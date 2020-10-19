35-річний безпритульний зазнав удару ножем у груди в черзі за безкоштовною їжею в Києві, - поліція

У Києві впіймали чоловіка, який вдарив ножем безпритульного в груди і зник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини поліції Києва на спецлінію 102 від лікарів надійшов виклик про те, що на вулиці Гвардійській 35-річний чоловік зазнав ножового поранення. На місце події виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу", - йдеться в повідомленні.

За словами тимчасового виконувача обов’язків начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції В’ячеслава Малька, правоохоронці поспілкувалися зі свідками та встановили обставини події:

"У черзі за безкоштовною їжею, яку звичайно роздають на цьому місці, між двома чоловіками стався конфлікт. У ході з’ясування відносин один із учасників вдарив іншого по обличчю, а потім дістав ніж, вдарив ним опонента в груди та втік з місця події", - повідомив він.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали правопорушника. Ним виявився безробітний 61-річний уродженець Рівненської області, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

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"Ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. На період досудового розслідування Голосіївський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне затриманому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі", - додав майор поліції.