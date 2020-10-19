Ми розраховуємо, що піковий рівень захворюваності у нас буде в кінці листопада, - ЦГЗ

Пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують наприкінці листопада. Йдеться про захворюваність як грипом, так і новою коронавірусною інфекцією.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розраховуємо, що пік епідемії буде в кінці листопада те, що зазвичай це піковий період для всіх вірусних інфекцій. Якщо говорити як про ГРВІ, так і про нову коронавірусну інфекцію, пік хвилі найчастіше відбувається в кінці листопада і після цього йде на спад протягом грудня, січень ... Ми розраховуємо на те, що піковий рівень захворюваності у нас буде в кінці листопада", - зазначив представник Міністерства охорони здоров'я.

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