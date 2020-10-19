Зеленський досі вважає себе кандидатом у президенти і працює віпагітатором "слуг", - нардепка "ЄС" Геращенко

Громадські організації фіксують масові порушення законодавства на місцевих виборах, а президент Зеленський працює віпагітатором у своїй партії "Слуга народу".

Про це сказала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на засіданні Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

"В останньому інтерв’ю BBC Зеленський рефлексував, що Порошенко і досі вважає себе президентом. Проблема в іншому – в тому, що Зеленський і досі вважає себе кандидатом в президенти часів президентства Порошенка. І працює сьогодні не президентом держави, займаючись безпековою політикою, займаючись армією і боротьбою з ковід, а віп-агітатором "Слуг", – наголосила Геращенко.

"Інакше ніяк не можна пояснити те, на що вже тикають його носом громадські організації, в тому числі "Опора", що він займається прихованою агітацією, коли штампами передвиборчої агітації "Слуг" виступає з трибуни. Не з державною символікою, а де написано "Зе" чомусь. Йдеться про Президента України, яким би не було його прізвище", – наголосила Ірина Геращенко.

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За даними організації "Опора" поліція зареєструвала більше 2900 порушень під час передвиборчої кампанії. В той час як на президентських виборах 2019 року було 614 порушень, на парламентських 537, – зазначає Геращенко.

"Схоже, що останні чесні вибори в цій країні відбулися за часів президентства Порошенка", – говорить співголова фракції.

Вона наголосила, що зараз по країні фіксуються понівечені борди "Європейської Солідарності", наприклад Романа Сущенка в Черкасах, кандидата від партії Андрія Карпова у Полтаві. Крім того, виборча комісія в Кременчуці абсолютно злочинно відмовляла у реєстрації кандидатів від "Європейської Солідарності", навіть після рішень суду.

"І в цей час президент замість того, щоб гарантувати чесні вибори, займається псевдо опитуванням з незрозумілими джерелами фінансування", – зазначила депутатка.

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"Якщо у президента є зайві кошти, нехай направить їх на боротьбу з ковід. Я нагадаю, що Порошенко 100 мільйонів гривень направив у 200 лікарень, щоб забезпечити лікарів захисними костюмами і досі вони ними користуються. Якщо це меценатські кошти – нехай Зеленський попросить своїх друзів меценатів направити із на боротьбу з ковід. А якщо він дуже хоче якісь питання вирішити – у нього є право законодавчої ініціативи, і це можна робити через абсолютно законний шлях", – зазначила співголова фракції "Європейська Солідарність".