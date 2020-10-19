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У Раді потрібно проводити "Дні Європейського Союзу" для голосування за необхідні для євроінтеграції законопроєкти, - Стефанчук

У Раді потрібно проводити

Раді запропонували проводити "Дні Європейського Союзу" для голосування за законопроєкти, спрямовані на європейську інтеграцію України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради парламенту.

"Я хотів би звернутися до представників комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, щоб ми іноді влаштовували в Верховній Раді "Дні Європейського Союзу". ... У нас велика кількість зобов'язань, які не просто зобов'язання, а й заходи щодо поліпшення нашого стану економіки і інших сфер, щоб ми все-таки проводили голосування і щодо цих необхідних законопроєктів, директив, які потребують імплементації в тих чи інших формах, або тих договорах, згоду на які повинна дати Верховна Рада", - зазначив віцеспікер.

За словами Стефанчука, це "потрібно планувати для майбутнього нашого життя".

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Автор: 

ВР (14949) Євросоюз (13358) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+2
Почему определённые дни ? Каждый день надо голосовать за необходимые для евроинтеграции законопроекты .
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19.10.2020 11:56
+2
В Раде нужно проводить "Дни Европейского союза" для голосования за необходимые для евроинтеграции законопроекты, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9998
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19.10.2020 11:56
+2
просто надо работать...как большинство - с 9 до 18... пять (пять) дней в неделю и 2-3 недели отпуска.. а не со вторника по пол-пятницы с 10 до 17 и час обед (плюс зимние и летние каникулы...по 1-2 месяца, плюс одна неделя в месяц - работа в округах....а зарплата не 5 000 грн)
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19.10.2020 12:00
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Почему определённые дни ? Каждый день надо голосовать за необходимые для евроинтеграции законопроекты .
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19.10.2020 11:56 Відповісти
в обычные дни они голосуют только за мзду! шоп не перепутать - будут голосовать по специальным дням
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19.10.2020 12:02 Відповісти
В Раде нужно проводить "Дни Европейского союза" для голосования за необходимые для евроинтеграции законопроекты, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9998
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19.10.2020 11:56 Відповісти
Это для Рады не реально .
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19.10.2020 11:59 Відповісти
для евроинтеграции/ Постой,паровоз, не стучите колёса…Коломойский: Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС 02.12.10.
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19.10.2020 11:58 Відповісти
Один я прочитал со старта Еврейского союза?
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19.10.2020 12:01 Відповісти
просто надо работать...как большинство - с 9 до 18... пять (пять) дней в неделю и 2-3 недели отпуска.. а не со вторника по пол-пятницы с 10 до 17 и час обед (плюс зимние и летние каникулы...по 1-2 месяца, плюс одна неделя в месяц - работа в округах....а зарплата не 5 000 грн)
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19.10.2020 12:00 Відповісти
А де нас приймати збираються?
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19.10.2020 12:09 Відповісти
Лучшее для евроинтеграции - борьба с коррупционными кормушками
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19.10.2020 12:17 Відповісти
Дельное предложение но такими должны быть все дни
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19.10.2020 12:29 Відповісти
 
 