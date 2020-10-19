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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявлено у 309 співробітників МВС, загалом було інфіковано 9,2 тис. осіб, 8 512 - одужали, 23 - померли

За добу COVID-19 виявлено у 309 співробітників МВС, загалом було інфіковано 9,2 тис. осіб, 8 512 - одужали, 23 - померли

За минулий тиждень на коронавірус захворіли 1 618 працівників Міністерства внутрішніх справ, за вихідні дні зафіксовано 451 новий випадок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуміністерства.

Сьогодні, 19 жовтня, зареєстровано за минулу добу 309 лабораторно підтверджених діагнозів COVID-19 серед правоохоронців.

Найбільшу кількість інфікованих на добу виявлено в Дніпропетровській області (+17), Миколаївській області (+16) та в Києві (+32).

Всього з початку пандемії зафіксовано 9 200 випадків коронавірусу серед правоохоронців, 8 512 осіб одужали, 23 - померли.

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За добу COVID-19 виявлено у 309 співробітників МВС, загалом було інфіковано 9,2 тис. осіб, 8 512 - одужали, 23 - померли 01

Автор: 

карантин (18172) МВС (3500) Правоохоронні органи (2707) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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19.10.2020 11:28 Відповісти
Смертность 0.2%?

Та израильтяне сюда бы летели так шо движки бы дымились - перенимать опыт.
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19.10.2020 11:29 Відповісти
Дивне ще співвідношення захворілих і видужалих 8% до 92% тоді як серед НЕ ментів 60/40%
Ой Брешуть щось менти! Мабуть чи бабло списують на липові лікарняні...
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19.10.2020 14:05 Відповісти
Поліцейські,особливо патрульні, знаходяться в дуже великих ризиках. ,разом з лікарямі. Але навіть лікарі (на мою думку) більш захищенні.як засобами захисту,так і знаннями.Тому скоро не буде патрульних на дорогах,а в лікарнях --лікарів,бо до влади прийшли інородці-вороги України,та зелена чума з девізом--"какая разніца"
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19.10.2020 11:34 Відповісти
Только что приехал из Турции . Все в масках . В магазинах , на улице , во дворе , в транспорте .... Штрафуют всех ! Отмазки не работают . Дело даже не штрафах , люди там ответственнее относятся к безопасности себя и окружающих . А у нас маска - пропуск в АТБ .
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19.10.2020 11:39 Відповісти
 
 