Вакцина проти грипу підвищує опірність імунітету і полегшує перебіг COVID-19, - нідерландські медики

Учені пишуть про можливий перехресний захист, який дає при COVID-19 антигрипозна вакцина, але підкреслюють: механізм такого ефекту невідомий.

Чотиривалентна (від чотирьох штамів вірусу) вакцина проти грипу може стимулювати довгострокове посилення вродженого імунітету, що, ймовірно, дасть якусь ступінь захисту від COVID-19. До такого висновку прийшли нідерландські медики, їхня стаття доступна в medRxiv, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вони вважають, що така вакцина проти грипу, яку використовують в їхній країні в цьому епідсезоні, підвищує опірність імунітету і полегшує перебіг ковіду. Це перевіряли на культурах імунних клітин людини в пробірці.

Вакцинація проти грипу покращувала цитокінову відповідь імунітету на SARS-CoV-2, зазначили дослідники. Вже давно відомо, що ковід призводить до так званого цитокінового шторму в організмі: при ньому спостерігається гіперімунна реакція, тобто організм перебільшує з відповіддю, що призводить до ураження легень і інших органів.

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Автори також виявили, що SARS-CoV-2 був менш поширений серед співробітників нідерландських лікарень, які були щеплені від грипу в сезоні-2019/2020.

Китайські вчені заражали клітини в пробірці і мишей одночасно вірусом грипу і коронавірусу. З'ясувалося, що попередня грипозна інфекція призводить до підвищення в клітинах рівня білків ACE2, які SARS-CoV-2 потім використовує для зараження. У мишей, заражених грипом і "короною", спостерігалася підвищена вірусне навантаження SARS-CoV-2 і більш серйозне пошкодження легенів.

Автори вважають, що вірус грипу загострює інфікування SARS-CoV-2, і антигрипозна профілактика "має велике значення під час пандемії COVID-19".

Британські вчені з'ясували на мишах, що послідовне зараження вірусом грипу, а потім коронавірусом значно погіршує життєві показники і може привести до запалення тканин головного мозку.