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Новини Коронавірус і карантин
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Польща відкриє для хворих на COVID-19 польовий госпіталь на стадіоні у Варшаві

Польща відкриє для хворих на COVID-19 польовий госпіталь на стадіоні у Варшаві

Через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус у Польщі відкриють польовий госпіталь на національному стадіоні у Варшаві.

Про це повідомив офіційний представник уряду Петр Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TVP Info.

Мюллер пояснив, що майже 500 місць для людей, інфікованих коронавірусом, будуть створені в конференц-залах стадіону - також з можливістю кисневої терапії на місці.

Кількість місць можна буде розширити до 1000 ліжок. Перші ліжка будуть доступні вже цього тижня.

За його словами, за останні місяці по всій Польщі були визначені місця, зокрема спортивної інфраструктури, де можуть бути утворені лікарні.

Рішення було ухвалено, додав Мюллер, через стрімке зростання поширення коронавірусу і необхідність забезпечити місця для госпіталізації людей із COVID-19.

За останні тижні Польща фіксувала нові рекорди щоденних випадків коронавірусу і смертей. Лікарі повідомляють про брак персоналу, лікарняних ліжок та обладнання.

У неділю в Польщі лабораторні тести підтвердили коронавірус ще у 8536 осіб, 49 пацієнтів померли.

Загалом у Польщі підтверджено більш ніж 167 тисяч випадків зараження коронавірусом, включно із 3524 летальними випадками і понад 90 тисячами видужалих.

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Автор: 

карантин (18172) Польща (8489) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Дети в подвале играли в ковид. Дворник чипирован был и привит. (с)
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19.10.2020 13:47
+2
Бухати припиняй!!!
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19.10.2020 14:04
+1
Уряд Польщі відкриттям цього шпиталю хоче "відмазатись" від звинувачень у браку ліжок для хворих але в дійсності проблема в тому що хворих нема кому лікувати в зв'язку з браком медичного персоналу. Там назріває справжній скандал тому що за пів року той же уряд займався виборами і проблемами в коаліції але не зміг організувати підготовку і перепідготовку спеціалістів які могли б у разі загострення епідемії а те що вона буде сумнівів не було ні в кого включитись в роботу і таким чином заповнити вільні вакансії.
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19.10.2020 13:37
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Как в фильме "Заражение".
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19.10.2020 13:27 Відповісти
Головне, щоб кордони не закрили
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19.10.2020 13:35 Відповісти
Вони фактично вже закриті.
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19.10.2020 13:38 Відповісти
Уряд Польщі відкриттям цього шпиталю хоче "відмазатись" від звинувачень у браку ліжок для хворих але в дійсності проблема в тому що хворих нема кому лікувати в зв'язку з браком медичного персоналу. Там назріває справжній скандал тому що за пів року той же уряд займався виборами і проблемами в коаліції але не зміг організувати підготовку і перепідготовку спеціалістів які могли б у разі загострення епідемії а те що вона буде сумнівів не було ні в кого включитись в роботу і таким чином заповнити вільні вакансії.
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19.10.2020 13:37 Відповісти
Це все Зеленський винен! Тільки Порошенко врятуе!
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19.10.2020 13:57 Відповісти
Бухати припиняй!!!
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19.10.2020 14:04 Відповісти
Нікуя зобі як там все серіо...Та в нас вже чутки повзают комендантську годину хочут вводити , бо піпли напривозили цієй холери з відпусток ..(
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19.10.2020 13:43 Відповісти
https://censor.net/ua/user/390467? Чернігів. Величезні черги щоб зробити тест. Зайдеш у ту чергу з простим ГРВІ, вийдеш з Ковідом.
Антибіотики призначають наліво та направо. Ці уколи роблять дівчата навіть без масок.

Найпоширеніший дагноз бронхіальна пневмонія.
Діагностувати Ковід у нескладних випадках не поспішають і люди на "раслабоні" далі його поширюють..
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19.10.2020 14:48 Відповісти
Жах....
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19.10.2020 16:56 Відповісти
наши ЗЕльоные облезяны обязательно примерют эти "очки" на себя - положат больных на газончике Олимпийского
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19.10.2020 13:44 Відповісти
Дети в подвале играли в ковид. Дворник чипирован был и привит. (с)
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19.10.2020 13:47 Відповісти
На стадионе?
Хорошо, что не во дворе крематория.
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19.10.2020 13:55 Відповісти
Досвід Піночета
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19.10.2020 14:16 Відповісти
стадион - это круто..., дело идет к зиме, но зимы счас стали помягче, максимум, что можно получить - это замерзнуть)))
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19.10.2020 14:18 Відповісти
Лучше сразу замерзнуть и получить пневмонию, чем переболеть простудой )
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19.10.2020 15:36 Відповісти
 
 