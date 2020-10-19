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Новини Коронавірус і карантин
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У 22 лікарнях Києва, які лікують пацієнтів із COVID-19, сформують групи для голосування на місцевих виборах, - Рубан

У 22 лікарнях Києва, які лікують пацієнтів із COVID-19, сформують групи для голосування на місцевих виборах, - Рубан

У Києві при лікарнях, у яких проходять лікування пацієнти з COVID-19, створять закриті виборчі дільниці і сформують групи для голосування на місцевих виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського Радіо заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, в Києві при лікарнях будуть створені закриті виборчі дільниці.

"Інформацію щодо людей, які перебувають на лікуванні та самоізоляції, комісії отримуватимуть і виходитимуть додому. Окрема група буде сформована у лікарні. У нас 22 лікарні у Києві, де проводять лікування хворих на коронавірус, будуть сформовані групи, проведуть навчання роздягання – вдягання костюмів і з документами ходитимуть по палатах", — каже Рубан.

Також він додав, що "голосування буде проводитись із забезпеченням протиепідемічних засобів". У лікарнях групи будуть одягнені у захисні костюми, а для голосування людей, які перебувають на самоізоляції, - захисна маска та окуляри.

Також читайте: Каневу, що перебуває у "червоній зоні", напередодні виборів дозволили пустити громадський транспорт, - міськрада

Автор: 

лікарня (1357) карантин (18172) Київ (19431) місцеві вибори (1366) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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ой... а как же опросники проникнут до дверей закрытых избирательных участков, ибо кто ж им на выходе отвечать то будет???
кака печаль...
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19.10.2020 11:10 Відповісти
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У главаря про-кремлёвской оппозиционной к Украине платформе - "За жизнь сепаратистов" кремлёвского янычара - выродка Мертвечука Иуды выявлена коронавирусная инфекция. А это означает, то что кацапская вакцина состоящая в основном на 99% из Боярышника, стеклоочистителя... прививки из которой сделал этот лютый враг Украины кремлёвский агент оборотень кум фашиста )(уйла Мертвечук Иуда, она от коронавируса не эффективна.
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19.10.2020 11:42 Відповісти
 
 