Ляшко запевняє, що співробітники Національної служби здоров'я мають свої територіальні підрозділи, вони розглянуть ці випадки і вирішать питання. Він підкреслив, що лікування повністю оплачується державою.

"У разі, якщо щось відбувається не так, треба телефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров’я України (16-77) і там розказати про свій випадок. Працівники Національної служби здоров’я України мають свої територіальні підрозділи, вони розглянуть ці випадки і вирішать питання", – наголосив Ляшко.

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"Якщо хворий госпіталізований до стаціонару, в лікарні, в якій надається медична допомога хворим з коронавірусною хворобою, держава повністю покриває це лікування. Це так званий "ковідний пакет", на який Національна служба здоров’я України укладає контракт з лікарнею і перераховує кошти. Ці кошти перекривають доплати лікарям – 300% до зарплати, а також покривають медичні вибори і медичні засоби, які використовуються для лікування хворого з коронавірусною хворобою", – розповів головний санітарний лікар країни.