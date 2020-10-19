У Харкові сталося те, що ми бачили в Італії: переповнені лікарні, брак лікарів і ліжок, - голова ОДА Кучер
Ситуація з поширенням коронавірусу в Харкові та області напружена.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив глава Харківської ОДА.
"Друзі, жарти закінчилися. Від сьогодні Харків та деякі райони області офіційно в "червоній зоні" карантину. Що це означає? По-перше, це означає, що ситуація в місті вкрай критична. Для запобігання захворюваності на COVID-19 будуть посилені карантинні заходи відповідно до вимог Кабінету Міністрів України. По-друге, це обов‘язкове дотримання всіма без винятку громадянами протиепідеміологічних вимог", - йдеться в повідомленні.
Кучер наголосив, що потрібно дотримуватися соціальної дистанції, носити маски у громадських місцях, регулярно мити руки та використовувати антисептики.
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"Вам самовпевнено обіцяли "порвати коронавірус", але щось пішло не так. Ви повірили в диво, але дива не сталося. Сталося те, що ми бачили раніше в Італії. Переповнені лікарні, нестача лікарів та ліжок, а також тисячі хворих, яких ми змушені розвозити по лікарнях області. Сьогодні від кожного з нас залежить наше життя та життя наших рідних. Ми можемо вберегти тисячі харків‘ян, якщо кожен з нас буде відповідально дотримуватися карантинних заходів та цінувати своє життя і здоров‘я", - підсумував глава Харківської ОДА.
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А этот Кучер ноль без палочки, он ни на что не способен, зелёный назначенец.
Так что только панические посты и может писать.
Власть устроила кризисный штаб в ресторане Велюр
Кого-то пора посадить
(это сарказм...)
Та ты шо? Люди на улицах ещё хоть остались?
Я просто млію, коли олігархи-хапуги розповідають про свою "бізнес-успішність" і називають себе роботодавцями, а холопи в захваті починають пускати слину.
Ви собі навіть не уявляєте наскільки, хитрозроблені пальцем, пограбували цю нещасну Україну а разом з нею і вас.
"Блажен кто верует".
"Если Кернесу отрубить голову, харьковчане еще три раза выберут его мэром" (с)
Гепа передає всім привіт з Ірманії. Ви там дєржітєсь.
Ця вся червона зона тільки на папері непонятно для чого
Вот и оказалась ситуация с коронавирусом в Харькове и области одной из худших в Украине. Благодаря "слаженной работе" Кучера и Гепы.
Це все що треба знати про наших людей і їх підхід до власної ж безпеки.
ОГА одновременно является главой антиКОВИДного штаба, а начальнику всегда положено делать умное и грозное лицо, такое как у президента Зеленского. Кучер, кстати, спец не только по Ковиду, а и по расследованию катастрофы Ан-26. Неделю не закрывал свой болтливый рот. Все выборы проклятые, везде ему надо успеть
"случилось", "чуда не произошло", "что-то пошло не так" - это точно то, что должен говорить топ-чиновник области о результатах своей работы за полгода пандемии?
еще и мэром хочет стать, вот это профи, капец просто.