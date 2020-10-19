У Раді хворіють і перехворіли на коронавірус 60 нардепів, - Разумков

60 народних депутатів хворіють або перехворіли на коронавірус. Дехто еребуває на самоізоляції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради.

"Станом на сьогодні, хворіють або перехворіли у Верховній Раді 60 народних депутатів, дехто ще додатково перебуває на самоізоляції, оскільки мали контакти як з виборцями, так і з колегами, які, на жаль, захворіли", - зазначив Разумков.

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