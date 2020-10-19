У 22 лікарнях Києва, які лікують пацієнтів із COVID-19, сформують групи для голосування на місцевих виборах, - Рубан

У Києві при лікарнях, у яких проходять лікування пацієнти з COVID-19, створять закриті виборчі дільниці і сформують групи для голосування на місцевих виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського Радіо заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, в Києві при лікарнях будуть створені закриті виборчі дільниці.

"Інформацію щодо людей, які перебувають на лікуванні та самоізоляції, комісії отримуватимуть і виходитимуть додому. Окрема група буде сформована у лікарні. У нас 22 лікарні у Києві, де проводять лікування хворих на коронавірус, будуть сформовані групи, проведуть навчання роздягання – вдягання костюмів і з документами ходитимуть по палатах", — каже Рубан.

Також він додав, що "голосування буде проводитись із забезпеченням протиепідемічних засобів". У лікарнях групи будуть одягнені у захисні костюми, а для голосування людей, які перебувають на самоізоляції, - захисна маска та окуляри.

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