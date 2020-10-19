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Уряд РФ планує виділити 50 млрд рублів на водопостачання в окупованому Криму

Уряд РФ планує виділити 50 млрд рублів на водопостачання в окупованому Криму

Уряд Росії направить майже 50 млрд рублів на "реалізацію комплексного плану щодо забезпечення надійного водопостачання" окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Росії, про це заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

"Всього на реалізацію плану буде направлено приблизно 50 млрд рублів. Велика частина - з федерального бюджету. Це уможливить додаткову подачу води в обсязі щонайменше 310 тис. кубометрів на добу, що дозволить повністю забезпечити якісним водопостачанням півострів і його жителів", - йдеться в повідомленні.

За словами Мішустіна, питання водопостачання окупованого Росією Криму доручив вирішити президент Путін.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову про виділення 4,95 мільярда рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму.

Раніше повідомлялося, що з опівночі понеділка, 24 серпня, в окупованих Сімферополі і 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води.

З 7 вересня в окупованих Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху й обміління водоймищ запровадили третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому окупаційна "влада" Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

Також читайте: Крим є лише перевіркою апетитів Росії в регіоні, - Джапарова

Автор: 

Крим (14135) окупація (6680) росія (65002) водопостачання (831) Мішустін Михайло (41)


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Топ коментарі
+28
Какой сказочный распил намечается...
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19.10.2020 13:46
+21
Могу крысчан успокоить - никакой воды не ожидается. Деньги уже распределены и поделены. Никакая вода в этих расходах не фигурирует....Деньги пойдут на создание чрезвычайной комиссии по поиску и снабжению крысчан хоть какой - то водой. А это офисное здание, зарплаты , встречи и конференции , симпозиумы и приёмы делегаций.... Расходы на телепередачи и ток -шоу о том, как небходимо экономить воду, если она когда - нибудь появится в Крыму.... Возможно, этих денег не хватит на все мероприятия и пиар - компании... Потребуются ещё 200 млрд. рублей.... А потом ещё 500 млрд...Привыкайте пить морскую воду... Рыбы же пьют, и ничего....
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19.10.2020 14:01
+19
у відрах через мост нехай носять
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19.10.2020 13:46
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у відрах через мост нехай носять
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19.10.2020 13:46 Відповісти
Уряд РФ планує виділити 50 млрд рублів на водопостачання в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7312
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19.10.2020 14:09 Відповісти
Еще немного и не подмытые русосвиноматки завоняются и в Крыму установится "русский дух".
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19.10.2020 16:29 Відповісти
Какой сказочный распил намечается...
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19.10.2020 13:46 Відповісти
Кто-то построит ещё один домик для уточки))
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19.10.2020 16:38 Відповісти
Эх жаль нельзя поучаствовать, а так у меня есть несколько идей насчёт шаманов , айсбергов и т.д.
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19.10.2020 21:34 Відповісти
т.е. кацапы хотят на эти деньги купить воду в бутылях !?
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19.10.2020 13:49 Відповісти
Воду?

Правительство РФ планирует выделить 50 млрд рублей на водоснабжение в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1844
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19.10.2020 13:53 Відповісти
Это будет самая дорогая колонка на перекрестке двух улиц где нибудь на окраине Алушты или другого населенного пункта!
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19.10.2020 13:49 Відповісти
откуда они ашдвао возьмут? сомневаюсь, что построят опреснители, а без них останется только всей расеюшкой нассать в трубы для крысчан
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19.10.2020 13:49 Відповісти
50 мільярдів? Розпиляють, ясен перець. Не може бути, що вони платитимуть холопам такі гроші у пунктах збирання сечі.
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19.10.2020 13:52 Відповісти
Весьма спорные утверждения Зеленского о существовании "прогресса в достижении мира на Донбассе" вовсю используют определенные круги на Западе для подтверждения необходимости сохранения экономических проектов между ЕС и Россией, в основном достройки "Северного потока-2".
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19.10.2020 13:54 Відповісти
И правильно. Каждый приезжий должен привести с собой пару ведер воды в водохранилища. И пустые банки для сбора своих биоматериалов. Для повторного самоупотребления в пищу.
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19.10.2020 13:54 Відповісти
"Немає хліба? Нехай їдять тістечка" (с) Марія Антуанетта

"Немає води? Нехай п'ють мочечу" (с) Геннадій Москаль
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19.10.2020 13:59 Відповісти
междупрочим, руцкий попрошательный слоган "подайте! на бутылку не хватает" имеет совсем другой смысл, отличный от того, который все обычно полагают. )))
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19.10.2020 14:25 Відповісти
цікаво що купуватимуть на ці гроші Барджомі чи Трускавецьку ? чи як завжди боярку і стекломой ?
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19.10.2020 13:57 Відповісти
Могу крысчан успокоить - никакой воды не ожидается. Деньги уже распределены и поделены. Никакая вода в этих расходах не фигурирует....Деньги пойдут на создание чрезвычайной комиссии по поиску и снабжению крысчан хоть какой - то водой. А это офисное здание, зарплаты , встречи и конференции , симпозиумы и приёмы делегаций.... Расходы на телепередачи и ток -шоу о том, как небходимо экономить воду, если она когда - нибудь появится в Крыму.... Возможно, этих денег не хватит на все мероприятия и пиар - компании... Потребуются ещё 200 млрд. рублей.... А потом ещё 500 млрд...Привыкайте пить морскую воду... Рыбы же пьют, и ничего....
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19.10.2020 14:01 Відповісти
Дійсно. Тут достатньо багатоетапної очистки через ватку.
Перший етап - беремо ватку в основному значенні (медична вата з аптеки) і пропускаємо воду.
Другий етап - ватка в іншому значенні (крисчанин) п'є воду, після чого цуранить сечею. Вона є продуктом цього етапу очищення.
Третій та подальші етапи аналогічні другому, тільки ватка п'є вже сечу.
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19.10.2020 15:24 Відповісти
Вы - гений и спаситель крысчан. Моча - это влага, кладезь витаминов и сахара....Они могут и кашки своим выпердышам варить, и кофеёк сладенький потреблять.... Моча для крысчан - это и лекарство (уринотерапия), и культурное времяпровождение ( "золотой дождь")....Думаю, уважаемый, Вам поставят памятник в Крыму - писающий https://censor.net/ru/user/413583
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19.10.2020 21:08 Відповісти
Пам'ятаю делегацію Зімбабве до Аксьонова кілька років тому)
Може, насілєніє і почало мочою митись, але по ідеї їм не сильно то допомогло))
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19.10.2020 21:19 Відповісти
Советую перенять опыт по сбору воды у жителей планеты Дюна.
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19.10.2020 14:02 Відповісти
не дюна а аракис.
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19.10.2020 16:13 Відповісти
водовыжималку купят. воду из камней выдавливать ))
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19.10.2020 14:07 Відповісти
В магазинах крисма буде продаватись бутильована вода двох видів. Питна вода(тіхій дон) і вода технічна(оброблені хлоркою організовані стоки). Перші 50 лярдів підуть на інфраструктуру для організації стоків і закупівлю хлорки.
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19.10.2020 14:12 Відповісти
50 млрд. и в Крыму появятся следы жизни - вода
Как на Марсе. Следы есть, а жизни- нет.
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19.10.2020 14:15 Відповісти
Хай нанимают шаманов из Якутии, может они накличут дождичек в четверг.
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19.10.2020 14:15 Відповісти
А " камни с неба " не будут финансировать?
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19.10.2020 14:20 Відповісти
Уряд РФ планує виділити 50 млрд рублів на водопостачання в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9581
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19.10.2020 14:36 Відповісти
И есть тоже
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19.10.2020 16:36 Відповісти
обещать - не значит жениться.
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19.10.2020 14:37 Відповісти
Аксенов выступает на митинге в Симферополе:
- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!
Украинец стоит в стороне:
- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего…
(При украинской власти крымчане, сдающие отдыхающим жилье, платили символический «туристический сбор» в несколько десятков гривен. Все остальные деньги, получаемые от сдачи жилья отдыхающим, крымчане клали в свой карман.
После провозглашения Крыма «независимым» там издали закон, согласно которого каждый квадратный метр сдаваемого внаем жилья облагается налогом, во много раз большим, чем бывший ранее туристический сбор).
Вопрос: Что от этого выиграли крымчане и дружат ли они с политэкономией и своей собственной головой?!
*
- Слушайте, а зачем крымчане пошли на «референдум» и так массово стали проситься, чтобы их к России присоединили?
- Так они возжелали российских зарплат и пенсий, но надеялись, что им оставят украинские цены…
- А чего они тогда сразу в ЕС не попросились? Там же и пенсии, и зарплаты ещё выше российских!
- А им «русскоязычная» челюсть и природная лень мешает…
*
Вонь «крымчан - русскоязычных париотов» (старых пердунов), на «референдуме» в 2014 году :
- Мы хотим умереть в России!
- Да пожалуйста… Дохните в России… Вам никто не мешает…Но ответьте на два вопроса:
1. Почему, желая «умереть в России», вы штурмуете лечебные учреждения Крыма, жалуясь, в то же время, на ухудшившееся, при России, медицинское обеспечение?
2. Почему «вонь» от вашего «умирания» должна мешать жить молодым крымчанам?
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19.10.2020 14:41 Відповісти
Обещать, еще не означает жениться!
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19.10.2020 14:47 Відповісти
50 млрд. рублів виділено на програму "вода щурам", щоб закупити побільше впагонів-скотовозок і вивезти весь непотріб, який в любу секунду може зрадиди - в Сибір під Китай. Ось і вся програма. Там у Байкалі вода є і потрібно стримувати китайців, щоб масово не заселяли пусті землі. А вони думають, що їм будуть оприснювати морську воду?
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19.10.2020 15:00 Відповісти
Сколько бы денег не выдели бы на водоснабжение Сахары, от этого вода в Сахаре не появится, а деньги просто уйдут в песок. То же самое будет в оккупированном Крыму, деньги уйдут в песок, а вода от этого не появится. Так, что оккупанты, скоро вы будите есть и пить песок
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19.10.2020 15:02 Відповісти
Что они свои "деревянные" считают.. шо тех их " миллиардов", на зиму печи топить. Туда нужно 15 - 20 миллиардов долларов и то если их не растащат . А так как в Раше подобное чудо не возможно, усушка, утряска, уварка составляет не менее 60% , то и того больше. Заодно меньше денег пойдет на создание ракет с непредсказуемой траекторией" аля Воронеж", авантюры по всему свету и подкуп западных бюрократов и элит постсоветских государств..
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19.10.2020 15:39 Відповісти
Ну надо же как-то успокоить "соотечественников" - и вправду поверят, что Путин о них заботится и скоро даст воду, главное, потерпеть чуть-чуть.
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19.10.2020 16:23 Відповісти
Помыться можно будет в море. Сколько там той зимы?!
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19.10.2020 17:11 Відповісти
Щось забагато для того, щоб кримчан вивезти на Колиму.
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19.10.2020 18:10 Відповісти
50 млрд булькнут в никуда- это хорошо! Денег на войну будет меньше и развал быстрее.
В скважины они будут вкладывать, где вода может быть только соленой! )))
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19.10.2020 20:42 Відповісти
Знаючі люди казали, що там вже майже в усіх скважинах росол. Коли кримчани почнуть дохнути від зневоднення, інфекційних хвороб та вошей - лише тоді можна вважати, що ми перемогли. А поки можна лише зловтішатися над тупоголовими зрадниками, яким захотілося пенсію та зарплату як на расєі.
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20.10.2020 00:58 Відповісти
 
 