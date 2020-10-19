Маємо бути впевнені в достатній кількості ліжок, забезпечених киснем, у лікарнях, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стурбований високим показником завантаженості ліжок в медичних установах Києва, Одеси і Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив глава держави під час селекторної наради.

Зеленському повідомили, що 571 мільйон гривень субвенції були перераховані в регіони для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях, де приймають хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Також уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині. Додатково проведено інвентаризацію ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень "Укрзалізниці". Міністерство охорони здоров’я розглядає ці ліжка для використання в ургентних ситуаціях.

"Мене турбує високий показник завантаженості ліжок у медичних закладах. Цього місяця Національна служба здоров’я України законтрактувала додатково 23 лікарні. За умови зростання кількості хворих ми маємо бути впевнені, що є достатньо ліжок, забезпечених киснем, у лікарнях", – сказав Глава держави.

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Міністерство охорони здоров’я доповіло, що проводить ліцензування підприємств, які виробляють необхідний кисень для забезпечення лікарень. Нині в Україні 15,5 тис. ліжок у лікарнях забезпечені киснем, майже 7,5 тис. – вільні.

Володимир Зеленський наголосив, що вимагає розробки програми страхування лікарів від COVID-19.