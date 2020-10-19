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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві 5 померлих від коронавірусу, одужали 13 осіб, виявили 385 нових випадків, - Кличко

За добу в Києві 5 померлих від коронавірусу, одужали 13 осіб, виявили 385 нових випадків, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 30 848.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили ще 385 хворих на коронавірус. Померли п'ять осіб. Загалом коронавірус забрав життя 587 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 30 848", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 189 жінок віком від 18 до 96 років і 17 дівчаток від 5 до 17 років. А також 169 чоловіків віком від 18 до 85 років і десять хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли також 13 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 65 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 13 осіб. Загалом коронавірус побороли 10 709 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 88, у Печерському - 58, у Дніпровському районі - 54 випадки.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19431) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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