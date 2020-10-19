УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8367 відвідувачів онлайн
Новини Правосуддя
5 892 52

Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса: "У нас була надія на те, що часи змінилися"

Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса:

Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення Дарницького райсуду Києва про заборону за позовом Медведчука книги про Стуса "Справа Василя Стуса".

Про це йдеться в заяві видавництва Vivat щодо заборони судом за позовом Віктора Медведчука книги про Василя Стуса "Справа Василя Стуса", передає Цензор.НЕТ.

"Цей суд - прямий і очевидний доказ того, що справа, за яку боровся Стус, - незавершена.

Ми були готові до такого рішення, адже було б наївно сподіватись, що в боротьбі з таким суперником, ми переможемо одразу. Натомість, ми не розраховували, що ми настільки недалеко пішли від тих часів, коли відбувався сам суд над Василем Стусом. У нас була надія на те, що часи змінились.

Ми прийняли непросте фінансове, але цілком зрозуміле для нас з точки зору моралі рішення йти в Апеляційний суд. Заява буде подана як тільки ми отримаємо повний текст рішення суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса

Згідно з рішенням судді Дарницького райсуду Заставенко Марини, з книги "Справа Василя Стуса" мають бути видалені такі фрази:

"... чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук"

"...Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, "заслуговують на покарання"

"... він (мається на увазі Віктор Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?..."

"...розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса) — призначений державою адвокат Медведчук"

"...шістка комуністичної системи Медведчук…"

"Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?".

До речі, фразу "... син поліцая…" в книзі суд дозволив залишити. Якось так все.

До моменту видалення цих фраз з книги, її заборонили розповсюджувати видавництву Vivat та автору Вахтанг Кіпіані", - йдеться в заяві видавництва Vivat.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція до президента про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста України набрала необхідну кількість голосів

Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса: У нас була надія на те, що часи змінилися 01
Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса: У нас була надія на те, що часи змінилися 02
Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса: У нас була надія на те, що часи змінилися 03

Вранці Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Нагадуємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

Автор: 

заборона (1449) Кіпіані Вахтанг (39) книги (446) Медведчук Віктор (1707) Стус Василь (73) суд (11663) юстиція (732)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+43
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 9136
показати весь коментар
19.10.2020 11:45
+37
Ось ця не суддя а ХАРЯ уродженка Макіївки від імені України за позовом КАТА мертвечука заборонила книжку про патріота України!!! Ну де ще в цивілізованій країні таке можливо??? Господи до чого ми докотились!!!
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 3576
показати весь коментар
19.10.2020 11:55
+26
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 1622
показати весь коментар
19.10.2020 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 1622
показати весь коментар
19.10.2020 11:42 Відповісти
Главные преступления Порошенко: 1. Не обьявил военное положение в Крыму и на Донбассе; 2. Ввел цензуру. (Т.е. дважды нарушил Конституцию.) Зеленский делает ровно то же самое. Не будьте такими наивными - они одинаковые!
показати весь коментар
19.10.2020 13:52 Відповісти
"У нас была надежда на то, что времена изменились"


так они именно изменились )))
показати весь коментар
19.10.2020 11:43 Відповісти
Подавайте апеляцію... доки вони будуть тривати ми скупимо книгу... а там най собі жаліється.... Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 3531
показати весь коментар
19.10.2020 11:44 Відповісти
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 9136
показати весь коментар
19.10.2020 11:45 Відповісти
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 6509Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 5945
показати весь коментар
19.10.2020 11:53 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2020 12:27 Відповісти
Хорошее наглядное пособие
показати весь коментар
19.10.2020 12:34 Відповісти
Сплошні румини...
показати весь коментар
19.10.2020 13:07 Відповісти
Не "времена" мають змінюватися, а ЛЮДИ !!! А ми не змінилися і не змінили тих хто є внутрішнім ворогом. Тисячу років варимося в котлі з фікаліями і ніяких висновків не робимо. Ментальна інвалідність.
показати весь коментар
19.10.2020 13:13 Відповісти
Времена изменились, а вот народ остался тот же...
показати весь коментар
19.10.2020 11:47 Відповісти
Це свідчить лише про одне - Медведчука таки збирається у президенти і не хоче бачити у майбутньому, як агітацію проти себе у цитати з цієї книги. "Син поліцая"? Хм. 🤔 Для прихильників ОПЗЖ це не є гріхом, коли той син представляє "руцкій мір".
показати весь коментар
19.10.2020 11:47 Відповісти
Помниться как Трамп тоже возмущался, что о нём соврали в какой-то книге...
показати весь коментар
19.10.2020 11:47 Відповісти
Взагалі-то у нас ще при Ющі прийняли закон, який забороняє судити за оціночні судження!!!

Наведені цитати - це 100% оціночні судження!
показати весь коментар
19.10.2020 11:49 Відповісти
Конституція України Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Що тепер конституцію України можна скасувати за допомогою суду?
показати весь коментар
19.10.2020 11:51 Відповісти
КНИГА ОБЯЗАТЕЛЬНА ДОЛЖНА БЫТЬ ШИРОКО РАСТИРАЖИРОВАНА!!! Мудрый нарид должен знать, что эта МРАЗЬ никогда не должна попасть в управление государством ни в какой должности!!! Иначе мы не украинцы, а лохи , дураки!!! НО МЫ ВЕДЬ ВЕЛИКАЯ НАЦИЯ, ПОТОМКИ СЛАВНЫХ КОЗАКОВ!!! И СВОБОДА- это наше ВСЕ!!! А с мЕРТВЕЧУКАМИ свободы быть не может!!!
показати весь коментар
19.10.2020 11:50 Відповісти
коллаборанты и овцы страны правят бал в стране, объединившись вокруг цирка зе.
показати весь коментар
19.10.2020 11:51 Відповісти
так изменились же времена.
показати весь коментар
19.10.2020 11:51 Відповісти
Ось ця не суддя а ХАРЯ уродженка Макіївки від імені України за позовом КАТА мертвечука заборонила книжку про патріота України!!! Ну де ще в цивілізованій країні таке можливо??? Господи до чого ми докотились!!!
Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 3576
показати весь коментар
19.10.2020 11:55 Відповісти
Ну что за отвратительный бодишейминг? Не все полные люди такие отвратительные твари, как эта ****.
показати весь коментар
19.10.2020 11:59 Відповісти
Мабуть, батьки цієї мордяки колись приїхали з московіі «хахлов із грязі виводіть».
показати весь коментар
19.10.2020 12:25 Відповісти
Тьотя виїхала з Макіївки але Макіївка з тьоті не виїхала.
показати весь коментар
19.10.2020 12:26 Відповісти
Надо потрясти ее имущество - Медведчук явно проплатил решение
показати весь коментар
19.10.2020 12:28 Відповісти
Лучший решение для этой мертвечуковской шлюхи/свиноматки - быстренько собрать монатки и на па-рашу !!!!!
показати весь коментар
19.10.2020 12:30 Відповісти
На Гиляку свиноматку
показати весь коментар
19.10.2020 12:38 Відповісти
Господи, не будьте как дети . . .

Если суд обеспечил иск путём запрета реализации книги "до удаления из неё фраз", то продайте весь тираж какому-нибудь бомжу днём, который предшествует запрету реализации (дате определения суда). Запреты всегда индивидуальны - запреты типа "заборонити будь-яким особам" технически неисполнимы . . . И пусть этот пупкин гусь, желательно с пропиской за границей, раздаёт тираж книги, куда надо. Да ещё и в онлайн зальёт, чтобы весь мир мог читать. Задолбается Медведчук блокировать и задолбается взыскивать моральный вред. А тем временем судитесь в апелляции и в Верховном Суде. Было бы желание . . .
Или как вариант - не бомжу "продайте", а какому-то политику крайне правому во Львове. Какой-то а-ля Фарион. Пусть Медведчук с ней посудится . . . Она на него дерьма столько выльет, что он потом скажет : "Блин, лучше бы книга в продажу пошла, и так этот опус о событиях полувековой давности никто бы не читал, а так только я рекламу сделал книжке".

Медведчуки и Портновы действуют дерзко - действуйте и Вы так же.
показати весь коментар
19.10.2020 11:57 Відповісти
от тільки пані Ірина вилиє на мєдвєчука не лайно, а правду про нього (що для нормальної людини й направду була б неначе лайно).
показати весь коментар
19.10.2020 12:25 Відповісти
Лучшей рекламы для этой книги сложно придумать
показати весь коментар
19.10.2020 11:58 Відповісти
Медведчук, честь і гідність?.. хіба такі слова можуть стояти поряд з цим прізвищем?Издательство Vivat подаст апелляцию на решение суда по запрету книги о Стусе: "У нас была надежда на то, что времена изменились" - Цензор.НЕТ 3352
показати весь коментар
19.10.2020 11:58 Відповісти
Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса: "У нас була надія на те, що часи змінилися" - Цензор.НЕТ 3892
показати весь коментар
19.10.2020 12:12 Відповісти
яким би могутнім не здавалося зло - воно завжди безплідне (не має онтологічної природи)

...Він багато років на плаву, але всі цілі, які він ставив, - він все програв. Згадайте початок його політичного шляху. «Партія прав людини», яку очолив Медведчук. Де вона? Зеро. СДПУ(о) - Зеро. Глава Адміністрації президента Кучми - довів до того, що Кучму ненавиділи, кидали йому личаки і вішали його опудало на Хрещатику.
Якщо робота очільника офісу АП - в тому, щоб допомогти президенту встояти, то він робив усе, щоб Кучма втопився. Але, заради справедливості, - Кучма цьому «сприяв», бо у нього були свої гріхи, але Медведчук точно не врятував Кучму, не забезпечив йому третій президентський термін. Він усім наобіцяв, що Помаранчева революція не матиме успіху, - і програв свій неоголошений спір. Багато років був на повному маргінесі, й ось знову… - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2797834-vahtang-kipiani-redaktor-vidanna-istoricna-pravda-avtor-knigi-sprava-vasila-stusa.html
показати весь коментар
19.10.2020 12:19 Відповісти
...багато років був у повному маргінесі, допоки його мумію не реанімував сивочолий патріот порошнек. Забезпечив йому бізнес скрапленого газу і дав можливість за гроші пуйла придбати три ТБ канали.
показати весь коментар
19.10.2020 13:08 Відповісти
То ли ещё будет,эта власть много "сюрпризов" преподнесёт украинскому,наполовину тупому, народу
показати весь коментар
19.10.2020 12:00 Відповісти
Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса: "У нас була надія на те, що часи змінилися" - Цензор.НЕТ 8339
показати весь коментар
19.10.2020 12:10 Відповісти
Я уже писал об этом. "Мертвечук" или "Bearчук".. Вариантов,чтобы положить болт на решение "суда" хватает.
показати весь коментар
19.10.2020 12:15 Відповісти
Зебіли та 5-та колона мають тішитися...
Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса: "У нас була надія на те, що часи змінилися" - Цензор.НЕТ 1539
показати весь коментар
19.10.2020 12:16 Відповісти
У нас була надія на те, що часи змінились. Джерело: https://censor.net/ua/n3225536
часи повернулися.
показати весь коментар
19.10.2020 12:19 Відповісти
Згадайте, шо було з фільмом «Заборонений», його ж теж забороняли та медведчук вимагав вірізати сцену з суду. Але вийшло все навпаки, сцену у суді зробили ще довшу, ніж планували.

Зараз на наших очах знищується історія України кремлівським агентом.
показати весь коментар
19.10.2020 12:20 Відповісти
https://prm.ua/sud-ne-zaboroniv-nazivati-medvedchuka-sinom-politsaya-oprilyudneno-dokumenti-u-spravi-pro-zaboronu-knigi-pro-stusa/ Суд не заборонив називати Медведчука "сином поліцая": оприлюднено документи у справі про заборону книги про Стуса
показати весь коментар
19.10.2020 12:28 Відповісти
-
Продажний кремлівський холуй кум фашиста )(уйла Іуда В.Мертвечук просто по бузувірські знущався в суді над поетом - героєм Василем Стусом, цим великим українським патріотом загиблим в кривавих кремлівських концтаборах. Тоді, в 1980 році, молодий адвокат перевертень -Іуда, завербований КДБ, не захищав українського дисидента, а повністю підігравав обвинувачам. До речі, і зараз виродок Мертвечук дуже панічно злиться і лютує, коли йому ставлять запитання про його злочинну участь у трагічному процесі судилище, який став незмивною плямою на його жалюгідною репутації. І він нагло бреше, що в тих умовах зробив все можливе. Однак відомо про неодноразові заяви , і просто благання Василя Стуса з постійними проханнями надати йому іншого порядного адвоката замість Юди -Медведчука (дисиденти не могли вибирати адвокатів, їх злочинно надавала їм держава комуно -фашистів). " Другий кат -прокурор в особі Медведчука мені не потрібен", з розпачем і гіркотою - писав тоді Стус. На ці постійні заяви криваві кати, ці вбивці мучителі відповідали відмовою. І Юда Мертвечук і далі продовжував в судилищах допомагати катам злочинно убивати Василя Стуса і вони врешті - решт домоглися свого. А ось продажним ЗЕбілам - капітулянтам така проклята кремлівська зараза як кремлівський опричник яничара Мертвечук виходить що дуже підходить, і видно що для допомоги по капітуляції і знищенню України як держави.
показати весь коментар
19.10.2020 12:36 Відповісти
***
Верни до мене, пам'яте моя,
нехай на серце ляже ваготою
моя земля з печаллю і журбою.
Хай сходить співом горло солов'я
в гаю нічному. О, пам'яте, пахни
із чебреця, із липня жаротою.
Хай яблука останнього достою
в мої, червонобокі, виснуть сни.
Нехай Дніпра уроча течія
бодай у сні, у маячні струмує,
і я гукну. І край мене почує.
Верни мене мені, о, пам'яте моя.

Василь СТУС.
показати весь коментар
19.10.2020 12:42 Відповісти
Заставенко Марина Олександрівна.

2014 - Донецька область, Загальний місцевий суд. Суддя Червоногвардійського районного суду м. Макіївка Донецької області.
2018 - https://declarations.com.ua/region/%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 м. Київ , https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Дарницький районний суд м.Києва , суддя.

Даунбаську українофобську суддю-шмату - нах за парєбрік!
показати весь коментар
19.10.2020 12:43 Відповісти
А дивоче призвыще циейи мардвы у студию.
показати весь коментар
19.10.2020 18:12 Відповісти
Если Медведчук ,думает шо он очень умный и богатый ,в Украине да это пройдет , но не в мире ,где есть Украинские диаспоры , предлагаю создать фонд по борьбе с Медведчуком ,списываться в личке ,штаб-квартира в Канаде 🙂
показати весь коментар
19.10.2020 12:49 Відповісти
Краще й дешевше скинутися на кілера, хоча, гадаю, його охороняє батальйон ФСБУшників.
показати весь коментар
19.10.2020 13:09 Відповісти
Тем хужее для них.
показати весь коментар
19.10.2020 18:13 Відповісти
Есть ещё ЕСПЧ 😠
показати весь коментар
19.10.2020 12:54 Відповісти
Медведчука нужно было брать " под белы ручки" еще в 2014.. Но он прекрасно чувствовал себя и ПЭте и тем долее при ЗЕле. А так как у нас суды всегда были " с пониманием" и как флюгер улавливали направление " ветра" ( закон же у нас как известно " как дышло" ) Поэтому вот такое ( позорное, унизительное, уничтожительное) решение. ПОЗОР !!! ( не не суду, с них как с гуся вода, позор всем нам что мы все это допустили с 2014 по 2020 год
показати весь коментар
19.10.2020 12:56 Відповісти
Не "времена" мають змінюватися, а ЛЮДИ !!! А ми не змінилися і не змінили тих хто є внутрішнім ворогом. Тисячу років варимося в котлі з фікаліями і ніяких висновків не робимо. Ментальна інвалідність.
показати весь коментар
19.10.2020 13:12 Відповісти
конечно изменились. в 2014-2019 суды реформировали и медведчука осудили-посадили.
показати весь коментар
19.10.2020 17:57 Відповісти
Незалежність кажете?
показати весь коментар
20.10.2020 08:35 Відповісти
 
 