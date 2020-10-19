Польща відкриє для хворих на COVID-19 польовий госпіталь на стадіоні у Варшаві

Через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус у Польщі відкриють польовий госпіталь на національному стадіоні у Варшаві.

Про це повідомив офіційний представник уряду Петр Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TVP Info.

Мюллер пояснив, що майже 500 місць для людей, інфікованих коронавірусом, будуть створені в конференц-залах стадіону - також з можливістю кисневої терапії на місці.

Кількість місць можна буде розширити до 1000 ліжок. Перші ліжка будуть доступні вже цього тижня.

За його словами, за останні місяці по всій Польщі були визначені місця, зокрема спортивної інфраструктури, де можуть бути утворені лікарні.

Рішення було ухвалено, додав Мюллер, через стрімке зростання поширення коронавірусу і необхідність забезпечити місця для госпіталізації людей із COVID-19.

За останні тижні Польща фіксувала нові рекорди щоденних випадків коронавірусу і смертей. Лікарі повідомляють про брак персоналу, лікарняних ліжок та обладнання.

У неділю в Польщі лабораторні тести підтвердили коронавірус ще у 8536 осіб, 49 пацієнтів померли.

Загалом у Польщі підтверджено більш ніж 167 тисяч випадків зараження коронавірусом, включно із 3524 летальними випадками і понад 90 тисячами видужалих.

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