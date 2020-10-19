Зеленський досі вважає себе кандидатом у президенти і працює віпагітатором "слуг", - нардепка "ЄС" Геращенко
Громадські організації фіксують масові порушення законодавства на місцевих виборах, а президент Зеленський працює віпагітатором у своїй партії "Слуга народу".
Про це сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на засіданні Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.
"В останньому інтерв’ю BBC Зеленський рефлексував, що Порошенко і досі вважає себе президентом. Проблема в іншому – в тому, що Зеленський і досі вважає себе кандидатом в президенти часів президентства Порошенка. І працює сьогодні не президентом держави, займаючись безпековою політикою, займаючись армією і боротьбою з ковід, а віп-агітатором "Слуг", – наголосила Геращенко.
"Інакше ніяк не можна пояснити те, на що вже тикають його носом громадські організації, в тому числі "Опора", що він займається прихованою агітацією, коли штампами передвиборчої агітації "Слуг" виступає з трибуни. Не з державною символікою, а де написано "Зе" чомусь. Йдеться про Президента України, яким би не було його прізвище", – наголосила Ірина Геращенко.
За даними організації "Опора" поліція зареєструвала більше 2900 порушень під час передвиборчої кампанії. В той час як на президентських виборах 2019 року було 614 порушень, на парламентських 537, – зазначає Геращенко.
"Схоже, що останні чесні вибори в цій країні відбулися за часів президентства Порошенка", – говорить співголова фракції.
Вона наголосила, що зараз по країні фіксуються понівечені борди "Європейської Солідарності", наприклад Романа Сущенка в Черкасах, кандидата від партії Андрія Карпова у Полтаві. Крім того, виборча комісія в Кременчуці абсолютно злочинно відмовляла у реєстрації кандидатів від "Європейської Солідарності", навіть після рішень суду.
"І в цей час президент замість того, щоб гарантувати чесні вибори, займається псевдо опитуванням з незрозумілими джерелами фінансування", – зазначила депутатка.
"Якщо у президента є зайві кошти, нехай направить їх на боротьбу з ковід. Я нагадаю, що Порошенко 100 мільйонів гривень направив у 200 лікарень, щоб забезпечити лікарів захисними костюмами і досі вони ними користуються. Якщо це меценатські кошти – нехай Зеленський попросить своїх друзів меценатів направити із на боротьбу з ковід. А якщо він дуже хоче якісь питання вирішити – у нього є право законодавчої ініціативи, і це можна робити через абсолютно законний шлях", – зазначила співголова фракції "Європейська Солідарність".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не надо терять времени, пока вы у власти, почаще вспоминайте: "Так будет не всегда".
Но жизнь подтверждает, что НЕ ТАК, причем, в разных странах. людей отсутствием перемен и непониманием лидером нации, чего ждет и какими ожиданиями живет народ, приводит к тому, что народ меняет себе лидера, иногда избирая клоуна, настолько "сыт по горлу ложью и непоследовательностью". Прошу "не кидаться какашками", но я это ДОСЛОВНО не раз писал и один раз говорил Петру Алексеевичу (лично). Он слушал, но не слышал.
А, скоріш за все, ви, всі, 73/43%зебіли, і ти, https://censor.net/ru/user/214715, особисто, захотіли показати свою владу охлосу, даровану вам Конституцією та демократичним суспільством (відновленим, до речі, з-за Петра) і вчергове поміняти вектор розвитку України. Навіть не Президента, а саме вектор. Бо ви всі - 73/43%дебіли.
З моєї точки зору, Геращенко могла б частіше жувати, а свої думки, давати озвучувати менш заплямованим людям по фракції?
З цими людьми мені не по дорозі, у мене все уже вирішено, питання часу.
Тому мені однаково жаль і тих Ан Мурів, які так і залишаються ким були, їм жити з цими скотами-правителями. У мене ж все буде добре.
Петро Олексійович зробив майже неможливе: відкрив очі та безвіз нашій молоді, розуміючи, що це - дати шанс розумним людям знайти себе та жити по-людськи.
Зараз ця зелена погань звела все нанівець...
А моя колега нещодавно вийшла на пенсію, майже три місяці чекала, поки держава видасть їй пенсійне посвідчення, та уже третій тиждень намагається, щоб їй нарешті дали пільги на проїзд. А влада знов і знов обіцяє "рехворми", "покращання"... Онука була права.
Пам'ятайте одне, добре там де нас не має, а найбільше самотність відчувається в скупченні людей... Я побував не в одній сім'ї, що в еміграції та скажу одне, є задоволені, але рідко щасливі.
Мавпа перетворилась в людину не із-за праці чи розуму, а від відчуття вічного невдоволення.
Від хворого дерева не можуть вирости здорові гілочки ...Але тут... У мене ще багато творчих планів. У мене є ще одна прекрасна інженерна професія, вона допомагає мені жити і творити.
Другий, підлітковий вік, предмет: "Етика сімейного життя". Учителька зачитує абзац де описується нікчемність молодого покоління з безперспективністю майбутнього в "кольорі"... Весь клас стогне, що знову ми хренові і т.д., але виявляється, що це цитата з часів Римської імперії.
Не нужно всех по себе судить.
Я знаю из рассказов моих деда и прадеда, что в это время было на юге Украины.
Летают паровозы. Ясно же как 5-копеек. (к стати, их уже вывели из употребления).
Проблемы индейцев шерифа не...