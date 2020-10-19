У Раді хворіють і перехворіли на коронавірус 60 нардепів, - Разумков
60 народних депутатів хворіють або перехворіли на коронавірус. Дехто еребуває на самоізоляції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради.
"Станом на сьогодні, хворіють або перехворіли у Верховній Раді 60 народних депутатів, дехто ще додатково перебуває на самоізоляції, оскільки мали контакти як з виборцями, так і з колегами, які, на жаль, захворіли", - зазначив Разумков.
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показати весь коментар19.10.2020 12:05
+1 Eugen Mk
показати весь коментар19.10.2020 12:16
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На днях, мир был потрясён новым радостным событием. Благая весть, как и всегда, прилетела из России. "Великая русская наука" принесла человечеству ещё одну, уже вторую, вакцину от коварной мировой пошести - короновируса, и готовится к изготовлению третьей.
То обстоятельство, что эти изделия не прошли никаких клинических, да и любых других испытаний, не имеет никакого значения. Для настоящего русского человека, главное - не какие-то там лечебные протоколы, испытания и химикаты, а вера в чудодейственную силу духовности и слова вождя.
Если Путин сказал, что вакцина есть - значит есть, и нечего тут обсуждать.
Кроме России, нашлись и другие желающие испытать эту бодягу на своём народе. Лучшие друзья Путина на подхвате. Среди венесуэльских, кубинских, белорусских и немногих других диктаторов и кровопийц, затесался и наш путинский холуй и лизоблюд руководитель ОПЗЖ Медведчук. Театральный визит к Путину накануне выборов и шоу с предоставлением Украине "чудодейственного продукта", служили только одной цели - мобилизации своих пророссийски настроенных избирателей к выборам 25 октября.
"Грандиозную" идею подхватили "Слуги". Как же без них. Слуга Медведчука Качура тут же заявил о возможности таких закупок, а хирург Тодуров, которого, по всей вероятности, небезосновательно обвиняли в финансовых махинациях - в их срочной необходимости.
Все трое - не идиоты, они отлично знают, что эта жидкость, в лучшем случае - ничего не предотвращает, а в худшем - убивает.
Им также хорошо известно, что российская фармацевтическая промышленность во многом создана на базе военных заводов по производству отравляющих химических веществ, в качестве их приложения. А её продукция, за ничтожным исключением, не имеет международных сертификатов и не признается на мировом рынке. И все-таки предлагают купить эту гадость, внося смуту в умы наших граждан, действительно опасающихся заразиться Ковидом.
Партии путинско-коломойской помойки - ОПЗЖ, За майбутне Коломойского, Слуги, шариевцы - представляют реальную опасность для существования украинского государства и здоровья нации.
А что касается вакцины, в ожидании которой застыл весь мир, настоящей вакцины, а не московского симулякра, то американская компания "Пфайзер" уже объявила о завершении клинических испытаний, и начале производства вакцины не позднее начала декабря. До конца года будет изготовлено 100 миллионов доз, а в следующем году - до миллиарда.
Ей в спину дышат ещё две компании - "Модерна", и англо-шведская "Астра Зенека". За ними - ещё не меньше десятка.
Нет сомнений, что в начале следующего года мир будет обеспечен безопасной и эффективной вакциной от Ковида.
И Украина, конечно, тоже.
А жалкие потуги северной недоимперии тянуться за цивилизованным и развитым миром не могут вызвать ничего, кроме насмешки и презрения. По крайней мере, у тех людей, кто обладает разумом и здравым смыслом.
И.Аниловская
Про це на своїй сторінці у Facebook https://www.facebook.com/Kudriavtsev.Aleksandr/posts/3685695528129492 повідомив керівник російської біофармацевтичної компанії, науковий співробітник Інституту біохімічної фізики РАН Олександр Кудрявцев.
"Довго вони не публікували склад, але зараз опублікували і я розчарований. Чесно кажучи, я сподівався, що це вакцина *******, на рекомбінантних білках, безпечні вакцини засновані на аденовірусах, або вже тим паче аттенюїрованних, коротше кажучи "живі" вакцини ...
Але! Ось це - це навіть не минуле покоління, це вакцини з ветеринарії!
Там є вакцини такі, пептидні, від ящуру, якими худобу колять, мілліграмовими кількостями антигену. Ну типу, якщо здохне - не страшно, головне щоб заразу не розносив.
Ну нікому при здоровому розумі та добрій пам'яті не прийде в голову колоти ОСЬ ЦЕ людям.
Виявляється, прийшло. І це прийшло в голову одному з провідних наукових установ Росії. Я розчарований. Чесно..."
Повністю - https://www.facebook.com/Kudriavtsev.Aleksandr/posts/3685695528129492 ТУТ
Печатайте когда будут некрологи!!!