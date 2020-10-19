20 тис. нових випадків коронавірусу на добу цілком реальні через 3-4 тижні, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують 35 тисяч випадків вірусної захворюваності в Україні на добу в найгіршому випадку. Прогноз містить захворювання як на коронавірус, так і на грип.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

Згідно з прогнозом, така кількість захворювань можлива наприкінці жовтня, на початку листопада.

"Найгірший сценарій, який був порахований, він полягає у 35 тисячах добової кількості випадків захворювання", - сказав Кузін.

Він зазначив, що сценарій в 20 тисяч нових випадків захворювання на добу цілком реалістичний.

"Зараз дуже важко робити якісь точні прогнози, але прогнози стосовно добової кількості у 20 тисяч цілком реальні. Тому що ми вже зараз бачимо гострі респіраторні захворювання, інфекції. Цілком ймовірно, що якщо ті тренди, які зараз реєструються, будуть продовжуватися, то цифра у 20 тисяч цілком реальна", - додав Кузін.

За його словами, за поточного сценарію такі цифри можливі через три-чотири тижні.

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