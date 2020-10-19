За добу COVID-19 виявлено у 309 співробітників МВС, загалом було інфіковано 9,2 тис. осіб, 8 512 - одужали, 23 - померли
За минулий тиждень на коронавірус захворіли 1 618 працівників Міністерства внутрішніх справ, за вихідні дні зафіксовано 451 новий випадок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуміністерства.
Сьогодні, 19 жовтня, зареєстровано за минулу добу 309 лабораторно підтверджених діагнозів COVID-19 серед правоохоронців.
Найбільшу кількість інфікованих на добу виявлено в Дніпропетровській області (+17), Миколаївській області (+16) та в Києві (+32).
Всього з початку пандемії зафіксовано 9 200 випадків коронавірусу серед правоохоронців, 8 512 осіб одужали, 23 - померли.
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Та израильтяне сюда бы летели так шо движки бы дымились - перенимать опыт.
Ой Брешуть щось менти! Мабуть чи бабло списують на липові лікарняні...