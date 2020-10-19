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Новини Агресія Росії проти України
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Били гумовою палицею і молотком: Учаснику НЗФ РФ заочно повідомлено про підозру в тортурах над ексспівробітником МВС на Донеччині

Били гумовою палицею і молотком: Учаснику НЗФ РФ заочно повідомлено про підозру в тортурах над ексспівробітником МВС на Донеччині

Учаснику НЗФ РФ заочно повідомлено про підозру за незаконне затримання і жорстоке поводження з цивільним населенням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру особі в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у не передбачених законом збройних формуваннях, участі у терористичній організації, а також порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, мешканець м. Горлівка вступив до лав незаконного збройного формування РФ, у складі якого брав участь у збройному опорі військовослужбовцям Збройних Сил України та незаконному затриманні проукраїнські налаштованих громадян.

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Встановлено, що у січні 2015 року учасник НЗФ РФ разом з іншими бойовиками, озброєними автоматичною вогнепальною зброєю, вивезли одного з колишніх співробітників МВС України у багажному відділенні автомобіля до місцевого мотелю. З метою отримання даних про співробітництво потерпілого із ЗСУ підозрювані зв’язали його та побили резиновою палицею і молотком, завдавши тяжких тілесних ушкоджень.

Досудове розслідування триває.

Автор: 

катування (598) тероризм (2865) Донбас (22354) найманці рф (2050) Офіс Генпрокурора (3245)


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не удивительно, ведь ещё сралин завещал этим потомственным вертухаям : "железным молотком загоним человечество к счастью"
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19.10.2020 13:40 Відповісти
прийде час і він одержить теж саме,що посіє людина -те й пожне!
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19.10.2020 15:14 Відповісти
Панять "Дамбасс"( так в блокноте у Бобочки было записано на прессконференции в Мариинском),и дать им "свободную экономическую зону"!
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19.10.2020 19:07 Відповісти
 
 