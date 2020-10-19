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Новини
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Промисловці просять НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії: "Наслідки будуть катастрофічними"

Промисловці просять НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії:

Якщо НКРЕКП підвищить тариф на транспортування електроенергії на 30% з 1 грудня, промисловцям доведеться сплатити додатково понад 6 млрд гривень.

Це завдасть критичного удару по галузі, яка і без того переживає кризу. Про це йдеться у відкритому листі Асоціації "Укркокс" на адресу НКРЕКП.

Як сказано в листі, через карантинні обмеження українська промисловість і так втрачає обсяги виробництва: в окремих галузях виробництво скоротилося на чверть.

"Водночас українська гірничо-металургійна галузь забезпечує приблизно 26% валютних надходжень країни, 12% ВВП, і більше ніж 30 мільярдів гривен до бюджетів усіх рівнів", - нагадують в Асоціації.

У ситуації, що склалася, наслідки від підвищення тарифу будуть катастрофічними. "Зростання тарифу призведе до зростання витрат української металургії майже на мільярд гривень, що є критичним для галузі", - наголошується в листі.

Промисловці нагадують: зобов’язання перед виробниками енергії з відновлювальних джерел брала на себе держава, а отже, вона й має компенсувати вартість "зеленого" тарифу з держбюджету.

"Ми вважаємо недопустимим фінансування державних зобов’язань за рахунок непобутових споживачів", - наголосили в Асоціації.

Як відомо, НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Асоціація "Укрметалургпром" заявила, що таке підвищення тарифу значно погіршить макроекономічну ситуацію в Україні, призведе до закриття підприємств на зростання кількості безробітних.

Народний депутат України Олексій Кучеренко назвав намір НКРЕКП підняти тариф "Укренерго" схемою обкрадання споживачів електроенергії. Зі свого боку експерт Економічної дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що на спробу підвищити тариф "Укренерго" має жорстко відреагувати Антимонопольний комітет.

Автор: 

електроенергія (6185) НКРЕКП (1815)


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Топ коментарі
+4
"Разграбим Украину дотла!" - девиз олигархов.
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19.10.2020 13:52
+4
НКРЭКУ создана попєрєдныком для обогащения олигархов-паразитов, их западных и эрефийских кураторов (олигарх это чей-то кошелёк), для уничтожения индустрии Украины и обнищания - уничтожения, украинского народа. Разве это уже не очевидно всем?
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19.10.2020 13:54
+4
Интересно, где ещё в мире есть тарифы на транспортировку электроэнергии или перед властью стоит задача уничтожить экономику Украины и ее как государство?
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19.10.2020 13:59
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Зробимо їх разом!!!
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19.10.2020 13:50 Відповісти
. В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах ."В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского", - заявил олигарх.На вопрос, поддерживал ли Зеленского Ахметов, Коломойский ответил: "Да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше".
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19.10.2020 13:51 Відповісти
Оказалось достаточно одного года чтобы развалить всю стабильно работавшую до этого систему.
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19.10.2020 13:52 Відповісти
"Разграбим Украину дотла!" - девиз олигархов.
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19.10.2020 13:52 Відповісти
Больше того - их план, руководство к действию.
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19.10.2020 14:00 Відповісти
НКРЭКУ создана попєрєдныком для обогащения олигархов-паразитов, их западных и эрефийских кураторов (олигарх это чей-то кошелёк), для уничтожения индустрии Украины и обнищания - уничтожения, украинского народа. Разве это уже не очевидно всем?
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19.10.2020 13:54 Відповісти
Интересно, где ещё в мире есть тарифы на транспортировку электроэнергии или перед властью стоит задача уничтожить экономику Украины и ее как государство?
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19.10.2020 13:59 Відповісти
Раніш Укренерго акумулювало всю електроенергію зі всіх джерел в продавало згідно тарифів НКРЕ. Маржа субсидувала вартість транспортування і перекриття тарифних перекосів. Зараз утворений енергоринок і прямі контракти, і Укренерго не отримує прибутку від продажу електроенергії, отже не може субсидувати транспортування.
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19.10.2020 14:39 Відповісти
"Последствия будут катастрофическими" - промышленники... КАТАСТРОФА сидит на Банковой !
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19.10.2020 14:01 Відповісти
"Последствия будут катастрофическими", ФСБ наказало "Козырю" робити дірку в погонах для чергової зірки.
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19.10.2020 14:01 Відповісти
создали фирму прокладку ''энеро,,
уставной фонд 1000 грн
доходы резко ''упали''
30 лет не заменили ни одной ЛЭП
все имеет свой срок эксплуатации
это металл с СССР
нынешний уже давно бы сгнил
как и дороги все запущено до предела
теперь лет 20 нужно хорошо напрягаться
чтобы привести в порядок ЛЭП дороги
и не снижая доходов хотят сделать это за наш счёт
и сделают свои доходы неприкосновенны
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19.10.2020 14:11 Відповісти
нє, заважати їм не треба, хай встановлюють що завгодно. все рівно, якщо в тебе є поріг дохідності, вище нього оплатити не можна. в ку-ку-зе-руїні треба щоб закрилися всі підприємства, всіх на заробітки, хо неспроможний - примусово пролікувати екстрактом ковіду з домішками маточного шмигаля. як казав класик: сильних в раби, слабких - в гроби.
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19.10.2020 14:25 Відповісти
Промисловці просять НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії: "Наслідки будуть катастрофічними" - Цензор.НЕТ 1715
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19.10.2020 14:27 Відповісти
 
 