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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина проти грипу підвищує опірність імунітету і полегшує перебіг COVID-19, - нідерландські медики

Вакцина проти грипу підвищує опірність імунітету і полегшує перебіг COVID-19, - нідерландські медики

Учені пишуть про можливий перехресний захист, який дає при COVID-19 антигрипозна вакцина, але підкреслюють: механізм такого ефекту невідомий.

Чотиривалентна (від чотирьох штамів вірусу) вакцина проти грипу може стимулювати довгострокове посилення вродженого імунітету, що, ймовірно, дасть якусь ступінь захисту від COVID-19. До такого висновку прийшли нідерландські медики, їхня стаття доступна в medRxiv, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вони вважають, що така вакцина проти грипу, яку використовують в їхній країні в цьому епідсезоні, підвищує опірність імунітету і полегшує перебіг ковіду. Це перевіряли на культурах імунних клітин людини в пробірці.

Вакцинація проти грипу покращувала цитокінову відповідь імунітету на SARS-CoV-2, зазначили дослідники. Вже давно відомо, що ковід призводить до так званого цитокінового шторму в організмі: при ньому спостерігається гіперімунна реакція, тобто організм перебільшує з відповіддю, що призводить до ураження легень і інших органів.

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Автори також виявили, що SARS-CoV-2 був менш поширений серед співробітників нідерландських лікарень, які були щеплені від грипу в сезоні-2019/2020.

Китайські вчені заражали клітини в пробірці і мишей одночасно вірусом грипу і коронавірусу. З'ясувалося, що попередня грипозна інфекція призводить до підвищення в клітинах рівня білків ACE2, які SARS-CoV-2 потім використовує для зараження. У мишей, заражених грипом і "короною", спостерігалася підвищена вірусне навантаження SARS-CoV-2 і більш серйозне пошкодження легенів.

Автори вважають, що вірус грипу загострює інфікування SARS-CoV-2, і антигрипозна профілактика "має велике значення під час пандемії COVID-19".

Британські вчені з'ясували на мишах, що послідовне зараження вірусом грипу, а потім коронавірусом значно погіршує життєві показники і може привести до запалення тканин головного мозку.

Автор: 

грип (309) карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
"повышает сопротивляемость иммунитета".... Тафтология. Иммунитет и есть по сути сопротивляемость. Правильно было написать сопротивляемость организма или повышение иммунитета. Знатоки...
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19.10.2020 12:40
+1
"Это проверяли на культурах иммунных клеток человека в пробирке." ---

но человек это не культура клеток в пробирке, устройство организма немного посложнее будет.
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19.10.2020 12:35
+1
У вирусологов такая схема - сначала придумают вакцину, потом запустят вирус
КТО ПЕРВЫМ продаёт вакцину- тот и виновник пандемии
Так что Новосибирский институт пора линчевать , раша продала уже 50 млн вакцин Бразилии
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19.10.2020 12:46
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Кожного дня вчоні видають щось інше.
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19.10.2020 12:35 Відповісти
"Это проверяли на культурах иммунных клеток человека в пробирке." ---

но человек это не культура клеток в пробирке, устройство организма немного посложнее будет.
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19.10.2020 12:35 Відповісти
А им пофигу. Деньги уплочены. Примется закон, покажут пару репортаже чтоб жути нагнать...
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19.10.2020 12:37 Відповісти
По моему, это всё - враньё!
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19.10.2020 12:40 Відповісти
"повышает сопротивляемость иммунитета".... Тафтология. Иммунитет и есть по сути сопротивляемость. Правильно было написать сопротивляемость организма или повышение иммунитета. Знатоки...
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19.10.2020 12:40 Відповісти
С языка сняли, однако здесь я и не такое читал
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19.10.2020 12:43 Відповісти
Какое то противоречивое высказывание в заголовке, показалось:
Вакцина против гриппа повышает сопротивляемость иммунитета и облегчает течение COVID-19, - нидерландские медики,
а не просто повышает иммунитет!
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19.10.2020 12:42 Відповісти
Вакцина против гриппа повышает сопротивляемость иммунитета

Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом. (с)
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19.10.2020 12:47 Відповісти
У вирусологов такая схема - сначала придумают вакцину, потом запустят вирус
КТО ПЕРВЫМ продаёт вакцину- тот и виновник пандемии
Так что Новосибирский институт пора линчевать , раша продала уже 50 млн вакцин Бразилии
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19.10.2020 12:46 Відповісти
ІМУНІТЕТ підвищує стійкість від усіх хвороботворчих вірусів, грибків та бактерій ! А у кого його не має по тій чи іншій причині той має надіятися на "вакцини". А взагалі цю пандемію запустили не для того, щоб раби вимерли, а для того щоб загнати їх у стойло, а то вже занад то вони вже "розгулялися".
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19.10.2020 13:08 Відповісти
Я бы их не слушал. В НЛ медицина хуже чем в Украине.
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19.10.2020 13:15 Відповісти
В НЛ ,это где?
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19.10.2020 15:48 Відповісти
Нидерланды.
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19.10.2020 15:50 Відповісти
 
 