У Раді потрібно проводити "Дні Європейського Союзу" для голосування за необхідні для євроінтеграції законопроєкти, - Стефанчук

Раді запропонували проводити "Дні Європейського Союзу" для голосування за законопроєкти, спрямовані на європейську інтеграцію України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради парламенту.

"Я хотів би звернутися до представників комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, щоб ми іноді влаштовували в Верховній Раді "Дні Європейського Союзу". ... У нас велика кількість зобов'язань, які не просто зобов'язання, а й заходи щодо поліпшення нашого стану економіки і інших сфер, щоб ми все-таки проводили голосування і щодо цих необхідних законопроєктів, директив, які потребують імплементації в тих чи інших формах, або тих договорах, згоду на які повинна дати Верховна Рада", - зазначив віцеспікер.

За словами Стефанчука, це "потрібно планувати для майбутнього нашого життя".

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