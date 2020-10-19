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Заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми ухвалили рішення додрукувати новий наклад, - видавництво

Заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми ухвалили рішення додрукувати новий наклад, - видавництво

Книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані, яку заборонив суд за позовом Віктора Медведчука, розкупили за лічені хвилини і у видавництві, і в інших дистриб'юторів.

Про це йдеться в повідомленні видавництва Vivat, передає Цензор.НЕТ.

"Книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини і у видавництві, і в решти дистриб'юторів. Ми прийняли рішення додрукувати новий наклад, поки рішення суду не вступило в силу і ми маємо на це право. Передзамовлення на книгу можна зробити тільки в інтернет-магазині Vivat та особисто у автора Вахтанга Кіпіані. Новий наклад орієнтовно чекаємо 2 листопада. Роздрібна ціна на книгу лишається 260 грн., як і було раніше. Ми не хочемо спекулювань на гарячій темі, і закликаємо не робити цього й інших книжкових дистриб'юторів. Замовити можна за лінком", - заявили у видавництві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса: "У нас була надія на те, що часи змінилися"

Заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми ухвалили рішення додрукувати новий наклад, - видавництво 01

Раніше  Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Нагадуємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

Автор: 

заборона (1449) книги (446) Медведчук Віктор (1707) Стус Василь (73) суд (11663) юстиція (732)


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Топ коментарі
+98
Запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты: мы приняли решение допечатать новый тираж, - издательство - Цензор.НЕТ 5080
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19.10.2020 12:57
+69
на книгу, которая находится в частных руках решение этого ублюдочного суда не распространяется, бггг, надо устроить публичные чтения, в общественных местах ))
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19.10.2020 12:48
+64
Твоего кумира из бункера не випускают
А ми за правду а не за кумира
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19.10.2020 12:48
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Заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми ухвалили рішення додрукувати новий наклад, - видавництво - Цензор.НЕТ 2421
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19.10.2020 14:49 Відповісти
Как в песне о кузнечике, - "думал не гадал он, не думал не гадал он, такого вот конца". Кстати, кузнечик-то зелёненьким был.
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19.10.2020 14:49 Відповісти
Суд запретил тираж увеличился в разы.Явный сговор (финансовый вопрос).Чисто деньги и пострадавшему хорошо(тираж и популярность)и потерпевшему(моральный ущерб и победа в суде),только бюджету белому ху-ево.!!
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19.10.2020 14:51 Відповісти
Все ж таки треба купити, поки остаточно не заборонили і не остановили друк.
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19.10.2020 14:51 Відповісти
Виноват, пропустил вначале за кавычками "НЕ".
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19.10.2020 14:53 Відповісти
Отличная реклама. Тоже хочу заказать книгу - не получается. Надеюсть скоро напечатают новый тираж))))
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19.10.2020 14:58 Відповісти
медведчук гнида, которая если и ходит по земле, то должна это делать на сломанных ногах.
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19.10.2020 14:59 Відповісти
...с кувалдой в проломленной башке
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19.10.2020 18:03 Відповісти
Не, в заднице.
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19.10.2020 18:50 Відповісти
с резиновыми костылями
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19.10.2020 20:01 Відповісти
Не согласен! Эта мразь должна со сломанным позвоночником передвигаться в инвалидной коляске!
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20.10.2020 05:31 Відповісти
Взагалі перестати "передвигатся"-предки зачекались
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20.10.2020 06:37 Відповісти
от позбирались толерасти... ********** для початку як його другана Шуфрича на пару з шуфричем; потім відрізати яйця, потім відрізати язик та повибивати зуби і хай з цим живе далі... Речі та бізнес повернути в держвласність. Ксюшку скинути в море разом з дітьми.
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20.10.2020 08:00 Відповісти
А еще неплохо бы было ноги ему гусеничным трактором переехать. И пусть потом ползет в Мацкву как Мересьев.
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20.10.2020 08:42 Відповісти
Решение о запрете книги о Стусе лучшая реклама этой книги. Видимо стоящая книга
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19.10.2020 15:05 Відповісти
Смотрите
https://www.youtube.com/watch?v=vbArnkUrlVs
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19.10.2020 15:08 Відповісти
ТакоЇ антиреклами собі перед виборами ніхто не міг придумати, тільки медведчук!! Тепер навіть самому упоротому ватнику зрозуміло, хто Їхній кумир!!! Це ж треба так насрати самому собі?
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19.10.2020 15:10 Відповісти
Вы это оцениваете со своей точки зрения... А для украиноненавистников он герой, им пофиг на любые законы и логику... Главное достижение их целей...
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19.10.2020 15:32 Відповісти
согласен, отрицательная селекция сделала свое дело, для мацковии - оно есть герой
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19.10.2020 21:59 Відповісти
Ще один приклад "мудрості" "богообраногонароду"...
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19.10.2020 15:16 Відповісти
Варто було б згадати тут і про Кучму, який, будучи Президентом, взяв цього ворога України до себе керівником адміністрації.
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19.10.2020 15:24 Відповісти
У кремлі вирішили хто буде головою адміністрації. Напевно, Кучму ніхто не питав з цього приводу...
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19.10.2020 15:55 Відповісти
Мертвечук похоронив себе сам, тепер кремація.
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19.10.2020 17:38 Відповісти
Доречі, після вбивства Гонгадзе. Медведчук - голова АП Кучми, як результат спец операції маскви.
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19.10.2020 20:30 Відповісти
Суд "реформований" порошенком
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19.10.2020 17:32 Відповісти
На жаль, його зрадили і судді. Бог їм суддя.
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19.10.2020 17:57 Відповісти
Про эффект Барбары Стрейзенд они не слышали)??? Дауны
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19.10.2020 17:55 Відповісти
Вахтанг Кіпіані про суд над книгою - https://www.youtube.com/watch?v=JE51YyRMlpY&feature=push-fr&attr_tag=Jx7KbvxI8Vq3lMCg%3A6&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
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19.10.2020 18:48 Відповісти
Мертвячука з захопленням взяти за горляку й повiльно душити гниду
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19.10.2020 18:51 Відповісти
Судья, Марина Заставенко, которая выносила ухвалу, работала в Красногвардейском районном суде города Макеевка Донецкой области. Это ватница-сепарша, которую люди Медведчука пристроили в Киеве в комфортное место в Киеве.
И эта мразь в такой способ "отблагодарила" своего "благодетеля".
Медведчук - это раковая опухоль на теле Украины. Нужно "хирургическое вмешательство". Уверен, что "хирург" станет Героем Украины.
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19.10.2020 19:45 Відповісти
В каком количестве?
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19.10.2020 20:30 Відповісти
Только что купил книгу в интернет магазине.
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19.10.2020 20:40 Відповісти
Смотрел бы ты, Витя, хоть детские мультики...

"Выбрав дорогу, чтобы уйти от судьбы, мы именно там её и встречаем"
Заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми ухвалили рішення додрукувати новий наклад, - видавництво - Цензор.НЕТ 861
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19.10.2020 20:53 Відповісти
новость прекрасная... осталось дождаться победы издательства по делу и истребовать от мертвечука 1 триллион гривен за нанесение ущерба и утерянную выгоду... Боже, допоможи народу України долати сатаністів...
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19.10.2020 20:59 Відповісти
Считаю, что издательство должно заплатить Мертвечуку гонорар за рекламную компанию данной книги - пять рублей будет достаточно.
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19.10.2020 21:10 Відповісти
потрібно викласти книгу в інтернет. хочеться почитати, хоча і так все зрозуміло.
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19.10.2020 21:12 Відповісти
эту продажную суку- судью и кацапскую тварь- медведчука.., на гілляку !!!
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19.10.2020 21:18 Відповісти
Або піраньям скормити.
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20.10.2020 19:49 Відповісти
на палю, іншого не може бути
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19.10.2020 21:31 Відповісти
Извините, а какая ответственность за публикацию этой книги? Что будет, если ее напечатать, или продавать?
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19.10.2020 22:13 Відповісти
Хочу купить такую книгу!
Какой позор запретить ее...
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19.10.2020 22:57 Відповісти
- Я, к сожалению, не могу этого сделать, - ответил мастер, - потому что я сжег его в печке. - Простите, не поверю, - ответил Воланд, - этого быть не может. Рукописи не горят. - Он повернулся к Бегемоту и сказал: - Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман.
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19.10.2020 23:06 Відповісти
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.10.2020 23:13 Відповісти
Знав раніше про справу Стуса і роль у ній Медведчука. Роль Медведчука у мене не викликала жодного сумніву - вбивця. Знав про книгу Кіпіані, але не дуже переймався отримати її. Після вироку Дарницьким райсудом книзі Вахтанга, зрозумів, що це не просто книга, а бестсейлер, який обов"язково потрібно отримати в виданні першого тиражу. Отримав сьогодні. Прочитав. Нічого нового про Медведчука не знайшов. Як був кінченою совковою сволотою, так нею і залишився у КеГеБовських погонах. Був адвокатом диявола, став кумом диявола. Як служив дияволу, так йому і служить. Нічого нового в книзі нового для себе я не знайшов. Правдива книга про слугу диявола. За це її хочуть заборонити інші слуги диявола. Старе, як світ. Ставлю на поличку. Колись розкажу онукові. Нехай буде знати, які покидьки колись ходили по вулуцях Києва.
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19.10.2020 23:24 Відповісти
Це в Україні ?]]] в самостійній Україні???позор ...
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19.10.2020 23:43 Відповісти
Людина , яка посадила Стуса...в раді .., це позор кожного українця ..
Стус боровся за незалежність коли інші боялися слово сказати , і це така вдячність ??))
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19.10.2020 23:46 Відповісти
Все вірно! Але не "позор", а ГАНЬБА!
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20.10.2020 05:35 Відповісти
Що за "позор"? Ганьба. Геть кацапізми з мови!
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20.10.2020 00:01 Відповісти
В Галичині кажуть публіка (з наголосом на "і") .
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20.10.2020 19:48 Відповісти
До речі , хоча б один примірник книги "Дело Василия Стуса" треба не забути переслати куму на Москву. Такий собі іменний , з автографом автора та припискою від шановного панства українського , наче козаки до султана. Воно там на Московії ********** історію ,аж балдіє коли перекручує .
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19.10.2020 23:54 Відповісти
Замовити книжку можна на сайті видавництва Vivat: https://vivat-book.com.ua/sprava-vasylya-stusa-zbirka-dokumentiv-z-arkhivu-kolyshnogo-kdb-ursr.html
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20.10.2020 01:24 Відповісти
Медведчук - токсичный политический неудачник.
Но вот стал упешным рекламным агентом книги о Стусе.
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20.10.2020 02:15 Відповісти
А не думаєте, що облізле ***** готує ведмедчука собі в наступники?
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20.10.2020 19:43 Відповісти
дмитро васильович чобіт.книжка "нарцис" теж про медведчука.
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20.10.2020 03:48 Відповісти
Про ведмедчука багато написано. Достатньо взяти підручника з психіатрії...
Вангую! Наступним позовом він заборонить через суд психіатрів і недонищену реФФормою психіатрію.
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20.10.2020 19:46 Відповісти
ТУТ ГЛАВНОЕ ЗАПИСАТЬ ФАМИЛИЮ СУДЬИ, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ПРОКУРОРА И Т.П. И СЛЕДИТЬ ЗА НИМИ И ИХ РОДСТВЕННИКАМИ !)
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20.10.2020 07:29 Відповісти
Где все эти наши недоделанные "националисты" ?
Где их реакция ?
Вшивая "Свобода" опять лезет на выборы, имитаторы и провокаторы керровы.
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20.10.2020 07:59 Відповісти

Епічний фейл ведмедчука. Треба ж бути таким йолопом!
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20.10.2020 19:41 Відповісти
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