З початку року СБУ нейтралізувала 460 кібератак і 20 хакерських угруповань. ІНФОГРАФІКА

Служба безпеки України з початку року нейтралізувала 460 кіберінцидентів і кібератак на органи державної влади та критично важливі об'єкти інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Крім того, за цей період було заблоковано 2,5 тисячі вебресурсів, які використовувалися в злочинних цілях, а також діяльність 20 хакерських угруповань.

"Серед масштабних спецоперацій, пов’язаних із цифровими сервісами, – викриття несанкціонованого втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової служби. Спочатку було викрито незаконну схему формування сум податкових кредитів з ПДВ. Вона щомісяця завдавала до 2 млрд. гривень збитків державі. А згодом – викрито конвертцентр з обігом до 15 млрд.грн, через який окремі підприємства ухилялися від сплати податків", - сказано в повідомленні.

Загалом за 9 місяців 2020 року за матеріалами кіберпідрозділів СБУ розпочато 408 кримінальних проваджень. Із них – 106 справ саме за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів та автоматизованих мереж (ст. 361, 362, 363 Кримінального кодексу України).

За цей період було притягнуто до кримінальної відповідальності 20 громадян і засуджено 3 особи.

Також дивіться: Блоковано діяльність ботоферми з РФ, що використовувалася окремими політсилами для чорного піару проти опонентів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інший напрям кібербезпеки – протидія ботофермам, які поширюють деструктивний контент, зокрема з РФ. Із січня зусиллями СБУ було нейтралізовано 16 мереж потужністю у понад 60 тисяч ботів. Одну з таких ботоферм, що працювала на замовлення РФ і терористичну "ДНР", оперативники СБУ викрили наприкінці вересня.

В СБУ зазначили, що подібні ботоферми значно активізувалися напередодні місцевих виборів. Тож СБУ активно протидіє інформаційним фейкам, антидержавній пропаганді та сепаратизму в інтернеті. Загалом у 2020 році за матеріалами Служби розпочато 42 справи за злочини проти основ національної безпеки, 24 осіб засуджено.

У відомстві нагадали, що СБУ вживає заходів із блокування заборонених російських додатків на електронних майданчиках Google та Apple. Відповідні звернення вже направленні до цих компаній. Раніше Голова СБУ вніс розширені пропозиції щодо заборони російських вебресурсів та програм.