Промисловці просять НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії: "Наслідки будуть катастрофічними"

Якщо НКРЕКП підвищить тариф на транспортування електроенергії на 30% з 1 грудня, промисловцям доведеться сплатити додатково понад 6 млрд гривень.

Це завдасть критичного удару по галузі, яка і без того переживає кризу. Про це йдеться у відкритому листі Асоціації "Укркокс" на адресу НКРЕКП.

Як сказано в листі, через карантинні обмеження українська промисловість і так втрачає обсяги виробництва: в окремих галузях виробництво скоротилося на чверть.

"Водночас українська гірничо-металургійна галузь забезпечує приблизно 26% валютних надходжень країни, 12% ВВП, і більше ніж 30 мільярдів гривен до бюджетів усіх рівнів", - нагадують в Асоціації.

У ситуації, що склалася, наслідки від підвищення тарифу будуть катастрофічними. "Зростання тарифу призведе до зростання витрат української металургії майже на мільярд гривень, що є критичним для галузі", - наголошується в листі.

Промисловці нагадують: зобов’язання перед виробниками енергії з відновлювальних джерел брала на себе держава, а отже, вона й має компенсувати вартість "зеленого" тарифу з держбюджету.

"Ми вважаємо недопустимим фінансування державних зобов’язань за рахунок непобутових споживачів", - наголосили в Асоціації.

Як відомо, НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Асоціація "Укрметалургпром" заявила, що таке підвищення тарифу значно погіршить макроекономічну ситуацію в Україні, призведе до закриття підприємств на зростання кількості безробітних.

Народний депутат України Олексій Кучеренко назвав намір НКРЕКП підняти тариф "Укренерго" схемою обкрадання споживачів електроенергії. Зі свого боку експерт Економічної дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що на спробу підвищити тариф "Укренерго" має жорстко відреагувати Антимонопольний комітет.