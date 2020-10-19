Уряд РФ планує виділити 50 млрд рублів на водопостачання в окупованому Криму

Уряд Росії направить майже 50 млрд рублів на "реалізацію комплексного плану щодо забезпечення надійного водопостачання" окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Росії, про це заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

"Всього на реалізацію плану буде направлено приблизно 50 млрд рублів. Велика частина - з федерального бюджету. Це уможливить додаткову подачу води в обсязі щонайменше 310 тис. кубометрів на добу, що дозволить повністю забезпечити якісним водопостачанням півострів і його жителів", - йдеться в повідомленні.

За словами Мішустіна, питання водопостачання окупованого Росією Криму доручив вирішити президент Путін.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову про виділення 4,95 мільярда рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму.

Раніше повідомлялося, що з опівночі понеділка, 24 серпня, в окупованих Сімферополі і 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води.

З 7 вересня в окупованих Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху й обміління водоймищ запровадили третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому окупаційна "влада" Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

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