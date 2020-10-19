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Новини
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"Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на час своєї каденції може жити на держдачі, оскільки є керівником силового відомства, а отже, потребує особливих умов безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Я вважаю, що ті керівники правоохоронних органів, які очолюють будь-які відомства, мають перебувати для себе в безпечних умовах (але тільки на період своєї діяльності). Не може такого бути, що в нас всі генеральні прокурори жили в Конча-Заспі, у цих маєтках. Заїхав, пожив там, як у готелі, якщо треба, відпрацював, склав повноваження і поїхав жити до себе в квартиру (чи що там в тебе раніше було)", – вважає парламентар.

При цьому він не схвалює ідею оренди такого житла за заниженою ціною, однак переконаний, що Ірина Венедіктова, яка наразі платить за держрезиденцію втричі менше, ніж мала б, робить це ненавмисно.

"Я не захищаю тут нікого. Не думаю, що у Венедіктової є час вивчати, де що коштує. Але треба контролювати однозначно, на що йдуть кошти платників податків, тому що це наші наймані працівники. Тобто я підтримую точно ідею, щоб таке було, але чи правильно це, щоб було за заниженою якоюсь вартістю і так далі?" – розмірковує депутат.

Також дивіться: Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Також Качура вважає виправданим переїзд на державну дачу президента Зеленського.

"Якщо говорити щодо вищого політичного керівництва, то обіцяли, що, дійсно, державних дач не буде, такі тези були. І, дійсно, на постійній основі їх ніхто не використовує, тому що президент сказав, що це, як готель, до того часу, поки ми не знайдемо постійне якесь житло. Тобто це тимчасово, він не переїхав туди жити, як минулі всі генеральні прокурори, президенти (вони там жили і 10 років, і 15, і зараз живуть вже не знаю, на якому правовому статусі)", – розповів депутат.

Також читайте: Венедіктова про переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці: Це тимчасовий захід з міркувань безпеки

Нагадаємо, на початку липня програма "Схеми" повідомила, що Зеленський почав мешкати на державній дачі. Згодом Офіс Президента підтвердив інформацію журналістів та повідомив, що це "тимчасово". Пізніше він заявив, що вважає резиденцію у Конча-Заспі "готелем" і хоче жити у власному чи орендованому будинку.

Восени "Схеми" також розповіли про те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами за цінами втричі дешевшими за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків першого класу на території цього ж комплексу.

Автор: 

житло (1062) Венедіктова Ірина (829) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+30
Самое безопасное место - тюрьма..
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19.10.2020 14:16
+27
Первый вопрос для опроса 25 числа

"Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах - Цензор.НЕТ 1357
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19.10.2020 14:35
+19
"Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах - Цензор.НЕТ 9568
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19.10.2020 14:42
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Правила форума Рада форумчан
где он тот уровень разглядел, непонятно...
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19.10.2020 14:15 Відповісти
А в кино зебилам показывали как он на велосипеде ездил
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19.10.2020 14:19 Відповісти
Первый вопрос для опроса 25 числа

"Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах - Цензор.НЕТ 1357
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19.10.2020 14:35 Відповісти
Єй там видєлілі малєнькую комнатушку для прислуги с совмєщоннимі удобствамі
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19.10.2020 14:19 Відповісти
Уявляю, що б кричав цей Качура, якого не один я хочу потримати за зелену краватку, коли б на цю держдачу свого часу переїхав Луценко. Гидкий той Качура. Окрім огиди ніяких емоцій не викликає.
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19.10.2020 14:25 Відповісти
"Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах - Цензор.НЕТ 9568
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19.10.2020 14:42 Відповісти
до сих пор в Украине не был убит или ранен ни один генпрокурор
покушения (снайпером через бетонную стену) были

мало охраны и заштореных окон в квартире ?
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19.10.2020 14:25 Відповісти
Це він про внутрікорпоративний рівень, там у Венедіктової найвищий щабель у курятнику.))
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19.10.2020 14:26 Відповісти
госдачи - пережиток коммунизма (содержать их стоит много денег налогоплательщиков.)
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19.10.2020 15:00 Відповісти
Та просто лизнул знатно,не разглядывая
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19.10.2020 21:17 Відповісти
Самое безопасное место - тюрьма..
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19.10.2020 14:16 Відповісти
правда на небесах еще надежней
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19.10.2020 14:19 Відповісти
Это вряд ли...
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19.10.2020 14:19 Відповісти
морг!
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19.10.2020 14:20 Відповісти
Тем более комфотрное в ВИП камерах "от Малюськи".
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19.10.2020 15:06 Відповісти
"Слуга народа" Качура о переезде Венедиктовой на госдачу: На время каденции руководители такого уровня должны жить в безопасных условиях - Цензор.НЕТ 2761
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19.10.2020 14:19 Відповісти
Все лучшее детям)
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19.10.2020 14:18 Відповісти
Чи й не цаца.
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19.10.2020 14:19 Відповісти
"жить в безопасных условиях" - в морге вполне безопасно...
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19.10.2020 14:19 Відповісти
дебилка должна жить среди дебилок
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19.10.2020 14:19 Відповісти
Я понимаю так,если ссышь то нечего идти во власть или в правоохранительные структуры иди за станок, кассиром в супермаркет или в Польшу клубнику собирать.
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19.10.2020 14:20 Відповісти
Да ты шо?
А что же ваша богуцкая_маска_ в_дырочку прыгала, орала, дудела и гремела вокруг дома Луценко, не давая ночью спать ни его членам семьи, ни их соседям?
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19.10.2020 14:20 Відповісти
"боґуцкая" помилилася Як у випадку з "тупим_черевиком"
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19.10.2020 14:33 Відповісти
Вона сама по собі помилка. Природи.
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19.10.2020 14:34 Відповісти
Як на мене, то банальний аґент ґебні. Пригадую її "дефіляди" у вишиванці в окупованому Криму в той час, коли за український прапор ламали кості. А у неї в авто -- український прапор та вона посилає окупаційну поліцію do dupy. І їде далі. А потім зв'язка "боґкукая_ксантопулос" взялися за Порошенка. Тепер аґент_боґуцкая у ВР. Але то вже 73% дурнуватих її туди завели, вона на таке не розраховувала.
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19.10.2020 14:40 Відповісти
Так відмазка не канає, придумай щось інше.
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19.10.2020 14:20 Відповісти
не зрозуміло...хто ваще цього дурачка про щось запитує? нащо здоровим людям ця маячня???
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19.10.2020 14:24 Відповісти
Интересно, для прокурора Кавеши стало быть замок построили?
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19.10.2020 14:20 Відповісти
Добре, що нагадали. Чей же блаЗЄнський обіцяв нам "кевеші" та "борштщ" на посади прокурорів, про це вже всі дурнуваті з 73% навіть не згадують
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19.10.2020 14:35 Відповісти
канешна... а все "слуги" не Киевляне - в общаге...
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19.10.2020 14:21 Відповісти
Рівень керівника? В кого, в Бєнядіктової? Ні, це вже капець якийсь.
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19.10.2020 14:21 Відповісти
Качура сейчас в каждом утюге. И, ладно бы, говорил что-то умное, полезное так "как всегда".
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19.10.2020 14:22 Відповісти
Проскакивала информация, что зеленые хотят поставить его вместо Арахамии главой фракции. Возможно поэтому раскручивают его в информационном пространстве.
Оно же никто и звать его никак.
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19.10.2020 14:50 Відповісти
Тогда все становится понятным.
"Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах - Цензор.НЕТ 5151
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19.10.2020 16:19 Відповісти
Найбезпечніше в камері-одиночці.)
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19.10.2020 14:24 Відповісти
Луценко Йуга жив не на госдачі і живий. Качура - зелене лайно.
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19.10.2020 14:25 Відповісти
При Порошенко всі жили в своїх будинках,чи квартирах--президент, примьєр міністри,голова ВР, ген прокурор і інш. А пришла зелена брехлива ,єврейська чума і стало гірше навіть чим при зеку-янику. Уроди при владі--це найгірше,що можна придумати
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19.10.2020 14:25 Відповісти
Якщо щось піде не так - ми снєсьом! Цікаво, де зараз ці знесуни?
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19.10.2020 14:27 Відповісти
Самое безопасное место для этой тупой, наглой бабы, это тюрьма, там и вооруженная охрана в ее распоряжении.
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19.10.2020 14:26 Відповісти
тим більш Малюська віп камери підготував !
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19.10.2020 14:35 Відповісти
Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Понятно? Скромнее надо быть, граждане зеленые. Тогда и архиву(а) заводить не придется. И рукописи гореть не будут. Впрочем, не факт. Были прецеденты, где и высокие стены не помогали. Ведь было же.
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19.10.2020 14:29 Відповісти
А УКРАЇНЦІ ПОВИННІ ЖИТИ В БЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ? СУКИ!
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19.10.2020 14:29 Відповісти
Куда уж небезпечніше... Уже все новые жилкомплексы обносят заборами с первого дня. Некоторые неадекватные упрекают, что идет "геттоизация", но нормальные хотят жить в нормальных условиях, не бояться за детей, за себя и свое имущество.
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19.10.2020 16:21 Відповісти
смотрю я на этот зеленый цирк и офигиваю. интересно в Европе и в штатах тоже генпрокуроры живут на госдачах? зеленая плесень реально уже достала.
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19.10.2020 14:30 Відповісти
Да ладно. Просто страх потеряли, Майдан то давно был
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19.10.2020 14:30 Відповісти
Респект пани Венедиктовой! И, как по мне, не надо оправдываться перед порохоботами!
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19.10.2020 14:34 Відповісти
За что конкретно вы ей респектуете? Можно хоть пару пунктов?
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19.10.2020 14:41 Відповісти
"Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах - Цензор.НЕТ 6281
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19.10.2020 14:35 Відповісти
я не згоден тримати дебілку за прокурора
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19.10.2020 14:40 Відповісти
Это при условии, что они выполняют свою работу - давят всякую мстительную высокопоставленную мразь и олегархов.
Вообще, идеальный Генпрокурор - это человек-холостяк, живущий в бункере, и оттуда отдающий приказы садить властных бандитов.
Но не в случае же с этой примадонной.
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19.10.2020 14:40 Відповісти
Зелений треш і бардак! По суті шахраї : обіцяли, не зробили, а тепер брешуть в очі і типу все ок! Мудаки
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19.10.2020 14:43 Відповісти
Качуру обрали "тєрпілою" по озвучці непопулярних дій зеленоватних. Останнім часом лише зелений факап і треш коментує.
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19.10.2020 14:47 Відповісти
Ну от і наступив кінець епохи бідності для однієї лкремо взятої пракурорші. Яка, до речі не пройшла за конкурсом до Верховного суду. Патамушта ума палата...
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19.10.2020 14:47 Відповісти
Создается впечатление, что Качура при Зеленском просто говорящий шут. Постоянно несет какую-то пургу.
Неужели в Украине самое безопасное место - это дача президента? А обыкновенная дача не подходит? Не та роскошь? И зачем тогда мы налогоплательщики содержим Гос. охрану?
И кого слуги народа боятся? Свой народ? Тогда вон с пляжа...
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19.10.2020 14:50 Відповісти
Нужен ведь кто нибудь, кто перешутит президента.
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19.10.2020 15:04 Відповісти
Я считаю, что те руководители правоохранительных органов, которые возглавляют любые ведомства, должны находиться для себя в безопасных условиях (но только на период своей деятельности).Источник: https://censor.net/ru/n3225580

Я не уверен, что переезд в шикарный особняк в Пуще-Водице это сразу как то прям обезопасит такого принципиального (правда только к Порошенко) генпрокурора. Мне кажется квартира с гос охраной и сигнализацией где то невдалеко от офиса прокурора на 2-3 комнаты вполне себе нормальный вариант для этого "борцуна с олихархатом".
Уже даже отмазки лепят через жопу. работают через жопу и отмазки через жопу, воруют неполхо только
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19.10.2020 14:54 Відповісти
Зря качура презервативы с медведчуком раздавал это событие повлияло на дальнейшее его мировозрение в худшую сторону.
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19.10.2020 14:58 Відповісти
Самое безопасное для нее место в камере-одиночке.
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19.10.2020 15:01 Відповісти
Так вирили би бункер з бетонними плитами в три наката.
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19.10.2020 15:02 Відповісти
Ждем заяву от Качуры, что это высказывание он сделал без своего ведома.
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19.10.2020 15:15 Відповісти
від кого Їй ховатися,кого вона посадила,вся банда-товариші!!!
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19.10.2020 15:23 Відповісти
Качура инициировал уголовное производство в отношении Федыны и Зверобой. А потерпевшим оказался - президент, главномандующий армией Украины и просто сцыкливый чмошник, прячущийся на госдаче вместе с венедиктова.
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19.10.2020 15:24 Відповісти
та правильно. проснётся отак посля трудового дня среди ночи посреди степу, а стакан воды подать некому. а так прызыдент всегда под рукой, шоб подать )
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19.10.2020 15:39 Відповісти
Тю, так навіть Луценко і навіть Щокін жили у своїх домах...

У Венедіктової, якщо що, в декларації вказана хатка площею ніби 300 м2. Там жити не можна???
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19.10.2020 15:43 Відповісти
(Прорвало трубу, затопило мозг) Олександр Анатольевич, займите свой рот чем-нибудь полезным, в конце-концов.
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19.10.2020 15:47 Відповісти
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на время своих полномочий может жить на госдаче, поскольку является руководителем силового ведомства, а следовательно, требует особых условий безопасности.
Как информирует https://censor.net/, об этом в интервью https://www.radiosvoboda.org/a/news-sluha-narodu/30900778.html Радио "Свобода" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.Источник: https://censor.net/ru/n3225580Согласен: политикам такого уровня, должны жить в обитой войлоком комнате, под присмотром санитаров! Няша№2, где уголовные дела на зЕлоха и беню??? Что, госдача глаза закрыла? Напомню зЕбилу качуре: Что прокуроры для того и существуют, что бы все были в безопасности, а не крышевать бандюков, даже "95-го"!
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19.10.2020 15:49 Відповісти
А шо так можно было ?
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19.10.2020 15:49 Відповісти
страна- больна:
диагноз - ЗЕ!
лечение - Порох!
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19.10.2020 16:05 Відповісти
Якось попередні генпрокурори обходились без держдач.
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19.10.2020 18:01 Відповісти
Невже Вона так багато запроторила олігархів і корупціонерів за грати, що їй потрібно жити в безпечних умовах????
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19.10.2020 19:27 Відповісти
"руководители такого уровня должны жить в безопасных условиях"---а что же Луценко, Порошенко, Пастор,Гонтарева,Парубий, Яценюк , Гройсман и прочие из прежней власти жили в СВОИХ домах и квартирах, а не прятались по госрезиденциям, да и кортежами такими и близко не пользовались ?
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19.10.2020 21:55 Відповісти
Какой уровень у шмары подзаборной?
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19.10.2020 22:01 Відповісти
 
 