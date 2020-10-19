Спільна робота з українською діаспорою допоможе продемонструвати світові, що Україна змінюється, - Шмигаль

Українці за кордоном є тим епіцентром, який сприяє розвитку глобальної мережі друзів України і формує коаліцію на підтримку курсу реформ і європейської інтеграції України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в своєму вітальному слові з нагоди початку Річних загальних зборів Світового конгресу українців.

17 жовтня розпочалася робота чергових Річних загальних зборів СКУ. Вперше захід проходить в онлайн-форматі. За словами очільника Уряду, це унікальна можливість зміцнити зв’язки між українцями всього світу заради консолідації та підтримки рідної України.

"Світовий Конгрес Українців, який об’єднує українські громади у багатьох країнах світу — це надзвичайно потужна сила. Я впевнений, наша спільна робота з усією українською діаспорою допоможе продемонструвати усьому світу, що Україна змінюється. Що наша держава стає надзвичайно привабливою для інвестицій. Що ми робимо все, аби вітчизняні та іноземні компанії почувалися впевнено в Україні та бачили перспективи для свого бізнесу", — зазначив Денис Шмигаль.

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Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд не зменшить темп реалізації реформ і запевнив членів СКУ, що рух України до Європейського Союзу — це пріоритет. Також Денис Шмигаль закликав долучатися до кампанії "Invest in Ukraine now". "Разом ми обов’язково створимо економічно сильну державу", — сказав він.

Глава Уряду подякував Світовому Конгресу Українців та світовій українській громаді за популяризацію нашої держави у світовому співтоваристві.

"Це важливий елемент побудови позитивного іміджу нашої країни. Ваш голос важливий, він підсилює голос України на міжнародній арені. Українська діаспора — одна з найпотужніших у світі, адже ми єдині", — наголосив Денис Шмигаль.