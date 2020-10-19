Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса: "У нас була надія на те, що часи змінилися"
Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення Дарницького райсуду Києва про заборону за позовом Медведчука книги про Стуса "Справа Василя Стуса".
Про це йдеться в заяві видавництва Vivat щодо заборони судом за позовом Віктора Медведчука книги про Василя Стуса "Справа Василя Стуса", передає Цензор.НЕТ.
"Цей суд - прямий і очевидний доказ того, що справа, за яку боровся Стус, - незавершена.
Ми були готові до такого рішення, адже було б наївно сподіватись, що в боротьбі з таким суперником, ми переможемо одразу. Натомість, ми не розраховували, що ми настільки недалеко пішли від тих часів, коли відбувався сам суд над Василем Стусом. У нас була надія на те, що часи змінились.
Ми прийняли непросте фінансове, але цілком зрозуміле для нас з точки зору моралі рішення йти в Апеляційний суд. Заява буде подана як тільки ми отримаємо повний текст рішення суду.
Згідно з рішенням судді Дарницького райсуду Заставенко Марини, з книги "Справа Василя Стуса" мають бути видалені такі фрази:
"... чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук"
"...Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, "заслуговують на покарання"
"... він (мається на увазі Віктор Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?..."
"...розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса) — призначений державою адвокат Медведчук"
"...шістка комуністичної системи Медведчук…"
"Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?".
До речі, фразу "... син поліцая…" в книзі суд дозволив залишити. Якось так все.
До моменту видалення цих фраз з книги, її заборонили розповсюджувати видавництву Vivat та автору Вахтанг Кіпіані", - йдеться в заяві видавництва Vivat.
Вранці Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.
Нагадуємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.
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так они именно изменились )))
Наведені цитати - це 100% оціночні судження!
Если суд обеспечил иск путём запрета реализации книги "до удаления из неё фраз", то продайте весь тираж какому-нибудь бомжу днём, который предшествует запрету реализации (дате определения суда). Запреты всегда индивидуальны - запреты типа "заборонити будь-яким особам" технически неисполнимы . . . И пусть этот пупкин гусь, желательно с пропиской за границей, раздаёт тираж книги, куда надо. Да ещё и в онлайн зальёт, чтобы весь мир мог читать. Задолбается Медведчук блокировать и задолбается взыскивать моральный вред. А тем временем судитесь в апелляции и в Верховном Суде. Было бы желание . . .
Или как вариант - не бомжу "продайте", а какому-то политику крайне правому во Львове. Какой-то а-ля Фарион. Пусть Медведчук с ней посудится . . . Она на него дерьма столько выльет, что он потом скажет : "Блин, лучше бы книга в продажу пошла, и так этот опус о событиях полувековой давности никто бы не читал, а так только я рекламу сделал книжке".
Медведчуки и Портновы действуют дерзко - действуйте и Вы так же.
...Він багато років на плаву, але всі цілі, які він ставив, - він все програв. Згадайте початок його політичного шляху. «Партія прав людини», яку очолив Медведчук. Де вона? Зеро. СДПУ(о) - Зеро. Глава Адміністрації президента Кучми - довів до того, що Кучму ненавиділи, кидали йому личаки і вішали його опудало на Хрещатику.
Якщо робота очільника офісу АП - в тому, щоб допомогти президенту встояти, то він робив усе, щоб Кучма втопився. Але, заради справедливості, - Кучма цьому «сприяв», бо у нього були свої гріхи, але Медведчук точно не врятував Кучму, не забезпечив йому третій президентський термін. Він усім наобіцяв, що Помаранчева революція не матиме успіху, - і програв свій неоголошений спір. Багато років був на повному маргінесі, й ось знову… - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2797834-vahtang-kipiani-redaktor-vidanna-istoricna-pravda-avtor-knigi-sprava-vasila-stusa.html
часи повернулися.
Зараз на наших очах знищується історія України кремлівським агентом.
Продажний кремлівський холуй кум фашиста )(уйла Іуда В.Мертвечук просто по бузувірські знущався в суді над поетом - героєм Василем Стусом, цим великим українським патріотом загиблим в кривавих кремлівських концтаборах. Тоді, в 1980 році, молодий адвокат перевертень -Іуда, завербований КДБ, не захищав українського дисидента, а повністю підігравав обвинувачам. До речі, і зараз виродок Мертвечук дуже панічно злиться і лютує, коли йому ставлять запитання про його злочинну участь у трагічному процесі судилище, який став незмивною плямою на його жалюгідною репутації. І він нагло бреше, що в тих умовах зробив все можливе. Однак відомо про неодноразові заяви , і просто благання Василя Стуса з постійними проханнями надати йому іншого порядного адвоката замість Юди -Медведчука (дисиденти не могли вибирати адвокатів, їх злочинно надавала їм держава комуно -фашистів). " Другий кат -прокурор в особі Медведчука мені не потрібен", з розпачем і гіркотою - писав тоді Стус. На ці постійні заяви криваві кати, ці вбивці мучителі відповідали відмовою. І Юда Мертвечук і далі продовжував в судилищах допомагати катам злочинно убивати Василя Стуса і вони врешті - решт домоглися свого. А ось продажним ЗЕбілам - капітулянтам така проклята кремлівська зараза як кремлівський опричник яничара Мертвечук виходить що дуже підходить, і видно що для допомоги по капітуляції і знищенню України як держави.
Верни до мене, пам'яте моя,
нехай на серце ляже ваготою
моя земля з печаллю і журбою.
Хай сходить співом горло солов'я
в гаю нічному. О, пам'яте, пахни
із чебреця, із липня жаротою.
Хай яблука останнього достою
в мої, червонобокі, виснуть сни.
Нехай Дніпра уроча течія
бодай у сні, у маячні струмує,
і я гукну. І край мене почує.
Верни мене мені, о, пам'яте моя.
Василь СТУС.
2014 - Донецька область, Загальний місцевий суд. Суддя Червоногвардійського районного суду м. Макіївка Донецької області.
2018 - https://declarations.com.ua/region/%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 м. Київ , https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Дарницький районний суд м.Києва , суддя.
Даунбаську українофобську суддю-шмату - нах за парєбрік!