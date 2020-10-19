Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса: "У нас була надія на те, що часи змінилися"

Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення Дарницького райсуду Києва про заборону за позовом Медведчука книги про Стуса "Справа Василя Стуса".

Про це йдеться в заяві видавництва Vivat щодо заборони судом за позовом Віктора Медведчука книги про Василя Стуса "Справа Василя Стуса", передає Цензор.НЕТ.

"Цей суд - прямий і очевидний доказ того, що справа, за яку боровся Стус, - незавершена.

Ми були готові до такого рішення, адже було б наївно сподіватись, що в боротьбі з таким суперником, ми переможемо одразу. Натомість, ми не розраховували, що ми настільки недалеко пішли від тих часів, коли відбувався сам суд над Василем Стусом. У нас була надія на те, що часи змінились.

Ми прийняли непросте фінансове, але цілком зрозуміле для нас з точки зору моралі рішення йти в Апеляційний суд. Заява буде подана як тільки ми отримаємо повний текст рішення суду.

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Згідно з рішенням судді Дарницького райсуду Заставенко Марини, з книги "Справа Василя Стуса" мають бути видалені такі фрази:

"... чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук"

"...Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, "заслуговують на покарання"

"... він (мається на увазі Віктор Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?..."

"...розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса) — призначений державою адвокат Медведчук"

"...шістка комуністичної системи Медведчук…"

"Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?".

До речі, фразу "... син поліцая…" в книзі суд дозволив залишити. Якось так все.

До моменту видалення цих фраз з книги, її заборонили розповсюджувати видавництву Vivat та автору Вахтанг Кіпіані", - йдеться в заяві видавництва Vivat.

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Вранці Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Нагадуємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.