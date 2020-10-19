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Новини Коронавірус і карантин
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Динаміка поширення COVID-19 в навчальних закладах негативна: на карантин закрито 9 шкіл і 2 дитсадки, - Кличко

Динаміка поширення COVID-19 в навчальних закладах негативна: на карантин закрито 9 шкіл і 2 дитсадки, - Кличко

Динаміка поширення коронавірусу в навчальних закладах столиці - негативна. Школам і дитсадкам рекомендовано розпочати осінні канікули з 21 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайнової пресконференції.

"Що стосується навчального процесу в Києві. Нагадаю, що місто рекомендує школам розпочати осінні канікули трохи раніше, ніж зазвичай - з 21 жовтня. Це, на думку фахівців, дозволить дещо знизити рівень захворюваності серед учнів і педагогів. Бо динаміка розповсюдження вірусу в навчальних закладах – на жаль, негативна", - сказав Кличко.

Він зазначив, що сьогодні в місті закриті на карантин 9 шкіл - через випадки захворювання серед вчителів. По три школи в Печерському та Оболонському районах. Та по одній – у Подільському, Дарницькому і Святошинському районах.

"Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 621 клас у 189-ти школах", - повідомив Кличко.

Також читайте: Школи не стали осередками поширення коронавірусу, - "слуга народу" Бабак

Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 605. Також хворіють 485 педагогів.

"У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 92 групи у 79-ти садках. Два садочки зачинені на карантин. А два – вже відновили свою роботу після карантину. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 52 відсотка", - сказав Віталій Кличко.

Автор: 

дитячий садок (361) карантин (18172) Кличко Віталій (3509) школа (2205) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Свято верит избиратель в чудодейственную силу натянутого намордника и при слове "штраф" диареей истекает
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19.10.2020 12:45 Відповісти
Всё из купленного, что можно помыть, я дома мою. То, что помыть нельзя - на пару суток на карантин. Что срочно нужно - хлеб, например и помыть нельзя - обрабатываю ультрафиолетом и озоном. Так что - не напрягает.
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19.10.2020 15:55 Відповісти
19.10.20 08:29 Детсады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии, - "слуга народа" Бабак
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19.10.2020 12:25 Відповісти
Негативная динамика-хорошо же, меньше заболевших, не?
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19.10.2020 12:26 Відповісти
Не. Это же Виталик. Его заявления между строк читать надо. Часто даже с противоположным значением.
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19.10.2020 13:25 Відповісти
Не умничай.. Негативная динамика - это ДИНАМИКА НЕ В ТУ СТОРОНУ В КОТОРУЮ ХОЧЕТСЯ
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19.10.2020 15:57 Відповісти
 
 