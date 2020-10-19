Били гумовою палицею і молотком: Учаснику НЗФ РФ заочно повідомлено про підозру в тортурах над ексспівробітником МВС на Донеччині

Учаснику НЗФ РФ заочно повідомлено про підозру за незаконне затримання і жорстоке поводження з цивільним населенням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру особі в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у не передбачених законом збройних формуваннях, участі у терористичній організації, а також порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, мешканець м. Горлівка вступив до лав незаконного збройного формування РФ, у складі якого брав участь у збройному опорі військовослужбовцям Збройних Сил України та незаконному затриманні проукраїнські налаштованих громадян.

Також читайте: Є родина, син, був одружений: журналісти розповіли про головного ката в'язниці найманців РФ у Донецьку "Ізоляція" Куликовського. ВIДЕО

Встановлено, що у січні 2015 року учасник НЗФ РФ разом з іншими бойовиками, озброєними автоматичною вогнепальною зброєю, вивезли одного з колишніх співробітників МВС України у багажному відділенні автомобіля до місцевого мотелю. З метою отримання даних про співробітництво потерпілого із ЗСУ підозрювані зв’язали його та побили резиновою палицею і молотком, завдавши тяжких тілесних ушкоджень.



Досудове розслідування триває.