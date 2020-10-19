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Новини Коронавірус і карантин
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У Харкові сталося те, що ми бачили в Італії: переповнені лікарні, брак лікарів і ліжок, - голова ОДА Кучер

У Харкові сталося те, що ми бачили в Італії: переповнені лікарні, брак лікарів і ліжок, - голова ОДА Кучер

Ситуація з поширенням коронавірусу в Харкові та області напружена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив глава Харківської ОДА.

"Друзі, жарти закінчилися. Від сьогодні Харків та деякі райони області офіційно в "червоній зоні" карантину. Що це означає? По-перше, це означає, що ситуація в місті вкрай критична. Для запобігання захворюваності на COVID-19 будуть посилені карантинні заходи відповідно до вимог Кабінету Міністрів України. По-друге, це обов‘язкове дотримання всіма без винятку громадянами протиепідеміологічних вимог", - йдеться в повідомленні.

Кучер наголосив, що потрібно дотримуватися соціальної дистанції, носити маски у громадських місцях, регулярно мити руки та використовувати антисептики.

"Вам самовпевнено обіцяли "порвати коронавірус", але щось пішло не так. Ви повірили в диво, але дива не сталося. Сталося те, що ми бачили раніше в Італії. Переповнені лікарні, нестача лікарів та ліжок, а також тисячі хворих, яких ми змушені розвозити по лікарнях області. Сьогодні від кожного з нас залежить наше життя та життя наших рідних. Ми можемо вберегти тисячі харків‘ян, якщо кожен з нас буде відповідально дотримуватися карантинних заходів та цінувати своє життя і здоров‘я", - підсумував глава Харківської ОДА.

Також дивіться: "Херню городите! .. Не дрочіть! .. Ніхера ви не робили!" - глава Харківської ОДА Кучер і заступник голови Харківської облради Скоробогача публічно обговорюють актуальні проблеми. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) Харків (5573) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Кернес сам имел Харьков и харьковчан как хотел, в угоду быдлу вываливал городской бюджет на парки фонтаны с абизянками и прочую развлекуху вместо финансирования коммунальных закладів охорони здоров'я!
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19.10.2020 12:54
+13
Гепнутые опять проголосуют за Гепу.

"Если Кернесу отрубить голову, харьковчане еще три раза выберут его мэром" (с)
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19.10.2020 12:54
+10
Кернес - это наше фсио!
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19.10.2020 12:44
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Пока Кернес рулил - все было нормально, как только зеленая нечисть добралась до рычагов власти - приключился коллапс и ж..па, совпадение? - не думаю
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19.10.2020 12:39 Відповісти
Кернес - это наше фсио!
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19.10.2020 12:44 Відповісти
Кернес сам имел Харьков и харьковчан как хотел, в угоду быдлу вываливал городской бюджет на парки фонтаны с абизянками и прочую развлекуху вместо финансирования коммунальных закладів охорони здоров'я!
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19.10.2020 12:54 Відповісти
сейчас вы узнаете реально, что значит "иметь")))
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19.10.2020 13:00 Відповісти
Сейчас Кернес все так же имеет Харьков, его люди на потоках, так что, не звени рогами
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19.10.2020 13:04 Відповісти
Кернес вже не Мер Харкова?
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19.10.2020 12:44 Відповісти
Кернес сейчас не у дел. Он сам заболел КОВИДОМ, лечится.
А этот Кучер ноль без палочки, он ни на что не способен, зелёный назначенец.
Так что только панические посты и может писать.
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19.10.2020 12:53 Відповісти
Надо это каждые пол часа показывать на всех каналах , может до кого-нибудь дойдёт .
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19.10.2020 12:39 Відповісти
Шёл седьмой месяц карантина
Власть устроила кризисный штаб в ресторане Велюр
Кого-то пора посадить
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19.10.2020 12:41 Відповісти
власти с ковидом уже справились..., еще в июне, но что-то пошло не так...
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19.10.2020 12:44 Відповісти
ковид жеж не знал, что они уже с ним справились...и спокойно себе шел дальше
(это сарказм...)
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19.10.2020 13:19 Відповісти
он действительно такой тупой или прикидывается на публику..., да не будут граждане, большая часть которых убеждена, что ковид - это заговор рептилоидов, что-то самотоятельно соблюдать, нету таких граждан или их критически мало, вас, тупых ублюдков выбрали (или назначили), чтобы вы решали проблемы там, где граждане тупы, инертны и несознательны, чтобы вы могли при таких условиях справляться с трудностями и преодолевать опасности, а не заниматься тем, чем вы обычно маетесь - пилите там что-то или распиливаете...
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19.10.2020 12:42 Відповісти
пришло время сказать мэру - СПАСИБО!
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19.10.2020 12:43 Відповісти
Все руководители ОГа - зелины выкормыши и они будут нести любую ковидную пургу, которую им закажут.
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19.10.2020 12:43 Відповісти
А чому ж ви, ******** зелені, не створили додаткові койко-місця і не найняли додаткових медиків за ті 1,5 млд єврів, які виділив Україні ЄС на боротьбу з барановірусом? Куди ви ті гроші порозсовували? По чиїх кишенях?
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19.10.2020 12:57 Відповісти
Все пішло в дарогі, пиль да туман...
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19.10.2020 13:44 Відповісти
Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области.

Та ты шо? Люди на улицах ещё хоть остались?
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19.10.2020 12:45 Відповісти
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19.10.2020 13:28 Відповісти
А що ви робили останні 7 місяців? Катали асфальт в двадорога за гроші на боротьбу з епідемією. Крачка.
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19.10.2020 12:46 Відповісти
Крачки или морская ласточка - род птиц из семейства чайковых, отличающихся длинным прямым клювом без восковицы и крючка на конце и слабо согнутой спинкой. Все крачки прекрасно летают, живут по берегам морей и пресных вод, питаются рыбой и другими водяными животными, которых ловят, бросаясь на них сверху.

У Харкові сталося те, що ми бачили в Італії: переповнені лікарні, брак лікарів і ліжок, - голова ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 4668
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19.10.2020 13:04 Відповісти
Это следствие того, что все порошенки - кирносы все свое имеют за рубежом, - в теплых краях", - и лечатся в европах- израилях... Для них нет смысла развивать медослуживание в Украине - простой рационализм... Как и образование...
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19.10.2020 12:46 Відповісти
Порошенко лечился в Киеве, а скрепнутый друг каломойского Гепа в Германии.
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19.10.2020 12:55 Відповісти
Порошенко вообще-то переболел КОВИДОМ. Лечился в Украине, в одной из киевских больниц.
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19.10.2020 12:55 Відповісти
І навіть дуже недорого, всього **надцять тисяч долярів викинув, це по кишені кожному українцеві...
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19.10.2020 13:43 Відповісти
Ну так не кожен українець, як і взагалі не кожна людина будь-якої національності, здатна до ведення великого бізнесу, який приносить великі кошти. Порошенко здатен, тому людина не бідна і, звичайно, мабудь лікувався в якійсь приватній клініці за дорого.
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19.10.2020 13:58 Відповісти
Бізнес, це коли людина створила щось з нуля, а коли людина прибирала до рук те що погано лежало, це називається трохи по іншому. В 1991 році, в Україні було 25 мільйонів робочих місць, сьогодні ледве 11 мільйонів...
Я просто млію, коли олігархи-хапуги розповідають про свою "бізнес-успішність" і називають себе роботодавцями, а холопи в захваті починають пускати слину.
Ви собі навіть не уявляєте наскільки, хитрозроблені пальцем, пограбували цю нещасну Україну а разом з нею і вас.
"Блажен кто верует".
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19.10.2020 14:33 Відповісти
Какого же хрена ты не смог создать что-то с нуля или хотя бы оказаться хитросделанным пальцем??? Потому, что ветер у тебя в голове и больше ничего. Так и сиди молча там, где твоё место. И не брызгай слюной от зависти
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19.10.2020 15:37 Відповісти
Соплі витри, та штани підтягни а вже потім влазь з своїми примітивними коментарями!
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19.10.2020 20:15 Відповісти
Порошенко лечился в украине в отличие от твоего кернеса! Иди свои штаны отстирай, а то тебе Порошенко наложил туда.
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19.10.2020 12:56 Відповісти
Да они и сами регулярно занимаются этим процессом.
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19.10.2020 13:04 Відповісти
А кого ти хотів би бачити Президентом України?
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19.10.2020 12:57 Відповісти
йуля, йуля!
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19.10.2020 13:22 Відповісти
Вказуй авторство, а то на тебе Яйценюк, в суд подасть, за порушення авторських прав!..
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19.10.2020 14:36 Відповісти
Расставляю по ранжиру . Не ворующего , борца с коррупцией , патриота , который поднимет экономику , не клоун и не порох . Такие есть в Украине , но их нет на каналах олигархов .
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19.10.2020 13:42 Відповісти
Проффесионал кодлана Коломойского о лекарстве от вируса. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. Секретарь знает что говорит- Данилов работал ветеринаром в «Зооуголке» городского парка.
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19.10.2020 12:48 Відповісти
Ой, как некошерно!
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19.10.2020 13:05 Відповісти
Гепнутые опять проголосуют за Гепу.

"Если Кернесу отрубить голову, харьковчане еще три раза выберут его мэром" (с)
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19.10.2020 12:54 Відповісти
Ну это как Садовой - львовский аналог Гепы.
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19.10.2020 13:44 Відповісти
У Харкові сталося те, що ми бачили в Італії: переповнені лікарні, брак лікарів і ліжок, - голова ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 6184

Гепа передає всім привіт з Ірманії. Ви там дєржітєсь.
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19.10.2020 12:57 Відповісти
Інтер*єр щось не схожий на Єрманський.
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19.10.2020 13:07 Відповісти
Нет слов , чем вы паразиты с Гепой занимались летом ? Дороги строили ? И как к моргам везде асфальт ?
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19.10.2020 13:00 Відповісти
Тому що в червоній зоні в реальності немає ніякого карантину, ресторани і кабаки забиті і там всі без масок і багато працюють дальше до ранку тому що там правильні власники, а навіть якщо не до ранку в багатьох витяжка не працює двері закриті... Чудове середовище не тільки для ковід а і для інших грипів, садіки працюють, потім хворі стають в загальну чергу з ковід в поліклініці і мають коктель вірусів з якого без лікарні важко вийти...
Ця вся червона зона тільки на папері непонятно для чого
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19.10.2020 13:00 Відповісти
Так клоун сказал что он мастер спорта по борьбе с КОВИД
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19.10.2020 13:01 Відповісти
А что там с любимцем слобожанского быдла Гепой Кернесом? Где-то промелькнуло сообщение, что у него короновирус дал осложнение на сосуды головного мосха и Гепа получил инсульт уже в Берлине - не ходит он от неудачного выстрела снайпера, а теперь в придачу говорить не может, только мычит. Но для рускамирского быдла это не помеха, чтоб любить этого крысовыродка еще больше.
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19.10.2020 13:02 Відповісти
Избираты рыгов и зеленух в причинно-следственные связи и болезни соромные гейропейские не верят... Оне в богов веруют с халявой.
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19.10.2020 13:04 Відповісти
В Харкові сталася тотальна люмпенізація населення, а все інше - результат.
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19.10.2020 13:14 Відповісти
На концерте Поляковой было весело, о последствиях никто не думал.
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19.10.2020 13:18 Відповісти
Нет худа без добра! Теперь еще и Полякова, после того как подгребла бабла, сможет, если что пподлечиться в "Шарите"! Тем более что и муж у нее еврей...
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19.10.2020 13:38 Відповісти
Зато четыре месяца жизни украли, со своим дупокарантином...
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19.10.2020 13:18 Відповісти
харьков всегда был суперватным. достаточно посмотреть кого выбирали во власть. 100% конченую мразь.поэтому не удивлен ситуации в городе.
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19.10.2020 13:22 Відповісти
Так Кучер в этом и виноват. Еще весной в начале карантина рассорился с Ярославским, который выделил несколько миллионов долларов на борьбу с Ковид. Ярославский тогда много сделал, но продолжать не захотел из-за конфликта с Кучером. А Кучер кроме как посты в Фейсбуке писать, и не думал что-то делать.
Вот и оказалась ситуация с коронавирусом в Харькове и области одной из худших в Украине. Благодаря "слаженной работе" Кучера и Гепы.
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19.10.2020 13:25 Відповісти
А як репетували, що Гепа і Допа величезні господарники. А вийшло, як завжди - брехня і ганьба. ПАле нарід дуже розумний, він знову вибере цих гаспідарників.
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19.10.2020 13:27 Відповісти
Лохмондей Кучер вместо своих прямых обязанностей снимает предвыборные ролики и устраивает турбосрач в адрес политических оппонентов. Никого дебила не напоминает?
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19.10.2020 13:39 Відповісти
Весна 2020. Місто в центральній Україні. Моя мама заходить в тролейбус в масці, нікого не чіпає - і тут же коментар якоїсь тьотіньки: "А ви что боітєсь умєрєть?"
Це все що треба знати про наших людей і їх підхід до власної ж безпеки.
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19.10.2020 13:44 Відповісти
Очень вовремя Кучер делает намеки в сторону Кернеса. Как никак глава
ОГА одновременно является главой антиКОВИДного штаба, а начальнику всегда положено делать умное и грозное лицо, такое как у президента Зеленского. Кучер, кстати, спец не только по Ковиду, а и по расследованию катастрофы Ан-26. Неделю не закрывал свой болтливый рот. Все выборы проклятые, везде ему надо успеть
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19.10.2020 13:58 Відповісти
мудак зебилоидный лучше расскажи что ваша власть зебильная сделала, чтобы в Харькове не было так как в Италии...
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19.10.2020 14:15 Відповісти
Случилось то, что мы видели ранее в Италии...да нет ,невозможно видеть то,что случилось в Италии ,имея совковый МОЗ и полусовковые больницы и руководство больниц ,которое руководит по принципу совковому
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19.10.2020 14:20 Відповісти
ну а что кучер сделал, чтобы улучшить ситуацию?
"случилось", "чуда не произошло", "что-то пошло не так" - это точно то, что должен говорить топ-чиновник области о результатах своей работы за полгода пандемии?
еще и мэром хочет стать, вот это профи, капец просто.
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19.10.2020 15:00 Відповісти
Зеленский обещал, что в Украине будет, как в Европе. Но не уточнил конкретно, как именно. Это как с возвращением заробитчан. Надо конкретно формулировать желания.
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19.10.2020 15:46 Відповісти
Повесить, за ноги этого долбоё....ба и жидяру Кернеса!! все никак не нажрётся!! Столькол уже спиз...дил денег на строительстве метро в харькове, на три жизни хватит и всё ему мало!!озлу еврейскому!! правильно сделали, что его подорвали!! жаль только, что немного промахнулись!!
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19.10.2020 17:56 Відповісти
Пускай Кучер пригласит опять Полякову с концертом))) https://www.instagram.com/p/CGVKwgfpSYP/ РИСК НЕ ВЫШЕ, ЧЕМ ОТ ПОЕЗДКИ В МЕТРО": ПОЛЯКОВА ПРОКОММЕНТИРОВАЛА СВОЙ КОНЦЕРТ В ХАРЬКОВЕ
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19.10.2020 23:51 Відповісти
У Харкові сталося те, що ми бачили в Італії: переповнені лікарні, брак лікарів і ліжок, - голова ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 4960
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19.10.2020 23:52 Відповісти
 
 