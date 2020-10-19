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Новини Правосуддя
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Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту "русского мира" і в часи сталінських репресій, - "ЄС"

Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту

Рішення суду про заборону розповсюджувати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" запроваджує в незалежній Україні класичну цензуру, притаманну відсталим тоталітарним країнам, і перекреслює будь-які перспективи побудови в Україні вільного демократичного суспільства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "Європейська Солідарність".

"Рішення Дарницького районного суду про заборону поширювати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" через згадування в ній лідера проросійської ОПЗЖ Віктора Медведчука є прямим доказом сценарію повернення України в орбіту "русского мира", який реалізує чинна влада України... Повзучий реванш "п’ятої колони" Кремля вже дійшов до заборони історичної правди щодо репресій тоталітарного режиму проти видатного діяча української національно-визвольної боротьби", - зазначає політсила.

У "Європейській Солідарності" підкреслили, що кожен політик має нести відповідальність за власні дії, тому спроба Медведчука приховати свою роль у "справі Стуса" є спробою викривити факти.

"А заборона поширювати історичну книгу з достовірними даними повертає нашу державу в часи сталінських репресій, коли все українське знищувалося. "Європейська Солідарність" вважає подібне "правосуддя" неприпустимим і закликає всі політичні сили, які беруть участь у виборчому процесі, надати публічну оцінку таким діям проросійської ОПЗЖ", - підсумували в "ЄС".

Раніше Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Нагадуємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

Також читайте: Заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини: ми ухвалили рішення додрукувати новий наклад, - видавництво

Автор: 

заборона (1449) книги (446) Медведчук Віктор (1707) Стус Василь (73) суд (11663) юстиція (732) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+39
А помните, как зебилы строчили постоянно, почему медведчук не сидит? Теперь-то смело держат языки в жопах, как и по многим другим вопросам.
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19.10.2020 13:56
+22
чему удивляться, если для работы над юридическим оформлением будущего "опроса Зеленского", привлекли Портнова.
Вятрович подал заявление в полицию о готовящемся правонарушении на выборах.
В общем будет весело. Зеленский на голом месте умудрился создать кучу проблем. И прежде всего - самому себе.
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19.10.2020 14:09
+20
Реванш сепарсько-колорадської гидоти набирає обертів!!)))
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19.10.2020 14:06
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у него нет головы. он головка *****.
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19.10.2020 14:22 Відповісти
В ігровій серії Dead Space ключова умова ефективного винищення некроморфів - "стратегічне розчленування" (тобто треба максимально фрагментувати заражених, бо навіть без голови вони можуть атакувати).
Тому пропоную Некроморфа (Мертвечука) порубати на кавалки Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту "русского мира" і в часи сталінських репресій, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6131

Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту "русского мира" і в часи сталінських репресій, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 3557
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19.10.2020 14:58 Відповісти
думаю, шо в реале этого мало. як би ті кавалки знову не зібрав хтось до купи? клонування залишається можливим((( попіл по вітру розвіяти в таких боях надійніше )) імхо.
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19.10.2020 15:16 Відповісти
наши суды всегда стараются угодить властям. "незалежнiсть судової гiлки" - пустой звук. хоть Тараса Шевченко не запретили. в раше Л.Н.Толстого суд признал террористом.
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19.10.2020 14:18 Відповісти
отличная реклама для книги от предателя медведчука-книгу расскупили во всех интернет магазинах- а читать нам книгу ублюдку медведчуку не получится запретить-
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19.10.2020 14:20 Відповісти
https://twitter.com/mr_TranceFM TranceFM ретвітнув(ла)

https://twitter.com/Rolandirebyata
https://twitter.com/Rolandirebyata
https://twitter.com/Rolandirebyata


https://twitter.com/Rolandirebyata
https://twitter.com/Rolandirebyata

Roland Deschain

@Rolandirebyata


Дякуємо, Петре Олексыйовичу
https://twitter.com/poroshenko @poroshenko
за те, що в 2018 роцы працевлаштував суддю Заставенко, яка до того 4 роки просиділа в т.зв. "ДНР".https://twitter.com/Rolandirebyata/status/1318122851715743744
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19.10.2020 14:21 Відповісти
А зеленому бидлу Порошенко й досі в штани сере..)))
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19.10.2020 14:23 Відповісти
Вони бояться Порошенка , тому і скачуть , як гниди в кожній темі !
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19.10.2020 14:25 Відповісти
https://twitter.com/Rolandirebyata/status/1318122851715743744

Справді, що тут неправильного? Обоє рябоє.
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19.10.2020 14:34 Відповісти
Можно подумать, что Медведчук при Порошенко сидел в тюрьме.
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19.10.2020 14:44 Відповісти
...вместе "бабло мыли"..они -одного "посева"-кучманоиды...
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20.10.2020 13:47 Відповісти
Вже у 2018-му відповідно до впровадженого законодавства про судову реформу (потім, восени 2019-го скасованого, зміненого) Президент при призначенні суддів своїм підписом виконував церемоніальний акт прийнятого ВККС рішення.
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19.10.2020 16:18 Відповісти
Щойно купив в Ашані на Здолбунівській, Київ
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19.10.2020 14:21 Відповісти
Судья Заставенко Марина Олександрівна , уроженка Макеєвки , Донецькоі обл, прийняла рішення про заброну книги про Василя Стуса !
Питання є ?????
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19.10.2020 14:21 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №228/2018

https://www.president.gov.ua/documents/2282018-24678
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19.10.2020 14:47 Відповісти
Медведчук совершил очень большую ошибку. Теперь книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" будет самой востребованной в Украине. И да. Медведчук еще и отставший от жизни старый пень. Попытка запретить книгу в мире интернета это верх идиотизма
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19.10.2020 14:26 Відповісти
с мертвечуком Господь поступит также, как и с разными предателями из рода Юдиного, ну хотя бы как с боксером недавно...ибо чашу народного проклятия,когда наполнится до краев,Господь опрокинет на голову владельца содержимого
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19.10.2020 14:29 Відповісти
Хм. А неплохой маркетинговый ход от г-на Кипиани оказался.
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19.10.2020 14:34 Відповісти
Вся зеленая плесень что пришла в украинскую власть обманом есть мертворожденное с стремительно падающим рейтингом.
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19.10.2020 14:40 Відповісти
Виходить, що є чого боятися ворогу України Мертведчуку. Така це скотиняка, що знищив українського патріота і поета і ще хоче біти чистим. Потрібно обовязково купити цю книгу. А хто із суддів прийняв таке рішення? Народ має знати своїх "героїв"?
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19.10.2020 14:51 Відповісти
Ничто не мешает издать книгу "История полицая Владимира Нестеровича Медведчука", с документами суда над ним, а также петициями его сына о реабилитации, с заявлениями этого друга русского народа и личного кума В.В.Путина, о том что его отец был полицаем по заданию бандеровского подполья (опровергнуто уцелевшими к тому времени бандеровцами). А вот есть свидетельства, что он был лагерным стукачём и это сохранило ему жизнь. Эти документы не сможет никто опровергнуть и их публикация не запрещена.
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19.10.2020 16:24 Відповісти
Дайте ссылку на книгу - хочу купить скачать украсть
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19.10.2020 14:51 Відповісти
Правосудие вершил реформированныи Порошенко суд.
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19.10.2020 15:00 Відповісти
А нічо, шо з-за Порошенка до рефори першої та другої ланки судової системи елементарно не добрались? А нічо, шо за порядністю суддів та за законністю їхніх ркшень нині слідкують реформовані вже Зе-клованом ВККС та ВРП?
Збели, тля, де вас вчать так брехати? Невже в подоляка?
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19.10.2020 16:23 Відповісти
Я вже багато разів писав. Що непокаране зло то є дуже погано. "Марина Заставенко, которую в 2017 году хотели уволить за связи с боевиками ОРДЛО. " Був би Порошенко нормальним, не було б тієї фігні що коїться. А так і порошенко до буцигарні треба, за те що ворогів випестив та відкормив.
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19.10.2020 15:20 Відповісти
Оце рехвормовані поросенківські совєцькі суди-самі гуманні в мірє!
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19.10.2020 15:20 Відповісти
О, еталонний Зебіл з французької палати мір і ваг)
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19.10.2020 15:24 Відповісти
На якабу розібрали, книгарня Є - розібрали, Наш фомат, бук24 - розібрали.
Треба друкувати цю книгу з новою назвою.
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19.10.2020 15:23 Відповісти
Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту "русского мира" і в часи сталінських репресій, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6543
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19.10.2020 15:28 Відповісти
Тобто за п'ять років порохло і камарілля не реформували судову систему, не вигнали сепарів і процапомосковську наволоч з судів і не дуже цим переймались, а тепер раптом побачили результат своєї "праці" і схопились за голову?! Тут вже бачили очі що купували, то тепер їжте аж повилазьте. Те що сепари і цапомосковські посіпаки підняли голову безумовно провина зебілів, але не панам з ЄС обурюватись з цього приводу. Це результат їхньої недолугої роботи. Тож якщо пика порепана, то не треба ображатись на дзеркало.
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19.10.2020 15:29 Відповісти
Не брехливе зебільне чмо https://censor.net/ru/user/424474, це - результат твого галасування минулого року. І це ще в кращому випадку, якщо ти просто дебіл, і не доганяєш, що згадані тобою реформи просто нереально провести за 10-15 років, потрібно більше часу.
Бо ти, можливо - бот подоляковий.
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19.10.2020 16:27 Відповісти
Судьи твари, сколько медведчук заплатил за такой приговор. Нужен Саакашвили, срочно.
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19.10.2020 15:49 Відповісти
Но онлайн эту книгу вы не прочитаете - похоже, главной задачей автора было получение бабла от продажи, а не информирование "широких масс" о роли Медведчука в процессе.
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19.10.2020 16:14 Відповісти
Ох уж ми терплячі....
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19.10.2020 16:19 Відповісти
Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту "русского мира" і в часи сталінських репресій, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 5324
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19.10.2020 16:21 Відповісти
Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту "русского мира" і в часи сталінських репресій, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7567
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19.10.2020 19:05 Відповісти
Заборона книги про Стуса - повернення України в орбіту "русского мира" і в часи сталінських репресій, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6440

Ну вот с какого перепугу судьи получают пенсии больше военных. Они что, больше рискуют? Или больше следователя? И даже больше Президента. Они что, более значимы, чем Президент? И при этом такие приговоры выносят.
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19.10.2020 17:10 Відповісти
Ну вот с какого перепугу судьи получают пенсии больше военных. Они что, больше рискуют? Или больше следователя? И даже больше Президента. Они что, более значимы, чем Президент? И при этом такие приговоры выносят.
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19.10.2020 17:12 Відповісти
Следователи тоже как бы не на зарплате сидят)
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19.10.2020 20:00 Відповісти
Ходячая химиотерапия судит книгу.Живучая тварь за наши деньги.Президент№6,не зря у него такой№,Мог бы задать 6 вопрос-Медведчук заслужил, высшую меру?Тогда была бы логика и польза в его разводняке.
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19.10.2020 17:23 Відповісти
хорошо, что вы в 2014-2019 судебную систему реформировали и медведчука осудили-посадили.
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19.10.2020 17:51 Відповісти
А можна перелік суддів? І адреси?
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19.10.2020 17:52 Відповісти
Суддів на гиляку!
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19.10.2020 18:12 Відповісти
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