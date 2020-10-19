За добу в ЗСУ виявили 29 нових випадків COVID-19, зафіксовано 14-й летальний випадок, - Командування Медсил

У ЗСУ за минулу добу підтвердили 29 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, кількість летальних випадків досягла 14.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"Станом на 10:00 19 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1060 осіб. Всього за час пандемії одужалао 3270 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 453 особи", - йдеться в повідомленні.

Водночас зафіксовано 14-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

"Військовослужбовець (Київська область) 29.09.2020 був госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону з двобічною пневмонією.

звернувся до сімейного лікаря за місцем проживання. Позитивний результат ПЛР тестування 29.09.2020", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодна область України не відповідає вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що 18 жовтня його стан здоров'я погіршився, і почалася інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. "Військовослужбовець, за наявною інформацією, мав хронічні супутні захворювання", - додали медики.

Загалом за минулу добу зареєстровано 29 нових випадків COVID-19. З них у закладах охорони здоров'я перебуває 6 осіб. Також вдома під наглядом медичної служби перебуває 23 людини. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок понеділка, 19 жовтня, зафіксовано 4766 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 1112 пацієнтів, померли 66 раніше захворілих.