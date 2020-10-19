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Новини
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35-річний безпритульний зазнав удару ножем у груди в черзі за безкоштовною їжею в Києві, - поліція

У Києві впіймали чоловіка, який вдарив ножем безпритульного в груди і зник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини поліції Києва на спецлінію 102 від лікарів надійшов виклик про те, що на вулиці Гвардійській 35-річний чоловік зазнав ножового поранення. На місце події виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу", - йдеться в повідомленні.

За словами тимчасового виконувача обов’язків начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції В’ячеслава Малька, правоохоронці поспілкувалися зі свідками та встановили обставини події:

"У черзі за безкоштовною їжею, яку звичайно роздають на цьому місці, між двома чоловіками стався конфлікт. У ході з’ясування відносин один із учасників вдарив іншого по обличчю, а потім дістав ніж, вдарив ним опонента в груди та втік з місця події", - повідомив він.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали правопорушника. Ним виявився безробітний 61-річний уродженець Рівненської області, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

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"Ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. На період досудового розслідування Голосіївський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне затриманому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі", - додав майор поліції.

Автор: 

Київ (19431) Нацполіція (15141) вбивство (3083) безхатченки (22)


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Топ коментарі
+9
так кінець же епохи бідності настав вже більше ,як рік назад35-летний бездомный получил удар ножом в грудь в очереди за бесплатной едой в Киеве, - полиция - Цензор.НЕТ 5069
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19.10.2020 11:46
+6
Я бы таких молодых не кормил, в 35 лет работу хоть какую найти не проблема, я еще понимаю если за 60.
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19.10.2020 12:05
+5
Теперь и в очереди стоять не надо и уверенность в завтрашнем дне будет.
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19.10.2020 11:51
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так кінець же епохи бідності настав вже більше ,як рік назад35-летний бездомный получил удар ножом в грудь в очереди за бесплатной едой в Киеве, - полиция - Цензор.НЕТ 5069
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19.10.2020 11:46 Відповісти
За содеянное задержанному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы" Источник: https://censor.net/ru/n3225538\\\\\\\\\

Оч. инт-сно - а как бы в Англии это оценили, или в Шотландии, Испании, Италии, на Меркельщине, или в Канаде то?
Думаю шо не было бы от 5 и до 8 лет. в совдепии даже по законам видно шо жизнь - говно. Не говоря уже о самом "качестве" этой "жизни" то
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19.10.2020 11:48 Відповісти
Не насмерть
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19.10.2020 12:53 Відповісти
В 2014 році, один хлопчина після гулянки завалив іншого ножем і отримав лише 5 років. Це було в Англії.
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19.10.2020 13:24 Відповісти
А ше було 30 років пацику 14 років + купа інших випадків, ну так, за то шо завалили.
То шо ви навів - там по-любому є нюанси, може той сам напав.
Я спитав за те шо в новині - тяж. тіл., але якщо ножем, то мав би бути замах на вбивство? от і цікаво - як там трактували б.
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19.10.2020 14:57 Відповісти
то стояв у черзі за їжою, а тепер йому її будить приносити...ну і скажить тепер, шо ще 61- річний дурень...
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19.10.2020 11:51 Відповісти
Теперь и в очереди стоять не надо и уверенность в завтрашнем дне будет.
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19.10.2020 11:51 Відповісти
....и крыша над головой , и "товарищи " всегда рядом !
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19.10.2020 11:57 Відповісти
Я бы таких молодых не кормил, в 35 лет работу хоть какую найти не проблема, я еще понимаю если за 60.
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19.10.2020 12:05 Відповісти
може он инвалид. в 61 год тоже работу можно найти если что
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19.10.2020 12:24 Відповісти
Мне просто ради интереса любопытно - лично Вы готовы бомжу предоставить работу? Это первое. И второе - как Вы думаете, собственно сам бомж готов работать?
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19.10.2020 12:27 Відповісти
Ха тока написал зебилам что бы бежали за помоями они и рванули . Смотрите кого сейчас нет на сайте , начинаем перекличку зебуинов
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19.10.2020 12:52 Відповісти
Такого не может произойти в процветающей Украине, победившей коррупцию и олигархические кланы.
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19.10.2020 13:52 Відповісти
бездомный обретёт дом...может так и было задумано...
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19.10.2020 16:00 Відповісти
 
 