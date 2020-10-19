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Новини Місцеві вибори-2020
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Зеленський досі вважає себе кандидатом у президенти і працює віпагітатором "слуг", - нардепка "ЄС" Геращенко

Зеленський досі вважає себе кандидатом у президенти і працює віпагітатором

Громадські організації фіксують масові порушення законодавства на місцевих виборах, а президент Зеленський працює віпагітатором у своїй партії "Слуга народу".

Про це сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на засіданні Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

"В останньому інтерв’ю BBC Зеленський рефлексував, що Порошенко і досі вважає себе президентом. Проблема в іншому – в тому, що Зеленський і досі вважає себе кандидатом в президенти часів президентства Порошенка. І працює сьогодні не президентом держави, займаючись безпековою політикою, займаючись армією і боротьбою з ковід, а віп-агітатором "Слуг", – наголосила Геращенко.

"Інакше ніяк не можна пояснити те, на що вже тикають його носом громадські організації, в тому числі "Опора", що він займається прихованою агітацією, коли штампами передвиборчої агітації "Слуг" виступає з трибуни. Не з державною символікою, а де написано "Зе" чомусь. Йдеться про Президента України, яким би не було його прізвище", – наголосила Ірина Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каневу, що перебуває у "червоній зоні", напередодні виборів дозволили пустити громадський транспорт, - міськрада

За даними організації "Опора" поліція зареєструвала більше 2900 порушень під час передвиборчої кампанії. В той час як на президентських виборах 2019 року було 614 порушень, на парламентських 537, – зазначає Геращенко.

"Схоже, що останні чесні вибори в цій країні відбулися за часів президентства Порошенка", – говорить співголова фракції.

Вона наголосила, що зараз по країні фіксуються понівечені борди "Європейської Солідарності", наприклад Романа Сущенка в Черкасах, кандидата від партії Андрія Карпова у Полтаві. Крім того, виборча комісія в Кременчуці абсолютно злочинно відмовляла у реєстрації кандидатів від "Європейської Солідарності", навіть після рішень суду.

"І в цей час президент замість того, щоб гарантувати чесні вибори, займається псевдо опитуванням з незрозумілими джерелами фінансування", – зазначила депутатка.

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"Якщо у президента є зайві кошти, нехай направить їх на боротьбу з ковід. Я нагадаю, що Порошенко 100 мільйонів гривень направив у 200 лікарень, щоб забезпечити лікарів захисними костюмами і досі вони ними користуються. Якщо це меценатські кошти – нехай Зеленський попросить своїх друзів меценатів направити із на боротьбу з ковід. А якщо він дуже хоче якісь питання вирішити – у нього є право законодавчої ініціативи, і це можна робити через абсолютно законний шлях", – зазначила співголова фракції "Європейська Солідарність".

Автор: 

агітація (201) Геращенко Ірина (1147) Зеленський Володимир (23727) місцеві вибори (1366) порушення (604) Порошенко Петро (15166)


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Топ коментарі
+22
А між іншим, приЗЕдент сам ходить Хрещатиком, без охорони

Похоже, что последние честные выборы состоялись при президентстве Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 2392
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19.10.2020 13:41
+15
Яке ж ти жалюгідне...
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19.10.2020 13:43
+14
Похоже, что последние честные выборы состоялись при президентстве Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 3642
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19.10.2020 13:36
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Похоже, что последние честные выборы состоялись при президентстве Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 3642
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19.10.2020 13:36 Відповісти
Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты и работает вип-агитатором "слуг", - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 9394
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19.10.2020 14:16 Відповісти
ПЕСыкы, как обычно, кидаются каками!
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19.10.2020 13:37 Відповісти
Немає потреби кидатися - Слуги народжуються та існують із цим на морді та на сраці..
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19.10.2020 13:43 Відповісти
А ПЕСики цим ласують.......
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19.10.2020 14:48 Відповісти
Яке ж ти жалюгідне...
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19.10.2020 13:43 Відповісти
Нет)мы вас задушили не честно
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19.10.2020 13:43 Відповісти
Это их работа
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19.10.2020 21:19 Відповісти
Ирина, а когда вы работали с Петром Алексеевичем, разве не видели, что непоследовательность, поверхностность в принятии ключевых для Украины решений, много слов и мало посадок врагов Украины уже надоели большинству населения? Ведь многие голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Так что, Ирина, теперь придется вам разделить судьбу страны вместе с народом.
Не надо терять времени, пока вы у власти, почаще вспоминайте: "Так будет не всегда".
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19.10.2020 13:39 Відповісти
Хрінь це все розмусолена. А в реальності практично все медіаполе України працювало і працює проти Порошенка, звідси і результат виборів. І такі боти як ти теж долучилися. Але карма інколи боляче карає, навіть коли нік і проксі безпаливні. Що, ще не відчув? Нічого, "Так будет не всегда".
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19.10.2020 13:53 Відповісти
Если следовать вашей логике, то действия власти никак не влияют на выбор избирателей?
Но жизнь подтверждает, что НЕ ТАК, причем, в разных странах. людей отсутствием перемен и непониманием лидером нации, чего ждет и какими ожиданиями живет народ, приводит к тому, что народ меняет себе лидера, иногда избирая клоуна, настолько "сыт по горлу ложью и непоследовательностью". Прошу "не кидаться какашками", но я это ДОСЛОВНО не раз писал и один раз говорил Петру Алексеевичу (лично). Он слушал, но не слышал.
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19.10.2020 14:17 Відповісти
Єдинне, чого Петро не говорив за час своєї каденції, так це дослівно месаги У.Черчілля "Я вам не можу запропонувати нічого, крім крові, важкої праці, сліз і поту". Але подібні натяки робив; і діяв відповідно. Але ж ви, грамотні, навіть цього не вкурили.
А, скоріш за все, ви, всі, 73/43%зебіли, і ти, https://censor.net/ru/user/214715, особисто, захотіли показати свою владу охлосу, даровану вам Конституцією та демократичним суспільством (відновленим, до речі, з-за Петра) і вчергове поміняти вектор розвитку України. Навіть не Президента, а саме вектор. Бо ви всі - 73/43%дебіли.
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19.10.2020 17:14 Відповісти
Противно даже читать ваш опус, почему-то считал вас разумным человеком. И тем более, не причисляйте меня к зебилам. Я отношусь к 25 проц.
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19.10.2020 17:19 Відповісти
ні, не 25% ти https://censor.net/ru/user/214715, і, тим більше, не 16%; а в мене в кондуїті - в числі незрозумілих. А там, як часто і з часом переконуюсь - касапи-провокатори. Або ж зажопи-шаріки.
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19.10.2020 17:33 Відповісти
https://censor.net/ua/user/444917, ви не праві щодо https://censor.net/ua/user/214715... Ви ж за принципову критику, одразу до опонентів усіх не відносите?

З моєї точки зору, Геращенко могла б частіше жувати, а свої думки, давати озвучувати менш заплямованим людям по фракції?
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19.10.2020 18:06 Відповісти
Он не стоит ни секунды времени Вашего внимания. Люди часто ошибаются, "на каждый роток не накинешь платок". Виртуальные люди - виртуальные мысли, всё - ложь.
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19.10.2020 20:03 Відповісти
людині притаманно помилятись... Пам'ятаєте, що на початку я теж скептично сприйняв ваш допис? Правда, до того моменту не був знайомий із манерою вашого написання чи думки... Усім нам, хто за проєвропейську Україну, треба об'єднуватись, прикушувати язик , легше реагувати на відмінності, хоча б перед виборами.
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19.10.2020 20:24 Відповісти
Шановний пан, бачите у чому справа, моя помилка, що я іноді заходжу на цей форум. Насправді, цей форум лише генерує великий контент для віддачі у мережу інтернету (так мені здається) за рахунок самих дописувачів. Тут майже не має і не може бути серьйозних думок, дискусій з повагою до себе та читачів, тому що серьйозні та поважні люди дуже цінують свій час і ніколи не показують свого знання та розуміння питань. Інколи заходжу, щоб, так би мовити, "звірити годинника" і отримати підтверждення, що коїться в країні та в головах дописувачув ("обов'яково фільтруючи "базар", якого тут забагато).
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19.10.2020 20:39 Відповісти
Майкл, ви надто виховані та мабуть, розстроєні... Можливо осіння хандра, можливо, особисті проблеми... Але, чомусь впевнений, що розкисли від тупості людей... Все мине, а от дурість-вічна.
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19.10.2020 20:47 Відповісти
Сонечко, мені жаль, що я ще живу в Україні та свого часу не покинув разом з багатьма розумними та добрими людьми, які зараз живуть у цивілізації, де є закон (зоча б декларується), якого тут не буде ніколи. Я дуже люблю нашу краіїну, її природу, ріки, ліса, я багато подорожував і пройшов у горах сотні км, але ненавиджу цю державу, цех вилупків, що засіли у високих кабінетах та тільки грабують багато років народ; та те, що багатьом дуже подобається цей скотоподібний стан. Кожн цей вилупок насправді намагається награбувати найбільше, вивезти це лдо Італії, Іспанії та інших краін, забезпечити свою старість, а люди... А хто це для них? Та й ці люди звикли до свого стану, це їхня зона комфорту; щоб вивести зх нею багато зусиль потрідно. Але, навіщо? Їм подобається.
З цими людьми мені не по дорозі, у мене все уже вирішено, питання часу.
Тому мені однаково жаль і тих Ан Мурів, які так і залишаються ким були, їм жити з цими скотами-правителями. У мене ж все буде добре.
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19.10.2020 20:57 Відповісти
Онука моєї старшої колеги прийшла до неї після закінчення школи і отримання атестату, та сказала "Бабуся, я дуже люблю Україну, але не можу чекати, поки люди захотят жити як люди. Я буду навчатися і жити в іншій країні." Колега: "Ща ти, сонечко? Як можна зрадити свою землю, свою батьківщину? Все налагодиться, все буде добре". Онука: "Бабуся, памьятаєш, тбі теж влада обіцяла все життя, що будет краще. Ти чекала і... не дочекалась. Я не хочу ТАК жити". Зараз навчається на третьому курсі за кордоном, викладання на англійский мові; вівчила та володіє 3 мовами, спілкується з усім світом, була в усій Європі, це - розумна людина, що реалізує свій потенціал. А приїхали з одною валізою... Тут вона нікому не потрібна, ні державі, нікому.
Петро Олексійович зробив майже неможливе: відкрив очі та безвіз нашій молоді, розуміючи, що це - дати шанс розумним людям знайти себе та жити по-людськи.
Зараз ця зелена погань звела все нанівець...
А моя колега нещодавно вийшла на пенсію, майже три місяці чекала, поки держава видасть їй пенсійне посвідчення, та уже третій тиждень намагається, щоб їй нарешті дали пільги на проїзд. А влада знов і знов обіцяє "рехворми", "покращання"... Онука була права.
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19.10.2020 21:15 Відповісти
я читав ваш допис, щодо судової тяганини з пенс. посвідченням...
Пам'ятайте одне, добре там де нас не має, а найбільше самотність відчувається в скупченні людей... Я побував не в одній сім'ї, що в еміграції та скажу одне, є задоволені, але рідко щасливі.
Мавпа перетворилась в людину не із-за праці чи розуму, а від відчуття вічного невдоволення.
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19.10.2020 21:33 Відповісти
Дякую, друже. Ви абсолютно праві! Коли живу за кордоном, а це восе НЕ турпоїздки, а більш тривалий термін, помічаю, що перестаю читати наші (українські) ЗМІ, де все політизоване, де кожна новина - розділ кримінальної хроніки; де безкарна корупція, де немає винних в розкраданні країни ... Зізнаюся, країна пройшла точку біфуркації, моральний розпад і розкладання абсолютні.
Від хворого дерева не можуть вирости здорові гілочки ...Але тут... У мене ще багато творчих планів. У мене є ще одна прекрасна інженерна професія, вона допомагає мені жити і творити.
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19.10.2020 21:41 Відповісти
два спогади з життя... Перший від однокласника, що сказав, якщо ти будеш вважати, що все зле, то я тобі зроблю екскурсію по виправним закладам (тюрмі)...
Другий, підлітковий вік, предмет: "Етика сімейного життя". Учителька зачитує абзац де описується нікчемність молодого покоління з безперспективністю майбутнього в "кольорі"... Весь клас стогне, що знову ми хренові і т.д., але виявляється, що це цитата з часів Римської імперії.
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19.10.2020 21:56 Відповісти
Вы опять правы! Мой юношеский максимализм опять вышел на волю.
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19.10.2020 22:06 Відповісти
Мне ваше мнение безралично. Вы относитесь к той категории персонажей, для которых на хорошей стороне вашего кондуита только те, кто соответствует вашему сегодняшнему мнению. Поменяется мнение - поменяете и место в кондуите.
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19.10.2020 20:07 Відповісти
При президенте Порошенко и трава с долларом были зеленее, и мы моложе, и шоколадки - слаже. Назад, к светлому гению! Долой клоуна-марионетку, верните нам того, отвращение к которому заставило народ выбрать полного дегенерата!
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19.10.2020 13:39 Відповісти
Коли у наріда розуму ніц нема, то хто ж вам дохтур. Балотувалось 39 кандидатів, а нарід обрав зелене лайно.
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19.10.2020 13:42 Відповісти
Я что-то не понял, четыре года до этого у народа "розум був", а потом, после правления Порошенко, после всех его "успешных реформ" - внезапно пропал? Стоило против Порошенко выйти не одиозной Юленьке, а клоуну из телевизора - и гений реформ тут же слился? Народ внезапно поглупел? Без причин?
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19.10.2020 13:44 Відповісти
У наріда не було розуму всі 30 років.
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19.10.2020 13:49 Відповісти
Із-за таких як ти Україна так і залишилась в лайні.
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19.10.2020 13:50 Відповісти
Ще до Президента Порошенка , був Овощ , за якого теж проголосував люмпнен , бо хоч і бандит , зате свій !
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19.10.2020 13:50 Відповісти
А до это БДЖоляр, такой же патриот, как и Парашанка!
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19.10.2020 14:07 Відповісти
Да, був патріот Ющенко, Був. Нехай без команди патріотів-професіоналів (на відмінну від Порошенка), але був. І вам також не вгодив.
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19.10.2020 17:17 Відповісти
Дегенерати і обрали собі дегенерата - блазня !
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19.10.2020 13:43 Відповісти
Зеленський досі вважає себе кандидатом у президенти і працює віпагітатором "слуг", - нардепка "ЄС" Геращенко - Цензор.НЕТ 5659
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19.10.2020 22:34 Відповісти
А між іншим, приЗЕдент сам ходить Хрещатиком, без охорони

Похоже, что последние честные выборы состоялись при президентстве Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 2392
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19.10.2020 13:41 Відповісти
Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты и работает вип-агитатором "слуг", - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 6847
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19.10.2020 14:17 Відповісти
Порошенко после очередной пластики. Жалкое зрелище. Стареть нужно достойно, а не как голливудская ************
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19.10.2020 21:07 Відповісти
Зеленський досі вважає себе кандидатом у президенти і працює віпагітатором "слуг", - нардепка "ЄС" Геращенко - Цензор.НЕТ 5405
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19.10.2020 21:11 Відповісти
Ага, все вокруг зебобики. Продолжай унижаться, петекантроп)
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19.10.2020 23:14 Відповісти
Похоже, что последние честные выборы состоялись при президентстве Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 4533
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19.10.2020 13:44 Відповісти
В штабі Тімошенко було достатньо зібрано фактів порушень, щоб довести в судах, що вибори першого туру 2019го Порошенком були сфальшовані, а перше місце отримала Юля. Інша справа, що Юля повірила в обіцянки Зєлєнського і до суду не пішла. Даремні сподівання, як потім з'ясувалось
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19.10.2020 13:44 Відповісти
знаємо- це ти СуліВано та 85% уявних ікорок ТЮльки.
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19.10.2020 18:11 Відповісти
Геращенко это та что была секретаршей у Ющенка ци рукы ничого не кралы?
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19.10.2020 13:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QKKy3dXKJVc
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19.10.2020 13:46 Відповісти
І що?
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19.10.2020 13:49 Відповісти
а чего не при ссср?)
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19.10.2020 13:45 Відповісти
73% хотели этого!
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19.10.2020 13:45 Відповісти
Последние честные выборы состоялись 7 ноября 1917г.
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19.10.2020 13:49 Відповісти
Совки, ви такі примітивні.
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19.10.2020 13:50 Відповісти
Примитивнее тех, кто не знает дату создания Украинской Народной Республики?
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19.10.2020 13:52 Відповісти
Ще скажи, що ти не совок.
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19.10.2020 13:59 Відповісти
"На воре шапка горит!"
Не нужно всех по себе судить.
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19.10.2020 14:02 Відповісти
http://www.respublic.net/2017/11/14/%D0%B2-1917-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-1921-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ В 1917 году Петербург был вырезан и до 1921 года стоял без жителей. Погром длился четыре дня, на пятый он стал стихать.
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19.10.2020 14:00 Відповісти
Я не знаю, что там было. Никто из моих предков там не был.
Я знаю из рассказов моих деда и прадеда, что в это время было на юге Украины.
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19.10.2020 14:05 Відповісти
Наш паравоз впєрьод літіт, в камуне остановка...
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19.10.2020 13:52 Відповісти
Пааавозы не летают!
Летают паровозы. Ясно же как 5-копеек. (к стати, их уже вывели из употребления).
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19.10.2020 13:54 Відповісти
А камуняки летіли на паравозі.
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19.10.2020 13:57 Відповісти
Это их проблемы.
Проблемы индейцев шерифа не...
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19.10.2020 13:58 Відповісти
Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты и работает вип-агитатором "слуг", - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 1062
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19.10.2020 14:02 Відповісти
А про кого говорят , что он до сих пор не вьішел из стадии отрицания , и продолжает вести себя , как будто он президент?
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19.10.2020 14:03 Відповісти
Ирина, это для лечения вашего склероза. https://hromadske.ua/ru/posts/elizaveta-ii-pomilovala-ubijcu-kotoryj-blagodarya-bivnyu-ostanovil-terakt
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19.10.2020 14:08 Відповісти
Так самое досадное - что может себе позволить... исходя из поддержки, на которую всех развёл год назад..
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19.10.2020 14:14 Відповісти
Зеленский до сих пор считает себя кандидатом в президенты и работает вип-агитатором "слуг", - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 5269
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19.10.2020 14:16 Відповісти
Знову вибори і знову почали брехати на Порошенко. Як він вам не дає жити і розвиватися побрехенькам про "русский мир" і "русское величие". Доведіть що збрехав Порошенко нації? Признали Луценко залежним до алкоголю? Чим не гарна дружина Луценко і чому підстилка називає цим словом розумну і прекрасну жіночку Геращенко. Вова Криворізький не наркоман? І дороги з пігулок норма? Прокурорша не алкоголік? І не язик нації - а мова і пан Парубій добре володіє державною мовою на відміну від Вас пане рашисте.
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19.10.2020 15:09 Відповісти
73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/42645, твій попередній логін, https://censor.net/user/359131 що - тут вже деактивували?
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19.10.2020 17:22 Відповісти
Бачу перед виборами зебілам кинули пару кісток і вони активізувалися ...
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19.10.2020 15:08 Відповісти
А ты посчитай сколько комментов заспамлено! Ото и все Зебилы! А вас, соевых, сколько?
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19.10.2020 17:22 Відповісти
"Падстілка" (тм) ще щось ляпає язиком, котрим уміє тільки облизувати "руководящі органи"...
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19.10.2020 15:14 Відповісти
Іро, а подивись но на себе в дзеркало,в що ти перетворилося?
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19.10.2020 15:17 Відповісти
 
 