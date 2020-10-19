МОЗ просить перевести на віддалену роботу всіх, хто може працювати з дому

Міністерство охорони здоров'я просить роботодавців зайвий раз не організовувати зустрічі в живому форматі.

Про це сказала під час брифінгу заступниця глави МОЗ Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ.

"Не потрібно зайвий раз збирати людей. Не потрібно зайвий раз організовувати зустрічі, наради, збори в офлайн-режимі, тобто в живому форматі", - сказала Микичак.

За її словами, кожен роботодавець і керівник підприємства має організовувати роботу своїх співробітників таким чином, щоб усі ті, хто може працювати у віддаленому доступі, працювали дистанційно.

"Усі приміщення, коли проводяться будь-які збори, намагатися проводити з дотриманням дистанції і всіх вимог, які стосуються карантину. І категорично припинити перебування на урочистостях, концертах, весіллях тощо", - додала Микичак.

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