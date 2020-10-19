Заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми ухвалили рішення додрукувати новий наклад, - видавництво

Книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані, яку заборонив суд за позовом Віктора Медведчука, розкупили за лічені хвилини і у видавництві, і в інших дистриб'юторів.

Про це йдеться в повідомленні видавництва Vivat, передає Цензор.НЕТ.

"Книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини і у видавництві, і в решти дистриб'юторів. Ми прийняли рішення додрукувати новий наклад, поки рішення суду не вступило в силу і ми маємо на це право. Передзамовлення на книгу можна зробити тільки в інтернет-магазині Vivat та особисто у автора Вахтанга Кіпіані. Новий наклад орієнтовно чекаємо 2 листопада. Роздрібна ціна на книгу лишається 260 грн., як і було раніше. Ми не хочемо спекулювань на гарячій темі, і закликаємо не робити цього й інших книжкових дистриб'юторів. Замовити можна за лінком", - заявили у видавництві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видавництво Vivat подасть апеляцію на рішення суду щодо заборони книги про Стуса: "У нас була надія на те, що часи змінилися"

Раніше Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Нагадуємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.