УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9464 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 745 32

20 тис. нових випадків коронавірусу на добу цілком реальні через 3-4 тижні, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

20 тис. нових випадків коронавірусу на добу цілком реальні через 3-4 тижні, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують 35 тисяч випадків вірусної захворюваності в Україні на добу в найгіршому випадку. Прогноз містить захворювання як на коронавірус, так і на грип.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

Згідно з прогнозом, така кількість захворювань можлива наприкінці жовтня, на початку листопада.

"Найгірший сценарій, який був порахований, він полягає у 35 тисячах добової кількості випадків захворювання", - сказав Кузін.

Він зазначив, що сценарій в 20 тисяч нових випадків захворювання на добу цілком реалістичний.

"Зараз дуже важко робити якісь точні прогнози, але прогнози стосовно добової кількості у 20 тисяч цілком реальні. Тому що ми вже зараз бачимо гострі респіраторні захворювання, інфекції. Цілком ймовірно, що якщо ті тренди, які зараз реєструються, будуть продовжуватися, то цифра у 20 тисяч цілком реальна", - додав Кузін.

За його словами, за поточного сценарію такі цифри можливі через три-чотири тижні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми розраховуємо, що піковий рівень захворюваності у нас буде в кінці листопада, - ЦГЗ

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Я Вас наверное огорчу. Ваше пожелание о 73% смертности будет распространяться на все население. Вне зависимости от политических взглядов. Ковиду как-то похер на то что Вы адепт соевой секты свидеьелей сивочелого рехворматора.
показати весь коментар
19.10.2020 14:43
+5
при 20 000 в день начнет схлопываться все,уже сейчас больницы принимают только по скорой,дальше будет самоизоляция,самолечение,самозахоранение
показати весь коментар
19.10.2020 14:11
+4
Запитайте це у Автодору.
показати весь коментар
19.10.2020 14:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да не надо нас пугать !!! этА простА сИзонный грип...
показати весь коментар
19.10.2020 14:03 Відповісти
Какие 20?
Возможно 120-130 тысяч!
показати весь коментар
19.10.2020 14:08 Відповісти
при 20 000 в день начнет схлопываться все,уже сейчас больницы принимают только по скорой,дальше будет самоизоляция,самолечение,самозахоранение
показати весь коментар
19.10.2020 14:11 Відповісти
Вы думаете раньше при сезонном ОРВИ меньше было? Просто никто статистику не вел.
показати весь коментар
19.10.2020 14:41 Відповісти
При сезонном ОРВИ было 15 пневмоний в день, зимой, сейчас - 50-60 когда "не сезон", это вам для размышлений
показати весь коментар
19.10.2020 14:58 Відповісти
Откуда такая статистика? Если к примеру за 2018 год только https://interfax.com.ua/news/pharmacy/645934.html смертность от пневмоний, вызванных неизвестным возбудителем составила более 5000 . Если прикинуть на три месяца получается более 50 в день. И это только смертность, а не число заболевших. Так что как-то не вяжется с Вашим утверждением.
показати весь коментар
19.10.2020 15:06 Відповісти
>Откуда такая статистика?

Это данные по поступившим с пневмонией (и подобными) больным в конкретной опорной больнице (на 250 ковид-коек)
показати весь коментар
19.10.2020 16:04 Відповісти
Меня интересует не текущая статистика. С ней понятно - она ведется. Меня интересует статистика до ковида. Откуда она?
показати весь коментар
19.10.2020 16:33 Відповісти
Эту статистику никто под роспись не ведёт, это обычная сезонная нагруженность: до ковида было до 15-20 максимум зимой, уже ближе к весне стало стабильно 20, потом по нарастающей. Если вы про источник - зав. одного из отделений, которого вижу довольно часто
показати весь коментар
19.10.2020 17:08 Відповісти
В таком случае это сильно субъективное мнение Вашего знакомого зава и Ваше лично. Выдавать эти цифры за статистические было бы некорректно. Я Вам привел статистику по 2018 году. Если ее "размазать" на 12 месяцев, то получится что в 2018 году без какой либо короны в Украине только умирало от пневмоний порядка 14 человек в день. Значит заболевало и болело пневмонией и того больше. И это официальная статистика, а не личные наблюдения кого бы то ни было. Причем следует учитывать, что такая статистика не распределяется равномерно по месяцам года. Основное заболевание приходится на осенне-зимний период. Посмотрим статистику по пневмониям в этом году полную. Тогда только можно будет точно определить на сколько ковид на нее повлиял. Покуда то что есть на сайте укрстата по смертности это http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/xls/kpops0720_ue.xls период январь - июль , где опубликована смертность от пневмоний 3497 человек, указано что от ковид 1637 человек умерло. Входят ли число умерших от ковид в число пневмоний и сколько сказать сложно. Но даже если предположить что динамика смертности не изменится, то число смертей если и вырастет к концу года, то не более чем вдвое. И тогда получится что от пневмоний умрет порядка 6000 чел. Что собственно незначительно отличается от средних показателей смертности в доковидный период. Вот такая статистика. И, как Вы там говорили в одном из своих постов, это Вам для размышлений.
показати весь коментар
20.10.2020 11:54 Відповісти
"Сама, сама, сама! Не в ресторане, самообслуживание!"
показати весь коментар
19.10.2020 16:55 Відповісти
Чем больше проводится тестов, тем больше выявляется количество заболевших.
А какой процент от заболевших попадает в больницы и в палаты интенсивной терапии под ИВЛ?
показати весь коментар
19.10.2020 14:13 Відповісти
Запитайте це у Автодору.
показати весь коментар
19.10.2020 14:18 Відповісти
Нет, стабильно растёт общее число поступающих с легочными инфекциями, их порой начинают размещать в сопредельных отделениях, т.к. все койки уже заняты
показати весь коментар
19.10.2020 15:00 Відповісти
Смертность должна приближаться к 73%
показати весь коментар
19.10.2020 14:19 Відповісти
В порохонном бюро работаешь что-ли?
показати весь коментар
19.10.2020 14:24 Відповісти
Я Вас наверное огорчу. Ваше пожелание о 73% смертности будет распространяться на все население. Вне зависимости от политических взглядов. Ковиду как-то похер на то что Вы адепт соевой секты свидеьелей сивочелого рехворматора.
показати весь коментар
19.10.2020 14:43 Відповісти
А вовочка ещё пару опросов придумает и убьёт всех нафиг...
показати весь коментар
19.10.2020 14:23 Відповісти
а завтра уже перегоним израиль по количеству заболевших.разница в 200 человек
показати весь коментар
19.10.2020 14:27 Відповісти
А надо было доганять Израиль по качеству избирателей. Да и кандидатов тоже. Там неслужившему в армии мужчине в политике делать нечего. Да и гнусавые пародии на предыдущего президента там не прокатят.
показати весь коментар
19.10.2020 14:59 Відповісти
Вовочка думає про роздачу, безкоштовно, чорних мішків для захороненя
показати весь коментар
19.10.2020 14:28 Відповісти
Негайно садочки і школи закрити на карантин! Скільки ще треба нам хворих?
показати весь коментар
19.10.2020 14:30 Відповісти
З мови дипломатів це означає: дайте нам ще грошей. Багато грошей. І не запитуйте, на що їх витрачено. Бо не витрачатимемо вже навіть на блаЗЄнське "велике_будівництво"
показати весь коментар
19.10.2020 14:30 Відповісти
за двадцать дней вплотную приблизимся к ирану (сейчас у них 534 тыс),перейдя с 25 места в мире на 14-е
показати весь коментар
19.10.2020 14:31 Відповісти
Шош такое, неужели маски не помогают?
показати весь коментар
19.10.2020 14:32 Відповісти
Тільки що прийшов додому з вулиці. Майже всі без масок. Я теж.
показати весь коментар
19.10.2020 14:37 Відповісти
А вы и дальше без масок по улицам ходите, будет и 120 тысяч в сутки.
показати весь коментар
19.10.2020 14:33 Відповісти
Кузя, не стращай, бо тут і Цензор вимкнеться.
показати весь коментар
19.10.2020 14:34 Відповісти
Тут головне не піднімать паніки та не запроваджувати додаткових заходів ДО виборів.
І підтримать вільну економічну зону на Канабісі...
показати весь коментар
19.10.2020 14:44 Відповісти
комплект №1 для ныряния - маска, трубка, ласты. символично. если в один прекрасный момент у тебя не окажется маски, то скоро тебе может не хватить дыхательной трубки и тебе придётся склеить ласты. дайвинг, ну казалось бы зачем в большинстве случаев нужна трубка? но изначально в дайвинге есть не писанный закон - если у тебя в один прекрасный момент не окажется трубки, то тебе она больше никогда уже и не понадобится. сегодня, в обычной жисти, этот закон стал касаться маски - если в один прекрасный момент у тебя не окажется маски, то тебе она больше никогда уже и не понадобится. причём в обоих случаях - смерть от отсутствия воздуха в лёгких. и оба два случая базируются на казалось бы очень низкой вероятности угодить в смертельную ситуацию.
показати весь коментар
19.10.2020 15:03 Відповісти
Кличко уже говорил, что есть понимание данной ситуации?
показати весь коментар
19.10.2020 15:06 Відповісти
Да 20 тысяч случаев заражения в сутки есть уже сейчас. Просто наши люди, зная реалии обычных (не депутатских) больниц, тянут до последнего с тестированием и обращением к врачу... Вследствие этого - эпидемия не останавливается, распростр. шире и дальше... Главные виновники - степанов, ляшко, шмыгаль, зеля... Вместо реальных мер на опережение, вместо использования опыта других стран - постоянный зеленый трёп и откровенная ложь про "апрельские 200 тестов" от степанова (реально в конце марта укр.лаборатории могли делать до 6тыс. тестов в день) и мартовские "10 млн. тестов из Китая к 22.03" от ничего не гарантирующего зеленого "гаранта" (оно же - "ЗЕЛЯ-ПОЛПРОЦЕНТА", т.к., реально привезли всего 50тыс.тестов или 0,5% от обещанного с экранов - "обещание" висит до сих пор на сайте ОПУ - 20.03.20)... МАСТЕРА СПОРТА ПО ХРОНИЧЕСКОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗЕЛЁНОЙ БРЕХНЕ... Вот только умершие у нас не потешно-киношные, а вполне реальные, за что в нормальной стране вся эта квартально-цирковая шайка уже давно сидела бы ЗА РЕШЁТКОЙ...
показати весь коментар
19.10.2020 15:15 Відповісти
 
 