За добу в ЗСУ виявили 29 нових випадків COVID-19, зафіксовано 14-й летальний випадок, - Командування Медсил
У ЗСУ за минулу добу підтвердили 29 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, кількість летальних випадків досягла 14.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
"Станом на 10:00 19 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1060 осіб. Всього за час пандемії одужалао 3270 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 453 особи", - йдеться в повідомленні.
Водночас зафіксовано 14-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
"Військовослужбовець (Київська область) 29.09.2020 був госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону з двобічною пневмонією.
звернувся до сімейного лікаря за місцем проживання. Позитивний результат ПЛР тестування 29.09.2020", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 18 жовтня його стан здоров'я погіршився, і почалася інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. "Військовослужбовець, за наявною інформацією, мав хронічні супутні захворювання", - додали медики.
Загалом за минулу добу зареєстровано 29 нових випадків COVID-19. З них у закладах охорони здоров'я перебуває 6 осіб. Також вдома під наглядом медичної служби перебуває 23 людини. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок понеділка, 19 жовтня, зафіксовано 4766 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 1112 пацієнтів, померли 66 раніше захворілих.
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