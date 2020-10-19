Уряд РФ планує виділити 50 млрд рублів на водопостачання в окупованому Криму
Уряд Росії направить майже 50 млрд рублів на "реалізацію комплексного плану щодо забезпечення надійного водопостачання" окупованого Криму.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Росії, про це заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.
"Всього на реалізацію плану буде направлено приблизно 50 млрд рублів. Велика частина - з федерального бюджету. Це уможливить додаткову подачу води в обсязі щонайменше 310 тис. кубометрів на добу, що дозволить повністю забезпечити якісним водопостачанням півострів і його жителів", - йдеться в повідомленні.
За словами Мішустіна, питання водопостачання окупованого Росією Криму доручив вирішити президент Путін.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав постанову про виділення 4,95 мільярда рублів на створення нових об'єктів водопостачання в окупованому Криму.
Раніше повідомлялося, що з опівночі понеділка, 24 серпня, в окупованих Сімферополі і 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води.
З 7 вересня в окупованих Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху й обміління водоймищ запровадили третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому окупаційна "влада" Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.
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"Немає води? Нехай п'ють мочечу" (с) Геннадій Москаль
Перший етап - беремо ватку в основному значенні (медична вата з аптеки) і пропускаємо воду.
Другий етап - ватка в іншому значенні (крисчанин) п'є воду, після чого цуранить сечею. Вона є продуктом цього етапу очищення.
Третій та подальші етапи аналогічні другому, тільки ватка п'є вже сечу.
Може, насілєніє і почало мочою митись, але по ідеї їм не сильно то допомогло))
Как на Марсе. Следы есть, а жизни- нет.
- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!
Украинец стоит в стороне:
- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего…
(При украинской власти крымчане, сдающие отдыхающим жилье, платили символический «туристический сбор» в несколько десятков гривен. Все остальные деньги, получаемые от сдачи жилья отдыхающим, крымчане клали в свой карман.
После провозглашения Крыма «независимым» там издали закон, согласно которого каждый квадратный метр сдаваемого внаем жилья облагается налогом, во много раз большим, чем бывший ранее туристический сбор).
Вопрос: Что от этого выиграли крымчане и дружат ли они с политэкономией и своей собственной головой?!
*
- Слушайте, а зачем крымчане пошли на «референдум» и так массово стали проситься, чтобы их к России присоединили?
- Так они возжелали российских зарплат и пенсий, но надеялись, что им оставят украинские цены…
- А чего они тогда сразу в ЕС не попросились? Там же и пенсии, и зарплаты ещё выше российских!
- А им «русскоязычная» челюсть и природная лень мешает…
*
Вонь «крымчан - русскоязычных париотов» (старых пердунов), на «референдуме» в 2014 году :
- Мы хотим умереть в России!
- Да пожалуйста… Дохните в России… Вам никто не мешает…Но ответьте на два вопроса:
1. Почему, желая «умереть в России», вы штурмуете лечебные учреждения Крыма, жалуясь, в то же время, на ухудшившееся, при России, медицинское обеспечение?
2. Почему «вонь» от вашего «умирания» должна мешать жить молодым крымчанам?
В скважины они будут вкладывать, где вода может быть только соленой! )))