20 тис. нових випадків коронавірусу на добу цілком реальні через 3-4 тижні, - в.о. глави ЦГЗ Кузін
У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують 35 тисяч випадків вірусної захворюваності в Україні на добу в найгіршому випадку. Прогноз містить захворювання як на коронавірус, так і на грип.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.
Згідно з прогнозом, така кількість захворювань можлива наприкінці жовтня, на початку листопада.
"Найгірший сценарій, який був порахований, він полягає у 35 тисячах добової кількості випадків захворювання", - сказав Кузін.
Він зазначив, що сценарій в 20 тисяч нових випадків захворювання на добу цілком реалістичний.
"Зараз дуже важко робити якісь точні прогнози, але прогнози стосовно добової кількості у 20 тисяч цілком реальні. Тому що ми вже зараз бачимо гострі респіраторні захворювання, інфекції. Цілком ймовірно, що якщо ті тренди, які зараз реєструються, будуть продовжуватися, то цифра у 20 тисяч цілком реальна", - додав Кузін.
За його словами, за поточного сценарію такі цифри можливі через три-чотири тижні.
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Возможно 120-130 тысяч!
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А какой процент от заболевших попадает в больницы и в палаты интенсивной терапии под ИВЛ?
І підтримать вільну економічну зону на Канабісі...