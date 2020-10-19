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Новини
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Спільна робота з українською діаспорою допоможе продемонструвати світові, що Україна змінюється, - Шмигаль

Спільна робота з українською діаспорою допоможе продемонструвати світові, що Україна змінюється, - Шмигаль

Українці за кордоном є тим епіцентром, який сприяє розвитку глобальної мережі друзів України і формує коаліцію на підтримку курсу реформ і європейської інтеграції України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в своєму вітальному слові з нагоди початку Річних загальних зборів Світового конгресу українців.

17 жовтня розпочалася робота чергових Річних загальних зборів СКУ. Вперше захід проходить в онлайн-форматі. За словами очільника Уряду, це унікальна можливість зміцнити зв’язки між українцями всього світу заради консолідації та підтримки рідної України.

"Світовий Конгрес Українців, який об’єднує українські громади у багатьох країнах світу — це надзвичайно потужна сила. Я впевнений, наша спільна робота з усією українською діаспорою допоможе продемонструвати усьому світу, що Україна змінюється. Що наша держава стає надзвичайно привабливою для інвестицій. Що ми робимо все, аби вітчизняні та іноземні компанії почувалися впевнено в Україні та бачили перспективи для свого бізнесу", — зазначив Денис Шмигаль.

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Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд не зменшить темп реалізації реформ і запевнив членів СКУ, що рух України до Європейського Союзу — це пріоритет. Також Денис Шмигаль закликав долучатися до кампанії "Invest in Ukraine now". "Разом ми обов’язково створимо економічно сильну державу", — сказав він.

Глава Уряду подякував Світовому Конгресу Українців та світовій українській громаді за популяризацію нашої держави у світовому співтоваристві.

"Це важливий елемент побудови позитивного іміджу нашої країни. Ваш голос важливий, він підсилює голос України на міжнародній арені. Українська діаспора — одна з найпотужніших у світі, адже ми єдині", — наголосив Денис Шмигаль.

Автор: 

діаспора (209) Світовий Конґрес Українців (76) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+7
Не давайте цим шмарклям ні грошей ні підтримки.
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19.10.2020 13:26
+7
Украина меняется, и запрет книги Кипиани о Стусе, принятый украинским судом по иску КГБ-шногопалача ********* Медведчука, "именем Украины" - тому доказательство
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19.10.2020 13:27
+4
Да кто с нами вообще будет говорить?))) В колонию назначили недоразвитых, чтобы окончательно продать все...землю, леса, рабочую силу. Президент даун, премьер и министры больные, рада утырки...и тд. О чем тут говорить?))
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19.10.2020 13:35
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И они вас на землю опустят..
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19.10.2020 13:25 Відповісти
Не давайте цим шмарклям ні грошей ні підтримки.
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19.10.2020 13:26 Відповісти
Украина меняется, и запрет книги Кипиани о Стусе, принятый украинским судом по иску КГБ-шногопалача ********* Медведчука, "именем Украины" - тому доказательство
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19.10.2020 13:27 Відповісти
Навіть страшно подумати, кого вони вважають українською діаспорою...
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19.10.2020 13:30 Відповісти
Шмыгло ,я с тобой не то ,что работать на одном гектаре по большой нужде не сяду ,таких прохиндеев ,как вы нужно ходить 7-й дорогой , что бы порядочные люди не подумали , что я с вами🤭🤫🤦🤔😠
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19.10.2020 13:30 Відповісти
Шмыгаля пора посадить за халатность к вирусу
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19.10.2020 13:31 Відповісти
Да кто с нами вообще будет говорить?))) В колонию назначили недоразвитых, чтобы окончательно продать все...землю, леса, рабочую силу. Президент даун, премьер и министры больные, рада утырки...и тд. О чем тут говорить?))
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19.10.2020 13:35 Відповісти
Меняється меняється....одни свині поміняли інших біля корита влади
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19.10.2020 13:39 Відповісти
Меняется, вот только совсем не в ту сторону!
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19.10.2020 13:51 Відповісти
Може краще продемонструвати це українцям?
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19.10.2020 14:45 Відповісти
Раніше торгували, а тепер міняються.
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19.10.2020 16:34 Відповісти
 
 