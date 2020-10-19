Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту "русского мира" і в часи сталінських репресій, - "ЄС"

Рішення суду про заборону розповсюджувати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" запроваджує в незалежній Україні класичну цензуру, притаманну відсталим тоталітарним країнам, і перекреслює будь-які перспективи побудови в Україні вільного демократичного суспільства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "Європейська Солідарність".

"Рішення Дарницького районного суду про заборону поширювати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" через згадування в ній лідера проросійської ОПЗЖ Віктора Медведчука є прямим доказом сценарію повернення України в орбіту "русского мира", який реалізує чинна влада України... Повзучий реванш "п’ятої колони" Кремля вже дійшов до заборони історичної правди щодо репресій тоталітарного режиму проти видатного діяча української національно-визвольної боротьби", - зазначає політсила.

У "Європейській Солідарності" підкреслили, що кожен політик має нести відповідальність за власні дії, тому спроба Медведчука приховати свою роль у "справі Стуса" є спробою викривити факти.

"А заборона поширювати історичну книгу з достовірними даними повертає нашу державу в часи сталінських репресій, коли все українське знищувалося. "Європейська Солідарність" вважає подібне "правосуддя" неприпустимим і закликає всі політичні сили, які беруть участь у виборчому процесі, надати публічну оцінку таким діям проросійської ОПЗЖ", - підсумували в "ЄС".

Раніше Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Нагадуємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

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