Динаміка поширення COVID-19 в навчальних закладах негативна: на карантин закрито 9 шкіл і 2 дитсадки, - Кличко

Динаміка поширення коронавірусу в навчальних закладах столиці - негативна. Школам і дитсадкам рекомендовано розпочати осінні канікули з 21 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайнової пресконференції.

"Що стосується навчального процесу в Києві. Нагадаю, що місто рекомендує школам розпочати осінні канікули трохи раніше, ніж зазвичай - з 21 жовтня. Це, на думку фахівців, дозволить дещо знизити рівень захворюваності серед учнів і педагогів. Бо динаміка розповсюдження вірусу в навчальних закладах – на жаль, негативна", - сказав Кличко.

Він зазначив, що сьогодні в місті закриті на карантин 9 шкіл - через випадки захворювання серед вчителів. По три школи в Печерському та Оболонському районах. Та по одній – у Подільському, Дарницькому і Святошинському районах.

"Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 621 клас у 189-ти школах", - повідомив Кличко.

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Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 605. Також хворіють 485 педагогів.

"У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 92 групи у 79-ти садках. Два садочки зачинені на карантин. А два – вже відновили свою роботу після карантину. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 52 відсотка", - сказав Віталій Кличко.