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Новини Коронавірус і карантин
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Ми розраховуємо, що піковий рівень захворюваності у нас буде в кінці листопада, - ЦГЗ

Ми розраховуємо, що піковий рівень захворюваності у нас буде в кінці листопада, - ЦГЗ

Пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують наприкінці листопада. Йдеться про захворюваність як грипом, так і новою коронавірусною інфекцією.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розраховуємо, що пік епідемії буде в кінці листопада те, що зазвичай це піковий період для всіх вірусних інфекцій. Якщо говорити як про ГРВІ, так і про нову коронавірусну інфекцію, пік хвилі найчастіше відбувається в кінці листопада і після цього йде на спад протягом грудня, січень ... Ми розраховуємо на те, що піковий рівень захворюваності у нас буде в кінці листопада", - зазначив представник Міністерства охорони здоров'я.

Також читайте: Вакцина проти грипу підвищує опірність імунітету і полегшує перебіг COVID-19, - нідерландські медики

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) ЦГЗ (264) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Ещё бы зарядил - мы очень надеемся...
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19.10.2020 13:27
+4
Мы рассчитываем, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 948
Российская вакцина от коронавируса оказалась ветеринарным препаратом опасным для здоровья

Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/Kudriavtsev.Aleksandr/posts/3685695528129492 Facebook сообщил руководитель российской биофармацевтической компании, научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев.
«Долго они не публиковали свой состав, но сейчас опубликовали и я разочарован. Честно говоря, я надеялся, что это вакцина современная, на рекомбинантных белках, не опасные вакцины, основанные на аденовирусах или уж тем более аттенюированные, короче говоря «живые» вакцины…
Но! Это вот, это даже не прошлое поколение, это вакцины из ветеринарии! Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которым скот колют, миллиграммовыми количествами антигена. Ну, типа если подохнет - не страшно, главное чтобы заразу не разносил. Ну никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть ВОТ ЭТО людям.
Оказывается пришло. И это пришло в голову одному из ведущих научных учреждений России. Я разочарован. Честно. Нет конкурентов. Для сравнения, в обычной вакцине от гриппа - всего 45 мкг антигена (по 15 мкг каждого), да и та не всеми переносится нормально. Поэтому делают такие как «Гриппол Плюс», где каждого антигена по 5 мкг, всего 15 мкг. Приоритет «Безопасности» над «Эффективностью»!», - написал ученый.
«Возможно даже целых 250, они там точно состав не пишут, 75+-15 мкг каждого антигена, да еще и аж до 700 мкг гидроксида алюминия, опаснейшего адъюванта, от котором во всем мире отказываются... А они взяли и сварганили. Я уж не говорю даже об эффективности, пептидные вакцины это маленькие такие линейные антигены, которые не сохраняют трехмерную организацию природного вирусного участка белка, на который нужно выработать нейтрализующие антитела, поэтому многочисленные попытки произвести еще таких вакцин в скотоводстве к успеху не привели...
И да, еще и не указали, что за белок такой «носитель». Ясно-понятно, коли быстрее, нет времени объяснять. А вот эта недосказанность очень сильно напрягает, особенно в силу того, что и состав то оказывается не просто так не раскрывали». - пояснил Кудрявцев.
«Вот так вот, поспешишь - людей насмешишь.., или убьешь...», - резюмировал Александр Кудрявцев.
Напомним, что минувшим летом в США https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/08/14/119210/v-ssha-otkazalis-ispolzovat-vaktsinu-putina-ot-koronavirusa-dazhe-na-obezyanakh.shtml отказались использовать вакцину Путина от коронавируса даже на обезьянах. Как видно из сообщения российского ученого, американцы оказались правы.
Нет ни малейшего шанса использования т.н. российской вакцины на обезьянах, не говоря уже о людях. Об этом заявили чиновники из американского Минздрава, передает https://cnn.com/ CNN .
Американцы отметили, что российская вакцина считается в Вашингтоне настолько недоработанной, что «даже не вызвала интереса».
В прошлом месяце международные вирусологи и медики тщательно изучили принцип действия зарегистрированной в России путинской вакцины, а также ее китайского аналога (CanSino Biologics).
Результат их https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/07/119262/eksperty-byut-trevogu-putinskaya-vaktsina-unichtozhit-immunitet-cheloveka-i-povysit-uyazvimost-k-spidu.shtml ошеломил . Путинская вакцина уничтожит иммунитет человека и повышает уязвимость к ВИЧ. Основанные на геноме вируса-помощника Ad5 вещества могут сделать получившего вакцину человека более уязвимым к СПИДу, что в свою очередь грозит повлечь за собой вспышку ВИЧ.
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19.10.2020 13:31
+2
Шо!!! І Медведчук її вколов??? Ну і лох!!!
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19.10.2020 13:43
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Ещё бы зарядил - мы очень надеемся...
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19.10.2020 13:27 Відповісти
Неудачная формулировака "мы рассчитываем". А что вы способны сделать, чтобы самое страшное не произошло? Или только дурантин?
Как оказалось, никто и близко не дезинфицирует автобусы, трамваи, троллейбусы на конечных станциях, про электрички, поезда и говорить не приходится. Метро - вагоны раз в неделю (кое-как!).
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19.10.2020 13:28 Відповісти
Мабуть знов з контексту щось вирвали.
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19.10.2020 13:41 Відповісти
А лекари расчитывают еще лет на десять.
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19.10.2020 13:28 Відповісти
. "Нимфа", туды ее в качель, разве товар дает?смутно. молвил гробовой мастер.-- Разве ж она может покупателя. удовлетворить? Мы рассчитываем, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 6578
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19.10.2020 13:31 Відповісти
Мы рассчитываем, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 948
Российская вакцина от коронавируса оказалась ветеринарным препаратом опасным для здоровья

Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/Kudriavtsev.Aleksandr/posts/3685695528129492 Facebook сообщил руководитель российской биофармацевтической компании, научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев.
«Долго они не публиковали свой состав, но сейчас опубликовали и я разочарован. Честно говоря, я надеялся, что это вакцина современная, на рекомбинантных белках, не опасные вакцины, основанные на аденовирусах или уж тем более аттенюированные, короче говоря «живые» вакцины…
Но! Это вот, это даже не прошлое поколение, это вакцины из ветеринарии! Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которым скот колют, миллиграммовыми количествами антигена. Ну, типа если подохнет - не страшно, главное чтобы заразу не разносил. Ну никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть ВОТ ЭТО людям.
Оказывается пришло. И это пришло в голову одному из ведущих научных учреждений России. Я разочарован. Честно. Нет конкурентов. Для сравнения, в обычной вакцине от гриппа - всего 45 мкг антигена (по 15 мкг каждого), да и та не всеми переносится нормально. Поэтому делают такие как «Гриппол Плюс», где каждого антигена по 5 мкг, всего 15 мкг. Приоритет «Безопасности» над «Эффективностью»!», - написал ученый.
«Возможно даже целых 250, они там точно состав не пишут, 75+-15 мкг каждого антигена, да еще и аж до 700 мкг гидроксида алюминия, опаснейшего адъюванта, от котором во всем мире отказываются... А они взяли и сварганили. Я уж не говорю даже об эффективности, пептидные вакцины это маленькие такие линейные антигены, которые не сохраняют трехмерную организацию природного вирусного участка белка, на который нужно выработать нейтрализующие антитела, поэтому многочисленные попытки произвести еще таких вакцин в скотоводстве к успеху не привели...
И да, еще и не указали, что за белок такой «носитель». Ясно-понятно, коли быстрее, нет времени объяснять. А вот эта недосказанность очень сильно напрягает, особенно в силу того, что и состав то оказывается не просто так не раскрывали». - пояснил Кудрявцев.
«Вот так вот, поспешишь - людей насмешишь.., или убьешь...», - резюмировал Александр Кудрявцев.
Напомним, что минувшим летом в США https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/08/14/119210/v-ssha-otkazalis-ispolzovat-vaktsinu-putina-ot-koronavirusa-dazhe-na-obezyanakh.shtml отказались использовать вакцину Путина от коронавируса даже на обезьянах. Как видно из сообщения российского ученого, американцы оказались правы.
Нет ни малейшего шанса использования т.н. российской вакцины на обезьянах, не говоря уже о людях. Об этом заявили чиновники из американского Минздрава, передает https://cnn.com/ CNN .
Американцы отметили, что российская вакцина считается в Вашингтоне настолько недоработанной, что «даже не вызвала интереса».
В прошлом месяце международные вирусологи и медики тщательно изучили принцип действия зарегистрированной в России путинской вакцины, а также ее китайского аналога (CanSino Biologics).
Результат их https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/07/119262/eksperty-byut-trevogu-putinskaya-vaktsina-unichtozhit-immunitet-cheloveka-i-povysit-uyazvimost-k-spidu.shtml ошеломил . Путинская вакцина уничтожит иммунитет человека и повышает уязвимость к ВИЧ. Основанные на геноме вируса-помощника Ad5 вещества могут сделать получившего вакцину человека более уязвимым к СПИДу, что в свою очередь грозит повлечь за собой вспышку ВИЧ.
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19.10.2020 13:31 Відповісти
ха.. та Кацапо-фауне это в самый раз и запить ее обязательно нужно Боярой !!!
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19.10.2020 13:41 Відповісти
Шо!!! І Медведчук її вколов??? Ну і лох!!!
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19.10.2020 13:43 Відповісти
Шо!!! І Медведчук її вколов??? Ну і лох!!!
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19.10.2020 13:46 Відповісти
В феврале, когда в день будет по 100 тыщ, вернемся к этому разговору.
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19.10.2020 14:54 Відповісти
Новое действующее кварталовское ни за что не отвечающее лицо вылезло со страшилками
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19.10.2020 15:06 Відповісти
бредятина! Никогда в ноябре не было пика ОРВИ или гриппа. Козёл!
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19.10.2020 15:49 Відповісти
 
 