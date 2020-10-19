У Харкові сталося те, що ми бачили в Італії: переповнені лікарні, брак лікарів і ліжок, - голова ОДА Кучер

Ситуація з поширенням коронавірусу в Харкові та області напружена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив глава Харківської ОДА.

"Друзі, жарти закінчилися. Від сьогодні Харків та деякі райони області офіційно в "червоній зоні" карантину. Що це означає? По-перше, це означає, що ситуація в місті вкрай критична. Для запобігання захворюваності на COVID-19 будуть посилені карантинні заходи відповідно до вимог Кабінету Міністрів України. По-друге, це обов‘язкове дотримання всіма без винятку громадянами протиепідеміологічних вимог", - йдеться в повідомленні.

Кучер наголосив, що потрібно дотримуватися соціальної дистанції, носити маски у громадських місцях, регулярно мити руки та використовувати антисептики.

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"Вам самовпевнено обіцяли "порвати коронавірус", але щось пішло не так. Ви повірили в диво, але дива не сталося. Сталося те, що ми бачили раніше в Італії. Переповнені лікарні, нестача лікарів та ліжок, а також тисячі хворих, яких ми змушені розвозити по лікарнях області. Сьогодні від кожного з нас залежить наше життя та життя наших рідних. Ми можемо вберегти тисячі харків‘ян, якщо кожен з нас буде відповідально дотримуватися карантинних заходів та цінувати своє життя і здоров‘я", - підсумував глава Харківської ОДА.

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