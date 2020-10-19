"Слуга народу" Качура про переїзд Венедіктової на держдачу: На час каденції керівники такого рівня мають жити в безпечних умовах
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на час своєї каденції може жити на держдачі, оскільки є керівником силового відомства, а отже, потребує особливих умов безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.
"Я вважаю, що ті керівники правоохоронних органів, які очолюють будь-які відомства, мають перебувати для себе в безпечних умовах (але тільки на період своєї діяльності). Не може такого бути, що в нас всі генеральні прокурори жили в Конча-Заспі, у цих маєтках. Заїхав, пожив там, як у готелі, якщо треба, відпрацював, склав повноваження і поїхав жити до себе в квартиру (чи що там в тебе раніше було)", – вважає парламентар.
При цьому він не схвалює ідею оренди такого житла за заниженою ціною, однак переконаний, що Ірина Венедіктова, яка наразі платить за держрезиденцію втричі менше, ніж мала б, робить це ненавмисно.
"Я не захищаю тут нікого. Не думаю, що у Венедіктової є час вивчати, де що коштує. Але треба контролювати однозначно, на що йдуть кошти платників податків, тому що це наші наймані працівники. Тобто я підтримую точно ідею, щоб таке було, але чи правильно це, щоб було за заниженою якоюсь вартістю і так далі?" – розмірковує депутат.
Також Качура вважає виправданим переїзд на державну дачу президента Зеленського.
"Якщо говорити щодо вищого політичного керівництва, то обіцяли, що, дійсно, державних дач не буде, такі тези були. І, дійсно, на постійній основі їх ніхто не використовує, тому що президент сказав, що це, як готель, до того часу, поки ми не знайдемо постійне якесь житло. Тобто це тимчасово, він не переїхав туди жити, як минулі всі генеральні прокурори, президенти (вони там жили і 10 років, і 15, і зараз живуть вже не знаю, на якому правовому статусі)", – розповів депутат.
Нагадаємо, на початку липня програма "Схеми" повідомила, що Зеленський почав мешкати на державній дачі. Згодом Офіс Президента підтвердив інформацію журналістів та повідомив, що це "тимчасово". Пізніше він заявив, що вважає резиденцію у Конча-Заспі "готелем" і хоче жити у власному чи орендованому будинку.
Восени "Схеми" також розповіли про те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами за цінами втричі дешевшими за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків першого класу на території цього ж комплексу.
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покушения (снайпером через бетонную стену) были
мало охраны и заштореных окон в квартире ?
А что же ваша богуцкая_маска_ в_дырочку прыгала, орала, дудела и гремела вокруг дома Луценко, не давая ночью спать ни его членам семьи, ни их соседям?
Оно же никто и звать его никак.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Понятно? Скромнее надо быть, граждане зеленые. Тогда и архиву(а) заводить не придется. И рукописи гореть не будут. Впрочем, не факт. Были прецеденты, где и высокие стены не помогали. Ведь было же.
Вообще, идеальный Генпрокурор - это человек-холостяк, живущий в бункере, и оттуда отдающий приказы садить властных бандитов.
Но не в случае же с этой примадонной.
Неужели в Украине самое безопасное место - это дача президента? А обыкновенная дача не подходит? Не та роскошь? И зачем тогда мы налогоплательщики содержим Гос. охрану?
И кого слуги народа боятся? Свой народ? Тогда вон с пляжа...
Я не уверен, что переезд в шикарный особняк в Пуще-Водице это сразу как то прям обезопасит такого принципиального (правда только к Порошенко) генпрокурора. Мне кажется квартира с гос охраной и сигнализацией где то невдалеко от офиса прокурора на 2-3 комнаты вполне себе нормальный вариант для этого "борцуна с олихархатом".
Уже даже отмазки лепят через жопу. работают через жопу и отмазки через жопу, воруют неполхо только
У Венедіктової, якщо що, в декларації вказана хатка площею ніби 300 м2. Там жити не можна???
Как информирует https://censor.net/, об этом в интервью https://www.radiosvoboda.org/a/news-sluha-narodu/30900778.html Радио "Свобода" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.Источник: https://censor.net/ru/n3225580Согласен: политикам такого уровня, должны жить в обитой войлоком комнате, под присмотром санитаров! Няша№2, где уголовные дела на зЕлоха и беню??? Что, госдача глаза закрыла? Напомню зЕбилу качуре: Что прокуроры для того и существуют, что бы все были в безопасности, а не крышевать бандюков, даже "95-го"!
диагноз - ЗЕ!
лечение - Порох!